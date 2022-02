Im Namen Gottes Der Selbstmord der katholischen Kirche

11. Februar 2022

Wie der Synodale Weg den Glauben woke macht –und überflüssig

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Ich bin kein religiöser Mensch. Die Kirche war für mich immer mehr Feindbild als Anker – jegliche metaphysische Mystik blieb mir stets fremd. Aber: Die Kirche, gerade die katholische, war mir ein gutes mystisches Feindbild. Sie hatte klare konservative Werte, einen aggressiven Universalanspruch und ein finanzielles und mediales Imperium. Kurzum, sie stand für etwas, das ich nicht mochte – aber sie stand.

Sicher wäre es in meinem Kopf bei jenem falschen Bild der katholischen Kirche geblieben, wenn ich nicht vor einigen Monaten einen medialen Zufallsfund gelandet hätte: Es ging um den sogenannten „Synodalen Weg“, eine Art Kirchenparlament, das die schwer durch Missbrauchsskandale gezeichnete deutsche katholische Kirche zurück auf den rechten Weg führen sollte. Es war spätabends, ich schon zu dösig für Arbeit und so schaltete ich auf den Livestream der Synodalversammlung.

Das Selbstopfer

Ich habe an jenem Abend fast fünf Stunden gebannt Kirchendebatte gesehen – mit der gleichen Fesselung, die manche Menschen bei einem Verkehrsunfall empfinden: Man möchte es eigentlich nicht sehen, aber das Gemetzel ist so packend, dass man auch nicht wegschauen kann. Seitdem wohne ich jeder weiteren Tagung der Synodalversammlung im Livestream bei und staune, wie das Feindbild meiner Jugend rituellen Selbstmord auf dem Altar des akademischen Zeitgeistes begeht.

Das beginnt schon auf so fundamentalen Ebenen wie der Abstimmung, denn die verläuft getrennt. Abgestimmt wird nämlich erstens von den Bischöfen (qua Kirchenrecht geht nichts ohne diese), zweitens von den „nicht männlichen Mitgliedern“ und drittens vom penisgezeichneten Rest. Das passt ausgesprochen gut zum Soziologen-Slang der debattierten Texte. Hier ein Beispiel aus dem bereits beschlossenem „Grundtext Macht“: „Von der einen uns anvertrauten Wahrheit sprechen kann man redlicherweise nur, wenn man um die Komplexität solcher An- und Zugänge weiß und den diskursiven Raum hierfür uneingeschränkt öffnet. Ein solcher ambiguitätssensibler Umgang mit Komplexität ist dem geschichtlichen Charakter der Heilswahrheit geschuldet und erweist sich zugleich gerade heute als Grundsignatur intellektueller Zeitgenossenschaft.“

Ich finde, eleganter als mit diesem tiefen Griff in die sprachliche Wunderkiste des postmodernen Relativismus kann der „intellektuelle Zeitgenosse“ kaum mehr den ewigen Wahrheitscharakter der Kirche abtragen. Doch hier beginnt das Zurechtstutzen der heiligen Lehre für den Zeitgeist erst. Denn für die gelingende „Inkulturation“ (Ja, das schreiben die wirklich) der Kirche in unsere „demokratisch geprägte Gesellschaft“ braucht es noch mehr.

Gott, Geschlecht und Rasse

Beispielsweise die „Geschlechtergerechtigkeit“, die „Grundlage aller künftigen Handlungsweisen“ werden solle. Dafür gilt es, die „privilegierte Stellung“ der Männer (die sie aufgrund „ihres Geschlechtes“ haben) zu hinterfragen. Auch Maria wird in diesem Handlungstext noch flugs zur antipatriarchalen Feministin umgedeutet, die „den Umsturz der Herrscherverhältnisse“ prophezeit habe.

Später mischt sich dann auch noch ein bisschen „critical race theory“ in den Text, wenn es um „(besitzende und weiße) Männer“ geht und dann schlägt der Linksgrünkatholizismus noch mal richtig zu: „Geschlecht ist mehrdimensional zu sehen. Gegen die Vorstellung, Geschlecht sei etwas, das man ‚hat‘ oder ‚ist‘, stehen Erkenntnisse der (empirischen wie historischen) Genderforschung: Geschlecht ist keine vorsoziale und unveränderliche oder gar gottgegebene Tatsache.“ Da erscheint es nur logisch, auch einmal kritisch über das „System der Zweigeschlechtlichkeit“ nachzudenken.

Gerade der Handlungstext „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“, aus dem diese Zitate stammen, ist eine schier unerschöpfliche Fundgrube. So etwa, wenn auf Seite 10 festgestellt wird, dass viele der alttestamentarischen Prophetentexte, als „Traumatexte männlicher Kriegsopfer zu verstehen [sind], in denen die selbst erlebte Verletzung und Ohnmacht durch Gewaltphantasien gegen Frauen kompensiert wird“, wodurch die Bibel dann „gewalttätige und sexistische Stereotype“ bestätigen würde.

Fragen an mich selbst

Nach so viel geistiger Erschütterung (und ich hätte noch seitenweise mehr zitieren können) ein kurzer Moment der Einkehr. Denn ich horche in mich hinein und frage mich: Warum macht mich diese Entwicklung merkwürdig betroffen, selbst als überzeugten Atheisten?

Ich glaube, zum einen ist das bedingt durch die Erkenntnis, dass der postmoderne Relativismus und das linksgrüne Akademikermilieu in der Lage sind, selbst die katholische Kirche zu Fall zu bringen. Jene Institution, die der Reformation, Bismarcks Kulturkampf und Hitlers Machtkonkurrenz getrotzt hat, begeht unaufgefordert inneren Selbstmord, kaum dass linksgrüne Akademiker das Ruder übernehmen. Nietzsche mag geschrieben haben, „Gott ist tot“,aber ausgerechnet die Versammlung der deutschen Katholiken scheint sein Werk vollenden zu wollen.

Das führt mich zu der zweiten Erkenntnis: Relativieren ist schlimmer als ablehnen. Die katholische Kirche hat all die feindseligen Angriffe der Vergangenheit überlebt – aber das analytische Dekonstruieren wird sie vielleicht nicht überleben. Wenn die Bibel erst mal zeit- und geschlechterkritisch gelesen ist, der Gottesdienst erst mal sensibel gemacht ist für mögliche Ausgrenzungserfahrungen, wenn die demokratische Pluralität der Meinungen erst mal allseits in der Kirche berücksichtigt ist, dann ist Gott gestorben. Denn das Wesen Gottes basiert ja gerade auf seiner überzeitlichen, unverwüstlichen Ewigkeit und sein Heilsversprechen ist gerade deshalb für Abermillionen von Menschen interessant. Der biblische Gott ist weder plural noch geschlechtersensibel noch zeitgeistaffin.

Und das führt mich zur dritten und letzten Erkenntnis: Ich habe aufrichtiges Mitleid. Ja, ich mochte die katholische Kirche nie, aber selbst dem ärgsten Feind gönnt man doch wenigstens ein heroisches letztes Aufgebot, eine epische Schlacht, irgendetwas von historischer Größe und nicht ein Parlament mit gesellschaftswissenschaftlichen Apparatschiks, die die eigene Heilslehre in Befindlichkeiten ertränken. So bleibt nur die traurige Bilanz: Wer Mitleid vom Feind empfängt, ist wahrlich am Boden angekommen.