Rassismus und Vorurteile Diese Zeit nehm’ ich mir

10. Februar 2022

Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich zum ersten Mal mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, rassistische Vorurteile zu pflegen. Das ist viele Jahre her. Ich hatte mich ein paar Monate zuvor selbständig gemacht, war aus Gründen finanzieller Flexibilität in ein Dachzimmer gezogen und hatte gerade erfahren, dass neben mir ein Tibeter einziehen sollte. Ich war nicht erfreut und hatte dies einer Bekannten gegenüber geäußert, die mit besagtem Vorwurf reagierte. Da ich zu denen gehöre, die Worte sehr ernst nehmen, traf mich der Vorwurf, und ich dachte und denke seither viel über das Thema nach.

Anderes Beispiel: Vergangene Woche kam der alte Bauer von nebenan vorbei, um mich zu warnen. Es waren in der Gegend zwei Lieferwagen aufgefallen. Ein dunkelgrüner mit vier Arabern und ein weißer mit zwei Weißen. Beide drehten ohne ersichtliche Motivation ihre Runden und standen über Stunden an verschiedenen Plätzen, ohne dass sich die Fahrer beziehungsweise Beifahrer vom Fleck rührten. Jedes Jahr gibt es in der Region eine oder mehrere Einbruchsserien. Ich bin auf diese Weise den Schmuck von drei Generationen losgeworden. Eine Nachbarin, mit der ich darüber sprach, monierte die Vorurteile gegenüber den „armen Arabern“. Meinen Einwand, dass sich das Vorurteil nicht gegen Araber, sondern gegen fremde Männer in herumstehenden Autos richte, fand kein Gehör.

Die beiden Beispiele zeigen drei Dinge sehr deutlich. Erstens: Um ein Rassist zu sein und also Vorurteile – negative und positive – ganzen Rassen gegenüber zu hegen, muss man in Kategorien wie „Rasse“ denken. In Gruppen, die entweder als Ganzes „gut“ oder „böse“ sind. Im obigen Beispiel hätte ich „die Tibeter“ alle über einen Kamm scheren und vorverurteilen müssen. Dafür gab es aber keinen Grund, noch hatte ich zu irgendeinem Zeitpunkt ein Interesse daran. Schliesslich sollte ich ja nicht Wand an Wand mit „dem Volk der Tibeter“ in einem Dachgeschoss leben, wo man jedes Wort aus dem Nachbarzimmer hört und sich die Toilette teilt, sondern neben einer konkreten Person. Und ja: Ich hegte sehr wohl Vorurteile. Gegen Dachzimmerbewohner grundsätzlich, da es zu 90 Prozent gescheiterte Existenzen sind, gegen Tibeter, weil mir bis dahin bloß zwei Personen tibetischer Herkunft bekannt waren, neben denen ich aufgrund ihrer Drogensucht nicht in solcher Enge und Nähe zu leben wünschte. Das hatte aber eben nichts mit ihrer Rasse, sondern mit ihrer Person und mit meiner persönlichen Erfahrung zu tun. Fazit: Wer Ich zu sich sagt und ernsthaft und Verantwortung heischend nach einem Du fragt, wird nie ein Rassist sein und rassistische Vorurteile pflegen. Sie sind in seinen Augen sowohl im positiven als auch im negativen Sinn dumm und den Einzelnen verachtend. Nur wer in Kollektiven denkt, kann überhaupt ein Rassist sein. Wohin es aber führt, wenn nicht mehr Du und Ich unsere Sache regeln, sondern Wir und Die, wo man sich anmaßt, für Gruppen zu sprechen (Frauen, People of Colour, Juden, Bourgeois, Arbeiter et cetera), ist zur Genüge bekannt.

Zweitens: Wo ein Vorurteil auf persönlicher Erfahrung zwischen einem Du und einem Ich beruht, kann ebenfalls nicht von Rassismus (oder Sexismus, Homophobie, Transfeindlichkeit et cetera) gesprochen werden. Erfahrung ist praktisches Wissen, das entweder zu Vertrauen oder zu Misstrauen gegenüber einer Sache, Situation oder Person führt. Im ersten Fall basierte mein praktisches Wissen auf dem Bekanntsein mit zwei Personen, deren Handeln ich ablehnte, im zweiten auf den konkreten Geschehnissen hier auf dem Land und auf den Statistiken zur Kriminalität in Frankreich. Beides führte zu einer gesunden Portion Misstrauen gegenüber fremden und/oder arabischen herumlungernden Männern in geparkten Autos in der Gegend. Wer also Vorurteile aufgrund von Erfahrung als „X-ismus“ oder „Y-phobie“ bezeichnet, verlangt nicht weniger, als dass einer seine negativen Erfahrungen ignoriert oder ihnen kein Gewicht in Bezug auf sein künftiges Handeln beimisst. Das ist so, als ob eine Mutter ihrem Kind, nachdem es, ohne nach links und rechts zu gucken, über eine Straße gerannt und angefahren worden ist, bloß sagen würde, es solle das vergessen und es einfach auf gut Glück wieder versuchen. Sonst nichts. Es wird nicht weniger verlangt, als ganz bewusst aus Erfahrung nicht zu lernen. Es ist die Verdammnis zu lebenslanger Naivität und Schutzlosigkeit und damit zur Auslieferung an Menschen, Umstände und Situationen.

Und drittens schließlich: Das Stichwort „Vertrauen“ und damit jenes der „Vertrautheit“ macht klar, wie dumm und geistig kurzatmig es ist, immer gleich von rassistischen (oder ähnlichen von den Verfechtern der Antidiskriminierung behaupteten) Vorurteilen zu sprechen: Vertrautheit stellt sich dort ein, wo man etwas oder jemanden kennt oder zu kennen glaubt. Je besser man etwas oder jemanden kennt und je näher es oder er einem deshalb ist, umso größer ist die Vertrautheit und damit das Potenzial des Vertrauens (sofern nicht durch negative Erfahrung behaftet). Wenn ich eine Wohnung zu vermieten hätte, dann würde ich sie an den vermieten, der mir am vertrautesten ist. Angenommen, es ist eine Zweizimmer-Wohnung und es bewerben sich eine Schweizerin und ein Syrer. Dann ziehe ich grundsätzlich die Schweizerin vor. Und zwar schlicht aus dem Grund, weil ich glaube, sie besser einschätzen zu können. Sind aber die Referenzen, die ich über sie einhole, schlecht, dann wende ich mich dem Syrer zu. Stoße ich da auf Top-Referenzen von einem Vormieter oder Arbeitgeber, dann bin ich bereit, die Wohnung an ihn zu vermieten. Es geht bei meinem Motivgrund also nicht, wie die Apologeten der Antidiskriminierung das Pferd vom Schwanz her aufzäumend behaupten, um Diskriminierung, sondern um Favorisierung dessen, was ich besser zu kennen glaube. Was gefordert wird, ist also nicht weniger als Anti-Favorisierung in jedem Fall: nicht die eigene Familie, nicht das, was einem am nächsten ist, nicht das, was man – aus welchen Gründen auch immer – mag. Das ist nicht nur aus sich heraus grotesk, weil es bedeutet, entweder jedem oder keinem zu vertrauen, sondern vor allem auch aus dem Grund, weil diese Anforderung nur an „uns“ als den weißen Teil der westlichen Gesellschaften gestellt wird. Dass andere Communitys, seien es ethnische oder andere, selbstverständlich das Eigene bevorzugen/favorisieren, findet man „spannend“ und „schön“. Mehr Herablassung geht kaum.

Die „Bemühungen“ der Anti-Rassisten haben Worte, die einmal eine ernsthafte Fracht aufwiesen, vollkommen entkernt. Heute nehme den Vorwurf, rassistische Vorurteile zu pflegen, nicht mehr ernst. Es hat sich ein ums andere Mal gezeigt, dass es immer nur Worthülsen von Individuums-Verächtern sind, wenn es ums Du geht (nicht ums Ich), von Logik- und Vernunft-Bekämpfern und von Menschen, die den Opferstatus entweder für sich oder stellvertretend für andere in Anspruch nehmen und behalten wollen, weil sie davon profitieren: egal, ob finanziell oder moralisch. Es ist wie mit dem Jungen, der die Schafe zu hüten hatte, sich langweilte, aus Jux „Der Wolf!“ schrie und sich königlich freute, wenn das ganze Dorf angerannt kam. Als der Wolf dann wirklich mal kam, tauchte keiner mehr auf. Die Opfer dieses moralischen Selbsterhöhungs-Kults sind dann jene, die unter dem leiden, was einst mit den Worten „Rassismus“ et cetera gemeint war.

Persönlich bleibe ich dabei, ungeachtet der biologischen Beschaffenheit eines Menschen, nach einem persönlichen Du zu fragen, und ebenso bei dem Anspruch, mir eigenes, praktisches Wissen zu erwerben, ohne mir von anderen vollkommene Offenheit, Naivität und Schutzlosigkeit vorschreiben zu lassen. Außerdem: Vorurteile, die durch positive Erfahrungen widerlegt werden, sind etwas, das ich nicht missen möchte. Das ist reale gelebte Vertrauensbildung. Sie geschieht nie auf Befehl und schon gar nicht in einem Augenblick, sondern ist eine Sache, die Zeit braucht. Und diese Zeit nehm’ ich mir.