Politmarionetten Machtpolitik ist keine Raketenwissenschaft, oder wie ich lernte, unsere kleine Leader-Farm zu lieben …

09. Februar 2022

Wie man politisches Playmobil in Schlüsselpositionen setzt

von Axel B.C. Krauss

Nicht dass es wirklich noch irgendeines Beweises dafür bedurft hätte, dass zwischen Realpolitik und der Berichtbestattung darüber in der Weidenzaunpresse eine Lücke klafft, die den Mariannengraben wie ein Nadelöhr erscheinen lässt. Was über Politik und ihre angeblichen Intentionen offiziell verlautbart wird, ist in den allermeisten Fällen nur Zuckerbrot für die „Schafe“, um sie bei Laune zu halten und im Glauben zu lassen, alles geschähe stets zu ihrem Wohl. Stets offen autoritär oder gar totalitär die Peitsche zu schwingen, ließe sich auch nur schwer als „demokratischer“ Liebesakt verkaufen.

Seit Beginn der Reset-Pandemie und immer herrischer agierenden Regierungen vieler Länder hat diese alberne Fassade jedoch stark an Überzeugungskraft verloren. Kein Wunder also, dass bereits Artikel im Mainstream erschienen, in denen lamentiert wurde, viele Menschen hätten ihren Glauben an die „demokratischen Institutionen“ verloren. Ach. Ist das so. Warum nur?

Dieser „Vertrauensverlust“ ist jedoch nicht der von der Gatekeeper-Presse gerne kolportierten kruden Theorie geschuldet, die „Mitte der Gesellschaft“ sei plötzlich in Braunhemden geschlüpft, sondern ganz einfach der Tatsache, dass die lieben Overlords es mächtig übertrieben haben. Ich wage zu behaupten, dass sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Und ich vermute, dass ihnen ihre Macht wahrscheinlich zu Kopfe stieg und sie deshalb glaubten, der „einfache Mann“ verstehe eh nichts und ließe sich deshalb beliebig lange drangsalieren, traktieren, malträtieren, maskieren und als endlos geboosterte „Impfsau“ durchs globale Technokratendorf treiben.

Trotzdem kann es sehr erhellend sein, wenn dieses bloße Gefühl, dass „etwas nicht stimmt“, hin und wieder unterfüttert wird. Vor allem dann, wenn diese Unterfütterung aus „berufenem“ Munde stammt, also von Leuten, die seit Jahrzehnten – wenn auch eher hinter dem Vorhang wie der Zauberer von Oz – die Schalthebel des Kasperletheaters bedienen (oder dies zumindest versuchen), um die Puppen tanzen zu lassen. Ich hatte in meinem vorletzten Kolumnenbeitrag von einer Rede berichtet, die Vladimir Putin auf einem Treffen des Weltwirtschaftsforums im Jahre 2021 hielt, in der er Klaus Schwab, den Direktor des Forums, mit „Lieber Klaus“ begrüßte und freimütig zugab, dass er seit den 1990er Jahren an den Treffen dieser Organisation teilnahm und auch das von ihm regierte Russland bei den Vorbereitungen „für die vierte industrielle Revolution“ alias Großer Reset geholfen habe.

Nun sind weitere bemerkenswerte Äußerungen aufgetaucht. Da im Internet leider auch viele Fälschungen (neudeutsch Fakes) kursieren, sollte man natürlich erstmal skeptisch sein: Ist das überhaupt echt? Hat er/sie das wirklich gesagt? Handelt es sich womöglich um eine Fehlinterpretation, wurde etwas hingedeutet? Die Äußerungen, um die es mir hier geht, stammen von Klaus Schwab. Das Video ist unter diesem Beitrag verlinkt. Zunächst rieb ich mir die Ohren: Kann das wirklich stimmen? Gegenfrage: Warum denn nicht? Machtpolitik ist keine Hexerei, keine Raketenwissenschaft. Wer Einfluss über zahlreiche Regierungen, sie vielleicht sogar unter einem „globalen Dach“ vereinen will, wird natürlich versuchen, sie mit Pferdchen aus seinem Stall zu besetzen.

Deshalb scheint mir das, was Schwab bei einer Podiumsdiskussion der „John F. Kennedy School of Government“ im Jahre 2017 sagte, auch sehr plausibel. Gerade vor dem Hintergrund, dass zum Beginn der P(l)andemie viele Regierungen tatsächlich eine Politik betrieben, die stark orchestriert wirkte – als zögen sie am selben Strang oder erhielten ihre „Handlungsempfehlungen“ aus derselben Quelle. Und ich war beileibe nicht der Einzige, dem das auffiel.

Das Video ist nicht sehr lang, gerade mal 1:07 Minuten – (Übersetzung aus dem Englischen durch mich).

Klaus Schwab: „Und ich muss sagen, wenn ich nun Namen nenne, wie Frau Merkel, sogar Herr Vladimir Putin und so weiter – alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt sehr stolz sind, ist die junge Generation, wie Premierminister Trudeau oder der Präsident von Brasilien, äh, Argentinien und so weiter … wir dringen in die Kabinette ein. Gestern war ich bei einem Empfang für Premierminister Trudeau, und ich weiß, dass die Hälfte dieses Kabinetts oder sogar etwas mehr als die Hälfte tatsächlich unsere … also Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums sind.“

Interviewer: „Und das gilt sogar für Argentinien?“

Schwab: „Es gilt für Argentinien, es gilt für Frankreich, mit dem dortigen Präsidenten, einem Young Global Leader …“

Wundern Sie sich also bitte nicht über die „merkwürdige“ Kontinuität bestimmter Politiken in Schland trotz des „Regierungswechsels“. Es gibt doch jetzt eine „neue“ Bundesregierung? Nope. Es wurden lediglich ältere „Young Global Leaders“ durch jüngere ausgetauscht, sozusagen. Wie zum Beispiel Annalena Baerbock. Worauf man eine Etage höher „sehr stolz“ ist. Schließlich ist man „in die Kabinette eingedrungen“.

Bis nächste Woche auf unserer kleinen Leader-Farm …

Video „Klaus Schwab in 2017 – Merkel, Putin, Trudeau (and more) were all WEF Young Global Leaders“