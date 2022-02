Raus aus der Ohnmacht! Macht kommt von machen

05. Februar 2022

Pure Phrasendrescherei oder ist da wirklich etwas dran?

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Natürlich könnte ich mich hier auch über die institutionelle, fast schon planwirtschaftliche und zugleich dilettantische Art und Weise unserer Regierungskaste aufregen. Ich mache dies bestimmt auch irgendwann einmal, aber ich denke, dass Sie davon aktuell mehr als genug haben. Ich möchte lieber Verständnishilfen anbieten, die Sie in eigenes Handeln umsetzen und auch die Sicht darauf schärfen können, welches Ausmaß es annehmen kann, wenn Sie nicht mehr eigenständig handeln. Letztendlich geht es also um die Frage: Bin ich selbst der Grund meines Handelns oder sind es andere, wie zum Beispiel Experten und Politiker, die mir die Grundlagen meines eigenen Wirkens erst schaffen müssen?

Es geht um Macht, weshalb ich gerne ein Modell vorstellen möchte, wie Macht für mich begreiflicher wurde und wie sich Anhäufung von Macht erklären und vielleicht auch vermeiden lässt.

Was ist also Macht oder, besser gesagt, das Machen? Vereinfacht könnte man es auch mit dem Wirken oder der Arbeitsleistung eines Menschen vergleichen. Es geht um die Veränderung des Ist-Zustandes durch das menschliche Handeln, das immer unmittelbare Auswirkungen auf das direkte Umfeld hat – mal mehr und mal weniger. Es kommt eben auf die individuelle Situation an. Manchmal reichen Worte einer bestimmten Person aus, um ein ganzes Volk in den Krieg zu schicken, was leider auch eine der vielen Möglichkeiten des Machens sein kann. Eine kleine Handlung kann also Großes bewirken, und genauso kann das Handeln ganzer Massen auch im Leeren verlaufen, wenn es eben nicht an der Realität orientiert ist. (Diesen kleinen Wink gegen aktuelle Klima-Ideologen konnte ich mir jetzt doch nicht verkneifen.) Zusammengefasst sehe ich also in jedem Menschen ein gleiches Potenzial zum Macher und somit dazu, mächtig zu werden; genau dieses Potenzial kann aber auch durch Machtverleihung und Machtransfer missbraucht werden. Im Grunde geht es auch um den Schaden, den ein einzelner Mensch durch sein Machen anrichten kann, im Vergleich zum Schaden, den ein Diktator auslösen kann, der sich zum Beispiel ganzer Armeen bedient, um damit eigene Ziele und die gewünschte Veränderung in dieser Welt zu erreichen.

Wie sieht es also mit den mächtigen Personen auf diesem Planeten aus – woher kommt die Macht und wie kann Macht vergrößert werden? Meine Beobachtung dazu ist folgende: Macht ist käuflich. Dies lässt sich in meinen Augen durch ein einfaches Beispiel belegen: Was wären Sie bereit zu tun, wenn ich Ihnen 1.000 Euro geben würde?

Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich würde für 1.000 Euro wohl nackt in einen Brunnen in der Münchner Innenstadt steigen – wie sieht es da bei Ihnen aus? Gehen wir mal gedanklich in andere Regionen dieser Erde und überlegen, was 1.000 Euro beispielhaft bewirken können, immer mit dem Verständnis, hierfür menschliches Handeln zu erwerben. Gibt es Menschen auf dieser Erde im Jahr 2022, die bereit sind, für 1.000 Euro zu morden? Ich befürchte, die Antwort lautet ja; dies geht, wie meine Vermutung ist, wahrscheinlich sogar weitaus billiger. Wie verrückt und abscheulich mögen dann Dinge sein, die Menschen bereit sind, für Millionen oder Milliarden zu tun? Ich merke, wie ich nicht zu tief in diese Gedankenwelt eintauchen möchte, denn auch hier gilt ja immer meine Devise: geistige Hygiene first!

Wenn wir uns also die Summen ansehen, die aktuell von NGOs, Regierungen und Privatpersonen ausgegeben werden, dann ist da bei mir im Hinterkopf immer ein kleiner Rechner, der versucht abzuschätzen, wie viele Menschen für diese Summe bereit wären, zu lügen, zu manipulieren oder letztendlich sogar zu töten. Das Besitzen von Vermögen macht also allein noch nicht mächtig. Für mich ist hier der Einsatz der finanziellen Mittel, um damit die maximale Anzahl von Menschen zu einer bestimmten Handlung zu animieren, der springende Punkt.

Machttransfer entsteht also immer dann, wenn Menschen bereit sind, das eigene Machen in die Dienste anderer zu stellen, und somit nicht nur Macht verleihen – was man auch gerne als Phrasendrescherei bezeichnen darf: Mir geht es um das Verleihen des eigenen „Machens“ zur Erfüllung fremder Ziele.

Das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht, die meiner Meinung dann entsteht, wenn das eigene Machen verloren geht. Herrscher haben nicht nur Gefallen daran, eigene Macht anzuhäufen, bis sie daran eines Tages bildlich ersticken, sondern es geht auch um das Verbreiten von Ohnmacht bei den Gegnern oder Feinden. Ganz nach dem Motto: Wenn ich dich nicht für meine Agenda eingespannt bekomme, dann sollst du mir auch nicht lästig im Weg stehen. Wie kann man auch nur auf die Idee kommen, montags ohne Erlaubnis spazieren zu gehen – das gehört sich doch nicht, oder?

Für mich ergibt sich aus der Erkenntnis über das Wesen der Macht eine einfache und doch vielversprechende Strategie, die mir selbst dabei hilft, aus der Ohnmacht in das Handeln zu kommen. Zugleich verhindert diese Strategie, dass sich andere meines Machens bedienen können. Ich überlege mir heute, was ich morgen tun werde, und lege verstärkt den Fokus darauf, dass ich selbst auch der Grund der Handlung bin und die Zielvorgabe durch mein eigenes Wollen bestimmt wird. Ich beantworte mir die Frage „Was könnte ich tun?“ jeden Tag aufs Neue für mich selbst und löse mich von den übergriffigen und machtgierigen Menschen, die nur zu gerne hätten, dass ich für sie bei der Erfüllung ihrer schmutzigen Ziele und Phantasien tätig werde.

Mir machen das Angeln und In-der-Natur-Sein viel Freude, daher habe ich mir mit Freunden einen Traum erfüllt und einen kleinen Weiher samt Waldstück gepachtet. Dort kann ich viele Dinge erschaffen, die mein Herz erfüllen und für mich einen echten Wert haben: angefangen beim Bewirtschaften des Weihers bis hin zum Bau einer sicheren Feuerstelle oder einer gemütlichen Holzbank. Die Zeit, in der ich dort meine eigene Welt durch mein Handeln erschaffe, lässt sich von keinem Menschen mehr missbrauchen. Ein Machttransfer findet nicht mehr statt, ich bin also immun, um hier ebenfalls mit solchen modischen Begriffen um mich zu werfen, und als Zusatznutzen verschwindet die Ohnmacht in mir, die auch mich in dieser dunklen Zeit teilweise erreicht hat.

Ich wünsche allen viel Spaß beim Machen!