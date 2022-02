Warum Freiheitsfreunde scheitern II Gefangen in der selbstverschuldeten Ohnmacht

04. Februar 2022

Was wir für unseren Erfolg von Ayn Rand und Robert Heinlein lernen müssen

von Max Remke

Der neue Polizeiruf 110 gibt uns den ersten non-binären Kommissar (Kommissarin? Kommissarix?) des Fernsehens, das Theater spielt grüne Kapitalismuskritik und die intellektuelle Blase diskutiert über „toxische Männlichkeit“ und „toxische Narrative“.

Bereits in meiner letzten Kolumne habe ich über den akademisch-etatistischen Komplex geschrieben – also die Kaperung des Staates durch eine „Klasse“ parasitärer Kulturschaffender und Sozialwissenschaftler. Ich wollte ergründen, was diese Feinde der Freiheit so stark macht. Diesmal aber scheint mir ein selbstkritischer Blick nötig und damit die umgekehrte Frage: Was macht uns so schwach?

Abseits der Macht des Geldes

Erlauben Sie mir hierfür eine Anleihe bei einem linken Theoretiker, dem Postmarxisten Pierre Bourdieu. Dieser kam in den 60ern zu dem Schluss, dass Marx daneben lag, als er das Geld zum Herrscher der Welt ernannt hatte. Für Bourdieu gab es neben der ökonomischen Macht nämlich noch zwei andere Formen der Macht: die soziale Macht – kurz gesagt unsere Connections und unsere soziale Stellung – und die kulturelle Macht. Diese beschreibt die Macht, die eine Person aufgrund ihres kulturellen Wissens und aufgrund ihrer Kulturgüter hat. Ferner, die Macht die aus der Kombination dieser beiden Dinge entsteht.

Ein kurzes Beispiel zur Erläuterung: Ein komisches Gekleckse hängt bei mir an der Wand (also ein materielles Gut), und ich habe die Fähigkeit, drei Stunden hochtrabend darüber zu reden, wie dieses Gekleckse die Widersprüche des entfremdeten Spätkapitalismus ausdrückt (Wissen), während im Hintergrund Freestyle-Jazz dudelt (Gut). Am besten tue ich das noch mit meinen hippen Boheme-Freunden (soziale Macht), und ich erreiche eine erstaunliche Machtstellung in der Gesellschaft – selbst wenn mein Konto tief in den roten Zahlen ist (ökonomische Macht).

Die unvermeidliche libertäre Kulturwüste

Verglichen mit uns Freiheitsfreunden mögen die Linken, die Grünen und auch die neuen Rechten weniger talentiert darin sein, ökonomische Macht zu erwirtschaften, aber sie alle sind uns bei der Produktion kultureller Macht um ein Vielfaches überlegen. Um das zu sehen, müssen sie nur das Erste einschalten. Und wenn Sie jetzt sagen: ARD, den Mist schaue ich eh nicht mehr – es wird online kaum besser. Netflix quillt über vor diffus kapitalismuskritischen, postmodernen Identitätsgehabe. Selbst Amazon Prime ist voll davon. Und am Ende prägen diese Kulturprodukte Abermillionen von Menschen – und das jeden Tag.

Was haben wir dieser Macht entgegenzusetzen? Nichts. Zumindest nichts auf Basis unserer eigentlichen politischen Philosophie. Der Libertarismus wirbt ja nicht zuletzt damit, dass ohne staatlichen Zwang quasi jeder Lebensentwurf möglich ist. Aber was für ein Kulturprodukt soll man aus dieser Prämisse bitte erschaffen? Vielleicht eine ins Extreme gesteigerte Diversity-Kommune, wo neben der schwarzen behinderten Antifafrau auch noch der nigerianische Neonazi und der deutsche christliche Durchschnittsbürger breit lächelnd nebeneinander herleben. Mit der Botschaft: Wir können alle unseren Lebensentwurf leben, weil der Staat jetzt sehr klein (oder weg) ist. Würden Sie sich das wirklich anschauen wollen als Film? Würden Sie das Szenario für glaubhaft halten?

Ayn Rand hat genau aus diesem Grund die libertäre Bewegung zeitlebens als Hippies abgelehnt. Sie lag damit nicht so falsch. Der Schritt gerade vom Anarchokapitalisten bis zum moralischen Nihilisten ist oft nicht so weit. Liegt der Fehler also schon unkorrigierbar in dem Fundament unserer Ideen? Müssten wir uns also selbst verraten. um im Kampf um die kulturelle Macht überhaupt eine Chance zu haben?

Wir konnten das mal besser

Ich denke nicht. Und der Libertarismus ist selbst in gewisser Weise aus kulturellem Kapital erwachsen. Unsere Bewegung kam eben nicht primär wegen Zentralbank-Kritik oder Inflationsangst in die Welt. Der Grundstock der libertären Partei der USA rekrutierte sich zur Mehrheit aus Menschen, die einen von zwei Romanen gelesen hatten, manchmal auch beide: Das eine war „Atlas Shrugged“(aktuelle deutsche Übersetzung: „Der freie Mensch“) von Ayn Rand, das andere war „The Moon is a HarshMistress“ (deutsche Übersetzung: „Revolte auf Luna“) von Robert Heinlein.

Warum haben aber diese beiden talentierten Romanautoren – und nicht der seinerseits brillante und stilechte Ludwig von Mises – eine Bewegung begründet? Weil sie den Menschen eben nicht nur Wissenschaft, sondern de facto ein philosophisches Komplettpaket angeboten haben. Wer „Atlas Shrugged“ oder „The Moon is a Harsh Mistress“ liest, der sieht eben als Protagonisten nicht die bunte Diversity von tausend widersprüchlichen Lebensentwürfen, sondern bestimmte Menschen mit bestimmten Werten und einem bestimmten Lebensstil – Menschen, die nach Auffassung der beiden Autoren die wahren Träger der Freiheit sind. Bei Rand sind das schöpferische und philosophierende Radikalrationalisten, bei Heinlein oft hartgesottene und praktisch veranlagte Außenseiter. Was beide verbindet ist die Zeichnung einer klaren, greifbaren Utopie.

Mehr als nur Libertarismus

Es scheint, dass der Libertarismus am besten als Libertarismus+X funktionert, wobei X quasi jede mehr oder weniger gut passende Philosophie sein kann, die den Menschen das an Menschenbild, Utopie und Handlungsaufforderung gibt, was dem eigentlichen politischen Libertarismus fehlt. Das kann je nach ergänzter Philosophie auch zu Widersprüchen führen.

In Deutschland beispielsweise wird der Libertarismus (zumeist von der österreichischen Schule geprägt) traditionell besonders gerne mit dem Christkonservatismus verbunden. So macht das Markus Krall mit seiner Atlas Initiative. Die erfolgreichste und größte aktivistische Gruppe Liberty Rising, die ich mitgegründet habe und der ich den Großteil meiner Zeit schenke, wiederum basiert stark auf Ayn Rands Philosophie des Objektivismus.

Was sagt uns das nun? Libertäre Kultur kann nur dann existieren, wenn sie mehr ist als nur Libertarismus. Und sie kann vermutlich auch nur dann entstehen, wenn wir Freiheitsfreunde unser Verhalten ändern und ein Gefühl für diese merkwürdige Macht bekommen, die in Filmen, Serien, Romanen und Musikstücken liegt. Ein guter erster Schritt dazu wäre auf jeden Fall eine kleine Lektüre. Ich wüsste da ja zwei Romane.