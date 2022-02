Gedanken zur Emanzipation Von Frauenzimmern und Mannsbildern

03. Februar 2022

Wider den Selbstbetrug

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr



Um das Startkapital für mein Studium zusammenzukriegen, arbeitete ich unter anderem während einer Wintersaison im Fünf-Sterne-Hotel eines Schweizer Ski-Ortes – großartiges Haus, großartige Umgebung. Ich war 18 Jahre alt, hatte von nichts eine Ahnung und mochte erst mal jeden. Quasi ab dem ersten Tag wurde mir aber klar, dass hier der der Haussegen schief hing. Lange verstand ich nicht, was das Problem war. Man hatte ein erstklassiges Produkt, die Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche gehörten zu den Besten des Fachs, die Nachfrage rannte einem buchstäblich die Tür ein. Trotzdem herrschten Intrigen, Missgunst, Unehrlichkeit. Die Küche hasste den Service und der Service die Küche, die Gouvernanten lagen im Krieg mit der Wäscherei, die Rezeption hatte die Portiers auf dem Kieker und diese wiederum hielten alle anderen außer sich selber sowieso für Pack.

Nach ein paar Tagen fing ich an zu verstehen, dass die Sache im Kern krankte: Die Chefs – in diesem Fall ein Ehepaar –nährten das Ungute nach Kräften. Das Personalessen war für den Preis, den man bezahlte, lausig – oft tagelang hintereinander dasselbe, da nicht verkauft. Trinkgelder, die die Gäste nach ein- oder zweiwöchigem Aufenthalt für die betreuende Servicekraft an der Rezeption hinterlegten, wurden nicht weitergereicht. Tratsch wurde mit Privilegien belohnt, und Seilschaften mit dem Personal wechselten im Wochentakt. Die Leute dankten es den Chefs damit, dass sie sie nach Herzenslust hintergingen: Die Küche versorgte das halbe Dorf mit zu viel bestellter Ware, im Service läpperten sich die Falschbestellung zusammen, die erst storniert wurden, wenn die Teller mit Filet mignon und Tournedos Rossini schon fixfertig im Pass standen und man das Zeug wohl oder übel selber essen „musste“, die kalte Küche betrachtete jeder nach Feierabend als persönliches Büffet, und bei den Festen nach den nächtlichen Schlittenpartien kostete der Hauswein nie etwas.

Das Beispiel lässt sich auf jedes Unternehmen übertragen. Auch und gerade auf das „Unternehmen Familie“. Wo jene, deren Aufgabe es ist, die Sache im Inneren zusammenzuhalten, schwach, nicht da sind oder versagen, dort krankt mit der Zeit das ganze Haus. Die Folgen sind Ineffizienz und Ressourcenverschwendung und können ihm auf Dauer das Genick brechen. Interessant: Was beim Unternehmen jeder sofort unterschreiben würde, gilt im Fall der Familie als veraltet, unmodern und reaktionär.

Im Fall der Familien war dieses „Zusammenhalten“ des Ganzen über die Jahrhunderte hinweg Gabe an und Aufgabe der Frauen. Die Begriffe „Mannsbilder“ und „Frauenzimmer“, die der Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Albert Bitzius, alias Jeremias Gotthelf, verwendete, wenn er von den Menschen sprach, die als Männer und Frauen dem Betrieb, als Väter und Mütter der Familien vorstanden, sind passend. Beide Begriffe, so die Protagonisten ihrer Fracht denn gerecht wurden, sind mit einem Glanz und einer Würde ausgestattet, von der man instinktiv weiß oder wenigstens ahnt, dass sie älter sind als jene, die sie schultern.

Während der Mann das „Bild“ des Unternehmens Familie durch Produkte, Kooperationen und Engagement in Gemeindeämtern nach außen trug, hielt die Frau das „Zimmer“, das Innerste zusammen, ohne das ein Bild ein anderes oder nicht vorhanden wäre. Die Produktion und der Handel mit Lebensmitteln in ihrer Hand waren quasi ein Unternehmen im Unternehmen, das sie führte und das die Versorgung ihrer Leute zu sichern hatte. Sie war nicht nur die Mutter ihrer Kinder, sondern oft auch des Personals und all jener, die an ihrer Tür um Rat oder anderweitige Hilfe ersuchten. Sie war es, die den Leuten unter ihrem Dach und damit der nächsten Generation die Werte vorlebte, nach denen in ihrem Haus gelebt und gearbeitet wurde. Von ihr hing das Verhältnis der Menschen miteinander über die Grenzen des eigenen Heims hinweg und das Verhältnis zu ihrer Arbeit ab: entweder von Fleiß, Integrität und Ehrlichkeit geprägt oder von Schlendrian, Tratsch und Intrigen. Mit ihr stand und fielen eine Familie, eine Generation, das Mannsbild und damit oft genug auch der Betrieb.

Es ist hauptsächlich das Verdienst der 68er-Postmodernisten, dass sich das Verständnis der Institution Familie als Amt hin zu einer Gefühlsveranstaltung und einem romantischen Abenteuer verschoben hat. Und speziell den Feministinnen ist es zu verdanken, dass bis zur totalen Unkenntlichkeit abgewertet wurde, was über die materielle und soziale Zukunft nicht nur des Unternehmens Familie, sondern einer neuen Generation und damit im Kern einer Gesellschaft entscheidet: die Rolle der Frauen als Hüterinnen und Gestalterinnen von Gegenwart und Zukunft.

Das Interessante und schon fast Komische: Während das heimische Zimmer zu wenig, angeblich nicht emanzipiert genug ist und der Verwirklichung des echten ganzen Selbst im Wege steht, drängen die sich selbst befreienden Frauen zum größten Teil und freiwillig in Berufe, die im Grunde eine Ecke des Zimmers darstellen, dem sie entfliehen: Erziehungsberufe, Hauswirtschaftsberufe, Pflegeberufe, Sprach- und Kommunikationsberufe, Verwaltung, Verkauf, Marketing, Reinigung. Sie tauschen das große Ganze, das man ihnen über Jahrhunderte hinweg anvertraute und zutraute, gegen einen Teil davon aus und überlassen Heim und Herd als Tatsachen und Worte, in denen in ihren Ohren bereits Ketten des Angebundenseins klirren, Frauen, die weder ein emotionales noch ein materielles Interesse am Gelingen ihres Unternehmens Familie haben. Das ist, heruntergebrochen und verkürzt, etwa so, als würde ich meine Hunde in den Hort geben, um die Vierbeiner fremder Leute zu betreuen. Bloß dass es eben nicht nur um Hunde geht, sondern um die vielleicht vielfältigste und herausforderndste Aufgabe der Welt. Und dass, wo diese Aufgabe nicht wahrgenommen wird, Ineffizienz und Ressourcenverschwendung in einem ungleich tiefgreifenderen und tragischeren Sinn Realität werden.

Sollen Frauen nicht berufstätig sein? Doch natürlich. Jeder nach seiner Fasson. Aber ich finde, es wäre langsam an der Zeit, mit der Mär und dem Selbstbetrug von wegen Selbstverwirklichung durch Gleichstellung aufzuhören, wo sich – mit Ausnahmen, versteht sich – bis auf den Ort des Wirkens und den verkleinerten Wirkkreis nichts ändert. Es ist bloß das angeblich so verhasste und knechtende Alte in neuen Tüchern, die anderen gehören. Echte Emanzipation fängt mit Ehrlichkeit an – damit, sich keine Illusionen über sich selber zu machen.