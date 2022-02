Mystischer Kollektivismus Mein Name ist Man, denn ich bin viele

02. Februar 2022

Nudging-„Ethik“ für Anfänger

von Axel B.C. Krauss

„Eigenverantwortung“: Dieser an sich schöne und wertvolle Begriff geriet stets und gerät gerade heute, in Zeiten der abermaligen Beschwörung mystischer Kollektive zur „Legionalisierung“ der vielen zwecks erleichtertem politischem Massenmanagement, unter die rhetorischen Räder.

Eine neue Erkenntnis ist das freilich nicht. „Man“ darf mich gerne für den Rückgriff auf alte religiöse Texte kritisieren (sofern es denn wirklich nur religiöse sind und nicht vielleicht auch politische, die aus Gründen der Selbsterhaltung unter tyrannischen Regierungen früherer Zeiten „vorsichtig“, sprich etwas enigmatisch formuliert werden mussten …), aber schon in der Bibel steht: „Wir sind die Vielen, unser Name ist Legion.“

Ich will mich hier nicht als Exeget betätigen. Trotzdem frage ich mich, warum es ausgerechnet so formuliert wurde: „Wir [Plural] sind die Vielen, unser [Plural] Name [Singular] ist Legion.“ Komisch. Aber die „Vielen“ haben doch alle ganz verschiedene Namen, oder nicht? Und hoffentlich auch eigene Köpfe? Ja, aus Sicht der momentan mit (pun intented) klinischem Furor abgetöteten bürgerlichen Freiheiten schon.

Wie gesagt: „Man“ denke über meine Interpretation dieser Bibelstelle, was „man“ will (ich beziehe mich dabei ja auch nur auf die Stelle, so wie ich sie in meiner Bibel-Ausgabe noch mal nachgeschlagen habe. Vielleicht gibt es auch andere Übersetzungen. Doch das ist dafür, was ich hier zu verklickern gedenke, eh irrelevant). Genauer: was „man“ vom Staatsrat durch die zahlreichen, heuer zahlenmäßig wie eine ganze Legion von Höllenhunden die „öffentlichen Diskursräume“ patrouillierenden und woke-waschenden Gebote der Gedankenrassen-Reinheit als „erlaubte“ Äußerung gnädigerweise genehmigt bekommt. Sonst droht ja schnell vollumfängliche Nazifizierung durch die Edelsten, Wahrsten, Schönsten und Besten unter den Diskurswächtern im stets kollektivistische Lösungen für herrschaftlich vernutzte Probleme anstrebenden politmedialen Nudging-Komplex. Da fällt mir gerade ein: Doch, ich kenne noch eine andere Formulierung. Sie lautet: „Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.“ Nanu? MEIN Name ist Legion, denn WIR sind viele?

Ich möchte auf Folgendes hinaus: Effizientes politisches Massenmanagement gelingt dann besonders leicht, wenn ein (Ver-) Führer es schafft (oder eine Kaste aus (Ver-) Führern), den „Vielen“ zu suggerieren, sie wären „irgendwie“ nur ein einziger Körper, quasi ein „Volkskörper“, ein einziges, angeblich entscheidendes „Wir“. Und wer sich dem nicht anschließen möchte – das weiß „man“ doch –, ist ein Störenfried, ein „Fremdkörper“, der zu diesem (in seinem abgeschlossenen, angenudgeten Wir-Ökosystem doppelplusglücklich Glucksenden) „Man“ nicht mehr dazugehört.

Mit anderen Worten und, jetzt mal Butter bei die Fische, ganz leicht verständlich: Was könnten (Ver-) Führer denn dadurch erreichen, den „Vielen“, also den „Massen“ einzuflöten, sie wären ein einziges „Wir“, das hinter ihm, also dem (Ver-) Führer kollektiv hinterhertrotten müsse, um noch in tausend oder was weiß ich wie vielen Pandemiejahren glücklich neunormal glucksen zu können? Nun, wenn ihm dies gelingt, dann macht er die „Vielen“ zu seiner Legion.

Einer Legion, die er relativ leicht in alles hineinsteuern kann, was ihm vorschwebt. Denn er muss ja nicht mehr viele Individuen einzeln ansprechen und zu überzeugen versuchen, sondern nur noch ein „Man“, ein „Wir“ adressieren. Er könnte diese „Legion“ dann zum Beispiel in irgendwelche Kriege framen. Oder, hust, eine globale Pandemie. Got it?

Und ja, das ist in der Tat dämonisch, das ist böse, oder besser: Dort fängt das Böse an, das Übel – die Menschen ihrer Individualität zu berauben (sofern sie dabei mitmachen beziehungsweise darauf hereinfallen, versteht sich), ihnen einzureden: Du bist nix, wir sind alles. Oder willst du dich etwa mit Legion anlegen, du Wicht?

„Man“ könnte auch steinmeiern: „Die meisten [Legion] verhalten sich vernünftig“, folgen also brav dem (Hirn-) Gewäsch ihrer (Ver-) Führer. Also den falschen politischen Propheten, die Gott spielen.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wozu diese philosophische Betrachtung gut gewesen sein soll.

Angeregt dazu wurde ich durch eine Formulierung, über die ich in einem Gastbeitrag für die „Zeit“ stolperte, erschienen am 26. Januar 2022. Schon der Titel erschien mir merkwürdig: „Mehr Angelina Jolie wagen!“ Der Autor plädierte dafür, dass „wir“ uns an der weltbekannten Hollywood-Schaustellerin ein Beispiel nehmen sollten, die sich aufgrund eines familiär bedingten hohen Brustkrebsrisikos prophylaktisch einer Amputation unterzogen hat. Das allein ist natürlich schon krude genug, schließlich lässt sich Brustkrebs nicht mit der Grip … der tödlichsten Pandemie der Weltgeschichte (…) vergleichen, aber nun gut.

Jedenfalls hatte ich die Lektüre des Artikels zunächst abgebrochen, bevor ich ihn mir dann doch ganz zu Gemüte führte und dabei auch gleich im Geiste lustvoll zerpflückte. Nämlich schon im ersten Absatz. Schon im ersten Absatz abgebrochen? Wieso denn das? Zitat (Hervorhebung des Legions-Nudgings in Großschrift durch mich]: „Irgendwie spürt MAN: Es müsse die allgemeine Impfpflicht geben […]“

Irgendwie spürte ich: So wird das nix.

Denn die Verwendung des Pluralis Majestatis zur Suggestion eines breiten Konsenses, einer zustimmenden Mehrheit, die es in Sachen Impfung natürlich nicht gibt (sieht man von den üblichen gekauften „Jeder zweite Zweitling …“-Umfragen ab), gehört leider zu den abgenudeltsten, verstaubtesten und am leichtesten durchschaubaren Methoden der unterschwelligen Manipulation, seit es das neudeutsche „Framing“ oder eben „Nudging“ gibt, also auf Altdeutsch: Hirnwäsche.

Doch die Pointe habe ich mir natürlich wieder für den Schluss aufgehoben: Der Legionsanimateur, der eben zitierte Worte vom pumperlplump suggestiven Stapel ließ, war Peter Dabrock – ehemaliger Vorsitzender (!) des Deutschen Ethikrates (sic!).

Mit solchen Ethik-Experten kann ja nichts mehr schiefgehen. Also: Folge „der Wissenschaft“ (von Massenmanipulation)! Glückauf!