Wird es der Markt richten? Ein Strategie-Guide für Selbständige und solche, die es noch werden wollen

„Resourced-based View“ versus „Market-based View“

Beim Schreiben meiner wöchentlichen Kolumne verdichtet sich aktuell ein roter Faden, dessen ich mir selbst erst jetzt so richtig bewusst werde: Worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit, welche Informationen bilden das Gerüst und den Unterbau unserer Handlungen? Liegen die wichtigen Informationen und somit maßgeblichen Faktoren im Außen, also bei anderen, oder liegen diese bei jedem selbst, also im Inneren? Passenderweise, wie sollte es auch anders sein, erkenne ich als Berater und Dozent für Marketing-Kommunikation schon seit vielen Jahren Parallelen zwischen Erkenntnissen, die mein individuelles Leben betreffen, und Erkenntnissen aus Sicht eines Unternehmers. Denn wer verstanden hat, dass der Markt nur ein Begriff ist, der unendliches individuelles Handeln bündelt, der erkennt auch, dass das menschliche Handeln an sich zu verstehen ist, wenn man so etwas wie „den Markt“ begreifen möchte.

Insofern können Sie bestimmt auch als Arbeitnehmer Rückschlüsse aus diesem Artikel für Ihr individuelles Handeln ziehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Chef eines Unternehmens und es läuft aktuell nicht mehr so gut, Sie stecken in einer Krise und dies spiegeln auch die Umsatzzahlen. Jetzt haben Sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Sie machen alles wie immer und hoffen, dass sich der Zustand von alleine ändert, oder Sie ändern Ihre Strategie und versuchen somit aktiv an der aktuellen Schieflage etwas zu verbessern. Sie sammeln Informationen, die eine optimale Einschätzung der Ist-Situation erlauben, um dann entsprechende Schritte einleiten zu können. Hierbei gilt es, in einem ausgewogenen Verhältnis die eigenen Möglichkeiten und äußeren Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Daher stelle ich beide Sichtweisen frei von Wertung vor, da es eben immer auf die individuelle Markt-Situation ankommt.

Die „Market-based View“ beschreibt eine Sichtweise, bei der man als Unternehmen den Blick auf den Markt richtet, um daraus ein erfolgversprechendes Konzept zu entwickeln. Man beobachtet Mitbewerber, Marktführer und Zielgruppen und leitet dann aus den Informationen entsprechende Konzepte für das eigene Unternehmen ab. Dies hat insofern den Vorteil, dass das, was bei anderen bereits funktioniert hat, auch sehr gut bei einem selbst funktionieren könnte. Die Betonung liegt hier allerdings ganz klar auf „könnte“ funktionieren. Natürlich wurden in der Vergangenheit die spezifischen Kundenwünsche und regionalen Besonderheiten von den bestehenden Markteilnehmern bereits erprobt, und daraus ergeben sich durchaus sinnvolle Erkenntnisse für die eigene Markt-Positionierung. Ein Unternehmen wird strategisch nie auf den Blick auf den Markt verzichten können, denn Mitarbeiter produzieren nicht nur für sich selbst, sondern stellen ihre Leistung am Ende einer Kunden- beziehungsweise Zielgruppe gegen entsprechende Bezahlung zur Verfügung.

Ich möchte dieses rein theoretische Prinzip nun durch ein sehr einfaches Beispiel ergänzen, denn je nach Branche sind auch regionale Unterschiede oft für Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmers ausschlaggebend. Nehmen wir an, Sie möchten in Bayern einen Biergarten eröffnen. Dann können Sie das natürlich so machen, wie es jeder Ortsfremde auch tun würde. Ich war in Berlin auch schon in einem Biergarten, und selbst auf Mallorca kann man Biergärten finden, aber dies nur am Rande. Wussten Sie aber, dass es in Bayern erlaubt ist, sich eigenes Essen mitzunehmen? Lediglich der Ausschank muss dem Wirt gesichert werden, weshalb eigene Getränke im Biergarten nicht gestattet sind. Sie können sich sicher vorstellen, dass dieser Umstand Auswirkungen auf das Geschäft und das Angebot im Biergarten haben wird. Mit Ihnen als Unternehmer und Ihren eigenen Ressourcen hat dieser ganz besondere Umstand nichts zu tun. Bei der „Market-based View“ geht es also um das Erfassen der äußeren Umstände, wozu nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen gehören, sondern auch Gewohnheiten, die das Angebot, die Produkte, aber auch die Preisstruktur betreffen können. Dies wiederum kann von Anbieter und Käufer beeinflusst werden. Abschließend sei noch gesagt, dass, um eine Strategie mit Chancen auf Erfolg umsetzen zu können, Marktforschung, Konkurrenzanalyse, Standort- und Zielgruppen-Analyse unabdingbar sind.

Reicht der Blick allein auf die anderen aus, um erfolgreich zu sein? Ich möchte dies infrage stellen und folgende Beobachtung mit Ihnen teilen: Je größer ein Unternehmen ist, umso öfter wird es den Blick und die Ressourcen nach außen richten – welcher CEO eines Konzerns kennt noch alle Mitarbeiter persönlich? Die aktuellen Marktdaten wird ein Manager sicher parat haben, oder was denken Sie?

Nun kommen wir also zur sogenannten „Resourced-based View“, der Sicht auf das Eigene, auf seine Ressourcen eben. Hier geht es um den Blick auf die eigenen individuellen Ressourcen eines Unternehmens, um aus der internen Bestandsaufnahme erfolgsversprechende Maßnahmen ableiten zu können. Es geht um die Menschen, die Fähigkeiten, die Talente, aber auch um die ganz individuelle Situation des Unternehmens. Welche Infrastruktur steht zur Verfügung und welche Vorteile bieten Netzwerke und Partner? Nur das Wissen über die eigenen Möglichkeiten kann meines Erachtens auch das höchste Potenzial aus einem Unternehmen herausholen.

Leider neigen Geschäftsführer in Krisen oft dazu, den Blick mehr und mehr nach außen zu richten. Die Probleme wirken erdrückend und die Lösung scheint oft nur sehr weit weg zu finden sein, was in meinen Augen ein fataler Fehler ist. Genau dann, wenn finanziell keine großen Sprünge möglich sind, ist das Aufspüren von versteckten eigenen Potenzialen oft der Schlüssel zum Erfolg. Auch für diese Sichtweise möchte ich noch ein Beispiel aus meiner eigenen Praxiserfahrung liefern: Viele Unternehmen wünschen sich eine bessere Social-Media-Präsenz und lassen sich in diesem Zusammenhang oft auf dubiose Angebote von sogenannten Social-Media-Gurus ein. In meinem konkreten Fall war eine Autowerkstatt mit drei Filialen in einer Stadt auf der Suche nach einer Agentur, um ihre Firmen-Facebook-Seite und ein Instagram-Profil zu betreiben. Hier hätte eine Online-Agentur sicher einiges in Rechnung stellen können, aber oft liegen die Lösungen ganz nah. Durch ein paar Gespräche mit Mitarbeitern in der Werkstatt trug man mir zu, dass einer der Aushilfen bereits ein kleiner und aufstrebender Influencer auf Instagram sei und sich mit knapp 30.000 Followern bestens mit der Materie auskenne. Sein direkter Werkstattmeister habe bereits beim Inhaber bemängelt, dass Marc, so heißt der junge Mann, zu oft an seinem Handy hänge und dadurch oft unaufmerksam sei.

Für mich war die Sache damit klar: Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klatsche, und dies ermöglicht den klaren Blick auf das, was in diesem Betrieb wirklich los ist. Die Aushilfskraft Marc übernimmt die Führung der Firmen-Social-Media-Accounts und kann damit sein Gehalt und auch die Stundenanzahl im Unternehmen erhöhen. Hierfür stehen ihm geregelte Arbeitsstunden zur Verfügung, die er neben der Tätigkeit in der Werkstatt nun im Büro erledigt. Ich habe meinen Job als Kommunikations-Berater erfüllt und die Erstellung und Pflege von Social-Media-Profilen wurde kostenschonend im eigenen Hause realisiert.

Wie immer ist eben eine gesunde Mischung aus allen Sichtweisen zu empfehlen, um sich durch eine neue Strategie an die stetig wechselnden Herausforderungen anzupassen. Jedoch mein persönlicher Tipp: Im Moment bietet es sich vielleicht doch an, wirklich mehr auf das Innere zu blicken, nachdem das Außen aktuell so unbeständig und derart von Willkür geprägt ist, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe.