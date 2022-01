Es ist nicht Lauterbach Warum wir scheitern

28. Januar 2022

Über die Erfolglosigkeit der Freiheitlichen und ihre tieferen Gründe

von Max Remke

Lauterbach, Faeser, Wüst – die Liste deutscher Wanna-be-Autokraten scheint beständig zu wachsen. Verständlicherweise ziehen diese Personen mit ihren Phantasien von der „kollektiven Freiheit“ gegen die Freiheit des Einzelnen unsere Aufmerksamkeit und unsere leidenschaftliche Ablehnung auf sich. Doch sind sie die Ursache der heranrollenden zweiten DDR oder bloß Symptom?

Wir Freiheitsfreunde sehen im Staat und in seinen Vertretern zumeist das größte Problem und das unmittelbare Hauptziel unseres Kampfes. Das halte ich für einen Fehler, der dazu führt, dass wir morgens wieder aufwachen, nachdem die nächste Diskriminierung erfunden ist, der nächste Angriff auf den Kapitalismus erfolgt, die nächste Neusprech-Formulierung erdacht ist, und uns fragen werden: „Das ist doch offensichtlich gegen den gesunden Menschenverstand – wie konnte das jetzt wieder passieren?“

Ich denke, wir stellen viele wichtige Fragen, aber viel zu selten die entscheidende Frage: Wenn Politiker und Medien uns beherrschen, wer sagt denn den Politikern, was sie tun, und den Medien, was sie berichten sollen?

Falsche Spuren

Und wenn wir uns mal diese Frage stellen, dann landen wir fälschlich bei George Soros und seiner Open Society Foundation oder bei den Bilderbergern oder bei Bill Gates. Wir glauben, es müsste da finstere Mächte und geheime Kräfte geben. Wir können uns einfach nicht vorstellen, dass all das so „Unvernünftige“ schlicht Ergebnis der spontanen Ordnung ist. Ein Ergebnis unzähligen dezentralen menschlichen Handelns. Das ist es aber weitgehend.

Das können wir aber nur begreifen, wenn wir anerkennen, wie wichtig Moralvorstellungen sind und dass die vorherrschende Moral letztlich darüber entscheidet, was Lauterbach sagen und die „Zeit“ auf der Titelseite bringen wird. Denn fast alle Menschen versuchen irgendwie, moralisch zu handeln – sie haben nur eine völlig andere Moral als wir Freiheitsfreunde.

Ich bin mir sehr sicher, dass selbst Bundeslautsprecher Lauterbach nicht aus böser Gesinnung handelt, auch wenn ich seine Handlungen für objektiv bösartig halte. Stattdessen will Lauterbach der herrschenden Nanny-Moral entsprechend unbedingt Tote vermeiden, für die man ihn am Ende irgendwie abstrakt moralisch verantwortlich machen könnte. Und entsprechend handelt er.

Die Arbeitsteilung des Geistes

Wir Freiheitsfreunde reden und schreiben gerne über die Wunder der Arbeitsteilung – welchen Wohlstand sie uns gebracht, wie sie die Zivilisation vorangetrieben haben. Doch wer produziert in der arbeitsteiligen Gesellschaft eigentlich Moral? Und wer übernimmt die Distribution, die Verteilung von Moral? Denn auch die Moral muss ja irgendwo herkommen, von Menschen erdacht werden. Sie kommt ja nicht einfach so magisch aus dem Individuum, sondern wird sozialisiert und verändert sich. Gerade da wir zumeist Naturrechtler sind – unsere Ideale erwachsen aus der Natur des Menschen selbst –, unterschätzen wir oft die Bedeutung dieser Sozialisation und damit die Bedeutung der Moralproduzenten.

Diese Moralproduzenten sind jedoch weder die Politiker noch die Medien, auch wenn beide eine wichtige Rolle als Distributoren spielen. Aber beide sind (besonders die Politiker) den Deutschen nicht vertrauenerweckend genug, um ihnen bereitwillig zu folgen. Daher schafft sich die Politik auch regelmäßig „Expertenräte“ und „Ethikmissionen“ an, und die Medien reservieren großzügig Seiten für Statements und Interviews mit sogenannten „Intellektuellen“, „Forschern“ und „Experten“.

Die wahren Feinde der Freiheit ...

Und genau diese Gruppe ist – so meine Überzeugung – der eigentliche Feind der Freiheit. Es sind jene Menschen, die vor allem an den Sozial- und Philo-Fakultäten unseres Landes beheimatet sind, hauptberuflich die Gesellschaft „kritisch“ analysieren und vermeintliche Lösungen anbieten. Diese Gruppe ist im Kern vehement prostaatlich, denn sie verdankt ihre ökonomische Existenz der Ausbeutung der Steuerzahler, sie ist aber – und das ist durchaus elegant eingefädelt – nicht staatsnah in dem Sinne, dass sie den Politikern nach dem Mund redet.

Im Gegenteil: Gerade das Kritisieren der „herrschenden Verhältnisse“, „des Systems“, „der Zustände“ ist ihr einziger Weg, ihre parasitäre Existenz zu sichern. Denn nur wenn in der Gesellschaft das Gefühl eines allgemeinen Handlungsbedarfs besteht, ein moralischer Impetus, werden für all die nutzlosen Sozialwissenschaftler, Kulturanthropologen, Genderforscher und Nachhaltigkeitsmanager neue, von den Steuern bezahlte Posten geschaffen.

Das kennen wir alle: Je mehr das Problemfeld „rechts“ erforscht wird, desto lauter wird der Ruf nach neuen Geldern, um das Problem zu bekämpfen und weiter zu erforschen. Je stärker der Ruf nach einer neuen postkapitalistischen Öko-Moral, desto mehr Posten fallen für Nachhaltigkeitsbeauftragte ab und desto mehr Vorlesungen mit Titeln wie „Interkulturelle digitale Nachhaltigkeit“, „Patriarchat und Klimawandel“ oder „Emanzipative Perspektiven besonders vom Ökozid Betroffener“ werden bezuschusst, die dann „neue Forschungsfragen und Themen“ aufwerfen.

... wollen einen Job

Eigentlich handelt es sich um eine klassische Überproduktionskrise, bedingt durch staatliche Markteingriffe. Durch die Subventionen der Unis werden Massen an nutzlosen Sozialwissenschaftlern geschaffen. Diese wissen sich jedoch – anders als zu viel produzierte Sportschuhe oder Tupperdosen –zu helfen, indem sie anfangen, alles und jedes zu „problematisieren“. Das Ergebnis ist das beständige Werben nach gesellschaftlicher Transformation im Duktus einer vorgeschobenen Staatskritik und das beständige Vergrößern des Staates für diese Transformation. Wir stehen damit quasi einer sich selbst produzierenden Überproduktionskrise gegenüber.

Und das Schlimmste dabei – gerade die bürgerlichen Kräfte und die Liberalen sind offenbar zu dumm, das zu erkennen. Vermutlich passiert das, weil wir als Freunde des Marktes gerade so viel auf Angebot und Nachfrage an der Börse schauen und so wenig in die Spielpläne der Theater und die Lehrpläne der Universitäten – also auf den Markt der Moral. Und so finanzieren FDP und Union fleißig und bedenkenlos ihre schärfsten Gegner. Allein über 200 Lehrstühle für Genderforschung sind in der Ära Merkel entstanden.

Das alles ist keine neue Erkenntnis. Diverse Libertäre, von Ayn Rand bis Hans-Hermann Hoppe, sind bereits zu dieser Einsicht gelangt. Aber wir scheinen das regelmäßig zu vergessen, sobald unser Bundesgesundheitshysteriker auf dem Bildschirm erscheint und eine so dankbare Zielscheibe unserer Verachtung abgibt. Aber würden wir nicht viel mehr erreichen, wenn wir statt Lauterbach jene Moralproduzenten bekämpften, die einen Lauterbach erst ermöglichen? Und es gibt ja Wege gegen den intellektuellen Parasitensumpf: Die finanzielle Trockenlegung wäre ein guter erster Schritt. Die Ausweitung der eigenen Moralproduktion und -distribution ein anderer. Nur wir sollten uns darum kümmern, oder sind wir noch zu sehr von der täglichen „Tagesschau“ getriggert?