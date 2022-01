„Grünen“-Boom Fest der Käuflichkeit

27. Januar 2022

Was ist wahrer Idealismus?

von Monika Hausammann

Grüne Parteien, allen voran ihre Jungparteien, hatten in den vergangenen zwei, drei Jahren enormen Zulauf. In der Schweiz hat die „Junge Grüne“ die Anzahl ihrer Parteimitglieder mehr als verdoppelt. Ihre Anliegen wollen sie durchs Band als sozial und also das Zusammenleben innerhalb einer Gemeinschaft fördernd verstanden wissen. Alles – vom Einkommen über die Gesundheit bis hin zur Position des Einzelnen innerhalb der Gesellschaft, zu seinen Beziehungen und seiner Behandlung als Rechtssubjekt – soll gerecht, inklusiv und nachhaltig sein. Das Rezept, um all das zu erreichen, klingt in jedem Parteiprogramm ähnlich: Die „neoliberale Marktwirtschaft“ mit ihrer „kalten Wachstums- und Profitlogik“ müsse durch etwas Neues ersetzt werden, da sie der Grund allen Übels sei.

Dass solches gerade für junge und, bis aufs Konsumieren, noch lebensunerfahrene Menschen attraktiv und schlüssig erscheint, leuchtet auf den ersten Blick ein. Alle sollen alles haben, gesund und glücklich sein in einer gesunden, glücklichen Welt. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass der Idealismus, den sie sich selber zuschreiben ebenso falsch ist wie der Vorwurf des Machbarkeitswahns, mit dem man im Lager der „Realisten“ schnell bei der Hand ist. Es handelt sich nämlich nicht um Idealismus, sondern um Materialismus, und es ist nicht ein Machbarkeits-, sondern ein Käuflichkeitswahn.

Zum einen hat das „Können“ und also das „Machen“ der meisten dieser selbsterklärten Idealisten in der Regel nichts mit einem realen Tun, mit Arbeit, Ausdauer, Risiko, Disziplin und Durchhalten, mit schlaflosen Nächten und erdrückender Verantwortung zu tun, sondern erschöpft sich in Worten: Forderungen, Parolen, Parteiprogramme, Projektkonzepte. Zum anderen ist das einzige Werkzeug, das sie kennen und von dem sie glauben, es richtig gebrauchen zu können, Geld. Sie pflegen eine totale und schon fast krankhafte Fixierung auf Geld. Alles steht und fällt in ihren bunten Ideen und Konzepten einzig mit Geld. Geld, das man den „Reichen“ – egal, wie hart deren Weg zum Reichtum war und welcher Art dieser Reichtum ist; nur der Nominalwert zählt! – wegnimmt, um es anderen inklusive sich selber zu geben.

Hier liegt auch der Grund dafür, warum die meisten der von ihnen in Angriff genommenen Projekte zu scheiternden Milliardengräbern werden: Weil das Machen nicht ihr Ding ist, engagieren sie andere, die vorgeben, es zu können. Sie geben Machbarkeits-Studien bei Experten in Auftrag ohne das Know-how, diese überhaupt prüfen zu können. Was vielleicht gut gemeint ist, wird so zu einem Fest der Selbstbereicherung und der Selbstbedienung all jener, die die engen Grenzen dieses „Idealismus“ erkennen und zu nutzen wissen.

Deutlich wird diese Fixierung auf Geld auch, wenn man sich klarmacht, dass solche „Idealisten“ auch unter „Kapital“, „Vermögen“, „Einkommen“, „Profit“, „Erbe“, „Investitionen“ und „Gewinn“ lediglich „Geld“ verstehen – und zwar nicht etwa Geld im Sinn von Kapital oder auch nur eines Wertversprechens oder eines Wertaufbewahrungsmittels (Funktionen, die es dank der Politik mehr und mehr verliert), sondern einzig Liquidität zum sofortigen Tausch gegen Güter und Dienstleistungen, die das von ihnen entworfene und durchregulierte Leben des Einzelnen angeblich gerecht und glücklich machen soll.

Einseitiger und verkürzter gedacht geht kaum. Kein Stäubchen Idealismus, der es bis in die Wirklichkeit schafft. Keine Rede davon, dass jeder Mensch – jeder einzelne – mit einer Mitgift physischer und geistiger Art zur Welt kommt; er also von allem Anfang an über ein Kapital verfügt und Erbe eines Vermögens ist, das zu pflegen, zu erhalten und durch Bildung, Aneignung von Wissen und Können gewinnbringend zu vermehren erst Aufgabe der Eltern und später seine eigene ist. Wer schon hier das Rezept einzig darin sieht, Cash zu verteilen, um „Gerechtigkeit“ zu kaufen, der verkennt nicht nur diese Realität, sondern den Menschen selber. Er reduziert seine vielfältigen Möglichkeiten, Gaben und Chancen auf etwas, das nicht in erster Linie von ihm, seinem Handeln und Betragen, sondern ausschließlich von einem Betrag abhängt, den andere, die es besser wissen als er, ihm zum Erwerb seines Glücks zusprechen. Das ist ein Menschenbild auf Haustierniveau.

Wie anders ist das der „kalten Profitmaximierer“ – der sich frei mit allem, was er hat und kann, und mit seiner ganz individuellen Vorstellung von Zufriedenheit einem freien Wettbewerb mit anderen stellt, die wiederum ihre ganz persönliche Vorstellung von Lebensglück und Erfüllung haben. Er maßt sich keine Sekunde lang an, „Gerechtigkeit“, die heute gerne mit „Glück“ gleichgesetzt wird, für andere außer sich selber zu definieren. Er respektiert, dass die Ideen von Profit, Einkommen, Vermögen, Kapital und Investition so vielfältig sind wie die Menschen selber. Dem einen ist frei verfügbare Lebenszeit Gewinn, Profit und Vermögen in einem, während Verzicht auf anderes der wichtigste Teil seines Einkommens bildet. Ein anderer verzichtet auf kurzfristig zu realisierende Gewinne, um durch Schaffung von Win-win-Situationen in langfristig tragfähige Beziehungen mit integren Menschen und Geschäftspartner zu investieren. Wieder einem anderen sind seine Lebenszeit, seine Bildung und seine beruflichen Kompetenzen die wertvollsten Assets, die er finanziell maximal gewinnbringend investieren will für finanziellen Profit zwecks Komforts, Sicherheit und Vorsorge. Ein anderer tut dasselbe, um den Profit in die Ausbildung der Kinder zu investieren, für persönliches Prestige oder zum Auf- und Ausbau eines Unternehmens. Und ein weiterer schließlich hat weder die eine noch die andere derartige Ambition, sondern will einfach genug haben, um bequem und ohne große Schwierigkeiten nach seinen Vorstellungen durchs Leben zu kommen.

Der Kapitalist wertet diese Lebensentwürfe nicht. Sie haben für ihn alle dieselbe Berechtigung und sind insofern notwendig, als sie die vielfältige Basis für allseitig gewinnbringende Kooperationen bilden. Wo alle dasselbe unter persönlicher Zufriedenheit verstehen würden oder staatlich verordnet zu verstehen hätten, wäre diese Basis nicht gegeben. Es wäre ein graues, bleiernes und durch Zwang zu maximaler Armut führendes Einerlei.

Den grünen Idealisten täte ein Sich-selbst-Zurückwerfen auf das „Ich“ gut. Sich die Frage stellen: „Was kann ich tun, machen, verändern? Konkret, hier, heute? Tag für Tag, Jahr um Jahr?“, bevor man sich anschickt, die Menschheit zu erneuern, den Tod auszurotten und den Planeten zu retten, indem man den einen wegnimmt, was sie sich unter Einsatz ihrer Lebenszeit und ihres Könnens erarbeitet haben. Die Projekte würden so zwar kleiner, der geographische und soziale Wirkkreis ebenfalls, aber die Chance auf Gelingen – finanziell, sozial und in puncto Nachhaltigkeit – wäre um ein Vielfaches größer. Das ist wahrer Idealismus – der machbare Idealismus des freien Wettbewerbs und der in diesem Rahmen freiwillig Zusammenarbeitenden.