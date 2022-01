Mediale Kriegshetze Über geknüllte Kügelchen und anale Politik

26. Januar 2022

Was man mit kranker Propaganda machen sollte

von Axel B.C. Krauss

Henryk Broder klagte neulich in der „Welt“, es gäbe derzeit keine anderen Themen mehr als Corona. Also – meine Hinzufügung – die Reset-Pandemie zur politisch erzwungenen Umsetzung eines „besseren Rückbaus“ („Build Back Better“) sowie einer „vierten industriellen Revolution“ inklusive Vollzeitüberwachung der Bevölkerungen durch ein digitales Identitätssystem. Auch bekannt als, ich schmück’s mal aus, QR-Code des technokratischen Tieres. Er sei „sich selbst leid“, da er ständig darüber schreibe.

Ich kann Herrn Broder trösten, denn das geht nicht nur ihm so. Ja, man ist es leid. Ich bin’s auch. Aber so was von. Gibt es denn keine anderen Themen mehr? Doch, sicher. Gibt es. Aber es bleibt einem ja kaum etwas anderes übrig, als die täglichen Steilvorlagen der Prawdapresse zu kommentieren. Erstens, weil solches erschreckend geschichtsvergessene krude Zeug nicht unkommentiert stehen bleiben sollte, zweitens wegen des zuweilen durchaus hohen Unterhaltungsfaktors als Realsatire. Nehmen Sie zum Beispiel die ganzen Varianten, die man regelmäßig erfinden muss, um das Narrativ verzweifelt zu stützen. Man stelle sich vor, die Plandemie wäre vorbei. Und wie will man den Leuten dann bitte erklären, sie bräuchten ein Zeichen vom Staat, um noch kaufen und verkaufen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ins Kino oder Restaurant gehen oder mit Bus und Bahn fahren zu dürfen? Eben. Geht nicht. Ich greife deshalb jetzt einfach mal vor und präsentiere Ihnen hiermit stolz die Mutationen der nächsten Monate: Maserona, Mumpserona, Coronocken, Coroniptherie und Coronyphilis. Damit Sie Bescheid wissen.

Wie gesagt, andere Themen gibt es durchaus noch. Ich für meinen Teil dachte zum Beispiel, dass mich Politiker nicht mehr überraschen könnten, doch weit gefehlt. So verblüfften mich meine Eliten unlängst mit einem besonders kreativen Zufall: Zu einer Zeit, da das Pandemie-Narrativ zu zerfallen droht, die Menschen in wachsender Zahl auf die Straße gehen und vom Wahrheitsministerium (Mainstream) deshalb ja auch umgehend hypernazifiziert werden, sich aber nicht mehr einschüchtern lassen, sondern den (pardon) ganzen Bullshit nicht mehr abkaufen, und das nicht nur in Schland – wer steckt wieder den Kopf aus dem geopolitischen Gebüsch und macht Rabatz? Wie originell: Russland unter Führung von Vladimir „Lieber Klaus“ Putin (siehe meinen Kolumnenbeitrag von letzter Woche).

Sie müssen doch zugeben: Ein bisschen anrüchig ist das schon. Warum ausgerechnet jetzt? Und vor allem so schnell? Denn das ging ja in einem Affenzahn: über Nacht – und zwar nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich von heute auf morgen und wie auf Kommando – zack, Putin wieder auf allen Titelseiten. Wuppdich, Russland ist wieder Mordor. Klingelingeling, hier kommt wieder der Leiermann. Dabei ist das doch nicht nur kalter, sondern versteinerter Kaffee: „Wir“ wissen dank „unserer“ Vermassungsmedien schließlich schon seit Jahren, erst recht seit Beginn des Krieges in der Ukraine, also 2014, was „wir“ wissen sollen: Putin ist einer der vielen zweiten Hitler, die immer dann auftauchen, wenn unleugbar Gute einen Grund brauchen, moralisch und vor allem im Ansehen der eigenen in den Lügenschmutz Befohlenen besser dazustehen. „Fear is the mind killer“, wie es in „Dune“ ganz richtig hieß: Angst ist der kleine Tod, der zur totalen Zerstörung führt. Nämlich vor allem des klaren Denkens. Und wenn eine Angstkulisse sich als Pappmaché-Drache erweist, muss eine andere her, um die Steuerwollepflücker hinter ihren (Irre-) Führern zu vereinen und zum Mitmachen zu motivieren. Wusste schon Göring. Nein, nicht die Katrin, ich meinte den Hermann.

Obwohl ich zugeben muss, dass ich nach manchen Artikeln wirklich erleichtert war und mir den Schweiß von der Stirn wischte. So hieß es zum Beispiel in einem Elaborat des „Focus“, Putin betrachte „Krieg als legitimes Mittel der Politik“. Welch ein Glück, dachte ich, dass so mancher andere Staat frei nach Clausewitz Krieg lediglich als Fortsetzung der Nächstenliebe mit aufgerüsteten Mitteln betrachtet, um weltweit für Völkerverständigung, Frieden und einen international hohen Wellness-Faktor zu werben. Denn das war ja kein Hegemonial-, sondern Herzlichkeitsstreben. You know it’s name. Mit der Lizenz zum Töten aus wertedemokratischen Gründen.

Nun denn: Ich finde den Zeitpunkt wirklich komisch. Schließlich hätte es schon in den ganzen Jahren zuvor Gelegenheit gegeben, der schäumenden Kriegsrhetorik konsequent Taten folgen zu lassen. Auch den Schreibtischtigerchen in so manchem PR-Büro der Nato („Zeitungsredaktion“) konnte es nicht schnell genug gehen: Der Westen müsse jetzt aber wirklich mal auf die Kacke hauen. Klare Kante gegenüber Aggressoren! Doch nichts geschah. Auch nicht von russischer Seite. Weshalb mir ein schrecklicher Verdacht kam: Sind Politiker etwa nur Maulhelden? In „Nothing but Talk“-Shows große Reden schwingen und den Leuten einheizen, „wir“ müssten irgendwo einmarschieren, weil wir es uns wert sind, kann ja jeder. Wie dem auch sei, jahrelang passierte nix. Aber jetzt zerbeißen sie’s. Türlich, türlich.

Die wichtigste Frage ist für mich jedoch: Warum überhaupt? Welchen Grund gäbe es denn, Krieg zu führen? Geht es den Völkern der betreffenden Nationen etwa so schlecht, dass sie andere überfallen müssten, um nicht den Hungertod zu sterben? Also aus existenzieller Verzweiflung? Nö. Müssen sie allesamt auf kleinstem Raum und wie Sardinen zusammengepfercht leben, sodass der einzige Weg darin bestünde, militärisch neue Wohngebiete zu erschließen? Auch nicht. Gibt es sonst auch nur irgendeinen überzeugenden einleuchtenden Grund, warum die USA und europäische Staaten Krieg führen „müssten“? Oder auf russischer Seite, dem größten Land der Welt mit 17 Millionen Quadratkilometern? Brauchen die wirklich dringend neuen Raum?

Ach so, ja, stimmt, ich vergaß: Na, weil Russland nun mal böse ist, da kann man nix machen.

Türlich, türlich.

Es ist mir so was von latte: Wer in einer Zeit, da es den Völkern – im historischen Vergleich – besser geht als je zuvor in der Geschichte, vor allem denen der sogenannten entwickelten beziehungsweise der Industrieländer, für Krieg und somit Zerstörung, Tod und Leid als einziges oder „legitimes“ Mittel der Problemlösung trommelt, ist ein erstaunlich unterbelichteter Schwachkopf. Egal, von welcher „Seite“ das kommt. Und jetzt knüllt ihr eure kranke Propaganda zu einem kleinen Kügelchen und steckt es euch in den Anus.