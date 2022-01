Befreiende neue Denkweise Loslassen von Ideologien

22. Januar 2022

… eine echte Erleichterung

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Was ist das eigentlich, eine Ideologie, oder, besser gesagt, wie kann ich mir einen typischen Ideologen vorstellen? Eine Ideologie ist eine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte, also eine Art Soll-Wert beziehungsweise Soll-Zustand, den es als Gesellschaft oder als Kollektiv zu erreichen gilt, aber es geht niemals um das Leben und die Lösung von Problemen rein als Individuum. Ein Ideologe ist also ein Mensch, der sich immer mit dem beschäftigt, wie sich andere zu verhalten haben, bis hin, wie sich ein Land oder die ganze Welt verhalten sollte. Man denkt und bastelt an komplizierten Modellen und versucht, die optimale Zukunft einer Gesellschaft zu beschreiben.

Bei den Klima-Ideologen fällt uns das bevormundende Verhalten schnell auf, und aktuell bei den Corona-Panikern ist es, in Kombination mit der geplanten Impfpflicht, kaum zu übersehen, denn die Übergriffigkeit ist einfach enorm. Wie sieht es aber mit anderen Denkschulen und Gesellschaftmodellen aus – finden wir auch hier Parallelen, wenn es um die Verbissenheit der Ideologen geht? Ich möchte hier niemanden zu nahetreten, denn auch ich war damals zu meiner aktiven Zeit bei FreiwilligFrei davon überzeugt, mit dem Modell der Anarchie oder, wie wir es nannten, dem Voluntarismus die optimale Gesellschafsform gefunden zu haben. Ich hatte also auch eine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte.

Heute bin ich von einer solchen Denkweise meilenweit entfernt; ich merke, dass ich genug damit zu tun habe, wenn ich mich mit meinem eigenen Leben ehrlich und aufrichtig beschäftige. Durch das Loslassen der Ideologie fällt auch etwas anderes weg: das ewige Messen und Vergleichen mit anderen Ideologen, wer denn die bessere Vorstellung einer Gesellschaft hat. Es war schon fast eine Art Kampf, und man verliert den Blick darauf, mit wem man es wirklich zu tun hat. Ich möchte in erster Linie wissen, wie ein Mensch ist und was er bereits getan hat. Erst danach wäre es für mich interessant, über die ausgedachten Zukunftsmodelle zu philosophieren. Jemand anderen von meiner Vorstellung, wie die Welt sein sollte, zu überzeugen, macht für mich auch keinen Sinn mehr, und es fühlt sich irgendwie verwerflich an, ganz egal, welche Überzeugung man selbst hat. Der libertäre Ideologe ist da nicht besser als der Sozialist, wenn es darum geht, sich in das Leben anderer Menschen einzumischen. Wie oft habe ich schon gehört, dass die Linken einfach zu dumm seien, die verstünden das mit dem freien Markt einfach nicht. Die Frage, wieso jemand Sozialist wird, konnte mir leider noch niemand beantworten.

Es gibt somit auch keinen Grund mehr für hitzige und überflüssige Diskussionen, ich beschäftige mich nicht mehr mit dem, was andere tun sollten oder könnten. Darauf habe ich kaum Einfluss und bin dann wieder aus meiner „area of action“, wie bereits letzte Woche von mir beschrieben. Es macht mich auch nicht mehr sauer oder traurig, wenn andere den absurdesten Ideologien verfallen, es ist schlichtweg nicht mehr mein Problem. Ich habe auch keine Zeit mehr, mich wie ein Sternzeichen-Glaskugel-Guru hinzustellen und die Zukunft zu beschreiben, da das Erfassen meiner eigenen Gegenwart schon zeitintensiv genug ist.

Ich fühle auch eine echte Befreiung, denn ich habe nun wieder Zeit, aufmerksam das eigene Leben, die eigenen sozialen Kontakte, die Familie und das Umfeld zu erleben und wahrzunehmen. Die daraus gewonnene Erkenntnis ist für mein Leben viel wertvoller als das Gewinnen einer Argumentation gegen einen Vollblut-Etatisten. Ich erzähle gerne von dem, was ich bis jetzt an Erkenntnis erlangen konnte. Dies ist aber nichts, wogegen jemand anders argumentieren könnte. Ich formuliere meine Erkenntnisse auch als das, was sie sind: Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, nicht mehr und nicht weniger. Ich würde mir niemals anmaßen, diese individuellen Erkenntnisse als etwas Allgemeingültiges zu formulieren.

Ich analysiere das, was ist, und verwende diese Informationen als Grundlage meiner Entscheidungen in der Gegenwart, und ich verschwende somit keine Energie mehr mit Gedanken, die das Leben anderer erwachsener Menschen betreffen und sie sogar in irgendeiner Weise bevormunden.

Ich hoffe, dass Sie an einer ideologiefreien Lebensweise Gefallen finden; sie ist entspannend und hilft, das eigene Leben wieder zu verstehen und somit unter Kontrolle zu bekommen.