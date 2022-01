Jenseits von Völkerrecht und historischer Schuld Russland oder Ukraine – gibt es eine libertäre Seite?

21. Januar 2022

Die Suche nach einer Außenpolitik im Zeichen der Freiheit

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Halb Deutschland diskutiert, wie sich Frau Baerbock beim russischen Außenminister Sergej Lawrow geschlagen hat. Hintergrundartikel durchforsten unterdessen die Hinterzimmer der SPD: Wer ist Putinversteher und Pipeline-Profiteur? Zugleich füllen sich auch die Kommentarspalten mit Russlandfreunden, die die üblichen Kriegstreiber auszumachen glauben. Historische Schuld, Machtpolitik, Wirtschaftsinteressen und Völkerrecht – alles geht durcheinander.

Doch unter dem oberflächlichen Medienrauschen des Moments wartet eine auch für uns wichtige und schwierige Frage: Denn was soll man als Freiheitsfreund sagen, wenn das Thema im Bekanntenkreis auf den geopolitischen Brennpunkt Ostukraine kommt? Putin verstehen oder Ukraine verteidigen?

Auch Schutzgelderpresser unterscheiden sich

Die Außenpolitik ist seit jeher eine weltanschauliche Achillesferse der radikalen Freiheitsfreunde. Und selbst bedeutende libertäre Denker sind über ein einfaches „Andere-Länder-in Ruhe-Lassen“ nicht hinausgekommen. Offensichtlich erschien ihnen das logisch. Mir nicht. Und ich halte es auch nicht für automatisch libertär. Nicht-Intervention in das Leben meines Nebenmannes ist etwas ganz anderes als die Nicht-Intervention eines Staates gegen einen anderen. Denn der eine hat naturrechtliche Rechte, der andere nicht und ist zudem noch qua Definition Aggressor.

Und nicht alle Staaten sind – selbst aus einer Ancap-Perspektive – gleich. Das merkt man schon daran, dass selbst der eingefleischteste Anarchokapitalist lieber in den USA wohnen würde als in Nordkorea. Auch unter professionellen Schutzgelderpressern gibt es ganz massive Qualitätsunterschiede. Verglichen mit Texas, ist Deutschland ein elendigliches Freiluftgefängnis, verglichen mit dem sozialistischen Hungerland Venezuela, ein mittleres Kapitalismus-Paradies.

Das bedeutet, dass ein Land, das seinen Bürgern etwas mehr an Freiheit belässt, offensichtlich aus libertärer Perspektive das bessere ist. 40 Prozent Steuern sind sicher nicht gut, aber sie sind immer noch besser als 50 Prozent Steuern. Ich denke, genau hier liegt die Grundlage einer außenpolitischen Position, die die eigenen Ideale nicht vergisst und sich gerade deshalb nicht in „Alle Staaten sind halt doof“ erschöpft.

Mal vom Völkerrecht kommend

Als grundsätzliche Staatskritiker können wir in unserem Urteil nicht auf die bewährten Argumente des ideologischen Mainstreams zurückgreifen. Das Völkerrecht zum Beispiel – das ist schließlich eben kein Recht des rechtschaffenen Individuums, sondern des Staates oder genauer: seiner aktuellen Herrscher. Denn im Völkerrecht sind genau die der Souverän. Tatsächlich tut das gesamte Völkerrecht so, als seien Staaten Personen und eben keine lokalen Gewaltmonopolisten über Personen.

Für die Frage Russland-Ukraine macht das die Entscheidung erst mal aber nicht leichter. Ob und was Russland oder die Nato vereinbart haben, ist für unser moralisches Urteil so irrelevant, wie wenn zwei Mafiabanden eine Stadt unter sich aufgeteilt haben. Genauso ist aber auch irrelevant, dass Russland mit seinem Einmarsch in die Ostukraine das Völkerrecht gebrochen hat.

Sogar noch weniger tauglich als das Völkerrecht ist das Reden über geopolitische Interessen. Ja, Staaten haben die natürlich, aber was bitte soll daraus für uns moralisch folgen, wenn wir unsere Ideale anlegen? Wo ist der Wille eines Schutzgelderpressers, gerne einen abgesteckten Vorgarten zur Plünderung zu besitzen, eine moralische Rechtfertigung für irgendwas?

Ebenso steht es mit dem Argument „historischer Schuld“, denn wir Libertäre kennen auch keine Kollektivhaftung für die Taten unserer Großeltern oder Urgroßeltern, sondern eben nur individuelle Schuld. Das heißt, auch der Krieg des Dritten Reiches gegen die Sowjetunion (der ja ohnehin die Ukraine und Russland gleichermaßen betraf) ist kein Kompass in dieser Wertefrage.

Nicht einmal die Frage nach Frieden oder Unfrieden eignet sich für uns Libertäre. Zum einen, da eigentlich eh immer jeder langfristig Frieden will, nur sich alle uneinig darin sind, ob Appeasement oder Abschreckung das richtige Mittel sind, um ihn zu erhalten. Zum anderen, da wir „Dont tread on me“ und „Freiheit oder Tod“ zu unseren Leitmotiven erkoren haben. Und die sind nun wirklich nicht auf Frieden um jeden Preis gerichtet.

Maßstab Freiheit

Gerade deshalb scheint es mir sinnvoll, bei jeder außenpolitischen Frage den Grad individueller Freiheit, den der Konflikt betrifft oder ermöglicht, zu betrachten. Denn was bitte außer individueller Freiheit (des Eigentums und Selbsteigentums) könnte für uns moralischer Maßstab sein?

Was heißt das nun konkret? Zum einen heißt es, dass wir möchten, dass freiheitlichere Staaten überleben und weniger freiheitliche Staaten nicht. Zum anderen heißt das, dass Interventionen dann gerechtfertigt sind, wenn sie mehr individuelle Freiheit erkämpfen – also dann, wenn auch eine freiheitliche Revolution gerechtfertigt wäre. Und was dabei eine demokratische Mehrheit vor Ort denkt, kann uns herzlich egal sein. Denn wären demokratische Mehrheiten vor Ort unser Maßstab, dann könnten wir auch nicht mehr Impfzwang oder Reichensteuern moralisch verurteilen – beide haben leider immer mal wieder deutliche demokratische Mehrheiten.

Einmal am Beispiel gezeigt: Wenn Israel und die Hamas kämpfen, ist Israel eindeutig freier, der Gazastreifen eindeutig unfreier. Ergo: Sind wir für Israel. Würde nun Liechtenstein in einem Konflikt mit Israel sein, dann wäre Liechtenstein das freiere Land und wir wären für Liechtenstein. Wenn wir schon in einer Welt der Übel leben (in der Konflikte unvermeidlich sind), dann wenigstens das geringere Übel. Deshalb halte ich auch beispielsweise das Eingreifen der USA in den Zweiten Weltkrieg für eine enorm gute Sache – auch aus libertärer Perspektive. Denn gerade diese Intervention hat einen beeindruckenden Freiheitsgewinn auf individueller Ebene gebracht.

Moral im Donbass

Was heißt das nun in unserem konkreten Fall? Die Antwort: eine Position zugunsten der USA und der Nato. Warum? Weil wir bereits in der Ostukraine sehen können, welches Maß an individueller Freiheit die ukrainischen Bürger, gleich ob Russisch oder Ukrainisch sprechend, erwartet, sollte Russland seinen Vorgarten erweitern. Dort gibt es nämlich bereits zwei „Volksrepubliken“, Donezk und Luhansk, die ihrem sozialistischen Namen alle Ehre machen.

Zum einen, weil in beiden massenhafte und entschädigungslose Enteignungen durchgeführt wurden und werden. Wer „Republikflucht“ begeht, verliert sein Hab und Gut. In zahllosen Fällen kam es aber auch zu Spontanenteignungen unliebsamer Personen durch die lokalen Milizen. Auch auf die Industrie haben es die russlandfreundlichen Separatisten abgesehen. So wurde beispielsweise fast die gesamte Bergbauindustrie der Ostukraine von diesen kurzerhand verstaatlicht.

Doch nicht nur das Eigentum wird mit Füßen getreten, beim Selbsteigentum sieht es noch schlimmer aus. Seit Republikgründung kommt es in großen Zahlen zu willkürlichen Verhaftungen von Oppositionellen, Journalisten, Homosexuellen, Roma oder auch einfachen Bürgern. Bisweilen werden auch einfach Angehörige von Regimekritikern mit verhaftet, um Druck aufzubauen. Sehr oft verschwinden diese Verhafteten für lange Zeit in Arbeitslagern, oft werden sie physisch und, gerade Frauen, sexuell gefoltert; Die Spuren dieser Folter sind übrigens in zahlreichen Videos zu sehen, die von den Volksrepubliken selbst in Umlauf gebracht werden, um die eigene Bevölkerung zu ermahnen. Das aber ist noch der „gute“ Fall. Im schlechten können auch sofortige Hinrichtungen folgen, teils nach Schnellprozessen, teils ganz ohne Prozess.

Dass zudem Katholiken und Protestanten systematisch unterdrückt werden, Kinder zwangsweise Wehrerziehung absolvieren müssen und teils als Soldaten rekrutiert werden, freie Wohnortwahl ausgeschlossen ist und der eigene Geheimdienst sich zunehmend mit der Stasi messen kann, komplettiert nur das altbekannte Bild einer echten „Volksrepublik“, wie wir sie schon zahllose Male im sowjetischen Osteuropa beobachten konnten.

Hier scheint es eindeutig

Heißt das nun, dass die Ukraine fehlerlos ist, gewissermaßen das absolut Gute? Nein, sicher nicht. Aber bei allem, was man der Ukraine vorwerfen kann (nicht wenig), ist sie doch trotzdem, relativ gesehen das deutlich freiere Land als Russlands Vasallenstaaten. Und auch wenn man den USA viel vorwerfen kann, sind auch sie und die Nato-Länder die deutlich freieren Staaten als das russische Bündnis, das fast alle kommunistischen Diktaturen der Welt umfasst und dazu noch andere Regime wie Syrien oder den Iran – die ja auch nicht mit einem relativen Höchstmaß an Freiheit glänzen.

Und damit ist es auch müßig zu diskutieren, wer nun wie viele Faschisten an die Front schickt (tun beide Seiten, Russland übrigens mehr, kann man jederzeit nachlesen, indem man einfach mal die Militäreinheiten der Separatisten durchgeht und sich anschaut, wo die herkommen). Es ist müßig zu diskutieren, was Putin denkt und was Biden denkt und wie sich wohl die Annalena dazwischen fühlt. Aber es ist nicht müßig, ein moralisches Urteil zu fällen, und wenn auch nur zu dem Zweck, die Welt um sich herum etwas klarer zu sehen.

Denn die Welt der Moral ist nicht schrecklich kompliziert, wie uns die Medien und Professoren weismachen wollen. Raub bleibt Raub, egal wie viele Gesetze oder Namen dafür gefunden werden. Staatsfunk bleibt Staatsfunk, egal ob er Russia Today oder ARD heißt. Und eine Volksrepublik bleibt eine Volksrepublik und damit die Antithese zu allem. wofür wir mit unseren Werten stehen. Und wenn Sie mich deshalb für einen Kriegstreiber halten: Bitte. Aber Freiheit ist noch nie geschenkt worden.