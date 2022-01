Verantwortliches Handeln Auf die Glut kommt es an

20. Januar 2022

Was ermöglicht wahre Freiheit?

von Frank Jordan

donnerstags um 6 Uhr



Ich gehöre hier zu denen, die noch ausschließlich mit Holz beziehungsweise einem Kaminofen heizen. Das Holz lagert in einem Unterstand neben dem Haus. Täglich hole ich mir die nötige Menge in einer Schubkarre, die ich vor der Terrassentür postiere und mit einer Plane abdecke. Dabei kommt es vor, dass ich vergesse, die Plane zu beschweren, und der Wind sie wegbläst oder dass ich nicht mit Regen rechne und das Holz nass wird. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt jedoch eine gute Glut habe, dann ist das kein Problem. Da kann ich den ganzen Tag nasse Scheite draufpacken und das Feuer brennt, der Ofen heizt. Anders sieht es aus, wenn keine Glut da ist oder nur schwache. Da geht dann nichts mehr.

Das Bild lässt sich auf jede große oder kleine Gemeinschaft übertragen. Auch sie ist auf eine Glut angewiesen, die sie im innersten Nukleus zusammenhält und wärmt und vor dem verderblichen Einfluss von Nässe und Feuchtigkeit bewahrt. Es ist die Glut, die unsere abendländischen Zivilisationen durch alle Stürme hindurch ins Heute gebracht hat und von der wir auch in diesen Tagen noch zehren. Und ob es einem gefällt oder nicht: Das Rezept für eine solche Glut findet sich in den Büchern der Bibel. Es ist ein denkbar einfaches Rezept und gleichzeitig offenbar das schwierigste überhaupt: jenes nämlich, dass einer kompromisslos „Ich“ zu sich sagt – an die Wurzel gehende Ich-Erkenntnis und ebenso radikales Ich-Bekenntnis. Es ist volle, persönliche Verantwortlichkeit für das eigene Handeln, das „Ja“ sagt zu persönlicher Schuld, zum Schuld-Sein an etwas. Nur innerhalb dieser Grenzen der Verantwortlichkeit ist Freiheit möglich. Nur dort kann sie zur Glut werden kann. Wo diese Grenzen nicht gegeben sind, versetzt oder aufgehoben werden, läuft Freiheit ins Leere, wird zu Getriebenheit und damit Unfreiheit.

Was unter dem Schlagwort des „Sozialen“ – egal, ob es sich als Gerechtigkeit, Inklusion, Antidiskriminierung oder „Hilfe“ präsentiert – seit Jahrzehnten politisch gefördert und von großen Teilen der Gesellschaft akzeptiert und mitgetragen wird, kommt einem permanenten Nieselregen gleich, der nach und nach alles nässt, durchdringt und zerfrisst und am Ende die Glut erstickt. Es ist der Versuch, Schuld aus dem Leben des Einzelnen zu streichen durch die Lüge, dass er nicht verantwortlich sei, dass es zwischen ihm und den Konsequenzen seines Handelns ein „Drittes“ gäbe. Nicht länger „Ich“ stehe im Zentrum der Verantwortung, sondern die Umstände, die Verhältnisse und die anderen. Es ist die Degradierung des Menschen vom Täter im positiven Sinn zum ausschließlich Betroffenen.

Ein vorlaufender Indikator für eine solche Entwicklung und gleichzeitig ein Gradmesser für den verantwortungs- und damit freiheitsmäßigen Zustand einer Gesellschaft sind das Geld und der Umgang der Politik und der Bürger damit. Hier ist die Richtung seit Jahrzehnten klar. Der Mechanismus ist derselbe: Auch hier geht es im Grunde um Schuld/Schulden und den Versuch, diese umzudeuten und abzuleiten durch die Installierung der Erzählung der modernen Geldtheorie. Hieß es früher, Schulden seien nicht grundsätzlich schlecht, vorausgesetzt, einer könne sie verantworten, könne ihnen reale Werte in Form von Vermögen oder dauerhaft erzielbare Einnahmen für Schuldendienst und Schuldentilgung gegenüberstellen, so heißt es heute, dies sei nicht vonnöten. Schulden – egal, ob beim Staat oder im Fall von Unternehmen – seien in jedem Fall gut, führten zu Wachstum, und Sicherheiten seien eine Frage der Bewertung. Wo einst Vermögensbildung, Werterhalt und Versorgungssicherheit Leitsterne für staatliches und privates Investieren und Handeln waren, werden sie heute durch den Staat aktiv verhindert. Liquidität und sofortiger Konsum sind die Gebote der Stunde. Und wo’s hapert, da springen die Zentralbanken in die Bresche. Die Freiheit ist dahin und einer Diktatur des Kurzfristigen und staatlicher Abhängigkeiten gewichen.

Dieser permanente monetäre Nieselregen hat große Teile der Wirtschaft durchnässt. An vielen Orten fault es bereits. Zählt man dazu den oben skizzierten Paradigmenwechsel innerhalb der Gesellschaft und damit konsequenterweise die Verteufelung des „Ortes“ größter Verantwortlichkeit, größter Chancen und größter Risiken – den freien Markt –, dann stellt man fest, dass das, was wir noch als Wärme wahrnehmen, oft nur eine Restglut und ansonsten die Reibungswärme ist, die beim Abgleiten in die Unfreiheit entsteht.

Angesichts der immer penetranter werdenden Rufe und Forderungen, wonach wir uns zur Bewältigung globaler Krisen „vom Ich zum Wir“ hin entwickeln sollten, sollte man sich zweierlei vor Augen halten: Wo das Ich zum Wir wird, gibt es keine Verantwortlichkeiten mehr und damit auch keine Freiheit. Vom Ich zum Wir ist der Weg von der Freiheit in die Knechtschaft. Und es ist zweitens das Auslöschen der Glut, der wir uns als Gemeinschaft verdanken. Heute erscheint es möglich und wahrscheinlich, dass man jene, die darauf beharren, „Ich“ zu sich zu sagen und diese zu Glut pflegen, künftig noch mehr als bereits heute als Egoisten bezeichnet und als unsolidarisch beschimpft werden. Lassen Sie es an sich abperlen – denn Tatsache ist: Wenn alles durchnässt, morsch und gefault sein wird, werden es einmal mehr jene Ich-Erkenner und Ich-Bekenner sein, die mit ihrer Glut für sich und andere wieder das Feuer und das Licht der Freiheit anfachen werden.