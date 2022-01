Russlands Rolle beim „Great Reset“ Cyber Polygon, russische Hackerschwemmen und die Frage, ob Putin plagiiert

19. Januar 2022

„Lieber Klaus …“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Vor dem Hintergrund der zahlreichen „Hackerangriffe“ jüngerer Zeitrechnung – ich meine damit die Zeitspanne der letzten fünf Jahre –, vor allem aber der auffällig schnellen Zuordnung dieser Attacken zu angeblich russischen Tätern dürfte interessant sein, dass genau solche Szenarien bereits mehrfach in Form von Übungen beziehungsweise Simulationen durchexerziert wurden. Sie trugen den Titel „Cyber Polygon“ mit der jeweiligen Jahreszahl dahinter, also zum Beispiel „Cyber Polygon 2020“ oder „Cyber Polygon 2021“.

Veranstaltet wurden sie vom Weltwirtschaftsforum (WEF) unter Beteiligung zahlreicher führender Industrienationen sowie einiger Schwellenländer. Darunter unter anderem die USA, Großbritannien, Kanada, Indien, China sowie – mit Blick auf „Cyber Polygon 2020“ und nun wird es richtig interessant – Russland. Dieses spielte nicht nur eine nebensächliche, sondern die Hauptrolle bei dieser Simulation einer globalen „Cyber-Pandemie“. Ferner kündigte das WEF damals zusammen mit der russischen „Sberbank“ – einem der größten russischen Geldinstitute unter Regierungskontrolle – und ihrer Tochterfirma für Cybersicherheit, „BI.ZONE“, an, eine weitere Übung dieser Art durchführen zu wollen, bei der Angriffe auf die Finanzindustrie sowie Lieferketten (ähnlich dem Ende 2020 bekannt gewordenen „SolarWinds“-Hack) simuliert würden. Für eine detailliertere Darstellung dieser Simulationen verweise ich auf den Artikel „Vom ‚Event 201‘ zum ‚Cyber-Polygon‘: Die Simulation einer kommenden ‚Cyber-Pandemie‘ durch das WEF“ von Whitney Webb und Johnny Vedmore, den ich unter diesem Beitrag verlinkt habe. Ein kurzer Auszug soll an dieser Stelle genügen: „Die Übung kommt einige Monate, nachdem das WEF, die ‚internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit‘, die die reichste Elite der Welt zu ihren Mitgliedern zählt, offiziell die Bewegung für einen ‚Great Reset‘ angekündigt hat, der den koordinierten Übergang zu einer globalen Wirtschaft der Vierten Industriellen Revolution beinhalten würde […] Neue Wirtschaftssysteme, die auf digitaler Basis ablaufen und entweder mit Zentralbanken zusammenarbeiten oder von diesen geleitet werden, sind ein wichtiger Teil des ‚Great Reset‘ des WEF […] Wie andere angemerkt haben, würden diese digitalen Monopole nicht nur bei Finanzdienstleistungen denjenigen, die sie kontrollieren, erlauben, einer Person das Geld und den Zugang zu Dienstleistungen ‚abzuschalten‘, wenn diese Person bestimmte Gesetze, Pflichten und Vorschriften nicht einhält. […] Wenn die mächtigsten Menschen der Welt, wie zum Beispiel die Mitglieder des WEF, radikale Veränderungen vornehmen wollen, tauchen praktischerweise Krisen auf – sei es ein Krieg, eine Seuche oder ein wirtschaftlicher Zusammenbruch – die einen ‚Reset‘ des Systems ermöglichen, der häufig von einem massiven Transfer von Reichtum nach oben begleitet wird.“

Ähnlich der Simulation „Event 201“ des Weltwirtschaftsforums in Kooperation mit der Johns-Hopkins-Universität und der Bill and Melinda Gates Foundation, bei der eine Virus-Pandemie (sic!) im Oktober 2019, also nur wenige Monate vor Ausrufung der „echten“ Pandemie durch die von Gates mit vier Milliarden Dollar bezuschusste WHO „geübt“ wurde – sowie die Reaktionen von Regierungen auf diese Bedrohung in weltweitem Maßstab (politische Maßnahmen, die dann im Rahmen der „echten“ Pandemie tatsächlich genau so ergriffen wurden, wie man es simuliert hatte), ist es doch recht erstaunlich, dass in genau demselben Stil nur kurze Zeit nach „Cyber Polygon 2020“ eben die Art von Hacks vermehrt auftraten, die man vorher durchgespielt hatte.

Obendrein unter ständigem Verweis auf angebliche russische Akteure in der Presse. Und ähnlich dem „Event 201“ beziehungsweise der darauffolgenden „Covid-Pandemie“, in deren ersten Monaten sich die Mainstream-Presse bezeichnenderweise permanent auf die Johns-Hopkins-Universität als Informationsquelle bezog in einer Manier, als gäbe es keine anderen Unis mehr auf dem Planeten (also auf einen der wichtigsten Teilnehmer der Übung …), wird – und zwar bis heute und ganz aktuell nach dem angeblichen Hack von Daten über militärische Aufstellungen der Nato in der Ukraine – sofort wieder das Narrativ bedient, Spuren wiesen auf eine russische Täterschaft hin. Nachdem Russland, es sei noch einmal wiederholt, in Gestalt einer der größten Banken des Landes an der Simulation einer „Cyber-Pandemie“ teilgenommen hatte. Und nicht nur das – doch zu Putin später mehr …

Obendrein hatte Klaus Schwab, Direktor des Weltwirtschaftsforums, bereits auf die Möglichkeit solcher globalen Hackerangriffe hingewiesen. Es dürfte aufmerksame Beobachter eher unterraschen, dass bei diesen Herrschaften – Schwab ist ja nicht der Einzige, der diese Rhetorik verwendet – ständig alles „global“ sein muss. Vor allem die Lösungen für Probleme, die kurz zuvor verblüffend detailliert simuliert und „geübt“ wurden.

„Die nächste schwere Pandemie“, so hieß es in der offiziellen Dokumentation zum „Event 201“ für die Zeit nach der simulierten, „wird nicht nur große Krankheiten und Verluste an Menschenleben verursachen, sondern auch kaskadenartige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen auslösen, die stark zu den globalen Auswirkungen und dem Leid beitragen könnten.“

An „Cyber Polygon 2020“ nahmen auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der globalistischen Elite teil, darunter der Kriegsverbrecher Tony Blair. Interessanterweise sagte Blair bei diesem „Event“ in einem Gespräch mit dem Chef der Sberbank, Herman Gref, digitale biometrische Identitätssysteme seien „zwangsläufig“ die Instrumente, die von Regierungen weltweit zur künftigen (!) Bekämpfung von Pandemien (Plural!) eingesetzt würden. Die einzige Alternative dazu, so Blair, sei ein „Lockdown der Wirtschaft“. Ich frage mich ernsthaft, ob das als Warnung oder Drohung zu begreifen war – gerade wenn es aus solchem Munde kommt.

Doch zurück zum Szenario einer „Cyber-Pandemie“. Webb und Vedmore schreiben dazu in ihrem Artikel weiter: „Die völlige Abwesenheit des Narrativs ‚russische Hacker‘ auf der ‚Cyber Polygon‘ sowie die führende Rolle Russlands auf der Veranstaltung lassen darauf schließen, dass entweder eine geopolitische Verschiebung stattgefunden hat oder dass das von den Geheimdiensten in den USA und Europa verbreitete Narrativ ‚russischer Hacker‘ hauptsächlich für die breite Öffentlichkeit und nicht für die auf der ‚Cyber Polygon‘ anwesenden Eliten und politischen Entscheidungsträger gedacht ist. Eine weitere Möglichkeit, dass Russland nicht mehr als ewiger Feind des Cyberspace behandelt wird, besteht darin, dass es sowohl mit dem Coronavirus-Narrativ als auch mit der angeblich drohenden Cyber-Pandemie voll und ganz an Bord ist.“

Wie bitte? Mit an Bord? Aber das widerspräche ja völlig dem in der „Qualitäts“-Presse stets propagierten Feindbild Russland/Putin. Nun komme ich wie weiter oben angekündigt auf den russischen Präsidenten zurück. Dieser hielt auf dem Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jahre 2021 nämlich eine Rede. Von der ich mich nicht erinnern kann, auch nur ein Wort daraus in der Mainstream-Presse gelesen zu haben. Sie finden sie in deutscher Übersetzung als PDF-Datei verlinkt unter diesem Beitrag. Auch daraus nur einige wenige Auszüge, die aus meiner Sicht allerdings schon aussagekräftig genug sind. Ich will wirklich nicht zu sarkastisch werden, hatte bei der Lektüre aber das Gefühl, es mit einem Plagiat zu tun zu haben: Putins Worte lesen sich stellenweise, als hätte er sie aus einem jahrzehntealten globalistischen Manifest eines David Rockefeller oder Henry Kissingers abgepinnt; an anderen Stellen dürften Leser sich stark an die Wortwahl so mancher westlicher Politiker erinnert fühlen …

Putin: „Lieber Klaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war schon viele Male in Davos und habe an den von Herrn Schwab organisierten Veranstaltungen teilgenommen, sogar schon in den 1990er Jahren. Klaus hat sich gerade daran erinnert, dass wir uns 1992 getroffen haben. Während meiner Zeit in Sankt Petersburg habe ich dieses wichtige Forum in der Tat mehrmals besucht. […] Die Hoffnung, dass es möglich sein wird, das alte Wachstumsmodell neu zu starten, ist mit der rasanten technologischen Entwicklung verbunden. In der Tat haben wir in den letzten 20 Jahren eine Grundlage für die sogenannte vierte industrielle Revolution geschaffen, die auf dem breiten Einsatz von KI, Automatisierung und Robotik beruht. Die Coronavirus-Pandemie hat solche Projekte und ihre Umsetzung erheblich beschleunigt. […] Heute ist es sehr wichtig, Mechanismen zur Harmonisierung ihrer Interessen [der Nationen, meine Anmerkung] zu schaffen, um zu verhindern, dass die Vielfalt und der natürliche Wettbewerb der Entwicklungspole zu Anarchie und einer Reihe von langwierigen Konflikten führen. Um dies zu erreichen, müssen wir unter anderem universelle Institutionen konsolidieren und entwickeln, die eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit in der Welt und für die Formulierung und Festlegung von Verhaltensregeln sowohl in der Weltwirtschaft als auch im Handel tragen. Natürlich müssen wir die Anstrengungen der ganzen Welt koordinieren, wie es der UN-Generalsekretär vorschlägt und wie wir es kürzlich auf dem G20-Gipfel gefordert haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Bemühungen der Welt zu bündeln und zu koordinieren, um der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken und die dringend benötigten Impfstoffe besser zugänglich zu machen. Wir müssen den Ländern helfen, die Unterstützung benötigen, einschließlich der afrikanischen Länder. Ich meine damit die Ausweitung von Tests und Impfungen. […] Französische Politiker haben von der Notwendigkeit gesprochen, einen einheitlichen Raum von Lissabon bis zum Ural zu schaffen. Ich glaube, und das habe ich bereits erwähnt, warum der Ural? Bis nach Wladiwostok.“

Journalist Riley Waggaman, der früher unter anderem für „RT“ arbeitete, kommentierte Putins Rede staubtrocken mit den Worten: „Sagt man so ‚Build Back Better‘ auf Russisch?“

Was die große globale Zone von „Lissabon bis Wladiwostok“ betrifft, vereint unter einer „Global Governance“: Ist Putin etwa heimlicher Kalergi-Fan …? Ich frag‘ ja nur. Obwohl Kalergi von „San Francisco bis Wladiwostok“ sprach, soweit ich mich erinnere.

Wie dem auch sei, so stehe ich dem derzeit politmedial mal wieder kräftig aufgekochten „Ost-West-Konflikt“ skeptisch gegenüber. Zum einen, weil ich mir von Politikern und ihren Pressepudeln ganz allgemein nur ungerne Angst machen lasse. Die könnt ihr gerne behalten. Egal, ob es dabei um den Dauerbuhmann Russland geht oder die x-te Mutation zur Durchsetzung digitaler Identitätssysteme zwecks „Massenmanagement“ aka Bevölkerungskontrolle. Zum anderen, weil ich mir die absolut ernst gemeinte Frage stelle, ob dieses Bedrohungsszenario wirklich echt ist oder möglicherweise – wenn Sie mir diese krude Frage gestatten – nur dem Zweck dienen soll, der „breiten Masse“ die „Notwendigkeit“ einer „integrierteren globalen Ordnung“ wie derjenigen, die nicht nur Putin, sondern auch seinem „lieben Klaus“ und dessen elitistisch-globalistischen Buddys seit langer Zeit vorschwebt, leichter verkaufen zu können.

Bis nächste Woche.

„Vom ‚Event 201‘ zum ‚Cyber-Polygon‘: Die Simulation einer kommenden ‚Cyber-Pandemie‘ durch das WEF“

„Putins Rede auf dem Weltwirtschaftsforum 2021“