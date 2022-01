Informationsselektion Kann ich mich darum kümmern oder nur darüber aufregen?

15. Januar 2022

„Area of concern“ versus „area of action“

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Passend und auch als kleiner Aufbau zu meinem Artikel über die geistige Hygiene möchte ich heute über eine weitere für mein Leben sehr wertvolle Erkenntnis schreiben. Wir leben in einer Welt des absoluten Informationsüberflusses, und auch die Verfügbarkeit von Informationen ist enorm, fast grenzenlos. Man kann im Grunde mit ein paar Mausklicks alles über alles erfahren, bis man am Ende nichts mehr über sich selbst weiß. Das Filtern der für mein Leben relevanten Informationen ist also ein Teil meiner geistigen Hygiene, und zugleich versuche ich, mich selbst durch Wissen handlungsfähiger zu machen. In diesem Artikel möchte ich alle mir zugänglichen und von mir konsumierten Informationen in zwei Hauptbereiche aufteilen: auf der einen Seite in Wissen, das ich mir aneignen kann, aber keinen Einfluss auf mein eigenes Leben hat – auf der anderen Seite in Informationen und Themenbereiche, die mir für mein ganz individuelles Leben einen Vorteil bieten. Ich kann mich also mit Dingen beschäftigen und enorm viel Zeit in die Beschaffung von Informationen stecken, die am Ende des Tages keinen echten Mehrwert für mein eigenes Leben liefern und somit nur als Hobby bezeichnet werden können.

Diese Art von Information eignet sich dann in der Regel nur, um sich darüber aufzuregen, ohne mit eigenen Handlungen etwas an der beschriebenen Situation ändern zu können. Ich möchte mich hier klar ausdrücken: Ich beschäftige mich auch mit vielen skurrilen und weit entfernten Themen, um damit einfach einen guten und angenehmen Zeitvertreib zu haben. Dies mache ich dann ganz bewusst und bilde mir nicht ein, damit für mein Leben eine entscheidende Erkenntnis oder irgendwelche Vorteile zu erlangen. Als ein Beispiel möchte ich die letzte US-Wahl nennen; viele deutsche Youtuber wurden zu absoluten Spezialisten und haben tagesaktuell das Geschehen analysiert und für ihr deutsches Publikum aufbereitet. Meine Erkenntnis dabei war: Egal, wie viel Informationen auch gesammelt wurden – in den jeweiligen Leben konnte niemand etwas Konkretes damit anfangen, nicht mal ein Kreuz bei der Wahl konnte man als Deutscher machen. Ist da nicht die Frage berechtigt, wieso ich mich intensiv mit einer US-Wahl beschäftigen sollte, wenn ich durch die Informationen nichts an meinem Leben ändern und somit verbessern kann?

Nachdem unsere Lebenszeit begrenzt ist, sehe ich Zeit als mein höchstes Gut an. Daher ist auch das Verschwenden von Zeit etwas, was ich gerne vermeiden möchte! Wie mit dem Beispiel der US-Wahl hoffentlich klar geworden ist, machen in diesem Fall Medien und auch alternative Medien die Themen, und viele lassen sich dann in das Meer aus Meldungen, Skandalen und Enthüllungen hinaustreiben.

Neben den oben beschriebenen Themen, die man wissen kann, aber eben nicht wissen muss, gibt es natürlich auch Themen, die für mein eigenes Leben relevante Informationen liefern können. Ich meine damit alles, was ich erlernen und was auch in meinem Leben zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Ich fühle mich gut, wenn ich Zeit in einen interessanten Artikel investiere und dann mit der daraus gewonnenen Erkenntnis direkt in meinem Leben etwas bewirken kann.

Im Englischen nennt man das eine „area of concern“ und das andere „area of action“. Es geht auch um den geistigen Zustand – befinde ich mich im Zustand des Aufregens oder bereits im Erarbeiten von Lösungen? Ganz einfach könnte man auch sagen: Denke ich über die Probleme der Welt oder über meine eigenen Probleme nach? Versuche ich die Schieflage der Gesellschaft zu begradigen oder kümmere ich mich endlich mal um die unausgesprochenen Konflikte und Spannungen in meiner Familie oder meinem Freundeskreis?

Wer die Welt rettet, hat keine Zeit, den Dreck vor der eigenen Haustüre zu kehren! Das ist auch ein besonderer Nebeneffekt, der von eigenen Problemen ablenkt und die großen gesellschaftlichen Probleme als wichtiger erscheinen lässt.

Natürlich interessiere ich mich auch für die großen Themen, aber ich überlege mir eben genau, wie viel Zeit ich in welches Thema und welche Bereiche stecke. Am Ende habe ich dann drei Jahre lang die Lügen der Pandemie studiert und hätte in der Zeit eine eigene Kryptowährung oder einen Garten mit Permakultur erschaffen können!

Zuletzt möchte ich zum besseren Verständnis noch ein paar Themen und Bereiche zur „area of action“ nennen: Beschaffen Sie sich Wissen über alles, was Sie zum Beispiel vom Staat und anderen unabhängig macht, sei es Nahrung, Finanzen, Gesundheit oder Handwerk. Also alles, was Sie sich selbst beibringen und für sich selbst anwenden können oder Ihnen für Ihr ganz individuelles Leben wichtige Erkenntnisse bringt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!