Auf seinem Schild steht: „Wo sind die Wasserwerfer, wenn man sie mal braucht?“

14. Januar 2022

Über den Fleisch gewordenen Untertan und sein Denken

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Die Kamera von Spiegel TV schwenkt vom bunten Demozug zu einem einsamen Streiter in der kalten Nacht. Tapfer protestiert er dort gegen die Corona-Freiheitsdemos. Der Sprecher intoniert, während die schwarz gewandete Gestalt ins Blickfeld des Zuschauers rückt: „Und doch gibt es an diesem Abend Hoffnung.“ Und schließt nach einer kleinen Kunstpause an: „Verkörpert durch diesen Gegendemonstranten.“ Jetzt kann man auch das Schild des so Geadelten lesen. Darauf steht: „Wo sind die Wasserwerfer, wenn man sie braucht?“ und kleiner darunter: „Schwurbler-Demos auflösen“ – und natürlich trägt der Medienheld einen Aluhut.

Ich möchte Spiegel TV an dieser Stelle loben: Das ist ganz große Dramaturgie. Sie hat mich emotional intensiv berührt – wenngleich wohl nicht so, wie von Spiegel TV beabsichtigt. Ein so starkes Gefühl aber schreit nach psychologischer Verarbeitung. Und nach der Antwort auf eine Frage: Warum macht ein Mensch so etwas?

Warum stellt sich unser selbstgewählter Anti-Aluhut-Aluhutträger da hin? Und er ist ja kein Einzelfall. Überall in Deutschland rotten sich immer wieder Menschen zu wütenden Grüppchen zusammen, um gegen jene Mitbürger zu demonstrieren, die einfach mal in Ruhe gelassen werden möchten. Das ist doch interessant. Viel interessanter zumindest als all die Demos, wo es nur darum geht, sich auf Kosten seiner Mitmenschen die Taschen zu füllen. Aber warum gegen eine überwältigend friedliche Gruppe demonstrieren, die nicht mehr will als einen kleinen Rest Selbstverantwortung?

Als Fan von Ayn Rand glaube ich: Es ist die Philosophie, die diesen Menschen und seine Mitgegendemonstranten zuerst in die Küche zum Alufolieknüddeln und danach in die Kälte der Nacht getrieben hat. Nun klingt eine Argumentation, die mit Philosophie beginnt, immer ungemein abstrakt und weltfern. Das zumindest möchten Sie die akademischen Vertreter der Philosophie, die wahren Berufs-Schwurbler unserer Gesellschaft, glauben machen.

Sie lügen. Philosophie ist etwas ungemein Konkretes, und wir alle haben eine. Wir alle haben bestimmte Sätze über das Wesen der Welt, die Möglichkeiten menschlicher Erkenntnis und das Wesen des Menschen selbst, nach denen wir jeden Tag unser Leben ausrichten. Selbst wenn wir einkaufen, drückt das etwas über unsere Philosophie aus. Unser Einkaufswagen ist immer auch ein Werturteil, was wichtig im Leben ist und was unwichtig, was moralisch ist und was unmoralisch.

Was nun ist mutmaßlich die Philosophie unseres verhinderten Pappschild-Hooligans (und all seiner Freunde im Geiste)? Zuerst einmal ein wohl sehr negatives Menschenbild. Der Mensch ist für ihn kaum zur Erkenntnis in der Lage, kann nicht selbst urteilen. Er ist überfordert, in der angeblich so komplexen Welt des moralischen Graus und Grauens, in der alles irgendwie vernetzt ist und zusammenhängend. So hoffnungslos überfordert, dass Experten, die Wissenschaft und die Medien die letzte Quelle der Welterkenntnis sind, die ihm bleiben. Wer „selber denkt“, hat schon verloren.

Der verhinderte Wasserwerfer-Fan begeht diesen Fehler wohl nicht – er bleibt aber „kritisch“. Sonst hätte er nicht auf sein Schild geschrieben „Wo sind die Wasserwerfer, wenn man sie braucht?“. Daraus folgt, dass er den Einsatz sonst – vermutlich gegen Leute, die die mediale Mehrheitsmeinung teilen – wohl für gänzlich falsch hält. Zugleich entlastet er damit sein Gewissen, denn eigentlich ist er ja gegen Gewalt, auch wenn er heute hier demonstriert, damit anderen Menschen möglichst viel Gewalt angetan wird. Ich denke da unwillkürlich an Sätze wie: „Hitler war nicht gut, aber ...“ und halte unseren Hobby-Gewaltfreund für das Gutmenschen-Pendant zu all jenen Rechtsradikalen, die genauso daherreden.

Ich denke, die Motive unseres geistigen Gewalttäters sind aus seiner Sicht edel. Er selbst zieht keinen „egoistischen“ Vorteil aus seinem selbstlosen Engagement für die Verletzung seiner Mitmenschen. Jedoch motivieren ihn vermutlich insgeheim der Wunsch, sich über sie zu erheben und lustig zu machen, und das Gefühl, einmal oben zu stehen. Das ist umso verständlicher, denn sein angenommenes Menschenbild und damit auch sein Selbstbild sind ja somit eigentlich negativ. Seine Tage vergehen vermutlich mit Sätzen wie „Was soll ich da schon tun können?“, „Es ist das ganze System“, „Ich bin doch nicht schuld, dass ...“ und dem Wunsch, dass andere mächtigere, potentere Kräfte sich seiner hilfsbedürftigen Existenz annehmen. Hier aber, so glaubt er, kann er schlauer sein – auch wenn er damit am Ende die einzige Person bei dieser riesigen Demo ist, die mit einem Aluhut durch die Straßen läuft.

Nur das könnte er sich sicherlich nicht eingestehen. Stattdessen redet er ins hingehaltene Mikrofon, er sei besorgt, dass sich am Ende „Hamburg zu einem Dresden für die Schwurbler-Szene entwickelt“. Warum ist er darüber besorgt? Welche Gefahr geht für ihn von diesem Szenario aus? Auch diese Sorge ist durch sein Menschenbild erklärbar: Gerade da der Mensch für ihn so unfähig zum Urteil ist, so beeinflussbar und unstet, droht immerwährend die Gefahr des Rattenfängers in die Welt zu treten. Jene finsteren Gestalten, die durch „Hass und Hetze“, durch „Fake News“, durch „Schwurbelei“ alle vom rechten Weg abbringen. So ein einzelner Nazi oder Querdenker ist für ihn wahrscheinlich wie eine ansteckende Krankheit – wird sie nicht sofort neutralisiert, breitet sie sich rasant über den ganzen Volkskörper aus.

Voller Schrecken hat er vielleicht schon bemerkt, dass selbst in seinem Bekanntenkreis, an den Rändern seines sozialen Sichtfeldes, die Krankheit einsetzt: Menschen denken plötzlich anders als er, kommen zu anderen Urteilen. Und da er selbst so denkt wie die Tagesschau, die „Süddeutsche“, der „Spiegel“ und der Lauterbach, also alle Autoritäten, müssen die anderen falsch liegen. Und aller Streit, der durch diese Meinungsverschiedenheiten entsteht, ist damit am Ende nur ihre Schuld. Es ist die Konsequenz der Anmaßung, selbst zu denken, zu hinterfragen. Und damit kann es für ihn wohl auch keinen anderen Weg geben als die sofortige Gewalt.

Nie würde er aber zu einer Lynchjustiz des Mobs aufrufen. Nur der Staat darf Vollstrecker seiner offen herumgetragenen Gewaltphantasien sein. Nicht nur entbindet er von jeder individuellen Verantwortung – unser Schildträger würde nie selbst handgreiflich werden, außer vielleicht in einem Mob, der sein wohl schwaches Ich mitreißt – der Staat sind ja auch „wir alle“, und kraft seiner Autorität wird die gewünschte Gewalt legitim. weil legal. All das, so meine Theorie, macht unseren Gewaltschildträger zum Archetypus des überzeitlichen Untertanen. Ein Mensch, der sich selbst erniedrigt, um in selbstgewählter Schwäche nach oben seine Forderungen rufen zu können.

Ich muss gestehen, dass ich fast so etwas wie Mitleid für unseren Gewaltpropagandisten empfinde – und für all die anderen, die laut gegen die Corona-Freiheitsdemos wettern. Aber Mitleid wäre hier fehl am Platz. Das gilt übrigens auch für jene Person, welche die „Spiegel“-Kurzdoku produziert hat. Wie schrecklich und aussichtslos muss das eigene Weltbild sein, wenn ein Typ, der nach Gewalt gegen friedliche Demonstranten ruft, die Hauptquelle der eigenen „Hoffnung“ ist?

Meine Hoffnung zumindest ruht auf den Teilnehmern der Demo, obwohl da sicher auch zahllose Menschen mitlaufen, die fehlgeleitet oder durchgeknallt sind. Aber die meisten von ihnen haben mindestens ein Argument auf ihrer Seite: Sie haben, selbst wenn sie gescheitert sind, den Versuch unternommen, für sich zu denken und zu urteilen. Und allein das schon erhebt sie weit über jenen und jeden anderen Untertan.