„The Great Narrative“ Flucht ins Dort und Dann

13. Januar 2022

Nach uns die Sintflut …

von Frank Jordan

Was haben Nullzinsen, Pandemien und die Bekämpfung des Klimawandels gemeinsam? Alle erlauben sie es jedem, der will, sich nicht um reale Probleme im Hier und Heute zu kümmern, sondern sich ins Dort und Dann der Zukunft, des Übergegenwärtigen und des Globalen zu flüchten. Vom mühsamen, überprüfbaren Klein-Klein des Täglichen, von Heller und Pfennig und vom Konkreten des Lokalen weg ins Pathos der Schicksalsgemeinschaft, des Unmessbaren und künftiger Menschengeschlechter.

Die Vorteile für das politische Personal und seine Zuarbeiter und Partner liegen auf der Hand: Zum einen können weder zentralistische Maßnahmen noch ihre Auswirkungen im Hier und Heute überprüft werden. Utopien sehen kein Controlling vor. Das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Können und Kompetenz jener, die sie beschließen und vorantreiben, werden, wenn überhaupt, erst in Jahren oder Jahrzehnten spür- und sichtbar; zum anderen erlauben sie es den Beamten kleinerer politischer Einheiten, auf die Verordnungen der Zentrale zu deuten und ansonsten ihre untätigen und wohlgenährten Hände in Unschuld zu waschen. Gemeinsam ist allen, dass keiner im Lauf einer Amtsperiode Verantwortung übernehmen oder gar in irgendeiner Form haften muss.

Anders gesagt: Ein Staat hat großes Interesse an großen Problemen. Ein Riesenstaat hat Interesse an Riesenproblemen. Hat er solche nicht oder erschafft er sie nicht künstlich, während er gleichzeitig vermeintlich kleine lokale und konkrete Probleme ignoriert, würde er früher oder später von den maximal steuerbelasteten, aber mit ihren Problemen alleingelassenen Bewohnern dieser kleinen und lokalen Einheiten infrage gestellt.

Es ist gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass wir heute längst ohne den zweifelhaften Segen der sogenannten globalen Krisen und den Glauben einer Mehrheit der Menschen daran an einem Punkt solcher Infragestellung wären: Eurokrise, Migrationskrise, Klimakrise und Pandemie. Dank dieser Riesenprobleme und der Art ihrer „Lösung“ sind aber sowohl die Politik als auch eine Mehrheit der Gesellschaften der europäischen Staaten weiter als je zuvor von diesem Kipppunkt entfernt, und es findet das schizophrene Schauspiel statt, dass mit Verweis auf künftige Generationen dieselben künftigen Generationen sowohl geistig als auch finanziell enteignet werden.

Denn was kümmern einen marode Straßen in Wiedenborstel, wenn Milliarden von Menschen „unsere Hilfe“ brauchen? Was die sanitären Anlagen in der Schule von Söderhöft, wenn der Frieden in Europa auf dem Spiel steht? Was der Job von Herrn Meier in Ammeldingen, wenn der positiv getestete Schnupfen von Frau Müller den Inzidenzwert des Bundeslandes in den vierstelligen Bereich hievt und den Bestand der Nation gefährdet? Was das Schicksal der in Regulierungen erstickenden Müller AG und der unter der Abgabenlast zermalmten Meier GmbH, wenn es um das schiere System geht und also nur noch Systemrelevanz zählt? Was die Beschädigung lokaler Ökosysteme und die Gefährdung ganzer Arten, wo es doch um das Überleben des Planeten geht? Was ein Bildungsniveau Marke „Unter Tag“ von Torben und Zeynep, wo es um die soziale Kompetenz einer ganzen Generation und um die Würde von Milliarden von Erdenbewohnern geht? Probleme wie Geldwertstabilität, reale Lebenskosten, das Aussterben ganzer Branchen, Braindrain, bankrotte Sozialsysteme, verschwindende Arbeitsplätze oder gar Kinkerlitzchen wie Schlaglöcher, ein Digitalisierungsgrad auf Vierte-Welt-Niveau und das Verschwinden der Mittelschicht erscheinen gegen die hehren Ziele des gottgleichen Staatlichen von schon fast ketzerischer Banalität.

Mit dieser Art der Argumentation wird heute fast alles begründet und entschuldigt. Die realen Folgen in wirtschaftlicher Hinsicht sind katastrophal. Denn die Flucht ins Große und Globale ist auch eine Flucht ins „Kostenlose“. Keiner fragt mehr nach dem Preis für Maßnahmen. Mehr noch: Die schiere Größe der angeblichen Krisen erlaubt es, dass die Frage danach als kleinlich, als unsolidarisch und als zukunftsverweigernd und empathielos gilt. Was sind schon ein paar Billionen, wenn damit verhindert werden kann, dass unser Planet in hundert Jahren als leere und verkohlte Kugel sinnlos durchs All dreht?

Verheerend dabei: Was noch nach kognitiver Dissonanz klingt, ist bereits krankhaft. Es wird eine Realität – eine Neo-Realität – geschaffen, die eine Lüge, ein Wahn von Widersprüchen ist. Totale Konzentration auf Kurzfristiges unter dem Schlagwort der Langfristigkeit. Freiheitssicherung durch Unterdrückung des Individuums. Wertzerstörung unter der Parole der Vorsorge. Bildungsoffensiven, die sich um das Denken-Lernen herumdrücken. Es ist nicht nur eines der normalen, von der „Elite“ organisierten Schneeballsysteme, das den üblichen verheerenden materiellen Krach zur Folge haben wird, sondern die Perversion sämtlicher Werte, die Gemeinschaften im Inneren und auf Dauer zusammenhalten.

Eine ganze Generation weiß nicht mehr, was es bedeutet, wenn Geld etwas kostet. Konsum und Vorsorge haben für sie nichts mit vorangehendem Verzicht und Leistung zu tun. Die Worte „Krise“ und „dringend“ reichen aus, um Tatsachen wie die Knappheit von Ressourcen oder den Unterschied zwischen Geld und Kapital nicht nur zu verdrängen, sondern schlicht wegzuwischen. Fordern ist bereits leisten, Verantwortung bedeutet, den Schuldigen finden. Alles ist möglich, wenn man nur laut genug will.

Was als Zukunftssorge inszeniert und wahrgenommen wird, ist nicht nur Flucht vor dem Hier und Heute in ein vages Dort und Dann, es ist die praktizierte Negation von Zukunftsvorsorge und damit die Aushebelung und Umkehrung einer seit Jahrtausenden verankerten anthropologischen Konstante. Jener nämlich, dass „unsere Kinder“ es mindestens so gut, wenn nicht sogar besser haben sollen als wir. Sie ist ersetzt durch eine Facette des neuen „Great Narrative“, wie Klaus Schwab es nennt. Jenes Narrativs, das konkret bedeutet, dass „wir“ heute auf Kosten „unserer Kinder“ leben und kein Problem damit haben sollten, unsere und ihre geistige, materielle und geistliche Bankrottisierung in Kauf zu nehmen, sondern sie vielmehr als Übernahme von Verantwortung und Sorge feiern sollten. Das große Narrativ, das Klaus Schwab damit vorschwebt, ist kein neues, sondern ein sehr altes. Es lautet: Nach uns die Sintflut. Es führt direkt in die Umsetzung der ebenfalls Schwab’schen Idee des Nichts-Besitzens und Glücklich-Seins.

Ohne das Schneeballsystem eines exzessiv und unkontrolliert umverteilenden Staates wäre dies nicht möglich. In den meisten Ländern sind Schneeballsysteme illegal. Wo sie in grob fahrlässiger Umkehrung der Gesetzeslage zur Staatsräson erhoben werden und die einzig mögliche persönliche Vorsorge im Bereich der Illegalität stattfindet, ist diese nicht nur legitim, sondern geboten. Ein Trost bildete eine andere „ewige“ Konstante, ein anderes Great Narrative: Schneeballsysteme, die auf die Verdrängung der Tatsache der Knappheit, auf ständige Ausdehnung und auf Manipulation und Lüge angewiesen sind, brechen immer zusammen. Dafür gilt es, hinter dem Vorhang politischer Vorsorgerhetorik real und persönlich vorzusorgen.