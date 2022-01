Frisch aus dem historischen Hamsterrad Klassische Schwarzpeterschiebung, Negativzinsen für Klebers Gratismut und kennen Sie schon Inflona?

12. Januar 2022

Wenn du wissen willst, was einen Mitläufer stört, frage, was er nicht kritisiert, bis er in Rente geht …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Schönen Mittwoch allerseits! Ich beginne diesen Kolumnenbeitrag mit intensivem Zwerchfelltraining. Doch ich muss Sie warnen: Es wird unerbittlich sein. Keine Verschnaufpause! Sollten Sie danach Schmerzen haben, richten Sie ihre Beschwerden bitte an die Komiker von n-tv. Besonders böse medienkritische Zungen behaupten ja, das „n“ in „n-tv“ stehe für das, was man ziehe, wenn der Hauptgewinn ausbleibe. Sie verstehen schon. Jedenfalls habe ich schon lange nicht mehr so herzlich gelacht: „Inflation gewinnt an Fahrt: Putin wird für die EZB zum Problem“ (Unterraschungsmeldung von n-tv, 10. Januar 2022).

Sie werden jetzt vielleicht einwenden wollen, so was sei doch ein alter Hut. Und was daran bloß so witzig sein soll. Um ehrlich zu sein, war es – zumindest auf meiner Seite – auch eher ein verzweifeltes Lachen. Sie haben ja recht: Natürlich ist so eine Strategie abgeschmackter als ein volle zehn Stunden lang von jeglichen Resten an Speiseeis weit jenseits der chemischen Nachweisbarkeitsgrenze oral befreiter Stiel, so prickelnd wie klimaneutraler Nettonull-Sekt oder das massenmediale Erscheinen der nächsten Propagandavariante zur Durchsetzung von Covid-Blauscheinen für plandemiewichtige Berufe.

Übrigens und in diesem Zusammenhang nur schnell eingeworfen: Es scheint, als sei man sich des Problems, das durch das vollständige „Verschwinden“ der Grippe aufgeworfen wurde, bewusst geworden. Ergo? Na, ganz einfach: Warum nicht das statistrickreich Angenehme mit dem technokratisch Nützlichen verbinden und beides kombinieren? Wenn Raider in Twix umbenannt werden kann, warum bitte soll es dann nicht auch „Flurona“ geben, eine Mischung aus Grippe („Flu“) und Corona? („Flurona – Doppelinfektion aus Grippe und Corona“, mdr.de, 4. Januar 2022). Und wo wir schon dabei sind, warum nicht die Kreativität vollends entfesseln und gleich eine weitere Medienmutation namens – Sie lesen richtig – „Deltakron“ entdecken lassen, wie der „Focus“ zunächst hysterisierend berichtete, also aus „Delta“ und „Omikron“? Allerdings räumte man nur wenig später ein, es habe sich dabei wohl eher um einen Laborfehler gehandelt. Irgendwie erinnert mich das alles an „Spaceballs“: „Ich bin ein Möter – eine Mischung aus Mensch und Köter.“

Wie dem auch sei: Es gibt Tage, da möchte ich als in den Inflationsschmutz Befohlener meinen politischen Schmutzbefehlern zurufen: Mein Gott man, jetzt überrascht euch doch mal selber! Wollt ihr den Rest eures Lebens erfolglos in Buchstabensuppen rühren, um die Zutaten für das Wort „Kreativität“ zu finden?

Obwohl … so unkreativ ist die Sache mit Putins Pudding gar nicht. Relativ gesehen. Das nehme ich also zurück. Ich meine, stellen Sie sich mal die Alternativen vor. Oder hätten Sie folgende Schlagzeilen erfreulicher gefunden: „Ungeimpfte zersetzen Wirtschaft im Euroraum“ oder „Neue Mutation entdeckt: Inflona befällt auch Wertschöpfungsketten“?

So gesehen ist dieser historisch höchst unterraschende Rückgriff auf die übliche Schwarzpeterschiebung ja fast schon erfrischend anders. Irgendjemand muss ja schuld sein. Die Wahl war also eng: Corona, Putin oder Klima. Three of a perfect pair. Nun ist es also wieder der irre Iwan, den man auf der Bühne des Kasperletheaters tanzen lässt, schließlich gehen wegen der Reset-Politik ja schon genug auf die Straße – das Letzte, was unsere Overlords gebrauchen können, sind Bürger, denen obendrein auch noch klar wird, dass ihr Geld gewiss nicht wegen russischer Hacker an Wert verliert …

Lassen Sie uns kurz zum ZDF umschalten. Dort schrie Claus Kleber nach Negativzinsen für seinen Gratismut zum Abgang als Regierungssprecher. Kritisierte der doch glatt den heutigen Mainstream-Journalismus für mangelnde Distanz zum offiziell verkündeten Wahren, Edlen, Schönen und Guten, nachdem er dieses selber jahrelang leidenschaftlich kultiviert hatte.

Timing ist nun mal wichtig: Wenn du wissen willst, was einen Mitläufer stört, frage, was er nicht kritisiert, bis er in Rente geht. Erst mal die Schäfchen ins Trockene bringen, dann kann’s gerne auch mal regnen. Gibt es denn wirklich gar nichts Neues unter der Sonne? Schließlich ist dieses Verhalten in der Politik ja Usus: Erst genug Steuerwolle scheren, bis der eigene Rentenmantel fertig gestrickt ist, dann zur Verabschiedung seine „Spiegel“-Bestseller-Memoiren raushauen, in denen man „mutig“ und „unerschrocken“ den „Finger in die Wunde legt“ und „mit dem System abrechnet“ (Blubb). Obwohl man das ja längst hat. Also, abgerechnet. Reichlich.

Auch bei der „Bild“ alles wie gehabt: Man appellierte mal wieder an den Herdeninstinkt, als ein Individuum ausscherte. Die Schäferzeitung: „Familien wurden durch die drakonischen Corona-Einreisebestimmungen Australiens seit Beginn der Corona-Pandemie auseinandergerissen. Bis heute darf man als geimpfter Tourist nicht einreisen! Ich hätte von Djokovic erwartet, dass er schon aus Respekt vor den Opfern, die die Menschen seit vielen Monaten bringen, keine Ausnahme-Genehmigung beantragt. Und ich erwarte, dass Australien alle Menschen mit Einreise-Wunsch gleich behandelt.“

Merk dir das mal, Novak: Alle Knechte sind gleich. Oder glaubst du etwa, mehr wissen zu dürfen, als wir dank Qualitätspresse wissen sollen? Zeig gefälligst mehr Respekt vor den Opfern, die eine politische Mafia „ihren“ Bürgern abnötigt. Was die „Bild“ dabei überging: Djokovic ist beileibe kein Einzelfall. Regelmäßig gehen auch in Australien aufgebrachte Men…, also Nazis gegen das Reset-Unrechtsregime auf die Straße. Zu Tausenden.

Karl der Coronakäfer, der in Talkshows zu oft gefragt, aber nicht rechtzeitig fortgejagt, sondern auch noch Minister wurde, kommentierte Djokovics unzeitgemäß antikollektivistisches Verhalten am Gemeinwohl vorbei schmallippig damit, dieser sei „kein Vorbild“. Aber wie definiert man das eigentlich, „Vorbild“? Dazu ein Gedankenexperiment.

Lassen Sie uns für einen Augenblick kruderweise annehmen, mit dem offiziellen Corona-Narrativ sei alles in bester Ordnung. Keine Unstimmigkeiten. Stimmt schon. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Selbst dann wäre allerdings immer noch zu fragen, ob es wirklich vonnöten ist, ständig Angst zu schüren, so wie Lauterbach es tut, oder nicht auch mal ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen. Warum immer nur Corona-Apokalypse Now? Vor allem, was die Folgen dieses gnadenlosen Reset-Alarmismus für die Jüngsten betrifft. Es ist wohl kaum vorbildlicher, Kinderpsychen en masse zu traumatisieren. „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt schrieb vor einigen Tagen: „Während der Corona-Pandemie ist bei Kindern die Zahl der Selbstmordversuche dramatisch gestiegen. Das endlose apokalyptische Gefasel und die Nutzung von Worst-Case-Szenarien hat vor allem den Jüngeren zugesetzt. Die Schande dieser Zahlen wird bleiben.“

Aber so läuft das nun mal: Es sind immer die Fürze der anderen, die stinken. Djokovics müffeln, Lauterbachs hingegen aromatisieren die „öffentliche Gesundheit“ vorbildlich. Deshalb wohl auch die Masken. Die EZB hatte doch nur jahrelang „Stimulus“-Blähungen, Putin hat heimtückisch ein Streichholz drangehalten. Deshalb ja auch die derzeitigen militaristischen Spannnungsbooster zwischen Ozeanien und Eurasien. Immer dasselbe Strickmuster. Mein Gott, ist das langweilig. Mag sein, dass sich Geschichte nicht wiederholt – aber sie reimt sich definitiv.

Ich habe mir gestern Abend auf diesen ganzen Irrsinn jedenfalls mal eine neue Variante für meinen Likörschrank gegönnt. Nennt sich „Mariacron“. 36 Prozent. Lecker.

Bis nächste Woche!