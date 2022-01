Aus entschieden christlicher Sicht Corona und der Transhumanismus

09. Januar 2022

Militärische Plutokratie und Neue Technologische Revolution

von André Sikojev

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Genmanipulationen als Massenimpfungen, Sondermaßnahmen und Ausgangssperren, Aufhebung von Recht, Verfassung und Parlamentshoheiten, Multi-Milliardengewinne, eine neue Maskenindustrie, Millionen von medizinisch sinnlosen PCR-Tests und Hunderte neuer Millionäre in Politik, Wirtschaft und Lobbyindustrie sind nur der Anfang einer Neuen Technologischen Revolution, die mit ihrer nur von einer plutokratischen Oligarchie kontrollierten Wucht die Märkte der Welt übernimmt und damit die Existenz von Milliarden Menschen verändert.

Der Mikrochip wird vom genetischen Vektorpartikel und vom medizinischen Nanopräparat als Umsatz- und Renditetreiber abgelöst. Das Genvakzin ersetzt den Personal Computer. Natürlich nicht im Sinne seiner Aufhebung oder Verdrängung – noch nicht. Denn stets baut eine Technologie auch auf die andere ältere auf, integriert und verwandelt das Alte, manchmal bis zur Unkenntlichkeit. Das Rad ist heute noch genauso präsent wie die Dampfmaschine, ebenso wie der Mikrochip samt Mobiltelephon erhalten bleibt – doch die Kultur-, Alltags- und arbeitstechnische Führungstechnologie hat sich verändert.

Technologie ist grundsätzlich moralisch wertfrei, sie definiert sich aus der Kultur und den Zielen ihrer Nutzung. Doch sie verändert Gesellschaften, sie verändert Gruppen, Familien, Dorfgemeinschaften, Städte und Völker. Nicht selten genug zerschlägt oder zerstört sie diese. Doch genau diese Effekte haben ihre Ursache in den Begleit- oder Führungsideologien der Paradigmenwechsel.

Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum generieren ein globales Gesellschaftsmodell auf der Basis des Transhumanismus, das „den Menschen in den Mittelpunkt der Wertschöpfung stellen“ soll. Was das bedeutet, sehen wir seit zwei Jahren: Ganz im Geist der Transhumanismus-Utopien wird jeder Einzelne als Person entbürgerlicht, zu „idiotes“: Laien ohne Stimme.

Das heißt, die Bürger verlieren ihre verfassungsmäßigen Rechte: ihre körperliche Unversehrtheit, ihre Bewegungsfreiheit, ihre Reisefreiheit, ihre Versammlungsfreiheit; die Kinder verlieren das Recht auf Bildung; und wie wir alle erleben durften: Wir verlieren auch die Freiheit der Religionsausübung. Postgeheimnis und Hausrecht werden aufgehoben! Das Volk und der einzelne Mensch werden vom Subjekt zum Objekt „der Wertschöpfung“, das heißt zum Zielobjekt der neuen Technologie.

Egal, ob Genmanipulation („Piks“) oder Maulkorberlass („Maskenpflicht“) – die Gewöhnung an die neue Rolle als Wertschöpfungsobjekt im kultischen Unterwerfungsritus erfolgt schnell und wird – je mehr Finanzmittel den jeweiligen Plutokratengruppen zur Verfügung stehen – systematisch vorbereitet und strategisch, operativ, medial und juristisch-politisch professionell implantiert. Selbst Korruptionsskandale in wachsender Zahl konnten die Parlamentarier vieler Länder nicht in ihrer Selbstentmachtung stoppen. Rechtsbrüche ohne Zahl durch Staat und Behörden bleiben bisher genauso ungeahndet wie die Aufhebung der Verfassungsrechte und der föderalen Hoheiten von Städten, Ländern und Gemeinden.

Bei Ausbruch der Technologierevolution, Anfang 2020 („Corona-Krise“), konnten sich selbst erfahrene Bürgermeister, Kirchenoberhäupter, Mittelstands-Unternehmer und Wissenschaftler nicht vorstellen, dass sich der Staat bereit erklären würde, große traditionelle Unternehmen dem Untergang zu weihen oder Millionen von Menschen psychischen Krankheiten auszusetzen; Millionen von Kindern zu isolieren, Alte und Rentner vereinsamen zu lassen und unzählige Menschen in die Insolvenz zu treiben. Doch hier wurde die Rechnung ohne den Wirt gemacht!

WHO, WEF und die Gates-Stiftung sitzen längst am Steuerknüppel von Regierungsstrukturen, Medienkonzernen, Militär und Geheimdiensten.

Für den einen sind die Verluste an Menschenleben eine persönliche Tragödie. Die demographischen Verluste ganzer Länder des Westens, in Osteuropa und dem Balkan sind für viele eine ethische und soziale Herausforderung – für andere sind das Ziele und Zwischenziele. Die Malthusianer haben seit den Erstveröffentlichungen dieser postdarwinistischen Ideologie in vielen Eliten der westlichen Welt feste Programmhoheit gewonnen. Vom „Club of Rome“ bis zu den Rockefellers und den Gates dieser Erde finden wir milliardenschwere Gläubige dieser plutokratischen und menschenverachtenden Satanie. Im Transhumanismus wird der Dysangelist Malthus erneut zum COO – zum Chief Operating Officer der transhumanistischen Utopie: die Legion Mammons kann ungehindert agieren. So planen Pharmachefs, Gesundheitsminister und ihre Lobbyisten immer neue Impfrunden, Wiederholungen von drei oder sogar acht „Impfungen“ pro „Virus“ machen die Runde, Big Brother kontrolliert dann per EU-Impfpass den Gehorsams- beziehungsweise den Durchseuchungslevel.

Keine Langzeitwirkungen getestet? 350.000 gemeldete Impfschäden in der EU allein schon bis Mai 2021? Genetische Veränderungen an wichtigen Chromosomen inklusive XX und XY? Verlust des Autoimmunsystems gegenüber Dutzenden bekannter Viren und Bakterien? Drohende Krankheiten und Schäden bei Kindern und Jugendlichen im Erwachsenenalter? Frühsterblichkeit und chronische Krankheiten wie Alzheimer, Syphilis, Krebs? Das sind Argumente aus der Zeit vor der pharmazeutisch-genetischen Technologierevolution; veraltetes Pre-Great-Reset-Denken!

Das neue transhumanistische Paradigma lautet jetzt: erstens: Solange das Objekt (der „Patient“) des Massengeschäfts (der Wertschöpfung) existiert, kann es genmanipuliert (therapiert) werden. Solange es vakziniert werden kann, werden kostenlose Messdaten von Millionen von Probanden geliefert. Zweitens: Je mehr staatskostenintensive Alte, Kranke, Arbeitslose, Arme und Hilflose sterben – umso besser!

Denn die benötigten Gelder werden immer knapper.

Die soziopathologische Empathielosigkeit der Verantwortlichen im Kanzleramt, in der Regierung, den Ländern, in den Ministerien und der Pharmaindustrie gegenüber Kindern, Senioren und Kranken – den Opfern der Corona-Politik – ist für jene, die sie bezeugen können, erschreckend. Doch sie bildet keinen Widerspruch zur „Neuen Realität“. Fehlendes Mitgefühl, Herzlosigkeit, ethische Gleichgültigkeit sind vielleicht im Einzelfall der verbreiteten Kinderlosigkeit der heutigen Eliten geschuldet – gehören aber objektiv zum Wesen der Utopie und zur Philosophie des Transhumanismus.

Denn der „Great Reset“ ist im Kern asozial. Heute steht selbst das reiche Deutschland bald vor leeren Rentenkassen und überlasteten Pflegesystemen, spätestens ab 2030. Bei einer demographischen Überlastung von nahezu 20 Prozent sind Lösungen nach dem früheren sozialstaatlichen Muster „altes Denken“: Eine Rückkehr zur früheren Realität ist nicht geplant.

Der Transhumanist ist erst künftig und in der Erfüllung der Utopie ein Transhumanoid oder Zombie, sei dieser genetisch oder – wie es sich Klaus Schwab erträumt – mikroelektronisch patentiert. Zuallererst ist er ausschließlich der Ideologie verpflichtet. Er ist maximal materialistisch geprägt und gesteuert – und er ist maximal antireligiös.

Auf die Frage nach der „institutionellen“ Entsprechung und nach der neuen, der neuen Technologie angemessenen Regierungsform bezieht George Friedman seine „institutionelle“ Vision aus einem Führungsprinzip der militärischen Steuerung; einer Herrschaft, bei der feste hierarchische Befehlsketten durch Erfahrungs- und „Weisheits“-Leadership des kommandierenden Offiziers realisiert werden. Gegen die („weltfremde und abgehobene“) Technokratie der Beamten- und Spezialisten-Herrschaft des modernen Parlamentarismus setzt Friedmann das Führerprinzip des Militärs, die Weisheit der „Erfahrenen“.

De facto bedeutet der Transhumanismus bei seiner erfolgreichen Realisierung das Ende einer Schöpfungsverantwortung, die den Menschen als dienenden König, als Logos-Träger und Namensgeber des von Gott geschaffenen Lebens anerkannte.

Vor unseren Augen entsteht eine neue globale Sklavenhaltergesellschaft. Postkapitalistischer Transhumanismus bedeutet die Herrschaft des Satanismus in Gestalt der malthusianischen Reduzierung der Weltbevölkerung um Milliarden von Leben – und eine totalitäre Herrschaft in Form nanoelektronisch-genetischer Businessmodelle, mit dem Menschen als Sklaven exzessiv wirtschaftlicher Wertschöpfung, aber ohne Eigenwert. Die Utopie des Transhumanismus ist der Mensch als Wegwerf-Taschentuch: gekauft, benutzt, entsorgt. Schöne neue Welt?

Für den Christenmenschen ist dieses Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zutiefst abstoßend und erschreckend. Müssen wir uns nunmehr fürchten und in Angst und Panik verharren? Nein! Denn wir bekennen den Menschen, als Mann und Frau, als Ebenbild Gottes, als Ebenbild der Vollkommenheit und der Liebe. Und der Freiheit. In Jesus Christus, unserem einzigen Herrn.

