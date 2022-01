Selbstbestimmtes Glück Wollen oder sollen?

08. Januar 2022

Gestalten wir unser Leben endlich in Freiheit!

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Diesen Artikel möchte ich gerne meinem Freund Ben Daniel widmen. Schon vor einigen Jahren hatte ich mit ihm einen Podcast zum Thema „Wollen versus sollen, oder das Sollen ist das Wollen anderer Menschen“. Seit circa acht bis zehn Jahren beschäftige ich mich intensiv mit der Verwendung dieser beiden Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch und ihrer eigentlichen Bedeutung.

Ich bin der festen Überzeugung: Wer immer das macht, was er soll, macht damit andere und nicht sich selbst glücklich. Wer es gelernt hat, das eigene Wollen wieder zu fühlen, und auch danach handelt, wird schnell merken, wie glücklich es machen kann, wenn man Dinge nur aus einem Grund tut: weil man es will! Woher kommt also das Wollen genau? Es kommt aus dem Inneren und hat etwas mit den ganz individuellen Wünschen und Träumen eines jeden einzelnen Menschen zu tun. Hingegen kommt das Sollen von außen und kann wie ein kollektiver Mantel über eine Vielzahl von Menschen gestülpt werden und sie zu gleichem Handeln in einer bestimmten Richtung bringen. Wenn ich irgendetwas machen soll, dann muss dies also zwangsläufig an mich herangetragen worden sein; käme es von mir selbst, wäre es kein Sollen, sondern ein Wollen.

Eigentlich geht es im Grunde um die Frage, wer für mein Glück verantwortlich ist? Daraus ergibt sich, ob ich etwas tun will oder ob jemand anders dafür etwas tun sollte oder im schlimmsten Fall sogar tun muss.

Ich erkenne also allein in der Verwendung des Begriffes „sollen“ eine erste Übergriffigkeit und übe mich jeden Tag darin, die Worte „sollen“ und „müssen“ nicht mehr zu gebrauchen, außer, es macht Sinn. Wer sich immer damit beschäftigt, was andere tun sollten, der hat nicht mehr viel Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was er selbst will, und damit, wie er es erreichen könnte. Es dreht sich also immer nur um das Handeln anderer Menschen zur Erreichung irgendwelcher Ziele, wobei es sich hierbei um eigene Ziele oder ebenso globale Ziele wie den Klimaschutz handeln kann. Sie merken schon: Es hat einen leichten kollektivistischen Touch.

Das Thema dieses Artikels kam mir auch aktuell in Bezug auf eine eventuelle Impfpflicht und generell auf die Frage, wieso sich Menschen dazu entschlossen haben, sich impfen zu lassen. Ich persönlich kenne mehr Menschen in meinem direkten Umfeld, die sich aufgrund des Drucks und der verbreiteten Angst haben impfen lassen, als dass es sich um einen eigenen inneren Wunsch gehandelt hätte. Denn neben dem Sollen kann auch das eigene Wollen gekapert werden, indem man Ängste und Panik schürt. Das dadurch ausgelöste große Unwohlsein führt dann zur gewünschten Handlung der Zielpersonen.

Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch, ich möchte nichts verharmlosen, aber die Angst, die viele zur Impfung getrieben hat, ist eine medial und politisch aufgebaute Angst, und keine, die aus eigenen Erfahrungen entstanden und somit auch wirklich begründet ist. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass es heutzutage ausreicht, wenn man sagt: „Laut Experten …“. Zusammen mit einer entsprechenden medialen Präsenz laufen dann die Lemminge alle los und kaufen Klopapier.

Ganz plakativ gesprochen: Würde seit 22 Monaten jeden Tag vermeldet werden, in Deutschland seien Bären gesichtet worden und nur aufgestellte Bärenfallen böten einen entsprechenden Schutz, was, meinen Sie, würde hier um die Reihenhäuser herumstehen? Ganz egal, ob jemals jemand selbst einen Bären zu Gesicht bekommen hätte – ich bin mir da ziemlich sicher, dass die Städte voller Bärenfallen wären!

Aktuell sind der Grad der Gehirnwäsche und der damit verbundene Verlust des Vertrauens auf die eigene Wahrnehmung so hoch, dass viele ganz vergessen haben, was es bedeutet, etwas wirklich zu wollen. Bei so viel Bevormundung und gesellschaftlichem Druck gibt es da auch nicht mehr viel Platz und Raum für eigene Gedanken, das ist mir klar. Wenn Sie sich daher auch etwas geistig entgiften möchten, um wieder mehr Anbindung an ihr eigenes Wollen zu finden, empfehle ich Ihnen meinen letzten Artikel zur geistigen Hygiene – denn nur ein freier Geist kann sich von den ständigen Übergriffen zumindest emotional lösen!

Abschließend möchte ich noch klarstellen: Mit einer Impflicht wäre es für alle klar ersichtlich, wie viel in diesem Land noch mit dem eigenen Wollen und somit mit Freiheit zu tun hat.

Bleiben Sie fröhlich und vor allem bleiben Sie Sie selbst.