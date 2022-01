Australische Forscher haben herausgefunden ... Hurra, der globale Sprachgenozid ist da

07. Januar 2022

Über spontane Ordnung & staatliche Sprachpäppelei

von Max Remke

Wussten Sie, dass bis zum Ende des Jahrhunderts 1.500 Sprachen aussterben dürften? Vielleicht sogar noch mehr. Aktuell gibt es 7.000 anerkannte Sprachen auf der Welt – fast die Hälfte steht schon auf der roten Liste. Das zumindest ist die Prognose einer Gruppe australischer Forscher. Und es ist – auch auf die Gefahr hin Sie zu verstören – ein kapitalistischer Triumph.

Sie werden sich jetzt wohl fragen: Warum ist das Massensterben von Sprachen kapitalistisch? Und vielleicht sind Sie von Haus aus intuitiv konservativ und der kommende Verlust „kultureller Vielfalt“ klingt für Sie wie eine Drohung. Aber machen Sie sich bewusst – als Kapitalisten kämpfen wir immer auch für die globale Monokultur mit. Egal, ob uns das gefällt oder nicht.

Wir tun das natürlich nicht direkt – wir stehen nicht morgens auf und denken uns: „Heute wird die Lokalkultur XY ausgelöscht.“ Aber die Prinzipien der menschlichen Selbstbestimmung, für die wir einstehen, erledigen diese Aufgabe von alleine. Es ist ein Grundtrieb menschlichen Handelns, der nicht zuletzt in der Praxeologie beschrieben wird: das Streben des Individuums nach Verbesserung seiner eigenen Lebenssituation, die Suche nach dem Optimum.

Darum schaffen Google, Toyota, Netflix oder McDonald’s eine globale Monokultur. Sie verbreiten sich dadurch, dass Menschen sie nutzen, weil sie sie als nützlich für ihr Leben empfinden. Weil sie besser sind, mehr Funktionen bieten, weniger Geld kosten. Und je besser Kommunikation und Infrastruktur, desto größer ist die Chance dieser wenigen besten Angebote, sich global zu verbreiten.

Der Markt regelt eben nicht nur die Welt der materiellen, sondern auch die der geistigen Güter, wie etwa Lebensstile oder Sprachen. So haben die australischen Forscher herausgefunden, dass Sprachen umso schneller sterben, je besser die Straßenanbindung ist. Sie selbst waren davon überrascht. Ich nicht. Denn um sein eigenes Los im Leben zu verbessern, ist Arbeitsteilung für den Menschen schier unersetzbar. Und das geht leichter. wenn man nicht nur im metaphorischen Sinne die gleiche Sprache spricht. Geteilte Sprachen ermöglichen mehr Ideenaustausch und mehr Mobilität – neue Studienorte, Berufschancen am anderen Ende der Erde oder auch das flotte Auswandern in ein Niedrigsteuerland.

Das wusste sogar schon die Bibel: Der Gott des Alten Testaments strafte die Menschen für den Turmbau zu Babel nicht mit Dürre, Feuersbrunst oder Flut (obwohl das alles zu seinem Repertoire gehörte), sondern indem er ihnen zahllose verschiedene Sprachen gab. Und damals wie heute ist das Ergebnis: Die Arbeitsteilung funktioniert schlechter, dass gemeinsame Bauprojekt ist gestorben.

Nur wie immer, wenn die spontane Ordnung den Menschen etwas Gutes tut, tritt unbarmherzig der Staat in unser Leben. Denn schon die australischen Forscher fordern direkt, „in die Unterstützung von Gemeinschaften zu investieren“, um diesen nutzlosen Sprachwust weiter zu kultivieren (und damit ihren Job zu erhalten). Kein Wunder, denn beim Spracherhalt treffen sich die konservativen Zwangsbewahrer von Blau-Schwarz mit den Staatsgewalt-Aktivisten aus der rotgrünen Diversity-Szene.

Natürlich wirken sie furchtbar uneinig: Soll man das Gendern nun erzwingen oder verbieten? Ist die alte oder die neue Rechtschreibung vorzuschreiben? Gehören Minderheitensprachen nun gefördert oder bekämpft – und wenn ja, welche Minderheitensprachen? Aber was beide miteinander verbindet, ist der Gedanke, Sprache sei ein kollektives Staatsgut. Sie vergessen darüber, dass Sprache vor allem eines ist: ein ungemein nützliches Mittel individueller Verständigung. Und dass sie lebendig ist, gerade weil es jedem Individuum offensteht, sie den eigenen Bedürfnissen anzupassen, Worte aus anderen Sprachen zu klauen, neue zu erfinden und für seine eigenen Worte zu werben.

So wundert es nicht, dass gerade in der „Kulturnation“ Deutschland die Sprachpolitik parteiübergreifend wild und teuer wuchert. Um die babylonische Verständnis-Verwirrung zu erhalten, greift Daddy Staat tief in die Taschen seiner Bürger. Allein die sorbische Kulturstiftung kostet den Steuerzahler jährlich 23,9 Millionen Euro. Und es gibt ja noch das Dänische, Friesische, Niederdeutsche und Romanes (die Sprache der Sinti und Roma) – und für all das wiederum eigene staatliche Forschungseinrichtungen, -zentren und studiengänge. Zum Beispiel niederdeutsche Philologie oder Frisistik.

Und damit nicht genug: Zu dem ganzen deutschen Geld kommen noch mal die europäischen Gelder. So gibt es eine eigene europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen, welche die „linguistic diversity“ erhalten und Sprachen schützen will wie seltene Tierarten. Da wird davon geschwärmt, dass es in New York 800 Sprachen gibt – und nirgendwo wird die Frage gestellt: Und ist das irgendwie praktisch? Gut – nach welchem Maßstab?

Fangen wir besser gar nicht erst mit dem Treiben der UNESCO an, sondern freuen wir uns lieber, dass der Kapitalismus auch weiterhin Barrieren zwischen Menschen einreißen wird – so unbarmherzig und unerbittlich, wie er schon die berufliche Existenz des Schusters oder Schneiders durch Primark ersetzt hat. Und falls Sie jetzt denken „Aber was geht denn da alles Wertvolles verloren?“, fragen Sie sich ehrlich: Wann haben Sie das letzte Mal in Ihrem Leben das Sumerische, Wappo oder Kwisi vermisst? Ich noch nie. Aber eine Bedienungsanleitung nur auf Russisch – die bringt mich zur Weißglut.