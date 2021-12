Eine Frage der Sinnfindung Frieden auf Erden

23. Dezember 2021

Gelingt uns ein freiwilliges authentisches Miteinander in Freiheit?

von Frank Jordan

donnerstags um 6 Uhr



Außer meinen Eltern habe ich das Folgende noch nie jemandem erzählt: Als am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten die Flugzeug-Attacken stattfanden, bei denen fast 3.000 Menschen ums Leben kamen, war ich wie jeder andere auch schockiert. Es war außerhalb dessen, was ich mir vorstellen und was ich fassen konnte und blieb bis zu einem gewissen Grad und trotz tausendfachen Bilderbombardements abstrakt. Aber das war nicht die einzige Empfindung. In einer dunklen, schlecht gelüfteten Ecke meines Gehirns fand ich das alles unglaublich aufregend. Einen vernünftigen Grund für diese Regung den Geschehnissen gegenüber, die Krieg und Leid bedeuten konnten, gab es nicht. Ich war ohne Fernseher aufgewachsen und hatte, von meiner Mutter angeleitet, die Bücher über die Totalitarismen und Kriege der Menschheitsgeschichte intus. Und wen die Informationen über die Wahl von Miss Zürich, die Oscar-Verleihungen oder die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway erreichten, der wusste, dass Weltfrieden Ziel und Wunsch eines jeden Einzelnen war und zu sein hatte. Über viele Jahre hinweg gab es also für mich nur zwei Erklärungen dafür: Entweder handelte es sich dabei um eine schwere Form einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, oder aber anderen erging es ebenso.

Eine erste mögliche Erklärung fiel mir mit dem Gang in die Selbstständigkeit zu, als ich ganz ähnlich empfand. Für mich – bisher im gutbezahlten Angestelltenverhältnis tätig – war das der Inbegriff von Leben am Limit: ein Abenteuer ohne nennenswerte Absicherung mit der realen Möglichkeit des totalen Scheiterns. Ich zog aus Gründen der Risikominimierung in ein Dachzimmer von rund zwölf Quadratmetern. Dort blieb ich für zwei Jahre. Während viele Bekannte mich fragten, wie ich so leben könne – kochen auf einer einzigen Platte, Klo auf dem Flur, duschen im öffentlichen Schwimmbad in der Nähe –, verbrachte ich die bisher lebendigste Zeit meines Lebens. Ich hatte ein echtes „Warum“, das mich ganz erfüllte und das fast ausschließlich von meinem eigenen Einsatz und meiner Verzichtsbereitschaft abhing. Etwas buchstäblich Existenzielles. Noch pointierter erlebte ich das Phänomen beim Drachenfliegen, wo „Sieg oder Sarg“ nie bloß reine Floskel war.

Das alles beruhigte mich in Bezug auf das eingangs Erwähnte. Es ging nicht um Psychopathie, sondern um Sinn. Und damit darum, dass Frieden und Weltfrieden, egal, wie laut und oft ich die Worte hörte, nie das Potenzial zur Sinnstiftung hatten und zu keinem Zeitpunkt Motor wurden für mein Tun. Risiko, Verzicht, Überwindung, Momente der Angst und der Unsicherheit hingegen schon. Also doch Dissozialität?

Ich glaube nicht. So hart es klingt: Es geht um Langeweile. Um Dostojewskis „Kristallpaläste“ und Goethes „Reihe von guten Tagen“, die der Mensch à la longue kaum aushält. Hier liegt meiner Meinung nach auch der Grund, warum Kriege und Revolutionen aller Art an ihrer Wurzel oft zuerst die intellektuellen Flausen von Bessergestellten sind: Ihre Langeweile und damit ihre Sinnleere ist größer als die anderer Leute, für die Existenzsicherung eine reale Tatsache ist. Wer also nicht auf die eine oder andere Art „gegen sich selber Krieg führt“ im Sinn der maximalen Herausforderung, der Überwindung und der Verantwortung, der verlagert ihn nach außen. Entweder in die Gesellschaft, wo in der Folge jeder jeden bekämpft, oder aber in den Konflikt mit einem militärischen Gegner.

Was hat es dann vor diesem Hintergrund mit dem allseits präsenten Wunsch nach Frieden im Allgemeinen und nach sozialem Frieden im Speziellen auf sich, wenn alles darauf hindeutet, dass die Worte nur im „Unfrieden“ – im positiven und im negativen Sinn – eine Bedeutung und Wirkmacht haben? Die Antwort, die sich aufdrängt, ist die folgende: Entweder meinten und meinen die Friedens-Herbeiwünscher und -Herbeiorganisierer nicht Frieden oder aber es handelt sich dabei um das Phänomen der „Kriegsverlagerung“ ins Außen. Meiner Meinung nach findet beides statt.

Zum einen hat bereits die Nachkriegsgeneration meiner Eltern die tradierten Werte – obwohl weiterhin davon zehrend und sie teilweise auch noch auslebend – im Zuge einer Zeit nie da gewesener wirtschaftlicher Möglichkeiten, der Selbstbehauptung und von sich selbst oft unbemerkt durch das eigene Wünschen ersetzt. Meiner Generation wiederum blieb kein existenzieller Wunsch unerfüllt, während gleichzeitig viele von uns sinn- und wertmäßig mit leeren Händen dastanden, ohne es zu wissen. Mit der nächsten Generation wurde das Phänomen noch akzentuierter. Mein eigenes Empfinden anlässlich der Anschläge in den USA sehe ich heute gespiegelt in der schon fast grotesken Apokalypse-Geilheit rund um die Klima-, Migrations- und Seuchen-Thematik. Man heißt einen Konflikt im Außen willkommen, geht auf die Barrikaden und fordert gewaltsames Eingreifen und Befehlen der Obrigkeit für Fiktionen und Phantasien, die weder von der Erfahrung noch von den Fakten gerechtfertigt werden.

Zum anderen glaube ich, dass, wer von „sozialem Frieden“ spricht, meist nur „soziale Ruhe“ meint – nicht die Abwesenheit von Konflikten im Sinne der Auseinandersetzung mit sich selber und anderen im Rahmen freiwilliger und friedlicher Koexistenz und Kooperation, sondern Bequemlichkeit. Beleg dafür ist die Tatsache, dass als Allheilmittel und Rezept zur Herstellung dieses ominösen Friedens am Ende immer nur eines steht: Geld. Das hat aber nichts mit Frieden zu tun, sondern bloß mit der Verhinderung von Unruhe und Gewalt. Oder glaubt irgendjemand, wir seien als Länder und Gesellschaften für den Großteil der Einwanderungswilligen so attraktiv unserer „Werte“ wegen? Nein. Fällt das Schmiermittel Geld weg, ist auch mit der Ruhe vorbei, und es wird sich zeigen, dass unter dieser dünnen Schicht nie Frieden war, sondern bloß ruhiggestellter Konflikt.

Heute wirft man den Freunden der Freiheit, die „das Recht, in Ruhe gelassen zu werden“ (Roland Baader) postulieren, Egoismus bis hin zur Egomanie und also mangelnde Solidarität und Empathie vor. Das ist falsch: Sie sind bloß in einem doppelten Sinn ehrlich und realistisch. Zum einen, weil sie die Ruhe nicht mit Worten eines Scheinfriedens verbrämen, zum anderen, weil sie sich damit schonungslos zu der Tatsache bekennen, dass echter Friede nur in der Auseinandersetzung mit sich selbst stattfindet und es nie und unter keinen Umständen das Recht geben darf, diese auf die Schultern der Allgemeinheit oder der Gesellschaft zu laden.

Heiligabend steht vor der Tür. Gleichzeitig zeichnen sich für Freunde der Freiheit ein Konflikt und eine Zerreißprobe mit Mehrheit und Obrigkeit ab. Zum ersten Mal hat das Wort „Frieden“ für mich wirklichen Sinngehalt, ist Motor und Motivation. Heute kann ich von Herzen sagen: Ich wünsche mir Frieden auf Erden, wie es im Lied heißt, und den Menschen ein Wohlgefallen. Nicht die billig erkaufte Ruhe sinnmäßig unterernährter Seelen, nicht der Scheinfrieden habgieriger, geiziger und egoistischer Sozialismen, nicht das Mittelmaß alles staatlich Organisierten, sondern volles, echtes, freiwilliges Miteinander. Freiwillig und in Freiheit. Frohe, fröhliche und gesegnete Weihnachten allerseits.