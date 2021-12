Das war 1933 reloaded (2021) Totalitärer die Glocken bald klingeln

22. Dezember 2021

O Pressebaum im politischen Saum, wie rotbraun sind deine Blätter …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Tut mir leid. Ehrlich. Ich habe lange überlegt, wie ich meinen letzten Kolumnenbeitrag für dieses absonderlich wiedergängerische Jahr beginnen soll. Sonderlich erbaulich ist die Überschrift schließlich nicht, jedoch bin ich der Meinung, dass man das totalitär hochgerüstete Ross und seine politmedialen Reiter ruhig beim Namen nennen sollte. Ganz zu schweigen davon, dass dieser ganze geschichtsvergessene Irrsinn ohne satten Sarkasmus ja gar nicht zu ertragen wäre.

Da ich in meinen letzten Beiträgen das letztendliche Ziel dieses politischen Schwerverbrechens an der Bevölkerung („Corona-Politik“), also die Errichtung eines Systems zur möglichst umfassenden Bevölkerungskontrolle und -überwachung qua propagandistischen Dauerterrors zur Angstkäfighaltung und psychischen Zermürbung der Knechte, damit diese sich auch regelmäßig brav pimpfen lassen und ihre Covid-Blauscheine vorzeigen (sonst!), bereits erläutert habe, beschränke ich mich hier auf die schrillsten Schlagzeilen und Meldungen der letzten Tage. Den Anfang macht n-tv mit einem Satz, den viele sicher einige Dutzend Male werden lesen müssen, um seine volle Tragweite zu erfassen. Zumindest ging es mir so. Und ab dafür.

Originalzitat Anfang: „Ist man mit dem Coronavirus infiziert, hilft keine Impfung mehr.“

Originalzitat Ende.

Erstaunlich, isn’t it?

Entschuldigung, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Statt n-tv muss es natürlich Pfizer-tv heißen. Die Schlagzeile lautete nämlich: „Corona-Pille beeindruckt in finaler Analyse“ (14. Dezember 2021), und diese Pille wird von Pfizer hergestellt, also demjenigen Pharmakonzern, der in der Vergangenheit mit einigem Abstand die höchsten Strafgelder in der Geschichte dieser Industrie zahlen musste – wegen Betrugs, entstandener gesundheitlicher Schäden sowie, doch das nur am Rande, gefälschter Studien. Mein erster spontaner Gedanke beim Lesen eben zitierten Satzes war: „Mein Gott, muss der Artikel teuer gewesen sein …“ Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Den Rest sollten sich geistbegabte Menschen selber denken können.

Doch es geht durchaus noch platter, plumper und peinlicher. So warf der selbstermächtigte Corona-Diktator aus Bayern, Markus Söder, FDPler Wolfgang Kubicki vor, Gedankengut aus der „Rechtsaußen-Ecke“ zu bedienen. Grund: Zweifel an einer allgemeinen Impfpflicht. Auch dazu muss man eigentlich nichts sagen. Vor allem, weil Söder sich schon sehr früh in dieser Plandemie als „Klassenstreber auf Koks“ erwies, was die Übererfüllung Davoser Vorgaben anbelangt. Also weiter im historisch nur allzu vertrauten Text …

„Immanuel Kant würde sich impfen lassen“, schrieb Thomas Kielinger in einem Gastbeitrag für die „Welt“ vom 20. Dezember. Kielinger scheint Kant recht unvollständig gelesen, geschweige denn verstanden zu haben. Schließlich war es der deutsche Philosoph, der einmal dazu aufforderte, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Noch mal: des eigenen. Nicht des politmedial konstruierten Scheiben- oder Parallelweltverstandes oder des in Marketingabteilungen der pharmazeutischen Industrie synthetisierten. Außerdem sprach er explizit vom Ausgang aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“, nicht dem Eingang in die „Politik und Presse unkritisch hinterhertrottelnd selbstverschuldete“. Bitte differenzieren Sie besser!

19. Dezember 2021: „Vereinzelte Gewalt bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen“ („Welt“). Ich persönlich bevorzuge ja den Terminus Corona-Unrechtsregime, aber nun gut. Es muss gelacht werden. Thüringens Innenminister Georg Maier, Originalgroteske Anfang: „Hier in Ostdeutschland ist der Rechtsstaat besonders gefordert, jeden Tag bei Dutzenden rechtswidrigen ‚Spaziergängen‘.“

Originalgroteske Ende. Möchte sonst noch jemand einen geistigen Offenbarungseid leisten? Wer ist der nächste? Ah, jetzt ja: Boris Palmer.

Die „Weltwoche“ zitiert Palmer (aus einem Interview mit der „Bild“) im Artikel „Boris Palmer (Grüne) entgleist: Tübingens Oberbürgermeister fordert die sofortige Impfpflicht, ‚gerne bis zur Beugehaft‘“ (21. Dezember). Und wenn du denkst, „er“ kommt nie wieder, singt einer seiner Schatten Britney Spears’ Lieder: „Ooops … I did it again“. Riefengestählter Film ab: „Falls jemand sagt, das kann doch niemand durchsetzen, das geht sogar ganz einfach. Man könnte die Pensionszahlung, die Rentenzahlung oder eben den Zutritt zum Arbeitsplatz abhängig machen von der Vorlage eines Impfnachweises. Dann wüssten alle Bescheid, und ich bin sicher, es gäbe dann kaum noch Impfverweigerer.“

Woraufhin ihm auf Twitter eine Userin namens Brigitte V. Rondholz öffentlich antwortete: „Leider haben auch Sie eine totalitäre Gesinnung. Braun, grün oder rotlackiert … egal. Bereits 1930 sprach Kurt Schumacher über die Kommunisten als ‚rotlackierte Doppelausgaben der Nationalsozialisten‘. Denn das Grundübel beider politischen Kräfte sei die totalitäre Weltanschauung.“ Darauf Palmer: „Für Leute wie Sie muss die Impfpflicht her. Gerne bis zur Beugehaft.“ Ob Palmer sein Kampf (gegen Ungeimpfte) politisch guttun wird, ist fraglich. Vor allem, was die Erinnerungskultur betrifft. Die der Zukunft, meine ich.

Ansonsten gibt es nicht viel Neues zu berichten, im Gegenteil: ganz altbekannte Methoden der Propaganda und Hirnwäsche sowie des „subtilen“ Drucks (indirekten Zwangs), wie man sie aus totalitären Systemen ja zur Genüge kennt. So zum Beispiel von Seiten Michael Müllers, regierender Bürgermeister von Berlin: „Weil es noch zu viele Ungeimpfte gibt, müssen sich die Geimpften weiter einschränken.“ Was natürlich gröbster Unfug ist, man könnte auch sagen Fake-Wissenschaft. Aus herrschaftlicher Perspektive ergibt es allerdings Sinn: Auf diesem Wege will man natürlich den Druck auf Ungeimpfte erhöhen und zweitens in gewohnter „Teile und herrsche“-Manier die Leute gegeneinander aufbringen. Ach, lassen Sie uns mal darüber hinwegsehen. Wer baut sonst die Straßen …?

Ein besonderes Maß an (unfreiwilliger?) Bauernschläue legte der frischgebackene Justizminister und, äh, „Liberale“ Marco Buschmann an den Tag. Er sprach sich für Bußgelder bei Verstößen gegen eine mögliche Impfpflicht aus und krönte seinen Vorschlag mit den Worten: „Niemand soll gegen seinen Willen mittels physischen Zwangs geimpft werden.“ Ich atmete erleichtert auf. Welch ein Glück, dass physischer Zwang nicht zur Diskussion steht – psychische Folter genügt ja auch völlig. Auch bekannt als sogenannte „weiße Folter“. Darunter versteht man Foltermethoden, die keine physischen beziehungsweise sichtbaren Schäden hinterlassen, sich aber um die Psyche „kümmern“. In diesem Fall heißt das: Keine Impfung, kein Zutritt. Was hast du denn? Du bist doch völlig frei. Brauchst dich ja nicht impfen zu lassen. Hey, es gibt nun mal kein Mittagessen am Tisch der Impfrasse umsonst. Dann bist du eben in weiten Teilen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und wirst von Schreibtischtätern in diversen Redaktionsstuben tagtäglich vorgeführt wie der Elefantenmensch.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern erholsame Feiertage und einen ruhigen Jahreswechsel. Nicht vergessen: Böllern verboten! Denkt ans Klima, ihr Umweltsäue aller Altersgruppen! Schtonk!