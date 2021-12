Wellness für den Kopf Geistige Hygiene

18. Dezember 2021

Eine Anleitung zum Wohlfühlen

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Meine letzte Kolumne für Sie vor Weihnachten – da liegt es mir ganz besonders am Herzen, Ihnen vom Konzept der „geistigen Hygiene“ zu erzählen. Eigentlich ist der Begriff, wie bei fast allen Begriffen in der deutschen Sprache, selbsterklärend, aber – keine Sorge – ganz so leicht mache ich es mir dann doch nicht. Wie der Begriff vermuten lässt, geht es um die Reinigung des Geistes, man könnte auch sagen um eine Methode zur Entgiftung der Gedanken.

Dem Verständnis dienend, möchte ich mich gerne eines Vergleiches bedienen: Nahrung ist die Energiequelle unseres Körpers, und Information ist die Energiequelle unseres Geistes. Eigentlich ganz logisch; das hat nichts mit Heilsteinen und spiritueller Heilung zu tun. Ich sehe das alles etwas unkomplizierter – das, was ich in mich reinstopfe, wird ein Teil von mir, ganz nach dem Motto: Man ist, was man isst! Wenn dies für Nahrung zutrifft, dann nehme ich doch stark an, dass es auch für Informationen zutreffend ist. Aber bleiben wir vorerst beim Beispiel mit dem Essen: Sie haben bestimmt ein Lieblingsgericht, ebenso wie Speisen, die Ihnen nicht so gut schmecken? In meinem Fall esse ich, wie der italienische Nachname vermuten lässt, gerne Pasta und Pizza. Es gibt jedoch eine Sache, die ich nicht essen kann, bei der mir ihr Geschmack und selbst der Geruch beim Zubereiten Übelkeit verursacht. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich Champignons hasse, egal, in welcher Form, und egal, in welchem Gericht – ein Pilz in einer Soße reicht aus, dass ich lieber hungrig bleibe. Somit bleibt mir keine andere Wahl, als Gerichte mit Pilzen komplett zu vermeiden. Bis jetzt gelingt mir das sehr gut, kann ich Ihnen versichern. Niemals würde ich freiwillig ein Jägerschnitzel oder eine Pizza Funghi bestellen, wie doof müsste ich sein?

Da wir bei der Auswahl unserer Nahrung noch keinem staatlichen Diktat unterliegen, bin ich stehts bemüht, für mich leckeres und meinen Vorlieben entsprechendes Essen zu kaufen und natürlich auch nur das zu essen, was mir schmeckt. Ich habe keine Allergien oder echte Unverträglichkeiten, bei mir ist das einfach nur meine ganz individuelle Vorstellung von leckerem Geschmack. Falls Sie unter einer echten Lebensmittelunverträglichkeit leiden, dann ist die Auswahl der Speisen noch viel relevanter als in meinem Fall, und Sie können sich einen Fehlgriff kaum leisten!

Jetzt kommen wir an den Punkt, an dem ich wieder auf die geistige Ebene zurückkommen möchte: Wenn wir unser Wohlbefinden, bis hin zu unserer körperlichen Gesundheit, maßgeblich durch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, beeinflussen können, wie sieht es dann mit der Einnahme von Informationen in unseren Geist aus? Wenn ich mich allein bei dem Gedanken, ein Pilz-Ragout zu essen, fast übergeben muss, wie sieht es dann mit Informationen aus?

Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich seit circa 2009 keine Medien wie TV, Radio und Zeitung mehr konsumiere und mich erst die Entwicklungen in der Pandemie etwas rückfällig werden ließen.

Ich spüre eine Vergiftung meiner Gedanken, wenn ich mich zu sehr in die Spirale der Nachrichten und Meldungen ziehen lasse. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl selbst? Ich verweigere damit nicht die Realität, aber ich bin dazu übergegangen, es bei diesen wahnsinnigen, sich ständig ändernden Meldungen und damit verbundenen neuen Regeln wie mit den Pilzen auf meinem Teller zu machen. Ich lasse mir diese ganze Panik in Form von Informationen nicht länger in meine geistige Nahrung mischen.

Ich suche mir selbst die Inhalte in Form von Text-, Audio- und Videobeiträgen, die mir ein seelisches Wohlbefinden beschaffen, so wie mir ein leckeres Abendessen ein körperliches Wohlbefinden bescheren kann. In diesen Zeiten mag das nicht so leicht erscheinen da, bildlich gesprochen, an jeder Ecke jemand steht, der mir Dosenfutter, im besten Fall Dosen-Champignons, andrehen will. Ich gehe dem einfach aus dem Weg und habe für mich erkannt, dass Fast Food keine gute Nahrungsgrundlage bietet – wieso sollten dann Fast News eine gute Informationsbasis sein?

Wenn ich für mich verantwortlich bin, dann eben nicht nur im Sinne eines gesunden Körpers, sondern eines gesunden Geistes.

Wenn Sie sich geistig vergiftet fühlen, möchte ich zum Abschluss gerne noch ein paar praktische Tipps zur geistigen Hygiene liefern, die ganz einfach umsetzbar – ohne Impfzertifikat und 2G-Irrsinn – sind.

Gehen Sie in die Natur und erleben Sie auf diese Weise eine Realität, die so beständig und wahrhaftig ist wie nicht mehr allzu viel in unserer Zeit. Hierfür bieten sich alle Aktivitäten an der frischen Luft an. Mein Tipp ist jedoch, sich noch etwas weiter aus dem urbanen Umfeld zu begeben. Lassen Sie die Spuren der Gesellschaft hinter sich, und ich bin mir sicher, es wird sich lohnen: egal, ob Sie einen Tag im Wald verbringen, eine Wanderung auf einen Berg machen oder lieber an einen See fahren. Nehmen Sie sich nichts vor, gehen Sie einfach los und lassen Sie das, was ist, einfach sich wirken. Ich lege immer dann, wenn ich etwas Interessantes sehe, eine Pause ein und nehme mir die Zeit, die Natur zu beobachten. Das kann ein Bachlauf oder ein alter Baum sein; es gibt so viele Details, die es wert sein könnten, entdeckt zu werden.

Ich hoffe, Sie nehmen mir das mit den Pilzen nicht übel – die können nichts dafür, das ist mir bewusst.

Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Zeit, ein frohes Fest, einen guten Rutsch und natürlich ganz viel „geistige Hygiene“!