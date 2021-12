Feindbeobachtung Der Klassenkampf der Klassenkämpfer

17. Dezember 2021

Was der Streit um „Porsche-Klaus“ und „die Wagenknecht“ für Libertäre bedeutet

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Vielleicht haben Sie die Meldung nur am Rande oder gar nicht mitgekriegt, aber in der Linkspartei brodelt es mal wieder: Klaus Ernst, ehemaliger Parteichef, konnte im Bundestag den Vorsitz des Umweltausschusses erringen. Der bekennende Porschefahrer erntete dafür reichlich Kritik von den grünlinken Klimakindern und zeitgenössischen Parteigenossen. „Na und“, denken Sie sich jetzt vielleicht, „was hat Klaus Ernst mit mir zu tun?“

Erlauben Sie mir daher, Ihnen zu erklären, warum der Konflikt um Klaus Ernst kein trivialer Machtkampf, sondern ein innerlinker Klassenkampf ist. Ein Klassenkampf, bei dem die langzeitstudierenden Luisa-Julianes dieser Republik die langzeitmalochenden Karl-Ottos dieser Republik umweltschonend absägen. Ein Klassenkampf, der auch uns Liberale und Libertäre brennend interessieren sollte, da er auf unsere Strategie großen Einfluss hat.

Die Wurzel dieses Konfliktes liegt – wie sich das für einen zünftigen Klassenkampf gehört – in der ökonomischen und sozialen Herkunft der beteiligten Kontrahenten. Seit mehreren Jahrzehnten schon verdrängen die akademischen Nutznießer, zumeist im Staatsdienst oder unmittelbar staatsabhängig, die eigentliche Kernklientel der Linken: den privatwirtschaftlichen Arbeiter und Angestellten. Bei SPD und Grünen sind heute rund 44 Prozent aller Parteimitglieder im Staatsdienst beschäftigt, bei der Linken immerhin noch 35 Prozent (Datenstand 2017). Die Akademisierung der politischen Linken wird am deutlichsten bei den Grünen, also genau jener „linken“ Partei, die sich am weitesten von Marx & Co entfernt hat. Ganze 72 Prozent haben hier einen Hochschulabschluss.

Machen wir das mal konkret, indem wir uns zwei Personen in der Causa Klaus Ernst greifen, die diese beiden miteinander ringenden Klassen illustrieren: Auf der einen Seite wäre da Klaus Ernst selbst: zerrüttetes Elternhaus, Auszug mit 15, abgebrochene Realschule, Ausbildung zum Elektromechaniker, dann Facharbeiter, später dann Studium mit Mitte 20 – parallel dazu Engagement in den etablierten Gewerkschaftsstrukturen. Dagegen das Gesicht von FFF in Deutschland und Unterzeichnerin eines Briefes gegen Klaus Ernst, Luisa Neubauer: behütet in der Hamburger Vorstadt aufgewachsen, Eltern Leiter eines Pflegeheimes, bekommt von der Großmutter Genossenschaftsanteile an der „taz“ geschenkt, Abitur, Auslandsaufenthalte wie ein kurzer Abstecher als Entwicklungshelferin nach Namibia, zwei Stipendien, Auslandssemester in London.

Zwei so verschiedene Lebenswege – und Ernst und Neubauer stehen geradezu exemplarisch für ihre Klassen – führen selbstverständlich zu verschiedenen Werten und Zielen. Klaus Ernst ist dabei der Vertreter der klassischen oder auch Altlinken. Hier geht es noch um die Produktionsverhältnisse und darum, wer am Ende wie viel Geld kriegt; der Rest ist Nebensache. Seine Denkweise ist analytischer, lokaler, von konkreten Zahlen geprägt und zutiefst materialistisch.

Luisa Neubauer macht sich keine Gedanken darum, woher der Wohlstand kommt, und auch wenig Gedanken um seine Verteilung. Für Luisa Neubauer und die neue wohlstandsverwahrloste Grünlinke stehen das Gefühl, die Empathie im Mittelpunkt. Sie hat nie ergebnisorientiert gearbeitet. Ohne klare Ideologie und materielle Ziele ist ihr Engagement zerfaserter, denn nicht nur Mutter Erde leidet und ist unserer Empathie würdig, sondern auch angeblich nicht gleichgestellte Frauen, Migranten, Tiere in Tierhaltung, die Armen, die Kranken und alles andere, was da kreucht, fleucht und leiden kann. Die moderne Grünlinke ist postmateriell und diffus. Und natürlich steht sie mit den Klaus Ernsts dieser Welt – alt, weiß, männlich, skrupellos, Auto – auf Kriegsfuß.

Was aber bedeutet diese Spaltung der Linken für uns Libertäre? Zum einen natürlich, dass für uns eine Zielgruppe erreichbar wird, die bislang in der Hand der Linken war. Je mehr die Luisa Neubauers die Kontrolle erringen, desto mehr wird die Linke insgesamt ihr Stammklientel liegen lassen. Denn den typisch grünlinken Wähler – Berlin Mitte, macht irgendwas mit nachhaltigen sozialen Medien und für Vielfalt – verbindet nichts mit dem typischen altlinken Wähler, der neben Mehmed am Band steht, Autositze vormontiert und dabei Hitradio 21 hört. Das ist übrigens auch der Kampf, den die Parteioberen mit Sahra Wagenknecht führen, die genau dieses klassische kleinbürgerliche Arbeiter- und Angestelltenmilieu anvisiert. Und das ist auch die Gruppe, bei der die AfD ihre Wahlerfolge, gerade im Osten, einfährt.

Warum aber sollte genau diese, oft altlinks geprägten Gruppen für uns ansprechbar sein? Ich denke, dass uns Libertäre mehr mit der marxistischen Altlinken verbindet als die Altlinken mit den Grünlinken. Wir schätzen beide Arbeit und Produktivität, wir sind beide konzentriert auf konkrete, materielle Eigentumsfragen. Wir haben beide eine kalte, analytische Moral (es geht mir nicht um die Richtigkeit) und wenig für achtsame Gefühlsduselei übrig, und wir glauben beide an die Vorzüge von technischem Fortschritt und Wachstum. Und damit sehe ich argumentative Ansatzpunkt für uns.

Dieser guten Nachricht steht aber auch eine schlechte gegenüber: Wir müssen uns über neue Gegenstrategien Gedanken machen, denn den Grünlinken ist mit dem alten Sozialismusvorwurf schwer beizukommen. Sie sind nämlich eigentlich keine Sozialisten, sondern gleichen mehr einer matschigen Melange aus modischen Moralbekenntnissen und ungehemmter Gefühlsduselei. Einen Marxisten kann man auf Kerninhalte festnageln – man wird ihn nicht überzeugen, aber man kann dem anderen aufzeigen, wohin seine Inhalte führen. Bei den Grünlinken gleicht dieser Prozess eher dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu schlagen.

Wir müssen daher dringend lernen, dass hinter der „sozialökologischen Transformation“ eben kein echter Masterplan steckt, sondern nur eine wirre Ansammlung von halbgaren Ad-hoc-Ideen, weil man ja „dringend mal was tun muss“ und es „total wichtig ist, alle mitzunehmen“, und weil es sowieso „keinen Planeten B gibt“. Das bedeutet nicht, dass die Grünlinken weniger gefährlich wären als die Altlinken, aber sie sind auf eine andere Art gefährlich: Die Altlinken waren gefährlich, weil sie zielgerichtet auf die Wirtschaftsdiktatur zugewandert sind, die Grünlinken sind gefährlich, weil sie unter endlos viel unklarem Gelabere irgendwie unabsichtlich in den Totalitarismus hineineiern. Anders: Ihnen ist selbst nicht einmal ganz bewusst, wohin ihre Reise geht, und gerade das beunruhigt mich zutiefst.

All das beantwortet jetzt aber natürlich nicht die Frage, was die konkrete Personalie Klaus Ernst für uns Libertäre bedeutet. Ich behaupte nicht viel, aber eigentlich ist das auch nicht so wichtig. So gesehen hatten alle jene von Ihnen, die direkt am Anfang dieses Artikels gedacht haben „Was hat Klaus Ernst jetzt mit mir zu tun?“ eigentlich recht. Aber was mit der Linken insgesamt passiert, das hat in einem demokratischen Staat mit uns zu tun – ob wir es nun wollen oder nicht.