Corona-Psychologie Folter-Optimum erreicht

16. Dezember 2021

Wie Menschen peu à peu zermürbt werden

von Frank Jordan

Permanente Angstbereitschaft, situationsgebundene Ängste, anhaltender Spannungszustand, Grübelzwang, Depressivität, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Merk- und Konzentrationsstörungen, Leistungseinbruch, Initiativelosigkeit, Genussunfähigkeit. Das sind gemäß Prof. Dr. med. Volker Faust Langzeitfolgen moderner Foltermethoden. Ihr Ziel sei oft nicht in erster Linie das Erzwingen gewisser Handlungen, sondern die Zerstörung der Persönlichkeit und des Weltvertrauens mit dem Hauptziel des Verlusts jeglicher Fähigkeit zum Widerstand.

Als ich im Juli 2020 anfing, mich mit der Thematik zu befassen und darüber schrieb, tat ich dies der Großmutter eines Drei-Generationen-Bauernbetriebs in der Nachbarschaft wegen, bei der genau dieser Mechanismus zu greifen schien. Eine kleine, zähe, lebenslustige und mit beiden Beinen im harten ländlichen Alltag verankerte Frau um die 80. Mittags hatte sie nach wie vor oft zehn oder mehr Personen am Tisch in der Küche. Nebst um zwei große Gemüsegärten, Hühner, Enten, Kaninchen und Tauben kümmerte sie sich um den Haushalt sowie fünf Hunde und besuchte jede Woche mehrere alte Verwandte. Unsere Beziehung war das, was ich eine Gartenzaun-Bekanntschaft nenne. Von Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Sympathie auf Distanz geprägt. Wir wechselten oft ein paar Worte, wenn ich abends auf meiner Runde mit dem Hund am Hof vorbeikam.

Dann kamen Corona, der Lockdown und alles wurde anders. Die permanenten Horrormeldungen, die Bilder, die allgemeine Panik der Leute, die eigene Angst vor dem Virus und um ihre Familie, die Tatsache, dass sie ihre Angehörigen und Freunde nicht mehr besuchen konnte, die ausbleibenden Gäste, die harte Arbeit „für nichts“ – all das hinterließ seine Spuren. Um wenigstens ein bisschen Abwechslung zu haben, fing sie an, mir auf meiner Runde entgegenzukommen. Seither spazieren wir oft gemeinsam. Damals, im Sommer 2020, war sie zwar permanent in Sorge, unruhig, hatte Schlafprobleme, war müde, aber immer noch überzeugt, dass die Sache bald überstanden wäre. Und ich fing an, mich über „moderne Foltermethoden“ und ihre Auswirkungen zu informieren und lege diese Erkenntnisse seither regemäßig vergleichend über das, was seit nunmehr zwei Jahren von Medien und Politik praktiziert wird. Die Deckungsgleichheit ist nahezu perfekt. Alles ist da.

Bei jeder Art moderner Folter geht es um schrittweise Zermürbung. Dabei handelt es sich um einen sehr genau bekannten Prozess. Wichtig dabei ist, dass der Gefolterte sich der allgegenwärtigen Bedrohung gegenüber völlig hilflos fühlt und sich auf nichts Eigenes mehr, sondern nur noch auf andere (Experten) verlassen kann. Ebenso wichtig ist, dass er isoliert wird und dass seine einzige Informationsquelle der Folterer ist. Weiter ist wichtig, dass dem Gefangenen klar wird, dass alles, was geschieht – sei es Rettung, sei es Zerstörung – von den Handlungen seines „Beherrschers“ abhängt. Er ist es, der Hilfe und Erlösung, Leben und Tod in den Händen hält. Optimal ist es, wenn eine Identifikation stattfindet: Ist der Folterer zufrieden, ist es auch der Gefolterte. Lebt dieser, lebt auch jener. Ist dieser glücklich, ist auch er glücklich. Damit dies geschieht, ist es notwendig, dass der Folterer ein „freundlicher Folterer“ ist. Einer, der im Grunde nur das Beste für seinen Gefangen will. Der menschlich ist und ihm Mitgefühl für seine Lage, die er teilt, entgegenbringt. Der ihm Hoffnung machen kann und dem es leidtut, dass er tun muss, was er tut. Die Hand, die dich quält, ist also auch die Hand, die tröstet, verbindet und dir Pausen gönnt – wobei es sich freilich um wohlkalkulierte „Angst-Pausen“ handelt, während derer einer die Angst vor der Leere und vor dem Kommenden oft als schlimmer erlebt als die Folter selbst. Während der Corona-Zeit waren das vor allem die Wochenenden, während denen keine neue Horror-Zahlen oder ‑Bilder oder ‑Erkenntnisse geliefert wurden. Die Leute saßen nägelkauend in ihren Wohnungen und warteten auf die neuesten Informationen am Montag. Neuer Horror und Erlösung zugleich. Die Frage, wie es sein kann, dass die wichtigsten Gesundheits-Institutionen während der angeblich größten Menschheitskatastrophe der letzten hundert Jahre ganz normal ihre Wochenenden durchzogen, wurde nicht gestellt.

Ist diese Identifikation einmal erreicht, ist auch eine Art Folter-Optimum erreicht und die Abhängigkeit ist vollkommen. Ab diesem Stadium ist alles möglich. Der Gefolterte ist zerstört, sein Weltvertrauen ist eingestürzt. Im Fall der alten Bäuerin ist das perfekt gelungen. Sie ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Dreimal geimpft ist ihr oft unwohl, sie leidet unter permanenten Kopfschmerzen und schläft ohne Medikamente kaum mehr. Oft spricht sie vom Sterben, erscheint auf eine konfuse Art verloren und ist jeder Lebensfreude verlustig gegangen. Ich kann ihr nicht helfen. Die Gewohnheit, in Gesundheitsfragen ausschließlich akzeptierten „Autoritäten“ zu vertrauen und die Informationen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm zu beziehen, ist zu stark.

Für mich ist das Folgende tröstlich: Genauso viel, wie man aber über Folter weiß, weiß man auch darüber, wie einer sie überstehen und überwinden kann, sofern er sie überlebt. Es sind wenige, aber entscheidende Punkte: Nichts ohne zu prüfen glauben. Nur sich selber vertrauen – egal, was passiert rundum. Keine Vergünstigungen akzeptieren. Nie und unter keinen Umständen. Sich auf keine Deals einlassen. Nichts unterschreiben. Immer vorsichtig sein, seinen Körper pflegen und beten. Wer beten kann – das ist erwiesen –, ist zäher und hält länger durch.