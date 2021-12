Er ist tatsächlich wieder voll da Auf Koks, Speed, Ecstasy, Crack und Crystal – gleichzeitig

15. Dezember 2021

Das ging ja schnell

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

In Anlehnung an einen berühmten Kneipenschlager zunächst ein Liedchen: „Gute Nacht, Deutschland, es wird Zeit für mich, ins innere Exil zu gehen. Um dir zu erklären, was du falsch machst, braucht es keine Schwarten, sondern nur vergilbte Postkarten, und der Mainstream schreibt es schön.“

Könnte mir prima vorstellen, dass viele Leute bei so manchen Erschlagzeilen der letzten Tage dieselben Assoziationen hatten wie ich. Oder ihre Magensäure ihnen flüsterte: Pass auf, sie wiederholt sich doch! Gestatten Sie mir, einige der, naja, „nostalgischsten“ Meldungen zu rekapitulieren:

„Impfquote über 90 Prozent. Oder immer wieder heftige Infektionswellen“, lautete die Überschrift eines Artikels der „Welt“ vom 6. Dezember. Ausgerechnet dieses Datum. Na, da hat der Nikolaus, hier in Gestalt von Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil, den Lesern ja eine schöne Bescherung in den Stiefel gesteckt, der gerade im Eiltempo in die nächste Diktatur marschiert.

Meine Übersetzung: Impfquote über 90 Prozent, sonst! Werden wir immer neue Varianten auftreiben, bis ihr euch fügt. Spätestens nach der neunten Welle und dem begleitenden massenmedialen Gesinnungsterror würdet ihr klein beigeben, wetten? Seht mal, bei einer Impfquote von 60 bis 70 Prozent gäbe es immer noch 30 bis 40 Prozent potenzielle Widerständler gegen das „Neue Normal“. Schwierig. Aber zehn Prozent? Pah, mit denen werden wir viel leichter fertig. Die lassen sich – ist eine schweigende, unterwürfige, gefügige Mehrheit erst mal geschaffen – viel leichter ausgre…, also, mit „rechtsstaatlichen“ Mitteln, äh, „pazifizieren“. Vertraut uns. Als deutsche Politiker kennen wir uns mit so was aus. Haben wir schon mal gemacht. Ist aber schon etwas her …

„Das sind Menschen, die haben diese Achtung nicht verdient“, wurde der designierte Gesundheitsphilister Lauterbach zitiert, ebenfalls in der „Welt“, ebenfalls am 6. Dezember. Scheint, als hätte der Nikolaus dieses Jahr einen knüppeldicken Sack. Auch dazu fällt mir ein bekanntes Lied ein, das ich hiermit umwidme: „Karl, der Corona-Käfer wurde zu oft gefragt, man hatte ihn nicht rechtzeitig fortgejagt“. Das kommt dann dabei raus. Seit wann haben Untermenschen Achtung verdient? Diese ganzen Corona-Leugner, Impfverweigerer und Staatshasser sollte man doch. Sind ja eh nur unser Unglück.

Drittens und letztens, denn das soll für diese Woche genügen: Laut einer dieser garantiert total unabhängigen, unpolitischen und maximal objektiven Umfragen „begrüßen“ angeblich „drei von vier Deutschen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte“. Sie wissen ja: Traue keiner Statistik oder Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast. Und jetzt zerbeißen sie’s, denn im Anschluss heißt es: „Sachsens Innenminister Roland Wöller fordert nach Corona-Protesten ‚Schnellprozesse‘, um Verstöße gegen die Corona-Regeln sofort ahnden zu können.“

Ich weiß, was Sie jetzt denken. Verständlich. „Das hast du dir ausgedacht!“, „Definitiv Fake News!“. Nope. Original aus einem Einleitungstext eines Artikels, erschienen in der „Welt“ am 6. Dezember. Ich sag’ ja, er ist wieder voll da, schnupft Koks, Ecstasy, Speed, Crack und Crystal gleichzeitig und übt vor dem Spiegel, als Nikolaus verkleidet, seine Reichsparteitagsrede.

Und als Krone, also quasi als „Corona“ solcher und wesensverwandter Ausfälle: „Corona-Proteste: Die zweite Seuche“, lautete die Überschrift eines Artikels der „Zeit“ vom, Sie erraten es schon, 6. Dezember. O Nikolaus, o Nikolaus, wie braun sind deine Stiefel. Machen Sie aber bitte nicht den Fehler, zu glauben, solche niederträchtigen Gleichsetzungen von Demonstranten gegen das Corona-Unrechtsregime mit Krankheitserregern wären bloßem Affekt geschuldet, einer Überreaktion. Es dürfte sich eher um eine bewusste Provokation handeln. Auf diese Weise arbeitet man als regimetreuer Journalist der Politik zu. Nämlich dadurch, die Leute bis aufs Blut zu provozieren in der Hoffnung auf entsprechende Gegenreaktionen. Auf die das Unrechtsregime selbstverfreilich mit aller „rechtsstaatlichen Härte“ antworten würde. Diese Eskalationsspirale, darauf verwette ich mein letztes Hemd, ist gewollt.

Also lassen Sie sich von solchen üblen hetzerischen Schmierereien nicht aus der Fassung bringen.

Dumm ist vor allem, dass die Revolution bekanntlich ihre Kinder frisst. Weshalb zu fragen wäre, was die Verfasser solcher Tiraden sich davon versprechen. Ein Schulterklopfen von Stalin? Hast du fein gemacht? Einen Platz am Tisch? Vorsicht. Es ist doch bekannt, dass manchmal ein einziges falsches Wort genügt, und man wird später aus Fotos retuschiert …