Innerartlicher Veränderungsprozess Sind wir bereits domestiziert wie das Schwein?

11. Dezember 2021

Von Nutzvieh und Nutzmenschen

von Manuel Maggio

Ist Ihnen im Wald bei einem Spaziergang schon mal ein Wildschwein begegnet? Eventuell sogar eine Wildsau mit ihren Jungen? Wenn ja, wird es Ihnen vielleicht wie mir ergangen sein – man bekommt es erst mal mit der Angst zu tun. Die Begegnung mit Wildtieren ist zum Glück in Deutschland in der Regel nichts Aufregendes, beim Spazierengehen trifft man öfter mal auf ein Eichhörnchen oder Ähnliches. Wildschweine sind da schon ein anderes Kaliber, die auch dafür bekannt sind, dass, wenn sie Jungtiere dabeihaben, aggressiv reagieren, und da hat man dann als Mensch nicht so gute Karten bei einer Attacke. Ich hatte auch schon einige Begegnungen mit Wildschweinen und bin froh, bis jetzt nicht angegriffen worden zu sein. Aber es geht mir heute nicht um meine regelmäßigen Ausflüge und Wanderungen im Wald. Ich möchte auf etwas anderes hinaus und hoffe, Sie sind bereit, mit mir gedanklich ein Paar Sprünge zu wagen.

Haben Sie schon einmal Wildschwein gegessen? Ein guter Freund von mir ist Jäger, und dadurch kam ich vor ein paar Jahren in den Genuss von Wildschwein-Steaks, Wildschwein-Burgern und Wildschwein-Gulasch. Für mich ein extrem schmackhaftes und sehr leckeres Fleisch, in keiner Weise mit dem Fleisch eines Hausschweins zu vergleichen. Von der Farbe und vom Geschmack her liegt das eher beim Rind als bei dem, was wir als Discounter-Kunden unter Schweinefleisch verstehen.

So stellte ich erst mir und dann auch meinem Bekannten, dem Jäger, die Frage, ob unsere heutigen Schweine von der Wildsau abstammen würden. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber es ist wohl wirklich so. Die Mast-Sau, oder besser bekannt als das Hausschwein, ist die domestizierte Version des Wildschweines und hat sich eben an die neuen Umstände und Gegebenheiten angepasst.

100 Kilogramm in einem Jahr zuzulegen, ist eben etwas anderes, als langsam im Wald über Jahre auf 100 Kilogramm Gewicht anzuwachsen. Ich fand das erschreckend: Kann die Haltung und auch der Einfluss des Menschen, in diesem Falle des Landwirtes, so weit führen, dass sich ein Lebewesen vom Format einer Wildsau, stark und überlebensfähig in der Natur, zu einem 140 Kilogramm schweren Schwein, im Dreck liegend, Müll fressend und nur einer Lebensaufgabe nachgehend – fressen, um geschlachtet zu werden – entwickelt?

Weiß ein Hausschwein, dass es nur eine verkümmerte Version des Wildschweines ist? Das wäre mal interessant, aber schwer herauszufinden. Was würde passieren, wenn nun ein Hauschwein aus einem Schlachthaus flieht und im Wald auf seine Art-Verwandten treffen würde? Laut der Aussage meines Bekannten wären das Hausschwein und seine Nachkommen nach circa drei Generationen nur mehr kaum vom Wildschwein zu unterscheiden; auch diesen Umstand finde ich wiederum sehr bemerkenswert!

Vielleicht ist Ihnen langsam klar, worauf ich hinausmöchte? Wie ist das mit uns Menschen, sind wir auch nur eine domestizierte Version, angepasst an unsere Umstände und Gegebenheiten?

Wenn sich ein Wildschwein durch die Domestizierung nicht nur im Verhalten, sondern auch biologisch verändert, wie sieht es dann bei uns Menschen aus, wenn wir uns nicht mehr wie Menschen verhalten? Welche Potenziale hätten wir, wären wir nicht seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren von Herrschern domestiziert worden?

Wenn es lukrativ ist, Tiere zu halten, dann ist es natürlich noch einmal viel lukrativer, Menschen zu halten. Menschen sind nun mal durch die Technologisierung um ein Vielfaches ertragreicher als ein Tier.

Wie sieht die Urform des Menschen dann aus? Wild und überlebensfähig in der Natur wie die Wildsau? So in etwa wie ein Neandertaler? Da bin ich dann doch auch wieder etwas froh, eine domestizierte Version des Menschen zu sein. Sie merken schon, so komplett ist meine These noch nicht, aber es könnte mehr dran sein, als Sie vielleicht denken. Wir passen uns unserem Umfeld und den Gegebenheiten an und entwickeln uns auch dementsprechend weiter. Fähigkeiten gehen verloren und auch überflüssige Körperteile bilden sich zurück. Daher ist meine Frage nicht unberechtigt! Was passiert mit uns Menschen, wenn wir nur noch eine verkümmerte Version dessen sind, was wir sein könnten? Was passiert mit uns, wenn wir vielleicht über Generationen immer effektiver als Nutzvieh beziehungsweise Nutzmenschen eingesetzt werden und unseren Zugang zum Menschsein verlieren?

Ich sehe viele Menschen, die nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, eine eigene Meinung zu haben oder eigene Entscheidungen zu treffen. Was passiert mit uns, wenn wir aufhören, wie Menschen zu fühlen? Meine Befürchtung ist, dass der Mensch, genau wie das Schwein, vom wilden Tier zum reinen Nutzmenschen geworden ist und sich somit auch bereits jetzt schon der Situation angepasst hat und degeneriert ist.

Ich möchte Sie daher gerne dazu einladen, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Bleiben Sie Mensch und ganz wichtig: Lassen Sie einfach mal wieder die Sau raus!