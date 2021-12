Warum Sarah Bosetti recht hat Spaltet euch endlich!

10. Dezember 2021

Über eine deutsche Neurose

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Zuerst fordert die Gebührenkomikerin Sarah Bosetti, die Impfskeptiker „abzuspalten“ wie einen Blinddarm, dann macht Altkanzler Schröder Impfunwillige als „Spalter“ aus und zu guter Letzt wehrt sich Neukanzler Scholz gegen den Gedanken, die Gesellschaft sei „gespalten“. Es ist an der Zeit, über eine deutsche Angst nachzudenken.

Sarah Bosetti, ihrerseits Teil des Einpeitsch-Personals des ZDF, hat letzte Woche einen veritablen Shitstorm auf Twitter provoziert. Ihr Kerngedanke: Den Blinddarm bräuchte man ja nicht unbedingt; ist es so nicht auch mit den Impfskeptikern? Ergo: Wäre es nicht mal Zeit, die Gesellschaft zu „spalten“? Die Reaktionen darauf waren erwartbar ablehnend. So wehrten sich Tichys Einblick, Reitschuster und Don Alphonso gegen „die Spaltung“. Tichys Einblick legte gestern noch nach, mit einem Artikel rund um den Hashtag #theywillnotdivideus und der Forderung „für Einheit und Mäßigung einzustehen“.

Jetzt habe ich persönlich keine große Meinung zu Frau Bosetti – ich meide das Zwangsfernsehen nach Kräften und kenne sie daher nicht einmal –, aber nachdem ich ihren Beitrag gesehen habe, finde ich: Ihre Grundüberlegung ist nicht ganz abwegig. Im Übrigen stört mich der Blinddarm-Vergleich auch nicht per se, nur würde ich sicherlich andere Gruppen als den nutzlosen „Blinddarm der Gesellschaft“ identifizieren als die Gebührenfrau vom Zweiten. Aber das ist eine Detailfrage.

Denn vor allem zwei Aspekte finde ich an ihren Äußerungen und den Reaktionen darauf bemerkenswert. Zum einen: Spricht Bosetti nicht eine Realität aus, die schon längst existiert? Ich wüsste nicht, wie man eine Gesellschaft, in der die persönliche Impfentscheidung über berufliche Existenz, Weiterbildung und Teilnahme am kulturellen Leben entscheidet, anders bezeichnen sollte als gespalten. Zumal wenn „die Spaltung“ so tief geht, dass die Ersten den Kindermord dem wahrgenommenen Impfstaat vorziehen – siehe die tragischen Ereignisse in Königs Wusterhausen.

Zum zweiten: Warum gibt es überhaupt diese urdeutsche Angst vor „Spaltung“? Und ja, ich meine, dass dies wirklich eine echt deutsche Angst ist. Denn die theatrale Warnung vor „der Spaltung“ existiert ja nicht erst seit Corona. Merkel hatte Sorge vor der „Spaltung Europas“, die Linken vor der „sozialen Spaltung“, man sorgt sich um die „Spaltung“ Deutschlands in Ost und West, man redet alarmiert von der „Spaltung“ zwischen Stadt und Land, man diskutiert die „Spaltung“ in Globalisierungsgewinner und -verlierer, die „Spaltung“ zwischen Migrantengruppen und Mehrheitsgesellschaft und so weiter.

Was sagt uns dieses beständige Gerede über die „Spaltung“, das im Übrigen ja nicht nur von den großen Medien und Politikern bedient wird, sondern genauso von ihren Feinden? Denn auch die Zwangsimpf-Skeptiker wie „die Basis“, „Studenten stehen auf“ und große Teile des abgedrifteten Verschwörungsrauschens von Ivo Sasek bis Oliver Janich reden ja immerzu von „Spaltung“.

Ich denke, dass es uns klar sagt: Deutschland leidet unter einer pathologischen sozialen Ganzheitlichkeitsneurose. Denn eigentlich ist Spaltung, gerade wenn man die Freiheit liebt, ja durchaus nichts Schlechtes. Seitdem ich meinen Freundeskreis in Freiheitsfreunde und Freiheitsfeinde „gespalten“ und danach die letztere Gruppe „ausgesondert“ habe, ist mein Leben schöner. Und seitdem ich als freiheitlicher Aktivist dafür kämpfe, all jene vom staatsliebenden Mainstream „abzuspalten“, die einen Funken Freiheitsliebe in sich tragen, habe ich eine sinnstiftende berufliche Existenz.

Basiert nicht jede Form von selbstbestimmten Leben darauf, sich selbst als Individuum zu begreifen, also als eigenständiges, „abgespaltenes“ Wesen? Erwächst nicht das unbändige Selbstbewusstsein des eigenverantwortlichen Menschen daraus, dass man eben nicht dazugehören muss? Fordern nicht genau deshalb viele Libertäre freie Privatstädte oder ein Sezessionsrecht, gerade um sich spalten zu können?

Ich glaube, wenn es einen Grund gibt, warum die libertäre Bewegung hierzulande noch zu wenig vom totalitär mutierenden Staat profitiert hat, dann doch gerade wegen dieser Spaltungsphobie. Denn aus dem Gemeinschaftsfimmel heraus fordert die Basis ja ihre Schwarmdummheit und staatliche Interventionen aller Art für ihre ganzheitliche Gesellschaft. Aus Kollektivgefühligkeit wird das Kernproblem missverstanden. Es ist nicht: Ich bin mir uneinig mit meinen Mitmenschen, sprich gespalten über die Sinnhaftigkeit der Impfung. Das Problem ist, dass die einen die anderen mit Gewalt zwingen wollen. Das Problem ist nicht ein Mangel an „Dialog“, ein Mangel an „Demokratie“, ein Mangel an „Achtsamkeit“, ein Mangel an „Solidarität“, ein Mangel an „Einheit“, ein Mangel an „Mäßigung“, ein Mangel an „Kompromiss“, ein Mangel an „Verständnis“, es ist der Zwang.

Man muss sich mit seinem Nachbarn nicht verstehen, um in einer zivilisierten Umgebung zu leben, sondern nur darauf verzichten, ihn mit Gewalt zu zwingen – das scheint mir der einzige Grundkonsens, über den man sich nicht spalten sollte. Denn am Ende gilt ja, was wir Libertären schon lange wissen und was Margaret Thatcher einst so schön auf den Punkt gebracht hat: „Es gibt so etwas wie die Gesellschaft nicht“ – und damit auch keine Spaltung „der Gesellschaft“. Dass die Menschen in Abertausend Punkten, vom Reichtum bis zum Musikgeschmack, vom Beruf bis zu den banalsten Fragen wie Stoßlüften oder Fenster auf Kipp, gespalten sind, ist der Normalzustand.

Deshalb denke ich, dass wir Libertäre uns nicht über „die Spaltung“ beschweren, sondern im Gegenteil uns fragen sollten: Warum habt ihr Angst vor der Spaltung? Wollt ihr aus freien Stücken mit Sarah Bosetti eine ungespaltene Gesellschaft sein? Kann Spaltung nicht auch befreiend sein? Ist nicht die Angst vor der Spaltung einer der Hauptgründe, die uns in den übermächtigen Staat geführt haben? Und darum, finde ich, hat Sarah Bosetti mit ihrer Werbung für Spaltung absolut recht. Sie denkt nur nicht annähernd weit genug.