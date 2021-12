Ein Leben im Dauerlockdown Danke, liebe Depression

09. Dezember 2021

Immer mehr Leidensgenossen durch Corona-Maßnahmen

von Emile d’Odéon

Seit nahezu 20 Jahren lebe ich im Lockdown. Ausgehen, Kino, Theater, Restaurant, Kneipe, Urlaub, Kontakte mit Freunden und Familie – das alles ist für mich nur Erinnerung. Meine weitesten Ausflüge führen mich nur in seltenen Fällen über den kleinen Garten hinaus. Wenn ich mich doch einmal zu etwas aufraffen kann oder muss, bin ich anschließend vollkommen erledigt und brauche Wochen, bis ich zumindest rudimentär wieder funktioniere. Kein Wunder – das bisschen, das ich an lebensnotwendigen Botenstoffen in mir trage, wird bei derartigen Anstrengungen restlos aufgebraucht. Längst meide ich diese Fallen, so es nur geht. Dass ich diesen Text hier angefangen habe, war, das weiß ich jetzt schon, ein Fehler.

Die dahinterstehende chronische Depression ist ein Erbe meines Vaters; so wie weitere meiner direkten Vorfahren hat ihn diese oft tödliche Krankheit (etwa 16 Prozent aller Menschen mit Depression und 30 Prozent der Patienten mit bipolarer (manisch-depressiver) Depression begehen laut Max-Planck-Institut einen Selbsttötungsversuch) bereits mit Mitte 60 aus dem Leben gerissen. Ich selber habe, was die therapeutische Seite angeht, in den Jahren so vieles erlebt, dass sich damit mühelos ein dickes Buch füllen ließe. Ob es unter „Sachbuch“, „Medizin“ oder „Horror“ einzusortieren wäre? Es würde in jede dieser Kategorien passen. Zum Glück habe ich nie die Energie aufgebracht, mich wirklich ans Schreiben zu setzen – heraus wäre nur ein weiteres sinnloses Buch über Depression gekommen. Und das würde einen Rattenschwanz an Korrespondenz nach sich ziehen. Genau das, was ich brauche. Nein, danke. Meine anderthalb Regalmeter Bücher zum Thema sind vor ein paar Monaten in den Papiercontainer gewandert, nur „Saturns Schatten“ von Andrew Solomon sowie „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace habe ich behalten. Wobei in „Unendlicher Spaß“ die Depression nur ein fortlaufendes Motiv, jedoch nicht das zentrale Thema ist. Ich denke, dass ich es nicht noch einmal lesen werde, meine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne reicht kaum noch für einen einzeiligen Cartoon und erst recht nicht für 1.552 Seiten grandios geschriebener Literatur. Dass jemand, so unheilbar depressiv wie David Foster Wallace, der sich 2008 das Leben nahm, ein solches Buch schreiben konnte, bleibt mir ein Rätsel; es bestätigt allerdings, dass Depression keineswegs gleich Depression ist. Gut möglich, dass Wallace etwas nicht konnte, das mir keine Mühe bereitet. Ach, ja, „A Long Way Down“ von Nick Hornby muss da auch noch irgendwo stehen.

Ich weiß, was es bedeutet, nahezu sämtliche sozialen Interaktionen und Vorgänge nur noch als Erinnerung zu erleben. Über die vielen Jahre habe ich mich damit arrangiert, aber ich bin permanent damit beschäftigt, einigermaßen durch die Tage, Wochen, Monate und Jahre zu kommen. Ein paar Mal war ich versucht zu kapitulieren, aber auch da erwies es sich quasi als Glück, nichts wirklich auf die Reihe zu bekommen. Nicht einmal ein gelungenes „Ich bin dann weg“. Deshalb sitze ich heute hier. Aber mal im Ernst: Ich soll Angst vor Corona haben? Eine Infektion mit einer Todesrate im Nullkommanuller-Bereich? Angst habe ich höchstens davor, durch eine Zwangsimpfung schlag(anfall)artig handlungsunfähig zu werden und nicht mehr das tun zu können, was ich mir für einen selbstbestimmten Exit vorbereitet habe.

Vor einigen Monaten – seitdem „arbeite“ ich hier an diesem Text – schlug mir Youtube in seiner unendlichen Weisheit eine Dokumentation des NDR über Depression vor. Ich sah sie mir nicht an, was hätte sie mir Neues vermitteln können? Ich las aber einige Kommentare, die andere daruntergesetzt hatten. Und staunte. Jemand hatte geschrieben: „Für mich ist Corona ein Segen. Jetzt habe ich mit meinen Depressionen mehr Abstand zu anderen Leuten.“ Das traf exakt das, was auch ich oft in den ersten Monaten nach Eröffnung der Corona-Saison empfand, nur war es bisher ein eher unterschwelliges Gefühl und nichts, dem ich eine nähere Betrachtung gewidmet hatte. Es war mir bewusst geworden, aber mehr auch nicht. Wie gut es tat, darüber jetzt von anderen mit gleichen Empfindungen zu lesen!

Dieser Kommentar war nur der Anfang. „Ich habe auch aufgeatmet, als mit dem Lockdown der Stress endlich vorbei war!“ schrieb eine Frau darunter. „Depression ist Dauerlockdown“, ein Mann. Und weitere Kommentare: „Ich fand den Lockdown auch total himmlisch.“ „Einsamkeit ist das Einzige, was mir oft hilft, meine fremde Welt nicht erklären zu müssen.“ „Die Abstinenz von anderen Menschen, die man tagtäglich im Büro et cetera aushalten müsste, ist genau das, was ich brauche ...“ Und jemand kann sogar der Corona-Maske Positives abgewinnen: „Die Maske hilft mir bei der Arbeit, es ist ein Schutz auf psychischer Ebene für mich.“ Ein anderer Kommentar beschreibt das Wohltuende, im Homeoffice zu sitzen. Der Schreiber führt im Weiteren aus, dass er zukünftig nur noch im Homeoffice arbeiten wolle, indem er sich selbstständig macht. Viel Kraft und Mut!

Ein interessantes Phänomen, dachte ich, dass es außer mir auch andere Menschen mit ähnlicher Disposition gibt, die sich dank der Corona-Politik seit Frühjahr 2020 eher wohlerfühlen als noch niedergeschlagener. Leicht verständlich ist das wohl nur für den, der unter einer bereits vorhandenen Depression leidet. Je mehr man in Ruhe gelassen wird, umso weniger Konfliktsituationen belasten einen. Jede noch so geringe Konfrontation mit alltäglichen Situationen kann einen aus der Bahn werfen, selbst das Klingeln des Telefons. Das ist für andere, sogar für nahestehende Personen, oft nicht nachvollziehbar. Mit Konsequenzen: Ich gewöhnte mir zum Beispiel ab, anderen davon zu erzählen, wenn es mir einmal besser ging. Das kann durchaus vorkommen. Wobei, gut und besser ist sehr relativ – ein „besserer“ Tag für mich hat in etwa den Unterhaltungswert eines richtig miesen Tages für einen Gesunden.

Nein, ich behalte „bessere Tage“ lieber für mich. „Ja, toll! Dann ruf doch mal an, und wir plaudern ein wenig.“ „Komm’ endlich mal wieder vorbei!“ „Lass uns zusammen was unternehmen!“ Und andere lieb gemeinte Ideen, die für den Depressiven wie elektrische Schläge wirken. Also nicht angenehm. Anderen, so meine Erfahrungen, kann man das kaum vermitteln. Sie meinen es ja nur gut. Ich weiß. Nur ist „gut gemeint“ oft das Gegenteil von „gut“. Ich freue mich zur Sicherheit lieber im Stillen, wenn ein Tag einmal nicht vollkommen trübe und kraftlos ist und ich es sogar aus dem Bett schaffe. So sehr ich mir manchmal wünsche, aus einem besseren Tag „das Beste“ machen zu können – ich weiß nur zu gut, was die „Strafe“ dafür sein wird, mich aus den Klauen des Grauens mal für ein paar Stunden zu befreien. Die nächsten Tage werden umso schlimmer sein.

Beim Lesen der Kommentare unter der Dokumentation bei Youtube (siehe Link am Ende des Artikels) konnte ich fast alles nachvollziehen (bis auf den Rat „Wir müssen uns wieder mit Gott versöhnen“). Viele schlimme, entsetzlich traurige Schicksale. Mein Gedanke, als ich die Beiträge heute noch einmal durchlas: Ob sie alle noch leben, die da vor drei Monaten kommentiert haben? Ein auf der Hand liegender Gedanke.

Mir geht es im gewissen Sinne noch ganz gut: Ich selber werde im Alltag deutlich weniger belastet als andere Erkrankte, da ich nicht gezwungen bin, mich aus beruflichen oder familiären Gründen hinter einer Maske zu verstecken. Ich war früher selbstständig, musste es dann aufgeben, weil ich weder Kunden noch Lieferanten noch Aufträge noch Termine länger ertrug; seither lebe in bescheidenen Verhältnissen von meinem Ersparten. Das ist okay – zumindest muss ich mich nicht so mit der Umwelt arrangieren wie jemand, der sich jeden Tag einem kaum erträglichen Druck ausgeliefert sieht, ob beruflich oder privat: „Ich habe auch Depressionen, aber keiner hat Verständnis für das. Die sehen dich dann nur als faule Sau. Ich fühle mich richtig alleine gelassen. Hätte ich meine Kinder nicht, wäre ich schon längst tot.“ Und ein anderer Kommentar: „Ich liege, wenn ich nicht schauspielern muss, tagelang ungeduscht, ohne Kleidung zu wechseln, ohne Essen, ohne Trinken im Bett, starre die Wand an.“

Um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, hier werde ein Loblied auf die Depression gesungen, weil diese es manchen Betroffenen einfacher machen, mit den Folgen der Corona-Politik klarzukommen: Dem ist ganz und gar nicht so. Im Gegenteil. Denn zu denen, deren Leben bereits früher durch diese Krankheit gefährdet oder gar zerstört wurde – „Depression ist schlimmer als der Tod. Es ist der Tod bei vollem Bewusstsein.“ (Hermann Burger, Schweizer Autor und Betroffener) –, kommen nun alle die hinzu, deren Seele und Leben von rücksichtslosen Politikern zerstört wurden und noch immer mehr zerstört werden. Diesen gilt mein ganzes Mitgefühl, bin ich ihnen doch besonders nahe durch meine eigene Geschichte. Eine befreundete Psychiaterin raunte mir hinter vorgehaltener Hand zu, was ihr seit Mitte 2020 an Fällen bekannt wurde, bei denen es um bis dahin seelisch völlig gesunde, meist junge Menschen handelt, sei nicht zu beschreiben. Sie könne darüber gar nicht sprechen, da komme eine unfassbare Katastrophe auf das Land zu. Also erzählte ich ihr die Geschichte der jungen Frau, die sich im Herbst 2020 das Leben nahm, weil ihr kleiner Friseursalon keine Einnahmen erzielen konnte, da wegen des Virus zwangsgeschlossen. Ein Fall, von inzwischen ungezählten, den ich kenne, da in der Nachbarschaft geschehen.

Umso deutlicher spricht darüber Raphael Bonelli. Der Wiener Neurowissenschaftler, Psychiater und Psychotherapeut hat gerade heute, am 7. Dezember, ein Video veröffentlicht, unter dem Titel „Die Corona-Maßnahmen treiben die Menschen in die Verzweiflung!“ Ich bin nicht unbedingt ein Anhänger Bonellis, er ist stark dem Katholisch-Konservativen verbunden, was mir ganz und gar fremd ist. Aber als „Coronapanik-Jäger“ (Bonelli über Bonelli) ist er mir natürlich sehr sympathisch, und dass er laut der weit links angesiedelten Wiener Corona-Zeitung „Standard“ mit zu „Österreichs schlechter Impfquote beitragen“ soll, ehrt ihn ganz besonders. Sofern Youtube es nicht inzwischen gesperrt hat, kann man das Video noch anschauen (siehe Link unten). Es hat mich dazu animiert, mir doch noch einmal das Fragment dieses Textes vorzunehmen, und fast sieht es so aus, als werde er diesmal fertig.

Wie es mir morgen geht, kann ich mir denken, aber was soll’s. Bleibe ich halt den Rest der Woche ungewaschen im Bett liegen, bis die Kraft zum Aufstehen wieder da ist. Bisher ist sie noch immer wiedergekommen.

NDR – „Depression verstehen“

„Die Corona-Maßnahmen treiben die Menschen in die Verzweiflung! (Raphael Bonelli)“