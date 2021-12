Keine Lehren aus der Vergangenheit Nürnberg ist jetzt irrelevant – und das ist erst der Anfang

08. Dezember 2021

Wünsche gute Unterhaltung in der Corona- und bald folgenden Klimadiktatur

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Gleich am Anfang ein Auszug aus den „Nürnberger Gesetzen“ beziehungsweise dem „Nürnberger Kodex“ von 1947 (zitiert nach dem PDF der „Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V.“), der eingedenk gewisser unguter deutscher Erfahrungen nicht umsonst aufgestellt wurde: „Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich.“

Das sollte theoretisch schon genügen, um diejenigen Verbrecher der heutigen Politik, die beabsichtigen, eine Impfpflicht „für alle“ einzuführen, unverzüglich von solchen Vorschlägen abzubringen. Die Praxis sieht natürlich anders aus, denn die Partei, die Partei hat eben immer recht. Weiter heißt es gleich im ersten Artikel: „Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden kann.“

Ein Mensch – mir behagt aus Gründen, die ausführlich zu erläutern in diesem Kommentar kein Platz ist, das Wort „Person“ nicht – muss also – was in diesem Kontext ganz besonders stark hervorgehoben werden sollte – im juristischen Sinne fähig sein, seine Einwilligung zu geben. Da nützt es auch nicht viel, dass im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch steht: „Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört.“ Denn wenn dieses „Recht des Staates“ – und das bedeutet ja nichts anderes als das von der jeweils herrschenden politischen Kaste gesetz-te Recht – zu Unrecht wird, und das wäre bei einer allgemeinen Impfpflicht gegen „Corona“ der Fall, da diese Impfungen Mittel zum Zweck zur Errichtung eines totalitären Systems der Bevölkerungskontrolle darstellen sowie zum Ausschluss all derjenigen, die dabei nicht mitmachen wollen, hat der Träger des Namens der Person beziehungsweise ihr Verwalter, also ein Mensch, das Recht zum Widerstand gegen solche Übergriffe.

Ein Staat/eine Regierung, die Menschen – na schön, „ihrem“ „Personal“ – per gesetz-tem Recht aufzwingen will, ein medizinisches Risiko einzugehen und sich eine bestimmte Substanz (oder mehrere Substanzen) wiederholt injizieren zu lassen, begeht einen schweren Verstoß gegen die Nürnberger Gesetze und handelt kriminell. Und nein, eine solche „Pflicht“ für „alle“ wäre auch – oder besser: schon gar nicht – durch eine politmedial künstlich „gehypte“, aus politischen Gründen maßlos übertriebene „Pandemie“ zur erzwungenen Umgestaltung von Gesellschaften auf Basis einer technokratischen Agenda („Großer Reset“) zu „rechtfertigen“. Auch das steht übrigens im Nürnberger Kodex, es sei noch einmal wiederholt: „[…] unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen.“

Noch mal: „Unbeeinflusst durch Druck“. Es wird aber Druck ausgeübt. Extremer Druck sogar. Nämlich vor allem durch eine – zumindest in Teilen – nur noch würdelose, feige, offenkundig geschichtsvergessene Presse, die „Impfleugner“ aufs Übelste anschwärzt, als „Extremisten“ und, was aus wissenschaftlicher Sicht schlicht grober Unfug ist, „Pandemietreiber“ verleumdet, kriminalisiert und zu einer gesellschaftlichen Randgruppe zu marginalisieren versucht. Ach, kommt schon. Ziert euch nicht. Lasst doch den inneren kollektivistischen „Führer befiehl, wir folgen dir!“-Schweinehund ruhig von der Kette und sprecht es offen aus: als regelrechte „Volksschädlinge“.

Aber das ficht die Impfschallah-Schreihälse, die sich, erstaunlich genug, über islamistische Terroristen mokieren, während sie ihre Mitmenschen gleichzeitig mit solchem Terror überziehen, die stets vor der „Gefahr von rechts“ warnen, während sie im selben Atemzug in extremistisch-fanatischer Manier alle ausgrenzen wollen, die sich nicht „fügen“, natürlich nicht an. Der ihrem Tun inhärente Widerspruch scheint ihnen nicht aufzugehen. Ob das an einem gesunkenen Bildungs- und Intelligenzniveau liegt, weiß ich nicht. Ich vermute dahinter ehrlich gesagt „nur“ den altbekannten „hässlichen Deutschen“. Er ist nämlich wieder voll da. Mich dünkt, als hätten manche ihren Gröfaz wirklich schmerzlich vermisst.

Wenigstens, auch wenn das in der gegenwärtigen Situation nur ein schwacher Trost sein mag, gibt es auch einige wenige Gegenstimmen, die noch bei Besinnung zu sein scheinen: Kaum hatte Olaf Scholz eine solche Impfpflicht ins Gespräch gebracht, ebenso FDP-Umfaller Christian Lindner (von solchen politischen Playmobil-Figuren war ohnehin nichts anderes zu erwarten), meldete sich Otto Schily in einem Gastbeitrag für die „Welt“ mit den längst überfälligen, dringend benötigen Worten, eine „allgemeine Impflicht“ sei „unverantwortlich“. So ist es.

Obwohl eigentlich überflüssig zu erwähnen, da so erwartbar wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche, gab es natürlich auch die üblichen Dummheiten zu lesen, die hier nur der Vollständigkeit halber sowie zur Belustigung erwähnt sein sollen, so zum Beispiel in der „Zeit“. Da scheint jemand mal wieder aus der Geschichte gelernt zu haben. Es geht eben nichts über eine profunde journalistische Qualitätsausbildung: „Der Staat lässt sich von Ungeimpften vor sich hertreiben. Das hat die deutsche Politik nicht nötig. Es ist Zeit für eine Politik der Mehrheiten.“

Abgesehen davon, dass es sich bei der Behauptung, der Staat ließe sich von Ungeimpften „vor sich hertreiben“, um feinste fachfremde Fake News handelt, möchte ich den Wunsch nach einer „Politik der Mehrheiten“ mit einem knappen Verweis auf die einschlägigen historischen Erfahrungen mit eben solchen Massen beantworten sowie einem Zitat Gustave Le Bons: „Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“

Bingo. Wer sie zu täuschen versteht, ist Machtelite, wer sie aufzuklären sucht, Verschwörungsnazi.

Wie wenig sich doch geändert hat.

Die Folgen der „Corona-Politik“ werden nun nach und nach ans Licht kommen, sowohl die menschlichen als auch ökonomischen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. „Die Welt“, 2. Dezember 2021: „Notrufe aus den Kinderpsychiatrien, seelische Schäden, dramatische Lernrückstände“. Kinder – die von Covid-19 am allerwenigsten betroffene Bevölkerungsgruppe – wurden in großer Zahl psychisch deformiert. Ich hoffe und bete, dass die Nachwelt sich an die Verantwortlichen für diese Politik sowie ihre massenmedialen Spaliersteher und Bannerträger entsprechend erinnern wird. Klar, die Stiefelpolierer- und Bettvorlegerpresse feierte zum leider viel zu späten Abgang Merkels die geliebte Staatsratsvorsitzende noch mal in aller höchstnotpeinlichen Ergebenheit und in einer so stark gekrümmten Haltung, dass Regenwürmer als Stahlträger durchgingen. Die unteren Ränge halt.

Für diejenigen, die das alles für völlig rechtens und „notwendig“ oder „alternativlos“ halten und glauben, bei „Impfpässen“ höre der totalitäre Spaß schon auf, habe ich leider schlechte Nachrichten. Es ist erst der Anfang. Der nächste Punkt auf der Agenda umfasst eine Verknüpfung dieser „Zertifikate“ mit persönlichen Finanztransaktionsdaten. Danach kommt wahrscheinlich, wie sich auf dem letzten „COP 26“-Gipfel bereits abzeichnete, das „Kohlenstoffzertifikat“. Und wer dann die gesetz-ten, „erlaubten“ Normen überschreitet, wird auf Basis dieses ökologisch-medizinischen, „wissenschaftsbasierten“ Sozialkreditsystems das ganze Verwöhnaroma des „Neuen Normal“ genießen.

„An einer Impfpflicht gibt es kein Vorbeikommen mehr“, irrglauben die deutschen Wirtschaftsverbände laut einer Meldung der „Welt“ vom 3. Dezember 2021. „Auch eine 2G-Regelung am Arbeitsplatz halten mehrere Interessenvertreter für wünschenswert. Eine Stimme sieht die Impfpflicht sogar als ‚geringeren Eingriff in die Freiheitsrechte‘.“

Aldous Huxley sagte einmal: „Es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und sozusagen eine Diktatur ohne Tränen, eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften zu produzieren, sodass die Menschen tatsächlich ihrer Freiheiten beraubt werden, es aber eher genießen, weil sie durch Propaganda oder Gehirnwäsche oder durch pharmakologisch verstärkte Methoden der Gehirnwäsche von jeglichem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden. Und das scheint die endgültige Revolution zu sein […] Heute stehen wir, glaube ich, vor dem, was man die ultimative Revolution nennen könnte, die letzte Revolution, bei der der Mensch direkt auf den Geist-Körper seiner Mitmenschen einwirken kann […] wir sind dabei, eine ganze Reihe von Techniken zu entwickeln, die es der kontrollierenden Oligarchie, die es immer gegeben hat und vermutlich immer geben wird, ermöglichen, die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben. Das ist, wie mir scheint, das Nonplusultra bösartiger Revolutionen, wenn man so will, und das ist ein Problem, das mich seit vielen Jahren interessiert und über das ich vor dreißig Jahren eine Fabel geschrieben habe, Brave New World, eine Darstellung der Gesellschaft, die alle verfügbaren Mittel und einige der Mittel, die ich für möglich hielt, einsetzt, um vor allem die Bevölkerung zu standardisieren, unangenehme menschliche Unterschiede auszubügeln, um, sagen wir, massenhaft produzierte Modelle von Menschen zu schaffen, die in einer Art wissenschaftlichem Kastensystem geordnet sind.“

„Die Welt“, 3. Dezember 2021: „‚Die Welle wird nicht so schnell aufhören‘, warnt ein Experte.“

Natürlich nicht. Es wird noch geraume Zeit so weitergehen. Ein massenpsychologischer Konditionierungsprozess zur Gewöhnung an dieses „wissenschaftsbasierte“ Kastensystem, vor allem auch auf Kinderrücken, lässt sich eben nicht über Nacht vollenden.