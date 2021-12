Von (staatlichen) Zwängen Wer wird hier übergriffig?

04. Dezember 2021

Das Prinzip der Eigenverantwortung scheint verloren gegangen zu sein

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Der Impfzwang scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein und bildet in meinen Augen die Spitze des Eisberges der aktuellen Übergriffigkeit des Staates, aber auch der allgemeinen Bevölkerung auf ihre Mitmenschen. Fangen wir mal am Anfang der Pandemie an: Die einen möchten Maske tragen, die anderen nicht. Was konnte man bereits zu diesem Zeitpunkt beobachten? Die, die Maske tragen wollen, können das, ohne davon abgehalten zu werden, ja, sogar zwei oder drei Masken kann man aufsetzen, ohne dafür belangt zu werden.

Bis Anfang 2020 war eine Schutzausrüstung immer nur als Schutz für den Tragenden und niemals als Schutz für andere gedacht. Ich persönlich trage ungern Maske und wenn, dann nur, um nicht bestraft zu werden. Beim Motoradfahren trage ich hingegen sehr gerne Helm, auch wenn ich es nicht muss.

Denken wir mal an letztes Jahr – bereits in diesem frühen Stadium der Panik und Angst habe ich es nie erlebt, dass Maskenkritiker von Maskenbefürwortern gefordert haben, die Masken abzusetzen. Diese Art der Übergriffigkeit gab es nur von der anderen Seite; jeder der im Supermarkt keine Maske trägt, wird nicht nur von den Angestellten, sondern sofort von den nun wie Pilze aus dem Boden sprießenden, brav gehorchenden Mini-Blockwarten zur Rede gestellt. Es geht generell nicht mehr darum, was ich für mich tun kann, um eine Gefahr abzuwenden, sondern was andere dafür tun können. Dieser Blick auf die anderen, die Suche nach dem Fehlverhalten, um dann im Sinne der Pandemie-Bekämpfung die schwarzen Schafe zu melden, ist für mich mehr als abstoßend.

Gibt es noch diese Fraktion mit der Zero-Covid-Strategie? Wo wäre das Problem, sich einfach selbst zu isolieren? All jene, die so viel Angst haben, können das doch tun, jederzeit, konnten dies auch schon vor Covid-19. Bei allen dreht es sich immer nur darum, wie sich die anderen nun zu verhalten haben, um eigene Ziele zu erreichen. Das hat doch nichts mehr mit Verantwortung und Respekt von Menschen mit anderen Meinungen zu tun, oder wie sehen Sie das?



Mich erinnert das an die Debatte und damit verbundene Abstimmung zum Rauchverbot in der Gastronomie in Bayern. Es ist doch erbärmlich, auch hier den Papa-Staat zu missbrauchen, um eigene Präferenzen und Ziele durch Zwang durchzusetzen. Jeder Gastwirt hatte bereits vorher die Möglichkeit, ein Nichtraucherlokal zu eröffnen, und auch Nichtraucher hatten die Möglichkeit, Raucherlokale zu meiden. Nachfrage und Angebot, ganz einfache Mechanismen, die hier echte Lösungen schaffen können. Aber für Sie, liebe ef-Leser, muss ich das ja nicht weiter ausführen. Durch eigenes Handeln eine Veränderung herbeizuführen, ist vielen mehr als fremd in diesen Zeiten, da braucht es allgemeine Verordnungen und Gesetze, um die Gefahr eines Raucherlokals aus der Welt zu schaffen. Ist es nicht ein Armutszeugnis aller Nichtraucher, hier nicht genug Nachfrage und den Staat inklusive seines Gewaltmonopols hierfür missbraucht zu haben?

Ja, in meinen Augen ist es übergriffig, jemanden vorzuschreiben, ob in seiner Gaststätte geraucht werden darf oder nicht. Es wird niemand zum Betreten dieser Gaststätte gezwungen, oder habe ich da etwas verpasst?

Aktuell nehmen diese übergriffigen Verhaltensweisen ein für mich ungeahntes Ausmaß an. Ganz vorneweg der Impfzwang, gerne auch verharmlost „Impfpflicht“ genannt. Ein Paradebeispiel für übergriffiges Verhalten, aber nicht vonseiten der Ungeimpften! Ich kenne niemanden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere davon abzuhalten, sich impfen zu lassen. Ich persönlich würde mich auch niemals so weit aus dem Fenster lehnen und einem erwachsenen Menschen sagen, was er zu tun hat.

Wie sieht die derzeitige Situation aus? Es geht fast niemanden darum, was er für sich tun kann, tun darf oder tun muss. Der Fokus liegt hier komplett im außen: Die anderen müssen sich entsprechend verhalten, damit die eigene Sicherheit oder Gesundheit oder was auch immer vermeintlich gewährleistet ist. Für mich steht das alles im kompletten Widerspruch zu dem, was ich gerne als Naturgesetze beschreibe: Ja, es ist ein Verneinen der Wirklichkeit, und dies kann auf Dauer nicht gut enden!

Dieser Komplex des Verantwortungstransfers auf andere ist meines Erachtens ein Hauptproblem unserer gesellschaftlichen Verwerfungen und findet sich, passend zu meinem letzten Artikel, natürlich auch als Mechanismus in der Klima-Thematik. Du musst das Klima schützen, damit ich leben kann! Du musst dich impfen lassen, damit ich nicht krank werde! Du musst dies, du musst das, ich kann es nicht mehr hören …

Viele, die jetzt so locker aus der Hüfte für einen generellen Impfzwang sind, werden nicht zu Ende gedacht haben – was bedeutet es, jemanden zu zwingen? Klar, kann ich mich hinstellen und sagen, ich bin für eine Pflicht, aber in letzter Konsequenz gebe ich meine Macht dadurch an die herrschende Kaste ab und beauftrage Söldner in meinem Namen, anderen unschuldigen Menschen etwas anzutun, zum Beispiel gegen ihren Willen zu impfen. Wäre eine maiLab bereit, selbst die Spritze zu nehmen und einer von sechs bis acht Polizisten fixierten Person, im schlimmsten Fall einem Kind gegen seinen Willen einen Impfstoff zu injizieren?

Sich hinstellen und eine Impflicht fordern, dafür braucht man nicht viel, das geht ganz schnell, doch diese Pflicht auch selbst mit Gewalt durchsetzen, dazu wären wohl viel nicht mehr in der Lage.

Bleiben Sie standhaft, passen Sie auf sich auf und bis in einer Woche.