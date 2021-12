Gewagt optimistischer Blick in die Zukunft Die heimliche Rache der Konsumenten

03. Dezember 2021

Über die grüne Ampel, Kästners lyrischen Pessimismus und frittiertes Chicken

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

als grundfrustriertes FDP-Mitglied an der Schwelle zu den parteipolitischen Wechseljahren (Ziel noch unbekannt) wollte ich Ihnen in dieser Kolumne eigentlich einen schonungslosen Abriss der Ampelkoalition bieten. Überschrift: Wer hat uns verraten? Freidemokraten! Nun ist der Koalitionsvertrag aber bereits genüsslich in diversen der alternativen Medien seziert worden und – oh weh –, der „Focus“ hat auch schon vor fast einer Woche meine ungemein originelle Überschrift verbraten.

Das wäre jetzt natürlich ein hervorragender Grund, sich zu grämen und je nach Religionszugehörigkeit die Welt im Allgemeinen und/oder Gott im Besonderen zu verfluchen – was im ersten Fall sinnlos, im zweiten sogar kontraproduktiv wäre. Und wir Freiheitsfreunde haben ja mehr als genug Grund zum Zürnen: Ampel, EZB-Geldschwemme, Impfzwang, Klimahysterie, Lockdowns und so weiter. Wurde nicht schon Erich Kästners lyrisches Ich gefragt: „Wo bleibt das Positive?“ Und Erich Kästner, der alte Miesepeter, schrieb darauf: „Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt.“

Erlauben sie mir daher heute ein wenig Beelzebub zu spielen und Ihnen von meinen überraschenden Erkenntnissen an einem wenig überraschenden Ort zu berichten. Und Ihnen zu erzählen, warum dieses Erlebnis uns Freiheitsfreunden ein bisschen Hoffnung machen kann, dass zumindest eine der großen Politik-Katastrophen, auf die wir zusteuern, etwas harmloser ausfallen könnte als befürchtet.

Die Rede ist von McDonald’s. Jener Fastfood-Riese, der – zumindest bei meinem letzten Besuch – noch aggressiv um die grüne Klientel buhlte. Unter anderem mit seinem neuen grünen statt roten Logo. Zum Beweis: Googeln sie mal nach „McDonald’s Logo grün“, und Sie werden eine ganze Fülle von Medienberichten aus 2009 finden, die das neue ökologische Image der Fastfoodkette bewundern. Doch seit einiger Zeit ist – ohne dass darüber irgendein Bericht zu finden wäre – die Rolle rückwärts im Gange und die Farbe Rot verdrängt auf den Packungen, in den Anzeigen und im Werbematerial wieder das gedeckte Moosgrün.

Doch nicht nur das. Ein Blick in die Wayback Machine – ein Programm, um sich alte Webseitenversionen anzeigen zu lassen – offenbart: Der ganze Themenkomplex Ökologie ist auf der Internetseite nach unten gewandert. In den Filialen geht es auch immer weniger darum. Stattdessen ist jetzt die gemischte Chicken Box in der Ausführung Fleisch mit Fleisch und Fleischbeilage im Programm, während die Veggie-Ecke an den verschämten Rand der Speisekarte gewandert ist.

Natürlich gibt es dazu keine offizielle Meldung. Welcher Konzern würde heute schon zugeben, dass er „weniger grün“ wird? Doch vermutlich fürchtet sich das Gelbe-M vor dem Konkurrenten KFC, der 2020 sein „Rezept für nachhaltiges Wachstum“ vorgestellt hat. Anders als der Name vermuten lässt, geht es dabei aber keineswegs um ökologische Nachhaltigkeit, sondern einzig ums langfristige, urkapitalistische Geldverdienen, denn KFC plant bis 2025 eine aggressive Expansion in Deutschland. Und wenn es eines gibt, dass KFC auszeichnet, dann die Fähigkeit, wirklich große Mengen an grandios knusprig paniertem Chicken in kürzester Zeit und ohne jeden Verweis auf Mutter Natur herauszuramschen.

Warum aber sollte ausgerechnet das zarte Entgrünen von McDonald’s uns Hoffnung machen? Die Antwort lautet: Der Markt legt die wahren Bedürfnisse der Menschen offen. Sprich, die Menschen mögen viel erzählen, wenn der Tag lang ist – denn Reden kostet nichts. Aber Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, das schon. Und damit zeigt sich das wahre Wesen des Menschen nicht in ihren Worten, sondern in ihrem Warenkorb.

Und dieser Warenkorb scheint nicht annähernd so grün zu sein, wie uns die allgegenwärtige mediale Beschallung zu erzählen versucht. Und das gilt nicht nur für McDonald’s, sondern allgemein. So hat die Berliner Hertie School erst vor relativ kurzer Zeit eine Umfrage in der Altersgruppe der „Generation Greta“ durchgeführt. Das Ergebnis: Gerade die jungen Menschen finden Klima ein wahnsinnig wichtiges Thema, doch Fleischverzicht und Rad statt Auto kommen für die überwältigende Mehrheit nicht infrage. Sowieso: Die Bereitschaft, den eigenen Konsum konkret einzuschränken, fällt mager aus. Das gilt im Übrigen auch, wenn es um Reisen geht, um Strompreise, um das Smartphone. Eigentlich überall, wo es teuer wird, und das durch eigentlich auch alle Altersgruppen (die Alten scheinen etwas verzichtsbereiter).

Und so leben wir heute wohl in einer wahrhaft heuchlerischen Zeit. In einer Zeit, in der das öffentliche Gesicht des Bürgers mit dem schamvollen Büßerblick des Umweltsünders umherwandert und in der das wahre private Gesicht die Mundwinkel zu jenem befriedigten Grinsen formt, dass einen nur das willige Röhren eines 200-PS-Motors geben kann.

Das lässt aber einen Verdacht zu: Wenn jeder Markt die wahren Präferenzen des Menschen offenlegt, dann vielleicht auch der unmoralischste Markt, den wir kennen – der politische Markt: das wechselseitige Plündern der Bürger untereinander unter Zuhilfenahme der Parteien, auch bekannt als „soziale Umverteilung“. Ist vielleicht auch das ein Grund, warum die Grünen stets passend zum Urnengang in den Umfragen merklich abstürzen? Ist das der Grund, warum alle Politiker bei den Klimakonferenzen von der Apokalypse sprechen und, gemessen an ihren Worten, wenig tun – und ehe Sie jetzt etwas dagegen sagen, machen Sie sich Folgendes bewusst: Von über 190 Ländern, die am Pariser Klimaabkommen beteiligt sind, haben je nach Studie bestenfalls rund zwei Dutzend ihre Klimazusagen eingehalten (die Bundesrepublik ist nicht dabei).

In Deutschland hat das Angela Merkel den Ruf der „Klimakanzlerin“ gekostet und uns allen bislang die weitgehende Deindustrialisierung erspart. Lassen Sie mich daher bekennen: Ich glaube durchaus, dass die Politiker dem Volk zuhören. Schon aus reinem Selbsterhalt sind ihre Antennen für das Wehklagen der Bürger über endlose steigende Sprit- und Strompreise mindestens ebenso fein kalibriert wie für das Jammern der jungen Apokalypsenjünger. „Richtiger Klimaschutz“, nämlich Klimaschutz, der den Erfordernissen des 1,5-Grad-Ziels folgt, ist verdammt teuer für den Otto Normalverbraucher und damit enorm unpopulär. Er ist selbst bei vielen der jungen Fridays-for-Future-Mitläufern in Wahrheit nicht gerne gesehen. Und damit laufen auch grüne Politiker aller Parteien Gefahr, im Wettbewerb ebenso verschmäht zu werden wie Öko-McDonald’s.

Warten wir daher also erst mal ab, wie mutig unsere neue „Klimaregierung“ bei der umweltfreundlichen Wohlstandsvernichtung sein und, selbst wenn sie es wäre, wie viel Widerstand aus allen Teilen der Gesellschaft sie erfahren wird; ironischerweise genau dafür, dass sie das umsetzt, was alle als Lippenbekenntnis vor sich hinbeten. Ich als Marktgläubiger könnte mir gut vorstellen, dass sich daraus auch auf dem politischen Markt Konsequenzen ergeben werden. Das macht mir Hoffnung. Aber ich bin ja auch, anders als Erich Kästner, ein unverbesserlicher Optimist. In ein paar Jahren werden wir ohnehin schlauer sein. Und warum? Ich sage nur: Wer hat uns verraten? Freidemokraten!