Wutbrief eines Bürgers Kündigung meines WERDER.TV-Abonnements

26. November 2021

Unmissverständlich klare Abschiedsworte an den Verein Werder Bremen

von Sven Edelhäuser

Sehr geehrte Damen und Herren von Werder Bremen,

hiermit kündige ich das bei Ihnen abgeschlossene „WERDER. TV-ABO“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ich bin nun seit über 26 Jahren (36 Jahre alt) Werder-Fan, und heute ist leider der Tag, an dem meine Liebe zu diesem ehemals so tollen Verein endgültig gestorben ist. Es macht mich traurig mitanzusehen, dass die Verantwortlichen bei Werder Bremen bei der Stigmatisierung von gesunden Menschen mitmachen, nur weil diese sich dagegen entschieden haben, sich eine der neuartigen mRNA-Technologie-Seren in den Muskel spritzen zu lassen von einer Industrie, die unter „Pharma“ bekannt ist, die zu meinen Lebzeiten immer skeptisch betrachtet wurde.

Bei der die Skandale sich geradezu überschlugen und immer noch überschlagen. Pfizer wurde gerade erst zu einem Milliardenschadensersatz verurteilt, weil sie Asbest in Babypuder gemischt hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Und was macht Pfizer jetzt? Zahlen die? Nein, die melden einfach Insolvenz an und gründen ein neues Unternehmenskonstrukt. Hallo? Noch jemand da bei euch?

Ich habe drüber hinweggesehen, dass ihr immer mehr Politik auf das Fußballfeld geholt habt. Gefühlt gab es jede Woche irgendeine Aktion, die aus dem linken heuchlerischen Spektrum kommt, das seit Jahren von Toleranz redet, und nun sind „Ungeimpfte“ die Volksschädlinge, oder was? Ihr spinnt ja wohl komplett. Diese Doppelmoral ist das ekelhafteste von allem.

Redet bloß keiner von euch auch nur einmal noch über Antifaschismus oder „Wehret den Anfängen“! Damit das klar ist!

Die Maßnahmen sind nicht weit von einem Arbeitsverbot für Ungeimpfte entfernt. Viele Unternehmen schließen diese schon von sich aus aus oder stellen diese gar nicht erst mehr ein! Das bekomme ich alles mit. Ihr bekommt das nicht mit in eurer politikkonformen Blase von Menschen erster Klasse.

Scheißt die Chefetage auf seine ungeimpften Spieler?

Es ist eine Frechheit, gesunden Menschen nicht zu erlauben, einen Test zu machen, wenn ein Kontakt mit einem Corona-Infizierten stattgefunden hat. Das sollte ausreichen! Wir reden hier von einer Krankheit, bei der statistisch gesehen laut RKI-Homepage das Sterbedurchschnittsalter bei über 80 Jahren liegt! Immer noch und seit Beginn dieser politischen Pandemie.

Ihr tragt damit weiter zur Stigmatisierung einer Minderheit in der Gesellschaft bei, zur Stigmatisierung von gesunden Menschen, die sich dagegen entschieden haben, einen Impfstoff mit Notzulassung zu nehmen, bei dem das Standardverfahren für eine Zulassung überhaupt nicht eingehalten wurde. Wie irre ist das bitte? Diese Ängste sind genauso berechtigt wie die Angst vor Covid-19.

Kimmich wird zum Sündenbock der Liga gemacht, weil er genau diese Sorgen ausspricht. Seid ihr alles nur noch Unmenschen? Gibt es nur noch eine einzige Wahrheit auf dieser Erde? Nur die Wahrheit der Geimpften, oder was?

Derweil kippen reihenweise Sportler auf den Plätzen um. Angefangen bei der EM und nun weltweit, überall dort, wo eben geimpft wird. Seit wann sind jemals in einem einzigen Spiel drei Spieler und eine Person aus dem Publikum abgeholt worden mit einem Krankenwagen, weil alle umgekippt sind, bewusstlos?!

Können Sie selbst suchen die ganzen Fälle. Unglaublich, was hier abgeht. Ich bin dermaßen enttäuscht von euch und unserer Gesellschaft. Sie ist gestorben, ich hoffe, dass euch ganzen Impffanatikern klar ist, dass diese Gesellschaft nicht mehr zu retten ist.

Es gibt kein Zurück mehr in irgendeine heile schöne Welt. Ihr habt es euch mit mindestens 15 Millionen Menschen versaut, und es werden noch viele Geimpfte dazukommen, die bei dem auch nicht mehr mitmachen wollen, nachdem im Grunde sämtliche Versprechungen der Regierung gebrochen wurden.

Jetzt daran mitzuwirken, die Ungeimpften in Spritzen zu treiben, die sie freiwillig nicht nehmen wollen, ist das Allerallerletzte.

Ich werde nicht vergessen: keine Opfer und auch keine Täter dieses Wahnsinns. Ihr habt diese zerstörerische Politik bei allem mitgetragen, ohne auch nur einen Hauch des Widerstands, wie jämmerliche Feiglinge, und genauso macht ihr nun weiter. Ihr seid spätestens jetzt selbst die Täter. Und wagt es nicht, euch weiterhin als Opfer der gesunden Ungeimpften aufzuspielen. Diese Dreistigkeit ist unerhört, unfassbar und niederträchtig bis ins Mark.

Der nächste Totallockdown kommt. Macht euch keine Illusionen da im Vereinspräsidium. Freut euch darauf, den nächsten Arschtritt der Politik zu bekommen. Und wagt es nicht, dies ebenfalls auf die gesunden Ungeimpften zu schieben, die sowieso nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen und daher rein denklogisch schon gar keine Pandemietreiber sein können. Was glaubt ihr denn? Das wir wirklich alle im Krankenhaus liegen mit Covid-19? Eine sichere Quelle aus dem Lüneburger Krankenhaus hat mitgeteilt, dass die Covid-19-Intensivstation in Lüneburg am 22. November2021 nicht mal geputzt werden musste, weil sie leer ist! Sie ist verdammt noch mal leer in einer Stadt mit 75.000 Einwohnern und locker noch mal 50.000 im Umraum. Zufall, oder was? Wer oder was will uns da bitte verarschen?

Ihr habt den Verstand verloren und sämtliche moralischen europäischen Freiheitswerte noch dazu zu Grabe getragen. Schande über euch. Wofür haben unsere Vorfahren all das durchgemacht? Damit ihr jetzt daherkommt und alles dem Erdboden gleichmacht? Kinder im Sandkasten seid ihr.

Demokratie, sagt ihr, haben wir hier noch, oder was? Demokratie ist nicht die Unterdrückung der Minderheit durch die Mehrheit. Ich weiß nicht, an welchem Punkt diese Demokratie-Definition im Laufe der sogenannten Pandemie sich genau zu meiner genannten Definition geändert hat. Was nicht alles mittlerweile an Freiheitseinschränkungen in euren Gehirnwinden normal geworden ist.

Ihr macht da also mit: ob bei 2G im Stadion, 3G (noch) bei den Spielern und dem Personal. Es ist egal, was euch die Politiker für Knochen hinwerfen, ihr fresst sie geradezu bereitwillig auf, sodass das ihr nur willfährige Handlanger dieser Masken- und Testskandal-Politiker seid. Rückgratlose Bücklinge nennt man solche Menschen. Untertanen seid ihr alle. Untertanen der politischen und staatlichen Macht. Keiner von euch Verantwortlichen sollte jemals wieder das Wort Freiheit in den Mund nehmen oder gar Mut.

Schon lange wäre es an der Zeit gewesen, aufzustehen gegen diese Ungerechtigkeiten. Es ist eine beschissene Testpandemie. Wieso werden die einfachsten mathematischen Dinge nicht mehr verstanden, bitte?

Je höher das Testvolumen, desto mehr positive Ergebnisse finde ich (egal, ob falsch-positiv oder positiv). Des Weiteren wurden zu Anfang nur Menschen mit Symptomen getestet in der ersten Welle und nun sollen sich auch symptomlose testen lassen? Harkt es noch bei euch? Mal die Todesraten angeschaut bei Covid-19? Das ist ein Witz im Vergleich zu den anderen gängigen Volkskrankheiten. Und nein, das liegt ganz sicher nicht an den unwissenschaftlichen Maßnahmen. Bei keiner ist der Nutzen jemals erwiesen worden. Aber ihr macht da einfach alle mit. Pünktlich zum Winter haben wir ein nie da gewesenes Testvolumen und ihr wundert euch ernsthaft alle, warum die Inzidenzen nun so hoch sind im Vergleich zum letzten Winter? Könnt ihr keine Zahlen und Daten überprüfen? War Mathe nicht so euer Fach damals oder was ist das Problem?

Es reicht euch eine rot blinkende Inzidenz, damit euch das Herz in die Hose rutscht und ihr alles aufgebt, was dieses Land ausgemacht hat? Und was ist eigentlich mit den ganzen Zweifachgeimpften? Hat wohl leider nicht funktioniert, der tolle Impfstoff von Biontec, und der CEO stellt sich ernsthaft in die Kamera und sagt, nach vier Monaten hat man noch 50 Prozent Schutz. Vier Monate! Und dann stellt er das als Erfolg hin und sagt, alle sollten sich den „Booster“ holen? Wie sehr muss man euch eigentlich alle verarschen, bis ihr euren Verstand einschaltet? 50 Prozent ist im Grunde ein statistisch irrelevanter Wert.

Das hat gar keine Aussagekraft. Können auch einfach null sein. Und wie berechnen die Herren von Biontec das denn bitte selbst in ihren Labors? Hat das mal einer nachgefragt von euch? Alles kann man euch scheinbar auftischen, und ihr glaubt es. Einfach alles. Wenn die Regierung sagt, wir brauchen eine globale Lösung, weil die Aliens auf dem Anflug sind, würdet ihr auch das mit dem entsprechenden medialen Aufwand glauben. Darauf verwette ich mein Leben, so sicher bin ich mir da.

Wenn Werder so spielen würde in der zweiten Liga wie Biontec und Co produziert haben, dann würdet ihr mit verdammten null Punkten und null Toren auf dem letzten Platz stehen.

So schlecht ist deren Produkt. Jede andere Firma in jeder anderen Branche wäre nun pleite, weil keiner mehr irgendwas von denen kaufen würde. Die können nur weitermachen, weil sie von den Politikern Milliarden unserer Steuergelder in den Rachen geschmissen bekommen. Und ihr macht da alle mit bei Werder Bremen. Für mich ist der Verein gestorben, weil ihr meine Freiheit mit zu Grabe tragt und noch immer weiter tragen wollt. Ihr steht links und rechts an diesem Sarg, auf dem groß die Lettern geschrieben stehen: Hier war ich, man vergaß mich, schmiss mich in einen Kerker und ließ mich elendig verhungern. Freiheit war mein Name. Und im Gleichschritt Marsch lauft ihr vorwärts. Am Ende fallt ihr alle selbst samt Sarg in dieses Grab und wundert euch, wie das schon wieder passieren konnte.

Möget ihr wieder zur Besinnung kommen und auf eure Spieler aufpassen. Es ist euer Geld, dass ihr abschreiben könnt, wenn diese Spieler ihre Karrieren aufgrund von schweren Nebenwirkungen oder irgendwelchen Langzeitfolgen nicht mehr fortsetzen können.

Sven Edelhäuser

PS: Meine alljährlichen Fanartikel Einkäufe, die schon mal 200 Euro im Jahr betragen konnten, sind damit bis auf Weiteres ebenfalls eingestellt. Es gibt kein Geld für Ausgrenzung oder unnötige Diskriminierung von Minderheiten, damit das klar ist.