News von der Coronavirus-Front Symptomlos Covid-1984

23. November 2021

Die „gesunden Kranken“

von Johann A. Hellerich

Wissenschaftler haben kürzlich eine bisher unbekannte Mutation des Coronavirus entdeckt. Sie ist – und das ist sehr beunruhigend – sogar noch ansteckender als die berüchtigte Delta-Variante. Dieser neue Erregerstamm wird unter dem Kürzel AY.4.2. geführt und gilt nun als eine Variante „unter besonderer Beobachtung“, denn bemerkenswerterweise zeichnen sich die Infektionen weitestgehend durch Symptomlosigkeit aus.

Nun könnte einem der gesunde Menschenverstand vorgaukeln, das sei ja gar nicht schlimm und vielleicht die lang erhoffte Wende im „Krieg gegen das Virus“. Allein diese Überlegung zeigt, warum diese neue Variante so gefährlich ist: Sie schafft Sorglosigkeit. Der neue Erregertypus ist gerade deshalb so gefährlich, weil er aufgrund seiner Symptomlosigkeit niemandem auffällt. Die ahnungslos Infizierten wissen nicht, dass sie die hinterhältigen Erreger in sich tragen und somit unbedarft, unbewusst und unbemerkt reihenweise ihre Mitmenschen anstecken.

Etliche Menschen sind heimlich krank und geben somit auch ein falsches Signal an die Räte der Gesundheitsplanung. Die Folge ist, dass in der schlimmsten Pandemie sogar Krankenhäuser geschlossen und massiv Intensivbetten abgebaut werden. Man wähnt sich in Sicherheit und ist doch im Endkampf mit einer hochinfektiösen Virusvariante.

Der kritische Beobachter kann symptomlos Erkrankte indes leicht erkennen: Sie strotzen vor Energie und Tatendrang, behaupten oft, es gehe ihnen gut und sie seien gesund. Nicht mit triefender Nase, sondern voller Vitalität und Lebensfreude verbreiten diese Patienten die Krankheitserreger unter ihren Mitmenschen und aufgrund ihres vermeintlich guten Gesundheitszustandes verteilen sie zum Beispiel beim Sport deutlich mehr Aerosole als der herkömmliche bettlägerige Covid-Kranke.

Abhilfe könnte erreicht werden, wenn die Symptomlosen, ähnlich wie Hypochonder, eine „gefühlte Krankheit“ entwickeln und annehmen würden. Hierbei darf auch ein etwaiges negatives Testergebnis nicht hinderlich sein. Es muss genügen, wenn man sich als positiver Covid-Patient identifiziert.

Derweil hoffen Gesundheitsökonomen, dass diese besondere Corona-Erkrankung möglicherweise eine glückliche Entlastung für die gebeutelten Intensivstationen sei. Die AY.4.2.-Patienten sind schließlich so fit, dass sie sich weitestgehend selbst versorgen können, wenn die Personaldecke von Ärzten und Krankenschwestern durch Long-Covid und Impfverweigerung geschwächt ist.

Wir können uns glücklich schätzen, dass bereits in der Regierung an einer Lösung arbeitet wird. Unbestätigten Gerüchten zur Folge hat die geschäftsführende Bundesregierung bereits die Zahlung von 350 Millionen Euro Starthilfe zur Entwicklung eines Medikaments gegen die Symptomlosigkeit in die Goldgrube 12, Mainz angewiesen.

Dieses neuartige Medikament soll alle derzeit bekannten 123 Covid-Symptome simulieren können, um somit die symptomlos Geplagten zurück in eine kränkere Gesundheit zu heilen.

