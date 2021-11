Polit-Plandemie Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich im Hintergrund ein neues Weltfinanzsystem zusammenschweiß’

12. November 2021

Zu Reset-Risiken und Build-Back-Better-Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Technokraten-Psychiater oder einen Mainstream-Apologeten

von Axel B.C. Krauss

Der totalitäre Ungeist dieser Zeit steht längst nicht mehr nur als „Zeichen an der Wand“. Er läuft bereits nackt und mit einem politischen Vorschlaghammer bewaffnet schreiend auf die Menschen zu: „Wenn ich wiederkomme, werde ich nicht sagen: Ich bin der neue Totalitarismus. Ich werde sagen: Ich bin der Pandemie- und Klimaschutz und haue euch mit Anlauf in die Schnauze!“

Und damit ist nicht nur die „Corona-Politik“ generell gemeint, auch nicht nur medizinisch unsinnige Regelungen wie „3G“ oder, wie derzeit im Gespräch, „2G“. Man muss ja kein Experte sein, um die offenkundigen Widersprüche wahrzunehmen: Zuerst wurde den Bürgen von den Pharma-Werbewurfsendungen („Qualitätspresse“) eingebläut, Impfungen seien der einzige Weg aus der Pandemie. Sie wären „alternativlos“. Was von Anfang an falsch war und es immer noch ist. Sobald alle geimpft sind, sei die P(l)andemie beendet. Und heute? Ach guck: Laut offiziellen Zahlen eine Impfquote von angeblich 65 bis 70 Prozent im Ländle, aber trotzdem massenhaft sogenannte „Impfdurchbrüche“ und angeblich explodierende Fallzahlen. Wobei natürlich wieder zu fragen wäre: Wie wurden diese Zahlen ermittelt? Zum „RT-PCR-Test“ beziehungsweise zum „Corman-Drosten-Protokoll“ und zu seinen „Fallstricken“ bei falscher Anwendung gibt es bereits Publikationen zuhauf. Ich verweise hiermit nur auf ein Beispiel: „Der Covid-19-RT-PCR-Test: Wie man die gesamte Menschheit in die Irre führt und mit einem ‚Test‘ die Gesellschaft einsperrt“ von Dr. Pascal Sacré, den Sie auf meiner Website finden (es genügt, obigen Titel in eine Suchmaschine Ihrer Wahl einzugeben).

Doch ganz unabhängig davon, wie man nun zur Behauptung eines kursierenden „SARS-CoV-2-Virus“, zum PCR-Test und zur Frage, ob es nun eine echte „Pandemie“ gibt oder nicht, steht und wie lange man sich darüber streiten will, gerät bei den ganzen Diskussionen zu diesen Themen eine andere, ebenso wichtige Frage in den Hintergrund: Nämlich die nach den für unser aller Zukunft höchst interessanten Entwicklungen hinter dem tagtäglich äußerst öffentlichkeitswirksam breitgetretenen „Infektionsgeschehen“, dem ständigen Zahlenbombardement und den politmedial-psychoterroristischen Einschüchterungs- und Zermürbungsversuchen derjenigen, die nicht bereit sind, wegen mangelnder Impfung als „unser Unglück“ zu gelten.

Fakt ist jedenfalls, dass es definitiv keine „Pandemie der Ungeimpften“ gibt. Das ist nicht nur eine unverschämte, sondern kriminelle Falschbehauptung. Sie dürfen mich damit sehr gerne zitieren, und zwar mit meinem bürgerlichen Namen: Axel B.C. Krauss bezeichnet Politiker, die sich so äußern, als Kriminelle, zumindest als Komplizen. Ich bin der Meinung, dass es in dieser Frage keine Schonfrist mehr geben sollte. Denn es geht nicht um kleine Kinder, sondern um erwachsene Menschen, denen man nicht nur zumuten kann oder „darf“, sondern muss, nach über einem Jahr (!) P(l)andemie durch selbstständige Recherchen auf die Tatsache zu stoßen, dass sie als Vorwand für einen technokratischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in historischer Dimension dient.

Das ist mittlerweile nicht nur offenkundig, sondern augenfällig. Tatsächliche oder angebliche Unwissenheit ist deshalb keine Entschuldigung mehr. Es gibt mehr als genug Quellen dazu. Es wurde immer und immer wieder ausführlich dargelegt – nicht basierend auf „kruden Theorien“, nicht auf bloßen Vermutungen oder wüsten Spekulationen, sondern unter Vorlage zahlreicher Zitate und Quellenangaben aus dem Schriftgut der für das Projekt des „Großen Reset“ federführenden Eliten selbst. Diese haben selber ganz offen ausgesprochen, worum es ihnen geht und welche Ziele sie zu erreichen versuchen: Dass es eine „Rückkehr zur alten Normalität“ nicht geben soll. Es handelt sich also nicht um „Geheimwissen“, sondern um öffentlich zugängliche Informationen.

Glücklicherweise scheinen sich die Stimmen zu mehren, die dem offiziellen Narrativ widersprechen. So zum Beispiel Virologe Klaus Stöhr, der Christian Drostens Angst- und Panikmache entgegnete: „Es gibt keine Zahlen und Fakten, die das auch nur annähernd belegen“, so Stöhr. „Der Virologe Klaus Stöhr kritisiert Christian Drostens Warnung vor einer ‚gesellschaftlichen Notsituation‘. Auch sei es ein Fehler, Ungeimpfte zu stigmatisieren“ („Kritik an Drostens Warnung vor ‚gesellschaftlicher Notsituation‘“, erschienen in der „Welt“, 12. November 2021).

Doch kann diese Entwicklung nicht wirklich überraschen. Bereits vor einem Jahr (!) hatte ich dazu einen Artikel gebracht. Titel: „Es wird so viele Wellen geben, wie nötig sind, um die technokratische Agenda umzusetzen“. Wenn man weiß, welche gesellschafts- und auch wirtschaftspolitischen Ziele durch diese P(l)andemie erzwungen und unter ihrem Deckmantel den Bevölkerungen als vermeintlich unumgänglich und absolut notwendig angedreht werden sollen, nämlich eine möglichst vollständige technokratische Kontrolle über die Gesellschaft – denn darum geht es wirklich bei eben erwähnten Regelungen wie „2G“ und so weiter – sowie ein Umbau des Wirtschaftssystems im Sinne des eben erwähnten „Großen Reset“ oder auch „Build Back Better“ – Letzteres kommt ebenfalls im Tarnmäntelchen daher, nämlich dem des „Klimaschutzes“ –, wundert man sich natürlich nicht über die „vierte Welle“. Gerade jetzt in der Herbst-/Wintersaison …

Wie unwissenschaftlich manche der vorgeschlagenen Maßnahmen sind, medizinisch gesehen sogar schlicht schwachsinnig, machte unlängst eine Zeitungsmeldung deutlich, in der es hieß, für Ungeimpfte sollten tägliche (!) Tests vorgeschrieben werden. In einem Wort: Schikane. Denn genau das ist es. Als müsste man sich jeden Tag (!) testen lassen, um einen „Nachweis“ erbringen zu können, dass man für andere keine „Gefahr“ darstellt. Welch ein Mumpitz.

Die momentan vieldiskutierten „Regelungen“ sind übrigens erst der Anfang. Michael Klonovsky fragte dazu auf seinem Blog goldrichtig, woher eigentlich dieser erstaunliche Eifer der Eliten rühre, unbedingt alle Menschen impfen zu wollen. Nun, weil es dabei eben nicht vorrangig um den „Schutz der öffentlichen Gesundheit“ geht (aus medizinischer Perspektive ergibt, um es noch einmal zu wiederholen, eine Impfung „aller“ Menschen einfach keinen Sinn), sondern um die Errichtung eines technokratisch geführten und streng regulierten Kontrollsystems, dem sich möglichst niemand mehr soll entziehen können. Und ein zentraler Stützpfeiler dieses Systems sind eben die Impfungen – beziehungsweise die „Impfpässe“ oder „-zertifikate“. Das ist der eigentliche Grund für den „Impffuror“ dieser Eliten.

„Unwillige“ – also „Impfleugner“, „Impfschwurbler“ und „-skeptiker“ et cetera et cetera – sollen durch tägliches propagandistisches Massenbombardement mit stigmatisierenden und kriminalisierenden Beschimpfungen und durch Ausübung extremen sozialen Drucks sowie „moralische Erpressung“ so lange weichgekocht werden, bis sie nachgeben. Mit anderen Worten: Die Gruppe potenzieller Widerständler gegen diesen „Großen Umbau“ soll nicht nur möglichst kleingehalten, sondern auf null reduziert werden. Es geht letztendlich, um es so knapp wie möglich auszudrücken, um die Verschmelzung von biometrischen, Gesundheits- und Finanz- beziehungsweise Finanztransaktionsdaten aller Menschen in einer Datenbank. Ich empfehle dazu noch mal wärmstens die vierteilige Artikelreihe von Corey Lynn. Alle vier Teile zusammen ergeben zwar eine sehr lange Lektüre, die sich jedoch lohnt, da man ohne diese Informationen nicht versteht, warum die Politik derzeit vermeintlich „panisch“ reagiert – auch das ist übrigens eine gerne wiederholte Falschbehauptung, die nicht nur vom Mainstream, sondern leider auch von gewissen „Gatekeepern“ in den „alternativen Medien“ gebetsmühlenartig wiederholt wird. Alle, die diese erschreckende Entwicklung noch nicht auf dem Radar haben, sollten für einen „Crashkurs“ vor allem den ersten Teil lesen: „Die globale Perspektive auf Impfpässe und wo das alles hinführt“. Sie finden alle vier Teile in deutscher Übersetzung auf meiner Website.

Bei diesen Daten wird es sich nicht nur um medizinische handeln, sondern auch um solche, die sich auf den „Kohlenstoff-Fußabdruck“ eines Menschen oder Unternehmens beziehen. Die Weichen dafür wurden bereits gestellt und auf dem letzten COP26-Gipfel weiter ausgearbeitet. Ach, das wussten Sie noch gar nicht? Statt hier ausgiebig daraus zu zitieren, empfehle ich auch dazu drei Artikel. Zum einen „UN-unterstützte Banker-Allianz kündigt ‚grünen‘ Plan zur Umgestaltung des globalen Finanzsystems an“ von Whitney Webb, zum anderen zwei Beiträge aus der Feder eines Kollegen aus den Alternativmedien Englands, Iain Davis: „Alles an sich reißen: Der Diebstahl der ‚globalen Gemeingüter‘“, in dem er ausführlich darlegt, wie diese Eliten versuchen, sich der Ressourcen des Planeten zu bemächtigen – und jeden auszuschließen und sogar zu bestrafen, der die „Klimaziele“ nicht erfüllt.

Die wichtigsten Stichworte in diesem Zusammenhang: „SDG“ („Sustainable Development Goals“, „Ziele für nachhaltige Entwicklung“), „Net Zero Policy“ („Netto-Null-Politik“, also eine Reduktion der CO2-Emissionen auf null), „ESG“ („Environmental, Social and Governance Index“, „Umwelt-, Sozial- und Staatsführungs-Index“), die „Agenda 2021“ sowie „Agenda 2030“ der UN, „Green New Deal“ und natürlich die „GPPP“, also die „Global Public-Private Partnership“ („Globale öffentlich-private Partnerschaft“), auf gut Deutsch: Korporatismus vom „Feinsten“, dessen politische Leitlinien zwischen Regierungs- und Konzernvertretern ausgekungelt werden. Iain Davis stellt dazu richtig fest: „Vermögenswerte werden anhand von Umwelt-, Sozial- und Governance-Benchmarks (ESG) für nachhaltige Unternehmensleistung bewertet. Jedes Unternehmen, das eine Marktfinanzierung benötigt, vielleicht durch die Ausgabe von Klima-Anleihen oder grünen Anleihen für europäische Projekte, muss ein gutes ESG-Rating haben.“

„Auf dem COP26-Gipfel in Glasgow“, so Davis weiter, „hat Mark Carney, der angeblich als Gesandter der Vereinten Nationen sprach – oder vielleicht auch als Kuratoriumsmitglied des Weltwirtschaftsforums, das ist schwer zu sagen –, etwas ins Leben gerufen, das er GFANZ nennt: „Die Architektur des globalen Finanzsystems wurde umgestaltet, um Netto-Null zu erreichen. Wir haben jetzt die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen, um den Klimawandel von den Rändern in den Vordergrund des Finanzwesens zu rücken, sodass jede finanzielle Entscheidung den Klimawandel berücksichtigt … [Diese] schnelle und groß angelegte Erhöhung des Kapitaleinsatzes für Netto-Null, durch GFANZ, macht den Übergang zu einer 1,5-Grad-Celsius-Welt möglich. Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak schloss sich Carneys Erklärung an und rief die ‚Glasgow Financial Alliance for Net Zero‘ (GFANZ) ins Leben. Der Plan sieht vor, zunächst 40 Prozent des derzeitigen weltweiten Finanzvermögens in Höhe von 130 Billionen Dollar ‚auszurichten‘ (zu zwingen) dahingehend, sich für den Übergang zu einer dekarbonisierten Weltwirtschaft zu engagieren. […] Wieder einmal verstehen die Kritiker des Mainstreams, oder zumindest diejenigen, die in den Finanzmedien berichten, überhaupt nicht, was sie da sehen. Sie bilden sich ein, es ginge um die ‚Rettung des Planeten‘ oder die Schaffung einer grüneren Wirtschaft zum Wohle aller. Darum geht es nicht, und darum ging es auch nie. Es geht um die Zentralisierung der finanziellen und wirtschaftlichen Macht.

Wie gesagt: Letztere Entwicklung wird im Augenblick noch gar nicht breiter diskutiert – obwohl damit die Weichen für eine Zukunft gestellt werden, die man auch als „Ökodiktatur“ bezeichnen kann: Wer nicht „spurt“, wer den „Zielen für nachhaltige Entwicklung“ nicht folgt, wird, wie Mark Carney es ganz freimütig ausdrückte, höchstwahrscheinlich „bankrottgehen“. Sprich: Der wird bankrottiert, indem er im „ESG-Rating“ herabgestuft wird. Nun braucht man sich nur noch anzuschauen, wer diese „ökologischen“ Rating-Agenturen betreiben wird, um ein recht klares Bild vom heraufdämmernden „Neofeudalismus“ zu gewinnen.