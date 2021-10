Öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland ZDF-Erklärbären gestern und heute: Joachim Bublath und Harald Lesch

12. Oktober 2021

Propaganda statt Wissenschaft

von Axel R. Göhring

Der massive Qualitätsverfall der Informationsparte von ARD und ZDF lässt sich nicht nur allgemein, sondern auch an einzelnen Planstellen ablesen. Ein typischer Fall ist der des „Erklärbären“ Harald Lesch im Vergleich mit seinen Vorgängern wie Joachim Bublath von der „Knoff-Hoff-Show“.

Der extreme Leistungsverlust von ARD, ZDF und ihren zahlreichen kleinen TV- und Hörfunksendern zeigt sich besonders an den Informationssendungen, die von den GEZ-Interessensvertretern seit den 80ern als Hauptargument für die weitere Existenz der milliardenschweren Gebühren-Sender angeführt werden. Dabei sind ARD und ZDF der privaten Konkurrenz längst nicht nur im Bereich Unterhaltung, sondern auch in der Information weitgehend unterlegen. Zum Beweis muss man gar nicht die ideologische Schlagseite der GEZ-Journalist*innen und -*außen bemühen – auch die simple Berichterstattung ohne jede Kommentierung funktioniert schon lange nicht mehr richtig.

Die Reiferen unter den ef-Lesern erinnern sich vielleicht noch an das abendliche TV-Programm am 11. September 2001: RTL reüssierte damals mit einer Dauer-Live-Schaltung nach New York-Stadt und die brennenden Türme des Welthandelszentrums. Und in der ARD nach der Tagesschau? Trötende Elefanten – eine Safari-Konserve. Dasselbe Spielchen wiederholte sich 2017, als der türkische Diktator Erdoğan in seinem Land einen Putsch inszenieren ließ. Die Berichterstattung in ARD und ZDF ließ erneut zu wünschen übrig, da sie nach dem „Feierabend“-Prinzip verlief. Der konservative Journalist Klaus Kelle erinnerte, darauf Bezug nehmend, in einem Artikel daran, dass er und seine Kollegen eines privaten Berliner Senders frühmorgens schon ausrückten, wenn Eis und Schnee vorhergesagt waren, um die Hörer über Staus und Sperrungen zu informieren. Die von Zwangsgebühren lebenden Öffentlich-Rechtlichen sahen keine Notwendigkeit dazu.

Richtig gefährlich wurde die „Feierabend“-Mentalität der ARD-Funker während der Hochwasserflut 2021, als der WDR nach 22 Uhr nur noch spärliche Informationen zu den Wasserständen in Flüssen und Talsperren bekanntgab, während ein privater Sender im Viertelstundentakt die Pegelstände funkte. Was die ARD-Sender aber nicht vergaßen, war der Hinweis darauf, dass die Flutkatastrophe mit über 170 Todesopfern natürlich vom Klimawandel herrühre und nicht von politischem und redaktionellem Versagen.

Womit wir beim ideologisch begründeten Versagen des Gebührenjournalismus angelangt wären: Erinnern Sie sich noch an den 4. Januar 2016? Da saßen viele Facebook- und Twitter-Nutzer mit offenem Mund vor dem Heimrechner, weil gerade publik wurde, dass an Silvester vier Tage vorher Hunderte islamischer Männer konzertiert über mehr als 1.000 Frauen am Kölner Hauptbahnhof und auf der Domplatte hergefallen waren – auf Arabisch „Taharrusch“ genannt und aus Kairo und anderen Städten bekannt. Unter den Tätern etliche offizielle Flüchtlinge, die vor allem ARD und ZDF zuvor als hilflose Opfer dargestellt hatten. Der WDR hat sein Hauptgebäude gleich neben der Domplatte; und einige Journalisten dürften selber am Dom unterwegs gewesen sein, dienstlich oder privat. Dennoch hatten NRW-Regierung, Polizei und WDR genauso konzertiert wie die Täter den Skandal vertuscht. Dummerweise hatten die sozialen Medien 2016 bereits Millionen Mitglieder und publizierten den Skandal weltweit. Nach drei Tagen hatte die Zahl der Meldungen dann die kritische Schwelle überschritten, und jeder erfuhr von der Vertuschung.

Dem kritischen Gebührenzahler stoßen nicht nur solche fahrlässigen oder ideologisch motivierten Aussetzer von faulen und bornierten Haltungsjournalisten auf, sondern auch die mediale Dominanz von wenig wissenschaftlichen Wissenschaftlern, die gemäß der Vorgabe des „neutralen Experten“ in Edward Bernays’ „Propaganda“ genau das behaupten, was die sie bezahlenden Interessensgruppen hören wollen. Vor Kurzem witzelten Kommentatoren unter einem EIKE-Video zu „97 Prozent der Wissenschaftler sind sich einig…“, „97 Prozent der Wissenschaftler glauben das, was ihre Geldgeber glauben“.

Bernays war ein Neffe von Siegmund Freud und wird häufig als der „Gottvater der Public Relations“ bezeichnet, da sein Buch „Propaganda“ (früher nur ein Ausdruck für PR) von 1928 empfiehlt, scheinbar neutrale Experten für die eigenen Interessen sprechen zu lassen. Dass seine PR-Konzepte leistungsfähig sind, bewies Bernays in den 1950ern mit einer Kampagne für den „United Fruit“-Konzern (Chiquita), dessen Eigentümer den Regierungschef von Guatemala, Jacobo Árbenz Guzmán, loswerden wollte, da dieser plante, endlich Steuern von den Amerikanern einzutreiben und Konzern-Landbesitz zu enteignen. Bernays stellte den Guatemalteken als Kommunisten dar, der den Sowjets Tür und Tor öffnete, was zwar jeder Grundlage entbehrte, aber sogar von Präsident Eisenhower und der angeblich „besten Zeitung der Welt“, der „New York Times“, geglaubt wurde. Es klappte – die Kalten Krieger entsorgten Guzmán und setzten jemanden Genehmes ein.

Unter den vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dominanten Wissenschaftlern ist der Physik-Professor Harald Lesch einer der bekanntesten. Der Mann mit der markanten Halbglatze im Pulli ist seit Ende der 90er Jahre als Erklärbär im Bayerischen Rundfunk aktiv, wo er die Sendung „alpha-Centauri“ gestaltete. Er stand dort ganz allein in der Kulisse einer Volksschule aus dem 19. Jahrhundert und erklärte durchaus anschaulich die Konzepte von Astronomie, Relativitätstheorie und so weiter. Pikantes Detail am Rande: Auch das Thema Klimaentstehung kommt in einer Folge vor – allerdings sind seine Aussagen von damals so ganz anders als heute, was Philosoph Gunnar Kaiser einmal genüsslich aufspießte (siehe unten). Ich fand die bildhaften und geduldigen Erklärungen von Lesch damals eigentlich recht gut, aber irgend etwas störte mich an der Darstellung des Physikers. Der Mann schien von seiner Persönlichkeit das exakte Gegenteil des ZDF-Moderators Joachim Bublath zu sein, ebenfalls Physik-Prof und grundsympathischer Erklärbär der „Knoff-Hoff-Show“, in der er seit 1986 sonntagsabends hauptsächlich physikalische Phänomene spielerisch vorführte, aber auch Spannendes aus Technik und Biologie berichtete. Ein besonderer Bonus waren die Würgeschlangen, die er sich ab und zu bei meinem alten Bio-Lehrer, einem Züchter, auslieh. Bublath war in den 80ern und 90ern die naturwissenschaftliche Allzweckwaffe des ZDF, der neben „Knoff-Hoff“ weitere zehn Formate schuf und moderierte. Auffällig war im Rückblick die politische Neutralität des Physikers, der stets bei seinen Leisten blieb und nur für sein Metier zu brennen schien. Als Schüler habe ich die „Knoff-Hoff“-Bücher verschlungen, in deren Einleitung Bublath betonte, wie wichtig es sei, dass die Bürger wie früher zu Kaisers Zeiten oder in den 20ern durch mediale Präsentation mit den Grundlagen unserer technischen Zivilisation vertraut gemacht würden. Recht hatte er damit; allerdings war die Forderung unrealistisch, wie sich heute zeigt. Es gibt auf dem Markt eigentlich recht viele populärwissenschaftliche Formate wie „Spektrum“ oder „Geo“ – und die Wissenschafts-Ressorts der großen Zeitungen nicht zu vergessen. Wie ich aber bei meinem Streifzug durch die mediale Welt in nur einer Woche feststellen musste, kann man den Wissensteil renommierter deutschsprachiger Zeitungen größtenteils heuer doch vergessen, weil er für die Interessensvertretung der Klimawarner missbraucht wird.

Damit sind wir wieder bei Harald Lesch angelangt, der mittlerweile Mojib Latif als das Gesicht des Klima-Alarmismus in ARD und ZDF ersetzt hat. Seine Moderationen bei „alpha-Centauri“, inhaltlich ja in Ordnung, missfielen mir stets wegen des deutlich durchscheinenden Narzissmus des Physikers. Bublath ist eher phlegmatisch und zurückhaltend und ging wohl nur wegen seiner Begeisterung vor die Kamera; ansonsten hätte er vermutlich, wie fast alle kompetenten Naturwissenschaftler, die stille Arbeit in Labor und Büro bevorzugt. Lesch hingegen fand ich immer latent aggressiv und etwas unheimlich, der Mann ist erkennbar eine „Rampensau“, die die Bühne sucht. Ich konnte mir damals vorstellen, dass er sich so gerne reden hört, dass er es zu fast jedem Thema stundenlang tun könnte. Was er so weit ja auch tut – der Mann folgte auf Bublath in „Abenteuer Forschung“, moderiert(e) „Leschs Kosmos“ und „Terra X“. Ergänzt wird seine ausgeprägte Medienpräsenz durch zahlreiche Auftritte in GEZ-Talkshows und Videos auf Youtube, die unter anderem seine Vorträge in Universitätsstädten zeigen.

Im Gegensatz zu Bublath wahrt Lesch keineswegs Distanz zum Zeitgeist und politischen Parteien, sondern pflegt – ganz im Gegenteil – die Attitüde eines typischen Haltungsjournalisten. Fast schon legendär sein Video mit dem Potsdamer Klimawarner Stefan Rahmstorf, in dem er die Klima-Position der AfD nach seiner Auffassung widerlegte. Er war sogar einmal in Jena, um das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE) zu besuchen, fand aber unser Büro angeblich nicht, weswegen er behauptete, wir seien nur ein Briefkasten-Institut. Vielleicht schaut er bald einmal im neuen Bürogebäude vorbei, er ist ja gerne im nahen Weimar …

Die politisch behauptete Klimakrise ist Leschs Lieblingsthema, das er in den letzten Jahren gerne bespielt. So saß er bei Lanz & Co und erzählte Märchen über die furchtbare Dürre in Deutschland, die natürlich nicht von subintelligenten Baumaßnahmen herrührt, sondern von der Erderwärmung. Damit verhielt er sich genauso ungeschickt wie Kollege Mojib Latif, der im Jahr 2000 im Fernsehen ankündigte, es gebe „in 20 Jahren kein Eis und Schnee mehr“ im Winter. Der Winter 20/21 und der Sommer 21 brachen der Argumentation beider Haltungswissenschaftler schnell das Genick, was für beide aber kein Problem ist. Die Massenmedien übergehen die natürlichen Beweise gegen die Panikmache beziehungsweise deuten sie schnell als Beweis für den Weltuntergang um. Lesch macht natürlich mit und brachte im Juli die Terra-X-Folge „Wetterextreme: das neue Normal?“. Was er wohl sagen würde, wenn er von richtigen Journalisten zu seinen gar nicht so lang zurückliegenden Aussagen über die Dürre befragt würde?

Er würde es wohl geschickt wegdiskutieren; nach 25 Jahren Erfahrung vor der Kamera hat er genügend Routine und Satzbausteine gesammelt. Da in der Realität die Bodentrockenheit in Teilen Deutschlands wie auch die Überschwemmungen im Sommer von unzureichenden Baumaßnahmen wie Bodenversiegelung herrühren, fiele es dem Haltungsphysiker leicht, beides dialektisch irgendwie als Folge der menschengemachten Erderwärmung zu deuten. Dafür muss er noch nicht einmal auf das Vokabular seiner Ausbildung zurückgreifen, da Haltungsjournalisten und wendige Politiker wie Söder und Baerbock die Verdrehungen genauso gut hinbekommen. Vielleicht würde er auch etwas ausfällig werden. Bei einer Vortrags-Diskussion im Hörsaal der Hochschule Ilmenau im Jahr 2018 widersprach ihm ein Zuhörer zum Thema Klima und Überbevölkerung, worüber sich Lesch erboste und daraufhin den Kontrahenten zur Schnecke machte.

Die Personalie Harald Lesch ist an sich gar nicht so bedeutend, da die meisten anderen Erklärbären von ARD und ZDF auch nicht anders sind, einschließlich Internetformaten. Eckart von Hirschhausen, Mai-Thi Nguyen-Kim, Ranga Yogeshwar, deren ehemals designierte Nachfolgerin ISLAM, oder Mirko Drotschmann von „MrWissen2go“ erklären zwar gut, wenn es um politisch nicht relevante Themen geht. Wenn aber knallharte Interessen von Lobbygruppen dahinterstehen, wenn also „Ideologie“ im Spiel ist, erzählen die Wissensvermittler ihre kontrafaktischen Märchen zum Coronavirus, zur Klimakatastrophe, zum Islam oder zum Genderismus. Wobei, ganz wichtig, die Diffamierung von Kritikern der Narrative nicht zu kurz kommen darf – und genau daran merkt der Zuschauer, dass die neuen Erklärbären Propaganda statt Wissenschaft betreiben. Jemand wie Joachim Bublath hatte es nicht nötig, laufend „Klimaleugner“, „Verschwörungsmythologen“ oder „Wissenschaftsleugner“ auch nur zu erwähnen. Seine Nachfolger sind derart politisch und aggressiv, dass es sogar ihre Lieblingsbeschäftigung zu sein scheint, Dissidenten zu jagen.

Besonders Chemikerin Mai-Thi Nguyen-Kim vom WDR beziehungsweise ZDF ähnelt diesbezüglich dem Kollegen Lesch frappierend. Ihr alter Chef Ranga Yogeshwar von „Quarks“ politisierte sich seit den 90ern zwar immer mehr, wirkte aber in der Moderation stets grundsympathisch und behandelte auch ideologisch aufgeladene Themen wie Transsexualität noch zurückhaltend. Bei Nguyen-Kim hingegen blitzte von Anfang an wie bei Harald Lesch das Narzisstische hindurch, das dem Zuschauer den Eindruck vermittelte, sie würde alles sagen, um Erfolg zu haben. Sie hätte auch als Naturwissenschaftlerin in der Industrie arbeiten können, wie sie meinte, was aber ihrem selbstdarstellerischen Naturell nicht entgegenkam. Ihre Videos zu Rassismus, Corona oder Klima sind demzufolge klar politisch motiviert und korrekt. Es hat sich gelohnt: WDR und ZDF gaben ihr Premium-Jobs und promoteten ihre Große-Schwester-Erklärbuch-Reihe, die zum Bestseller wurde. Die Chemie-Bücher im Stil von „Darm mit Charme“ sind unterhaltsam und didaktisch gut gemacht. Sie ähneln den 30 Jahre älteren „Knoff-Hoff“-Büchern von Bublath – mit dem großen Unterschied, dass der Physikprofessor sich selbst in den Jugendbüchern zurücknahm und die Wissenschaft in den Vordergrund stellte. Nguyen-Kims Bücher hingegen wirken eher wie Personality-Shows mit Chemie-Anteil.

Jede Gesellschaft hat die Erklärbären, die sie verdient, könnte man in Anlehnung an Bertolt Brecht sagen. Eine etwas harte Haltung, da die jüngeren Medienkonsumenten es nicht besser wissen können. Oder doch?

Spätestens dann, wenn die als Wissenschaft getarnte Interessens-PR der GEZ-Erklärbären krachend an der Realität scheitert, werden vielen Zusehern einige Kronleuchter aufgehen. Vor allem der Schmerz, der von Energiewende-Blackouts mit seinen erwartbaren Toten und Milliardenschäden ausgehen wird, könnte viele Bürger dazu bringen, Wissenschaftserklärern wie Lesch oder Nguyen-Kim harte Fragen zu stellen. Zeitgeschichtlich wäre das allerdings einzigartig: Die Erfinder von Eiszeit-Klimakatastrophe, Waldsterben, Ozonloch oder Kernkraft-Apokalypse starben wohlhabend und unbehelligt.

