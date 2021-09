Corona forever Die Panikmache geht weiter

30. September 2021

Was ihr leicht verständlich und sehr kurz entgegenzuhalten ist

von Klaus Peter Krause

Mit der Bundestagswahl ist es vorbei, aber mit der Panikmache vor dem Coronavirus noch immer nicht. Die Freiheitsbeschränker machen weiter, als sei ihr Corona-Instrument nicht längst als Riesenbetrug aufgedeckt. Sie traktieren alle jene, die von Corona weder genesen noch dagegen geimpft sind und die sich daher ständig testen lassen sollen, wenn sie irgendwo eingelassen werden wollen – ins Restaurant, Bierlokal, Theater, Museum, Konzert, Fitnessstudio und dergleichen mehr. Es ist die sogenannte 3G-Anordnung. Egal ob genesen, geimpft oder getestet, besteht aber in diesen Räumen gleichwohl die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tragen und 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten. Das ist offenkundiger Unsinn. Denn wenn Masken helfen, wieso dann 1,5 Meter Abstand? Und wenn Abstand hilft, wieso dann testen? Wenn beides hilft, wieso dann immer noch die Testpflicht?

Was die Menschen in der staatlichen Corona-Politik am meisten interessiert, sind das Testen und das Impfen. Die Ungeimpften und Impfverweigerer sind über beides entsetzt, und die Impfbefürworter und Geimpften ärgern sich als brave, folgsame, staatsgläubige Typen maßlos über die „uneinsichtigen“ anderen. „Wenn diese Gruppen durch Impfung oder individuelle Maßnahmen geschützt sind, gehen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, nur noch ein Risiko für sich selbst und andere Menschen ein, die sich auch nicht impfen lassen wollen. In einer freien Gesellschaft gehört es aber nicht zu den Aufgaben des Staates, Bürgerinnen und Bürger bis zur letzten Konsequenz vor sich selbst zu schützen.“ („FAZ“ vom 16. August 2021, Seite 12). Wer immer über die Corona-Politik redet oder nachdenkt, sollte dabei das Folgende beherzigen:

Warum überhaupt testen?

Entweder man ist krank, oder man ist gesund. In beiden Fällen ist ein Test sinnlos. Ist man krank, geht man zum Arzt. Entscheidend und höherwertig ist die ärztliche Diagnose, nicht der Test. So ist es bisher immer und mit Erfolg gewesen. Ist man gesund, muss das ein Test nicht bestätigen. Nach Herstellerangaben sind die PCR-Tests ohnehin ungeeignet und nachweislich irreführend, weil nur für Forschungszwecke vorgesehen. Daher fort mit den Tests, und wer sich krank fühlt, geht zum Arzt.

Nicht anders verhält es sich mit dem Impfen. Jeder kann sich impfen lassen (und ist damit, wie ihm versichert wird, hinreichend geschützt). Aber keiner muss sich impfen lassen (denn die Geimpften und Impfbefürworter müssen, weil sie sich geschützt fühlen, die Ungeimpften nicht fürchten). Zusätzlich kann sich jeder, der es will, mit der Maske schützen. Eine Impfpflicht ist daher unverhältnismäßig und nicht erforderlich.

Aktuell gibt es in Deutschland 132.100 Coronavirus-Infizierte (Stand 27. September 2021), also nur 0,15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Und davon an Corona wirklich erkrankt ist ebenfalls nur ein Bruchteil. Die allermeisten (über 99 Prozent) der vermeintlich oder tatsächlich Infizierten sind also gesund. Ohnehin entspricht die Gefährlichkeit des Virus mit seiner Infektionssterblichkeitsrate von 0,14 bis 0,15 Prozent derjenigen einer „normalen“ üblichen Grippe. Das räumt – übereinstimmend mit Prof. John Ioannidis von der Stanford University, einen der meistzitierten Wissenschaftler der Welt – inzwischen sogar die unheimliche Bill und Melinda Gates Foundation ein, die an fast allen Impfstoffherstellern der Welt beteiligt ist.

Die beiden Gefahren von Corona

Die eine Gefahr ist, dass man am Virus erkranken kann. Aber diese Gefahr ist begrenzt und überschaubar.

Die andere ist die politische Gefahr. Politiker und globale Gottspieler im Hintergrund missbrauchen Corona als „Seuche“, um durch Angstmache autoritär regieren und totalitäre Ziele durchsetzen zu können.

Autoritäres Regieren zerstört Freiheit und ist keine Demokratie. Wenn Freiheit und Demokratie verschwinden, entsteht ein totalitärer Staat.

Beide Gefahren – die gesundheitliche und die politische – sind gegeneinander abzuwägen. Die politische Gefahr wiegt schwerer. Warum? Verlorene Freiheit in einem totalitären Staat muss schwer zurückerkämpft werden und kann verloren bleiben. An Corona verlorene Gesundheit wiederherzustellen, ist dagegen ärztliche Pflicht und nahezu immer erfolgreich.

Alle coronabedingten Freiheitsbeschränkungen endlich aufheben

Alle mit Corona begründeten Freiheitsbeschränkungen sind endlich und sofort aufzuheben. Länder wie Großbritannien, Schweden, Dänemark und Norwegen haben das schon getan. In Deutschland hat dies immerhin die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bereits verlangt. Weil mittlerweile alle Menschen in Deutschland Zugang zum Impfstoff hätten, liege die Verantwortung für die eigene Gesundheit bei den Einzelnen und nicht mehr beim Staat. Der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Stephan Hofmeister am 24. September auf der Vertretersammlung in Berlin: „Wenn eine Impfpflicht nicht gewollt ist – und ich will sie auch nicht –, dann gibt es politisch nur eine Alternative: die Aufhebung aller staatlich veranlassten Restriktionen.“ Umfragen würden zudem zeigen, dass sich Menschen aus Protest gegen politischen Druck nicht impfen lassen. Deshalb müsse „endlich Schluss sein mit Gruselrhetorik und Panikpolitik“.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.