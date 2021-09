Veranstaltungsbericht Property and Freedom Society

30. September 2021

Konferenz 2021 in Bodrum

von Andreas Tögel

Nach einer durch coronabedingte Restriktionen erzwungenen Absage der Konferenz im Jahr 2020 ging heuer, und zwar vom 16. bis 21. September, die inzwischen 15. Auflage des Ereignisses über die Bühne. Schauplatz war, wie immer, das „Karia Princess“-Hotel in Bodrum. Bedingt durch strenge Quarantäneauflagen und andere Reisehindernisse konnten diesmal leider nur 45 Besucher an der Konferenz teilnehmen. Briten und Franzosen waren aus den genannten Gründen diesmal nicht dabei.

Nach den einführenden Worten des Hausherrn, Professor Hans Hermann Hoppe, sprach der seit vielen Jahren in Tokio stationierte Tim Haffner über „Japan’s first Samurai: Rebellion Against Monopoly Justice“. Es folgte Juan Caprios Vortrag mit dem Titel „The Body as a Capital Good“. Nach der Pause war es der in Jordanien lebende Saifedean Ammous, der einen erhellenden Vortrag mit dem Titel „Hard Money and Time Preference“ hielt, in dem er die Vorzüge der Kryptowährung „Bitcoin“ und deren Unterschiede zu anderen Kryptos (wie etwa Ethereum) erläuterte. Thorsten Polleit schlug in seinem Referat mit dem Titel „The Modern Version of J. R. R. Tolkien’s ‚One Ring To Rule Them All‘: A Single World Currency“ den Bogen von Sauron zu den Zentralbanken.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wies Polleit darauf hin, dass Geld sich dadurch auszeichne, von jedermann anerkannt und genutzt zu werden – somit Bitcoin (zumindest bislang) keine Geldfunktion für sich reklamieren könne. Außerdem biete etwa Gold – im Gegensatz zu Kryptos und abseits von seiner Funktion als Wertspeicher – eine Vielzahl anderer Gebrauchs- und Anwendungsmöglichkeiten, was es unwahrscheinlich erscheinen lasse, dass es eines Tages seinen Wert verlieren könnte. Bei Bitcoin sei das anders, da das Auftauchen einer anderen, etwa mit einem praktischen zusätzlichen Feature ausgestatten Kryptowährung, seinen aktuellen Höhenflug abrupt beenden könnte.

Tag zwei begann mit einem Vortrag von Karl-Peter Schwarz anlässlich des 700. Todestages von Dante Alighieri mit dem Titel „He Seeketh Liberty, Which Is So Dear“. Es folgte Alessandro Fusillo, der sich in seinem Vortrag zum Thema „State-Making as War-Making: The Case of Italy“ kritisch mit der Geschichte seines Heimatlandes auseinandersetzte. Anschließend widmete sich Rahim Taghizadegan im Rahmen seiner Präsentation dem Thema „Schoolmaking as State-Making“, in der er unter anderem die privaten Alternativen zum staatlichen Bildungswesen erläuterte. Jeff Deist, als letzter Redner des Tages, sprach schließlich über „After Trump: The Case for Soft Secession in America“ und diskutierte dabei Sezessionsmöglichkeiten, die nicht in der territorialen Ablösung von Landesteilen bestehen.

Tag drei wurde von Daniel Model eröffnet, der in seinem Referat „An Entrepreneur’s Bureaucratic Encounters“ von seinen persönlichen Erfahrungen als ein in fünf Staaten der EU investierter Unternehmer berichtete. Stephan Kinsella präsentierte „State Constitutions versus The Libertarian Private Law Code“. David Dürr stellte in seinem Vortrag „A Short History oft the Swiss Constitution“ den Freiheitshelden Wilhelm Tell in den Mittelpunkt. Abschluss und Höhepunkt des Vortragsprogramms bildete die Rede des Hausherrn HHH, der sich mit einem zu Unrecht weithin vergessenen Mann befasste: „The Idea of a Private Law Society: The Case of Karl Ludwig Haller“.

Alle Anwesenden durften sich während einiger viel Erkenntnisgewinn bringender Tage im gepflegten Ambiente des „Karia Princess“ an den dort gebotenen kulinarischen Spezialitäten und der Gastfreundschaft von Hans und Gülcin Hoppe erfreuen. Falls allfällige Pandemiemaßnahmen es nicht erneut verhindern: Danke, bis zum nächsten Jahr!