Bundestagswahl 2021 Die schweigende Mehrheit

29. September 2021

Ein Lehrstück aus dem Wahlzählbüro

von Axel R. Göhring

Zumindest im Osten Deutschlands scheint sich die Frontalopposition mittlerweile durchzusetzen – der Süden der ehemaligen DDR, der hauptsächlich sächsische Mundart spricht, ist historisch immer schon renitent gewesen, was durch die Diktaturerfahrung noch verstärkt wurde.

Am Montag nach der „Klima-Wahl“ zeigte sich, dass in Sachsen die meisten Wahlkreise an die AfD gingen; in Thüringen immerhin noch die Hälfte. In beiden Bundesländern lag die Partei außerdem an Stelle eins der Zweitstimmen. Beinahe wäre sogar der „woke“ Wahlkreis Jena-Sömmerda-Weimarer Land I an die Schwefelpartei gegangen. Man sieht: Die schweigende Mehrheit außerhalb der Städte mit Volluniversitäten ist ausgesprochen konservativ beziehungsweise libertär.

Überraschenderweise gilt das vor allem für die junge Generation, die deutlich nach der Wiedervereinigung geboren wurde. Marco Wanderwitz, der Ost-Beauftragte der Kanzlerin, der sich aber gar nicht ostdeutsch fühle, bescheinigte ja seinen Mit-Ossis, dass die Diktaturerfahrung bei ihnen dafür gesorgt habe, die satanische AfD zu wählen. Stimmt gar nicht: Die älteren Wähler, die sich noch als Zeitgenossen von Erich Honecker bezeichnen können, stimm(t)en traditionell immer für CDU und SED-Linke. Es sind die minderjährigen Thüringer und Sachsen, die der AfD in „U18“-Wahlen seit einiger Zeit die deutliche Mehrheit bescheren. Wer sein Leben noch plant, hängt seine Zukunft offenbar nicht an politische Auslaufmodelle, was die PR-Agenturen wie ARD & ZDF auch immer sagen mögen.

Hätte ein Bewohner des südlichen Ostens das Debakel vor allem für die CDU vorhersehen können? In Sachsen schon, da Ministerpräsident Kretschmer nie Format zeigte und in der Corona-Maßnahmenkrise Markus Söder zu kopieren versuchte. Aber dass die Hälfte der Thüringer Wahlkreise blau gewählt hat – das ist schon überraschend. Man sieht: Der Zeitgeist wird von einer erstaunlich kleinen Minderheit von Lauten, Journalisten, Aktivisten und Prominenten erzeugt, da sie privilegierten Zugang zu den Medien und meist den Luxus der Transferfinanzierung haben. Die Mehrheit sagt nichts, ist zum Teil ängstlich, handelt aber, wenn man sie nicht persönlich erwischen kann.

Das Phänomen der schweigenden Mehrheit zeigte sich mir passenderweise am Wahltag, als ich an einem ungenannten Ort im Osten als Wahlzähler berufen war. Die Stadtverwaltung hatte eine ganze Schule für die Auszählung okkupiert, was auch nötig war, da erstaunlich viele Ortskräfte freiwillig helfen wollten. Unten im Foyer der Schule hing ein Originalplakat von „Fridays for Future“ hinter Glas mit dem Aufruf zum Klimastreik am Freitag vor der Wahl. Eigentlich darf die Schulleitung so etwas nicht aufhängen, da sie politisch neutral zu sein hat. Außerdem stiftet sie die eigenen Schüler zum Schwänzen an.

Im Gebäude flitzten viele Bürger herum, passend zum FFF-Plakat alle mit Mund-Nasen-Schutz. Ich war der Einzige ohne Spahn-Reichmacher im Gesicht, was zunächst auch niemanden zu stören schien. Zunächst – denn im zugewiesenen Zählraum angekommen, forderten die beiden reiferen Damen vom Wahlvorstand sogleich Untertänigkeit und drohten, bei fortgesetzter Renitenz das Wahllokal zu verlassen. Ich wette, die beiden waren wie alle anderen durchgeimpft, aber egal, es geht ohnehin um ganz andere Dinge. Die beiden holten die Wahlorganisatorin, die mich unhöflich, aber bestimmt auf die Maskenpflicht hinwies und mich wegen fortgesetzter Renitenz des Gebäudes verwies.

So weit, so normal in der Ära Corona. Wirklich interessant war aber die Reaktion der anderen sechs Zähler. Selbst das junge Studentenpärchen, wohl „woke“, verspürte keine Lust, mich als Querdenker oder sonst wie schurkenhaft zu bezeichnen. Eine Dame deutete sogar zaghaft an, sie habe gedacht, dass man sich bei geschlossener Tür und offenem Fenster vielleicht hätte absprechen … Vermutlich hatte ich mit meiner Argumentation „Ich sitze doch hier nicht acht Stunden am Stück mit der Maske im Gesicht“ bei den Kollegen offene Türen eingerannt.

Nichts da, so funktioniert die Politik bis herunter auf die Ebene der freiwilligen Wahlhelfer mittlerweile: Es sind die Lauten, die Forderer, die Phobiker, die Intoleranten, die Zwanghaften und die Machtorientierten, die der Mehrheit vorschreiben, was zu tun ist. Man könnte sagen, „typisch deutsch“, aber nein, das klappt auch in anderen Ländern. Denken Sie an Frankreich mit seinen häufigen Demos – reine Folklore. In Nizza müssen Sie im Restaurant ihren Gentech-Impfstatus mit Sensorpistole feststellen lassen.

Da die beiden gestrengen Damen im Wahlvorstand waren, hatten sie nicht zum ersten Mal ausgezählt, ganz im Gegenteil. Man sieht – bestimmte Persönlichkeiten wählen bestimmte Posten. Das Prinzip gilt natürlich auch für das andere Ende der Machtpyramide – die Leute, die ganz nach oben und das Schicksal eines Volkes bestimmen wollen, sind keine normalen Leute von der Straße. Ein MdL aus dem Erfurter Landtag hatte einmal gesagt, mit Ehre im Leib bringe man es maximal bis zum einfachen Abgeordneten – alles darüber hinaus brauche Ellenbogen, Rücksichtslosigkeit und eine gewisse moralische Gelassenheit.

Das war wohl nie anders – seltene Gegenmodelle wie Jimmy Carter wurden von den harten Jungs wie Helmut Schmidt zur Schnecke gemacht. Was früher aber immer Voraussetzung war, war das Vorhandensein einer gewissen Verantwortungsethik und natürlich von Kompetenz. In der Ära Merkel-Baerbock sind die negativen Eigenschaften der besonderen Politiker-Persönlichkeiten alle noch da, nur die beiden positiven, die fehlen. Ganz oben wie ganz unten.