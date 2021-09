Das große Schwelgen in Panikmache und Halbinformation Corona, Corona, Corona über alles

03. September 2021

Eine Dokumentation am Beispiel einer Regionalzeitung

von Klaus Peter Krause

Mit Corona kochen viele ihr Süppchen und halten es am Köcheln so lange wie möglich: Politiker, Regierungen, Pharmakologen, Mediziner, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, Verbände, Wichtigtuer, Geltungsbedürftige, jedenfalls der ganze Mainstream. Aber was heißt „Süppchen“? Es ist ein verabreichter ungenießbarer Brei. Seit Anfang 2020 wird er uns nun schon vorgesetzt.

Der ängstliche Michel löffelt und löffelt

Um einen heißen Brei schleicht man gerne herum. Als solche Herumschleicher auffällig sind, weil sie Im Rampenlicht stehen, Politiker. Aber ausgerechnet dieser Brei ist ihnen höchst willkommen. Sie machen ihn sogar zu einem politischen Machtinstrument. Diesen Corona-Brei sollen wir Bürger gehorsam auslöffeln – bis zum Erbrechen und noch nicht einmal bis zur Neige, denn es wird immer mehr Brei nachgeliefert. Er darf nicht zur Neige gehen, er wird, so lässt sich voraussehen, zur dauerhaften Zwangsnahrung. Aber der in Angst versetzte und ohnehin angstempfängliche deutsche Michel löffelt und löffelt. Freiwillig! Hier und da auch mit etwas Murren, aber ansonsten ganz, ganz brav. Und wehe, wenn die Löffler sehen, dass einer nicht mitlöffelt, dann stellen sie ihn (wie einst das Lehrpersonal in der Schule ungehorsame Schüler) strafend in die Ecke, wo er sich zu schämen und zu bessern hat.

Die folgsamen Angstschürer in Zeitung, Funk und Fernsehen

Verständlich wird das Löffeln natürlich nur, weil die Köche in Politik, Medien und Medizinwirtschaft den Brei bewerben wie Quacksalber ein vorgeblich unabdingbares Gesundheitselixier. Wer seinen Brei nicht isst, dem drohen Verderben, Krankheit oder gar Tod. Ohne folgsame Informationsvermittler und Angstschürer in Zeitung, Funk, Fernsehen und Internet sowie hörige, unkritische, einseitig informierende Journalisten wäre der Schwindel, wäre der Betrug längst aufgeflogen.

Kniefälle vor der politischen und medizinischen Obrigkeit

Das Regionalblatt „Lübecker Nachrichten“ („LN“) ist dafür nur ein Beispiel und steht für viele andere, darunter auch die „FAZ“, die sich noch umfangreicher und intellektuell geschickter an der einseitigen Information labt. Doch belassen wir es bei dem Lübecker Blatt, das jeden Morgen auf meinem Frühstückstisch liegt. Tag für Tag dokumentiert habe ich daraus nur die Überschriften zwei- bis mehrspaltiger Artikel im überregionalen Teil („erstes Buch“) und im lokalen Teil („zweites Buch“), teils auch den einen oder anderen Kommentar. Zeitlich begrenzt habe ich die Auswahl auf drei Monate, und zwar auf die Ausgaben beginnend vom 1. Juni bis 31. August 2021. Die zwar bescheidene Dokumentation macht aber doch deutlich, mit welcher Tendenz einseitig informiert wird: mit Kniefällen vor der politischen und medizinischen Obrigkeit. Keinerlei „Audiatur et altera pars“ (Gehört werde auch der andere Teil), kein sich auflehnender Kommentar. Und mit welchem Aufwand; die Fülle der Halbinformation wirkt erschlagend. Corona, Corona, Corona über alles.

Welche Informationen mögen wohl der Corona-Berichterstattung gewichen sein?

Mitte Juli 2021 rückte wenigstens mal die Überflutungskatastrophe in den Vordergrund der Berichterstattung. Für diese Abwechslung wollte – so makaber das klingt – fast schon Dankbarkeit aufkommen. Aber es war nur ein vorübergehender Schwerpunkt-Themenwechsel. Schon bald ging es ungehemmt auf den ausgetreten Corona-Pfaden weiter. Dann brachte die westliche Niederlage in Afghanistan vorübergehende Abwechslung in den Aufmacher-Schlagzeilen. Aber nur dort, daneben wurden täglich die Corona-Themen präsentiert, nur an untergeordneter Stelle. Aber lesen Sie selbst: Es genügt jedoch, die Auswahl zu überfliegen und den Zeitaufwand dafür zu begrenzen; eindrucksvoll genug bleibt es immer noch – auch wenn ich nur drei Corona-Monate von bisher zwanzig herausgegriffen habe. Angesichts dieser Corona-Informationsschwemme fragt man sich, was man uns an Informationen vorenthalten hat, die es sonst gegeben hätte und die Corona weichen mussten.

Eine Dokumentation aus drei Monaten Corona-Herrschaft

– 31. August 2021 – Hausärzte im Stress: Jetzt starten auch Grippeimpfungen (Aufmacher, Seite 1) … „3G-Regel in Zügen läuft ins Leere“ (Seite 3) … Corona-Fälle nach Abi-Party (Seite 5) … Patientenschützer wollen Impfquote wissen (Aufmacher, Seite 6) … Corona: Nur zwei Erkrankte in Schlutup (Seite 11) … 3G oder 2G? Das sagen die Lübecker (Aufmacher, Seite 13) …

– 29./30. August 2021 – Mehrheit der Corona-Patienten in Kliniken ist nicht geimpft (Aufmacher, Seite 1) … UKSH forscht zu Long Covid. 1100 Schleswig-Holsteiner werden zu anhaltenden Symptomen befragt (Seite 6) … Corona: Jetzt trifft es die Jüngeren (Seite 6) … Impfzentren: So geht es dort weiter (Aufmacher, Seite 8) … Corona-Inzidenz steigt: Bundeswehr hilft (Seite 9)

– 28. August 2021 – Inzidenz bei Ungeimpften im Norden fast zwölfmal höher (Aufmacher, Seite 1) … No-Covid-Strategie ist gescheitert. Australien und Neuseeland kämpften mit Abschottung gegen Corona – und setzen nun aufs Impfen (Aufmacher, Seite 5) … Impfungen auch vor dem Kirchgang (in Griechenland, Seite 5) … Großer Andrang beim Impfzentrum (Aufmacher, Seite 9) … 23. Neuinfizierte in Lübeck (Seite 9) ... Spahn zu Besuch: Plädoyer für Luftfilter (Aufmacher, Seite 10)

– 27. August 2021 – 2G-Regel: Diskussion um Ausschluss von Getesteten (Aufmacher, Seite 1) … Andere Inzidenz als Maßstab (Seite 1) … Hamburg für 2G als Vorreiter (Leitartikel, Seite 2) … Klinikbelegung löst die Inzidenz ab (Seite 4) … Corona: 203 Erkrankte in Lübeck (Seite 9) … So funktioniert 2G in Hamburg (Seite 16)

Ausgerechnet in der Pandemie höhere Mieten

– 26. August 2021 – Geteiltes Echo auf Hamburgs 2G-Modell (Seite 1) … „Es gibt nicht die Glücksformel, die die Pandemie erklärt“ (Seite 4) … Empörung über Durchseuchungs-Szenario. Kinder werden sich laut Experten mit Corona infizieren, Eltern wollen das nicht hinnehmen (Aufmacher, Seite 6 … Kitas im Norden warten auf Corona-Schnelltests (Seite 6) … Weihnachtsmarkt: Klappt es 2021? 2020 hat die Stadt den Weihnachtsmarkt im Oktober abgesagt, Schausteller hoffen auf bessere Zeit in diesem Winter (Aufmacher, Seite 9) … Ausgerechnet in der Pandemie werden vielfach die Mieten erhöht (Aufmacher, Seite 10) … Was tun bei Corona-Verdacht beim Kind? (Aufmacher, Seite 11)

– 25. August 2021 – Elternverein kritisiert Maskenpflicht an Grundschulen (Seite 19) … Auffrischungsimpfung ab sofort möglich (Seite 1) … Die Tücken der vierten Welle (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Nachfrage in den Testzentren zieht an (Seite 6) … Eltern fordern Klarheit bei Maskenpflicht (Aufmacher, Seite 9) … Scandlines trotz mäßiger Corona-Bilanz (Aufmacher, Seite 15)

– 24. August 2021 – Wacken fällt komplett aus. Auch die kleine Variante des Heavy-Metal-Festivals wegen Corona abgesagt (Seite 1) … CDU glaubt an Ende der Maskenpflicht in Schulen (Seite 5) … 3G-Regel gilt nur für Kunden, nicht fürs Personal (Seite 6) … Nachts kein Alkohol? Meiste Orte gegen Verbot (Seite 6) … Depression durch Lockdown: Hilfe für Jugendliche in Lübeck (Seite 10) … Welche Testzentren in Lübeck haben geöffnet (Seite 12) … Intensivmediziner: Pflegepersonal ergreift die Flucht. Mehr Corona-Kranke erwartet (Seite 16) …

– 22./23. August 2021 – Vierte Welle: Ab Montag gelten im Norden strengere Regeln (Aufmacher, Seite 1) … “Meine Bitte ist: Lassen Sie sich impfen“ (Aufmacher, Seite 4) … Corona-Inzidenz steigt über 50 (Seite 4) … Schüler wollen Infokampagne zu Corona-Impfungen (Seite 5) … Kurbetrieb Travemünde: Höheres Defizit wegen Corona (Seite 12)

Ein Piks für Sicherheit und Freiheit

– 21. August 2021 – Keine Angst vor der vierten Welle. Trotz steigender Zahlen sehen Experten keinen Grund für neuen Lockdown (Aufmacher, Seite 1) … Die vierte Welle hat begonnen (Seite 4) … Neue Testpflicht: Was jetzt für ungeimpfte Schüler gilt (Seite 6) … In diesen Schulräumen kann nicht gut gelüftet werden (Seite 9) … Ein Piks für Sicherheit und Freiheit (Aufmacher, Seite 14) … Hamburg: Raus aus der Corona-Krise (Aufmacher, Seite 15) … Corona-Tests kürzer gültig (Seite 15)

– 20. August 2021 – Kommt die 2G-Regel im Norden (Seite 1) … „Wir impfen uns gerade in die Freiheit zurück“. Jens Spahn setzt auf eine hohe Immunisierungsrate (Aufmacher, Seite 4) … Deutsche fühlen sich weniger frei (Aufmacher, Seite 5) … Hamburg ermöglicht Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Auch Veranstalter in Schleswig-Holstein wünschen sich dieses 2G-Prinzip (Aufmacher, Seite 6) … 1369 Bußgelder gegen Corona-Sünder seit Beginn der Pandemie verhängt. 69 Bürger haben gegen das Bußgeld Einspruch erhoben (Seite 9) … Schulen: 18 000 mobile Luftfilter am Ende der Herbstferien (Aufmacher, Seite 16)

– 19. August 2021 – Land verlängert Maskenpflicht an den Schulen im Norden (Aufmacher, Seite 1) … Zum dritten Mal zur Impfung? (Seite 1) … Drittimpfung gegen Corona: Viele offene Fragen (Seite 6) … Steigende Inzidenz, aber wenige Patienten in Kliniken (Seite 6) … Corona: 22 neue Fälle in Lübeck (Seite 13)

– 18. August 2021 – Kaum Luftfilter in den Schulen (Seite 1) … Alle Länder wollen Impfzentren schließen (Seite 4) … Alle warten auf die Luftfilter für Schulen (Aufmacher, Seite 7)

Spanien stuft Schleswig-Holstein als Risikogebiet ein

– 17. August 2021 – Impfempfehlung für Kinder (Seite 1) … Stiko empfiehlt Kindern und Jugendlichen Corona-Impfung (Aufmacher, Seite 4) … Neue Stiko-Empfehlung: Große Zustimmung im Norden (Aufmacher, Seite 6) … Spanien stuft Schleswig-Holstein als Risikogebiet ein (Seite 6) … 55 Corona-Erkrankte in St. Lorenz Nord (Aufmacher, Seite 13)

– 15./16. August 2021 – Ämter wieder am Limit: Bundeswehr kommt zurück. Steigende Zahl der Corona-Infektionen: Soldaten helfen nun erneut bei der Nachverfolgung (Aufmacher, Seite 1) … 3G-Regel: Reizthema an der Küste (Seite 1) … Auf der Suche nach der „Glücksformel“ (Aufmacher, Seite 5) … Iran verhängt neuen Lockdown (Seite 5) … Darum lasse ich mich (nicht) impfen. Zwei Lübecker erzählen, warum: „Ich fühle mich sicherer“ – „Ich warte lieber noch ab“ (Aufmacher, Seite 6) … 570 Jugendliche an einem Tag geimpft (Aufmacher, Seite 9) … Corona-Folgen: Die Sorgen der Aussteller (Aufmacher, Seite 12) … 3G-Regel: Das sagen Wirte und Friseure (Aufmacher, Seite 14)

– 14. August 2021- 10 500 Schüler wollen sich jetzt impfen lassen (Aufmacher, Seite 1) … Land will Impfzentren schließen (Seite 1) … RKI zählt mehr als 10 000 Impfdurchbrüche (Seite 4) … 150 000 Verstöße bei der Einreise (Seite 4) … Schleswig-Holstein schließt alle Impfzentren zum 30. September (Aufmacher, Seite 6) … Neue Corona-Statistik: Jetzt mit Impfstatus (Seite 11)

Impfen für Kurzentschlossene und Fußballfans

– 13. August 2021 – Keine Testpflicht: Eltern sauer über „Extrawurst“ der Kirche (Aufmacher, Seite 6) … Rund 200 neue Corona-Fälle an Schulen (Aufmacher, Seite 7) … Impfen für Kurzentschlossene und Fußballfans (Aufmacher, Seite 15) … Wieso? Weshalb? Warum? Viele Fragen sind offen. Noch immer ist etliches um Sars-Cov-2 und Covid-19 nicht beantwortet. Experten erklären, woran dringend geforscht werden müsste (Aufmacher, Seite 21)

– 12. August 2021 – Land führt Testpflicht in Innenräumen wieder ein (Aufmacher, Seite 1) … Bedenkliche Werte im Norden (Seite 1) … Welle der Kritik nach dem Bund-Länder-Corona-Gipfel (Aufmacher, Seite 4) … Testpflicht: Das sagen Gastronomen und Friseure (Aufmacher, Seite 6) … Dritte Impfung: Wo Auffrischungen möglich sind (Seite 6) … Ohne Termin: Mobiles Team impft auf dem Kohlmarkt (Seite 11) … Brauchen wir die Impfpflicht, Julia Zeh? Die Bestseller-Autorin und Juristin warnt vor Einschränkungen individueller Freiheiten (Seite 28)

– 11. August 2021 – Testpflicht ab 23. August beim Frisör und in der Kneipe (Seite 1) … Der Alltag wird teurer für Ungeimpfte (Aufmacher, Seite 2) … Die Inzidenz ist nicht der einzige Faktor (Seite 3) … Der Ansturm auf Sputnik V bleibt aus (Aufmacher, Seite 5) … Auffrischungsimpfungen im Norden starten im September (Aufmacher, Seite 6) … Drohungen gegen Lübecker Kinderärzte. Geplante Impfaktion ruft Impfgegner auf den Plan. Anwältin verschickt Warn-Mails (Seite 6) … Inzidenz bei Kindern sehr hoch (Seite 9)

– 10. August 2021 – Günther verspricht: Es wird keinen Lockdown mehr geben (Aufmacher, Seite 1) … Ungeimpfte sollen Tests selbst zahlen (Aufmacher, Seite 4) … Warum sind die Infektionszahlen im Norden so hoch? (Seite 6) … Erfolgreiche „Köder“: Großer Andrang bei der Impfaktion am BBZ in Bad Segeberg (Aufmacher, Seite 14)

Über jeder Medaille liegt der Schatten der Pandemie

– 8. August 2021 – Viele Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein vor dem Aus (Aufmacher, Seite 1) … Über jeder Medaille liegt der Schatten der Pandemie (Kommentar, Seite 2) … Das Ende aller Einschränkungen. LN-Mitarbeiter blickt nach Dänemark (Seite 5) … Wann kommt das Ende der kostenlosen Corona-Tests? (Seite 6) … Corona: So läuft ein Dom-Besuch. Nach eineinhalb Jahren Abstinenz: Eindrücke vom Hamburger Dom in Pandemie-Zeiten (Aufmacher, Seite 15)

– 7. August 2021 – Nach Party: Schulklassen in Quarantäne (Aufmacher, Seite 1) … Lübeck: Inzidenz über 50 (Seite 1) … So lief die erste Schulwoche in Lübeck. GEW und Eltern sehen fehlende Kohorten und Luftfilter kritisch (Seite 5) … Erste Luftfilter für Schulen bestellt (Seite 10) … Corona: 104 Lübecker mit Delta-Variante angesteckt (Seite 10)

– 6. August 2021 – Virologe warnt vor Sorglosigkeit (Aufmacher, Seite 1) … Schluss mit den Debatten über Impfverweigerer (Seite 2) … Amerika erhöht den Druck. Nach anfänglichen Impferfolgen werden die USA von einer neuen Corona-Welle erfasst (Seite 2 und 3) … Spahn will die Corona-Notlage in Deutschland beenden. Er plant mehr Druck auf Impfverweigerer und möchte für sie Einschränkungen durchsetzen (Aufmacher, Seite 4) … Minister Garg bedankt sich beim UKSH. In der Pandemie sei das Schlimmste überstanden (Aufmacher, Seite 5) … Kreuzimpfung: Probleme bei Fernreisen (Aufmacher, Seite 6) … Staffeltag der Schulen steht auf der Kippe. Wegen Corona (Aufmacher, Seite 9) … Corona: 157 aktiv Erkrankte in Lübeck (Seite 9)

– 5. August 2021 – Weiter Probleme mit dem Impfpass (Aufmacher, Seite 6) … Dänemark lockert Regeln. Trotz steigender Inzidenzen ist bald wieder mehr erlaubt (Seite 6) … Inzidenz steigt über 35: Mehr Impfungen gefordert (Aufmacher, Seite 9)

– 4. August 2021 – Impfung für Jugendliche: Ärzte sind vom Streit verunsichert (Aufmacher, Seite 1) … Belohnungen für Corona-Impfungen? Impfkampagne auch in Schleswig-Holstein ins Stocken geraten (Aufmacher, Seite 6) … Zehn Teams für Schulimpfungen (Seite 6) … Wegen Corona: Einschulung im VfB-Stadion (Seite 10) … Quarantäne für McDonald’s –Mitarbeiter (Seite 13)

Corona befördert Stadtflucht und Wunsch nach mehr Platz

– 3. August 2021 – Corona-Impfung ab zwölf: Viel Zustimmung im Norden (Aufmacher, Seite 1) ….Verständnis für Kontrolle. Stichproben auch in Puttgarden: Rückkehrer müssen Tests vorlegen. (Aufmacher, Seite 1) … Kinder und Jugendlich können künftig geimpft werden (Aufmacher, Seite 4) … Reiserückkehrer zeigen Verständnis (Seite 5) … So lief der erste Schultag im Norden. Unterricht unter Pandemiebedingungen wieder aufgenommen (Aufmacher, Seite 6) … Impfaktion im Citti-Park gestartet (Aufmacher, Seite 9) … Kinderärzte starten Impfaktion (Seite 9) … Corona-Infektionen in allen Stadtteilen (Aufmacher, Seite 10) … Corona befördert Stadtflucht und Wunsch nach mehr Platz (Aufmacher, Seite 16)

– 1. August 2021 – Schulen: Hersteller warnen vor Engpass bei Luftfiltern. Geräte sollen in Klassenräumen vor Ansteckung schützen (Aufmacher, Seite1) … Inzidenz im Norden steigt weiter (Seite 1) … Schutz an Schulen: Land ist zu spät aufgewacht (Kommentar, Seite 2) … Corona-Tests bald nicht mehr kostenlos (Aufmacher, Seite 4) … Das sagen die Schüler zum Schulstart nach den Sommerferien und zu den Corona-Anordnungen (Aufmacher, Seite 5) … Begleitung ins UKSH mit Test (Seite 11)

– 31. Juli 2021 – Pflegeheime im Norden bereiten sich auf die vierte Welle vor (Aufmacher, Seite 1) … Die Grenzen der Aufklärung. Wenn die Herdenimmunität erreicht werden soll, braucht es einen neuen Schub bei den Impfungen (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Testen und beweisen: Neue Regeln für Reiserückkehrer (Aufmacher, Seite 3) … 67 Delta-Erkrankte in Lübeck (Aufmacher, Seite 9) … Bloß kein Distanzunterreicht. Montag beginnt das zweite neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen (Aufmacher, Seite 10)

Schäuble macht Druck auf Impfverweigerer

– 30. Juli 2021 – Inzidenz steigt vor allem durch Jüngere (Aufmacher, Seite 1) … Schäuble macht Druck auf Impfverweigerer (Seite 4) … Impfzentralen bereiten sich auf die Schließung vor (Seite 5) … Impfen, aber nicht im Unterricht (Seite 6) … Corona: 98 aktiv Erkrankte in Lübeck (Seite 9) … Reiserückkehrer werden in Travemünde kontrolliert (Seite 11)

– 29. Juli 2021 – Land plant Impfaktion an den Schulen (Aufmacher, Seite 1) … Die Chance der Ärzte in der Krise (Seite 2 und 3) … Testpflicht für Rückkehrer im August? (Seite 3) … Land bereit für Auffrischungsimpfung (Seite 5) … Testpflicht für Rückkehrer: Kommt die Regelung zu spät? (Seite 6) … Timmendorf hält an Großkonzerten fest (Seite 14)

– 28. Juli 2021 – Verband fordert: Kino und Konzerte nur noch für Geimpfte (Aufmacher, Seite 1) … Testpflicht für Reiserückkehrer? (Seite 4) … Das konservative Amerika widersetzt sich. Die Corona-Impfung gerät ins Stocken (Seite 4) … Ist Mecklenburgs Corona-Ampel ein Vorbild (Seite 5) … Quarantäne auch für Geimpfte möglich (Seite 5) … Coronavirus spaltet die Welt (Seite 7) … 22 neue Delta-Fälle in Lübeck (Seite 11)

– 27. Juli 2021 – Landesregierung: Keine Rücksicht mehr auf Ungeimpfte (Aufmacher, Seite 1) … Sylt will sich Lockerungen widersetzen (Seite 1) … Die Rätsel der sinkenden Zahlen in Großbritannien (Seite 3) … Regierung lehnt Impfpflicht derzeit ab (Seite 4) … Dänemark jetzt Corona-Risikogebiet (Seite 5) … Corona: Sieben Neuerkrankte in Lübeck (Seite 9)

– 25./26 Juli 2021 – Ampelsystem statt Inzidenzwert? (Aufmacher, Seite 1) … „Doppelt geimpft, doppelt Spaß“ (Seite 4) … Kritik an der Stiko. Kinderärzte wollen Impfung für 12- bis 17-Jährige (Seite 4) … Ein nahezu normaler Urlaub ist möglich. Gelockerte Corona-Regeln und Impfsolidarität (Seite 7) … Corona im Urlaub: Segeberger Familie muss in der Türkei in Quarantäne (Seite 14)

– 24. Juli 2021 – Steigende Corona-Zahlen verunsichern Urlauber (Aufmacher, Seite 1) … Ungebremst in die vierte Welle? (Seite 4) … Wer stellt die Impfzertifikate aus? (Seite 5) … Schon über 100 000 Bürger in der MUK geimpft (Seite 12) … Neuer Schnelltest auf TW im Einsatz (Seite 13)

Sommerloch: Impfdosen bleiben liegen

– 23. Juli 2021 – Mit Leichtsinn in die vierte Welle? (Aufmacher, Seite 1) … Sommerloch: Impfdosen bleiben liegen (Aufmacher, Seite 6) … Diese (Corona-) Regeln gelten auf der Travemünder Woche (Aufmacher, Seite 9) … Corona: Flüchtlinge stärker gefährdet (Aufmacher, Seite 10)

– 22. Juli 2021 – Ministerin ermutigt Jugendliche zum Impfen gegen Corona (Aufmacher, Seite 1) … „Dampf im Kessel“. Unternehmerverbände fordern mehr Tempo im Kampf gegen Corona (Seite 1) … In Italien grassiert die „M-Variante“. Die Feiern nach dem Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft lassen die Infektionen hochschnellen (Aufmacher, Seite 5) … Experten mahnen: Trotz Impfung vorsichtig bleiben (Aufmacher, Seite 7) … Freie Impfstoffwahl: Ansturm auf MuK. Warteschlangen am ersten Tag (Aufmacher, Seite 9)

– 21. Juli 2021 – Schulstart mit Masken- und Testpflicht (Aufmacher, Seite 1) … Quarantäne nach Konzert (Seite 1) … Deutschland will Impfdosen spenden (Aufmacher, Seite 5) … Viele Testzentren wollen schließen. Kaum noch Bedarf (Aufmacher, Seite 7) … Drei Stadtteile ohne Corona-Fälle (Aufmacher, Seite 10)

– 20. Juli 2021 – Testpflicht in den Gaststätten entfällt (Aufmacher, Seite 1) … England lässt die Masken fallen (Aufmacher, Seite 4) … Impfen: Jetzt gibt es Wunschtermine (Seite 6) … Corona-Impfungen ohne Termin: Ab Mittwoch freie Impfstoffwahl (Aufmacher, Seite 9)

– 18./19. Juli 2021 – Ärzte: Kinder werden sich anstecken (Aufmacher, Seite 1) … Impfkampagnen-Trägheit rächt sich (Aufmacher, Seite 4) … Corona: Neue Welle trifft Spaniens Jugend (Seite 4) … Wie sicher ist der Urlaub im Norden? (Aufmacher, Seite 6) … Im Einzelhandel geht es wieder aufwärts (Aufmacher, Seite 7) … Anfälligkeit für Corona-Mythen (Seite 8) … Trotz Corona: Travemünder Woche mit Landprogramm (Aufmacher, Seite 9)

– 17. Juli 2021 – Drei Reiseziele als Risikogebiete (Seite 1) … Niederlande und Griechenland sind ab Sonntag Risikogebiete (Aufmacher, Seite 4) … 130 Menschen in Hamburg in Quarantäne (Seite 6)

– 16. Juli 2021 – Wirte für Ende der Testpflicht (Seite 1) … Inzidenz in Dänemark steigt (Seite 6) … Gastronomie erholt sich langsam vom Lockdown (Aufmacher, Seite 7) … Nach Corona: Am 25. Juli ist verkaufsoffen (Aufmacher, Seite 11)

– 15. Juli 2021 – Bund zahlt für Luftfilter. Mobile Geräte für die Schulen: Länder bekommen 200 Millionen Euro (Seite 1) … Geld für Luftfilter: Lübeck kritisiert das Bundesprogramm (Seite 10) … Trotz Corona: Jobmesse findet bei Gollan statt (Seite 11)

Merkel: Je mehr geimpft wird, desto freier werden wir

– 14. Juli 2021 – Vorbild Frankreich: Kommt jetzt doch die Impfpflicht? (Aufmacher, Seite 1) … Wieder nichts gelernt. Zahlen die Jungen noch einmal den höchsten Preis (Seite 2 und 3) … „Bildung muss Priorität haben“ (Seite 3) … Merkel: Je mehr geimpft wird, desto freier werden wir (Aufmacher, Seite 4) … Grüne fordern Luftfilter für Lübecks Schulen (Aufmacher, Seite 4)

– 13. Juli 2021 – Schulen: Die Rufe nach Luftfiltern werden lauter (Aufmacher, Seite 1) … Debatte um Lockerungen und Corona-Zahlen (Seite 1) … Inzidenz allein zählt bald nicht mehr (Aufmacher, Seite 4) … Wird bald vor der Kneipe geimpft? (Aufmacher, Seite 5)

– 12. Juli 2021 – Dänemark startet Impfung von Zwölf- bis 15-Jährigen (Aufmacher, Seite 1) … Das war 2020 anders als 2021. Regeln, Inzidenzzahlen: Zwei Corona-Sommer im Vergleich (Aufmacher, Seite 7) … LKW-Fahrer haben Angst vor Corona (Aufmacher, Seite 8)

– 11. Juli 2021 – Spanien zum Risikogebiet erklärt (Seite 1) … Corona – ein ständiger WM-Begleiter (Seite 3) … Ganz Spanien wird zum Corona-Risikogebiet (Aufmacher, Seite 4) … Bundespräsident warnt: Schulen müssen sicher werden (Aufmacher, Seite 5) … Reiserückkehrer bringen Delta-Variante in den Norden (Seite 5) … Ist eine dritte Dosis Biontech notwendig? (Aufmacher, Seite 6) … Die Corona-Forscher vom Gesundheitsamt (Seite 10)

– 10. Juli 2021 – Virologen im Norden warnen vor Großveranstaltungen (Aufmacher, Seite 1) … Bundesregierung wirbt für „Impfdruck“ in Deutschland (Aufmacher, Seite 4) … Was ändert sich für SHMF & Co.? Bundesländer wollen künftig wieder Großveranstaltungen mit bis zu 25 000 Zuschauern verlangen (Aufmacher, Seite 5) … Keine messbaren Antikörper: Ist Corona-Schutz gegeben? (Seite 14)

Wegen Corona: Bürgerschaftssaal wird umgebaut

– 9. Juli 2021 – Kein Zuschauer bei Olympischen Spielen – Tokio zieht wegen der Infektionszahlen die Reißleine (Aufmacher, Seite 1) … Werbung fürs Impfen: Ideen gesucht (Seite 5) … Piks zwischen Hörsaal und Mensa (Seite 10) … Lübecker Arzt: „Impfstoff, so viel wir haben wollen“ (Seite 10) … Wegen Corona: Bürgerschaftssaal wird umgebaut (Seite 11)

– 7. Juli 2021 – RKI fordert Impfoffensive gegen Delta (Aufmacher, Seite 1) … Neue Regeln für Veranstaltungen. Länder wollen wieder bis zu 25 000 Menschen in Sportarenen lassen (Seite 1) … Berlin ändert die Regeln: Portugal-Reisen wieder möglich (Aufmacher, Seite 4) … „Ein Bußgeld wird es nicht geben. Vizekanzler Olaf Scholz fordert bei Impfschwänzern Überzeugungsarbeit statt Strafzahlungen (Seite 4) … So einfach können Bürger einen Impftermin stornieren (Seite 5) – Corona-Impfung nur acht Monate gültig. Dänemark erkennt Zertifikat nur für eine begrenzte Zeit an (Seite 6) … Flughafen kommt aus dem Corona-Tal (Seite 6) ... Keine Antikörper: Dritte Impfung (Seite 14)

– 6. Juli 2021 – Kippt der Norden die Maskenpflicht für Geimpfte? (Aufmacher, Seite 1) … Der Nächste, bitte! Immer mehr Menschen lassen ihre Impftermine verfallen, ohne sie abzusagen (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Wie geht es nach den Ferien weiter. Virologin will neue Tests in Schulen (Seite 5) … So viele Jugendliche sind schon geimpft (Seite 6) … Gibt es Lohn in der Quarantäne (Seite 8) … Corona: Zweiter Fall mit Delta-Variante in Lübeck (Seite 10) … Diese Corona-Regeln gelten in Discos und Tanzlokalen (Seite 12) … Nach Corona-Pause: Hamburger Fischmarkt wieder geöffnet (Seite 16)

– 4./5. Juli 2021 – Bundesweite Inzidenz unter 5 (Seite 1) … Studien: Kreuzimpfungen sind effektiver (Seite 8) … Sonderimpfaktion in der MuK (Seite 9) … Disko mit Maske – aber nicht alle wollen (Aufmacher, Seite 11)

– 3. Juli 2021 – Kreuzimpfung: Empfehlung sorgt für Chaos bei Hausärzten (Aufmacher, Seite1) … Wie das Reisen jetzt funktioniert (Seite 3) … Spahn wirbt für schnelle Kreuzimpfungen (Aufmacher, Seite 4) … Diese Regeln gelten für Reiserückkehrer (Seite 6) … Lübeck geht beim Corona-Projekt des Bundes leer aus (Seite 10)

Tausende Impftermine verfügbar

– 2. Juli 2021 – Bund kündigt Impfaktionen an den Hochschulen an (Aufmacher, Seite 1) … Delta ist in Deutschland auf dem Vormarsch (Aufmacher, Seite 4) … 44,3 Millionen Euro von der EU. Unterstützung für das Land wegen der Corona-Pandemie (Seite 6) … Team des Lübecker Gesundheitsmobils impft Klienten (Seite 10) … Tausende Impftermine verfügbar (Seite 15)

– 1. Juli 2021 – Lübeck verlängert Impfaktion (Seite 1) … Was passiert mit den Impfresten? (Seite 6) … Impf-Sonderaktion geht in der MuK weiter (Aufmacher, Seite 9) … Lübecker Innenstadt-Händler: Ganz gut durch die Pandemie gekommen (Aufmacher, Seite 10)

– 30. Juni 2021 – Impfzentren schließen? Immer noch 1000 Anmeldungen täglich (Aufmacher, Seite 1) … Querdenker in der Sinnkrise. Gelockerte Maßnahmen, niedrige Inzidenz: Corona-Kritiker mobilisieren zu einem weiteren Protestsommer, doch bisher kommt kaum jemand (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Wahlkampf mit der Pandemie (Seite 3) … Corona hat Reiche noch reicher gemacht (Seite 7) … 100 Euro Corona-Kinderbonus auch in Lübeck (Seite 11) … Hamburg tanzt unter freiem Himmel. Am Freitag treten neue Lockerungen in Kraft (Seite 15)

– 29. Juni 2021 – Delta-Variante: Der Ruf nach Grenzkontrollen wird lauter (Aufmacher, Seite 1) … Politiker wollen Impfabstand verringern (Seite 5) … Virus-Mutationen im Urlaubsland: Was ist zu tun? (Aufmacher, Seite 6) … Urlauber sehen Testpflicht entspannt (Seite 6) … Studie aus Lübeck: Zehn Monate immun gegen Corona (Seite 9) … Dezentrale Impfzentren kommen (Seite 16)

– 27./28. Juni 2021 – Portugal-Urlauber können Reise abbrechen. Hohe Inzidenz durch Delta-Variante (Seite 1) … Kreuzfahrt unter Corona-Bedingungen (Aufmacher, Seite 3) … Impfen ohne Termin (Seite 9) … Leben nach Corona (Seite 53) … Die neue alte Welt. Vorsichtig atmen wir auf … Doch nach den langen Corona-Monaten hat sich einiges geändert (Seite 54/55) … Noch einmal den Turbo zünden (Seite 55) … Zurück ins Büro! Oder lieber nicht? (Seite 56/57)

Geht’s im Hansa-Park zu lässig zu?

– 26. Juni 2021 – Delta-Variante in SH: Strengere Kontrolle von Urlaubern nötig? (Aufmacher, Seite 1) …. „Unangenehmer Alltag“. Rostocks OB fordert, dass Ungeimpften das Leben schwerer gemacht wird (Seite 1) … Sozialer Druck auf Nichtgeimpfte steigt (Seite 6) … Corona-Regeln: Geht’s im Hansa-Park zu lässig zu? (Seite 14) … Impfkampagne für Seeleute in Hamburg gestartet (Aufmacher, Seite 15)

– 25. Juni 2021 – Jeder 30. erscheint nicht zum vereinbarten Impftermin (Aufmacher, Seite 1) … Kultur ohne Test: Wirte beschweren sich. In Konzerten, Kino und Theaterentfällt die Pflicht, nicht aber in der Gastronomie (Aufmacher, Seite 5) … Cov-Pass-App: Genesene benachteiligt (Seite 6) … Ist der Händedruck Vergangenheit? (Aufmacher, Seite 12) … Welche Lockerung wünschen Sie sich am meisten? (Seite 6) … Impfung an der Hamburger Uni abgesagt (Aufmacher, Seite 15) … Streit um Corona-Regeln (Seite 15)

– 24. Juni 2021 – Schleswig-Holstein lockert weiter (Seite 1) … Apotheken schränken Testangebote ein (Seite 6)

– 23. Juni 2021 – Vorwerker Diakonie zieht Corona-Bilanz (Aufmacher, Seite 10) … Neue Corona-Regeln: Treffen zu zehnt und private Feiern mit Test (Aufmacher, Seite 15)

– 22. Juni 2021 – Delta-Variante: Schon 51 Fälle im Norden (Aufmacher, Seite 1) … Schülern in Deutschland droht eine Corona-Krise ohne Ende (Aufmacher, Seite 4) … Die Nachfrage nach AstraZeneca reißt ab (Aufmacher, Seite 5) … Modellprojekt: Drei Discos sollen öffnen. Schleswig-Holstein will testen, ob ein Clubbetrieb unter Auflagen wieder möglich ist (Aufmacher, Seite 6)

– 20./21. Juni 2021 – Drosten warnt vor Delta Variante (Seite 1) … Starke Schule: das haben wir in der Krise gelernt (Seite 2 und 3) … „Delta-Variante wirklich ernst nehmen“ (Aufmacher, Seite 4) … Homeoffice: Ein Ende ist in Sicht (Aufmacher, Seite 6) … Corona und die Folgen: Lernbegleiter gesucht (Seite 12) … Urlaub an Nord- und Ostsee: Diese Regeln gelten für Kinder (Aufmacher, Seite 16)

Jede Impfung zählt. Wir krempeln die Ärmel hoch

– 19. Juni 2021 – Kieler Gesundheitsminister rät von riskanten Reisen ab. Große Sorge vor einer vierten Corona-Welle im Herbst (Seite 1) … Ärzte fordern Testpflicht-Stopp. Kosten und Nutzen stehen laut KVSH in keinem Verhältnis mehr (Seite 1) … „Wir kennen jetzt die Gefahr“. Gesundheitsminister Spahn erklärt, wie sich die Bundesregierung auf eine vierte Welle vorbereitet (Seite 2 und 3) … Bundeswehr zieht Soldaten aus den Gesundheitsämtern ab (Aufmacher, Seite 5) … Ärzte kritisieren Impfung an Gymnasien (Aufmacher, Seite 9) … „Ihr Sohn hat Corona“: Telefon-Betrüger in Lübeck (Seite 13) … Ganzseitiges Inserat der Bundesregierung: Jede Impfung zählt. Wir krempeln die Ärmel hoch (Seite 15)

– 18. Juni 2021 – Keine neuen Fälle in Lübeck (Seite 1) … Außer Kontrolle (Corona-Kommentar, Seite 2) … Impfregistrierung: 100 000 Anmeldungen in vier Tagen (Aufmacher, Seite 5) … Herber Rückschlag nicht nur für Curevac (Aufmacher, Seite 7) … Fast 140 000 Bürger in Lübeck geimpft (Aufmacher, Seite 12)

– 17. Juni 2021 – Es geht ums Geld: Ärzte und Apotheken streiten heftig. Was ist mehr wert: Eine Corona-Impfung oder das Ausstellen des Zertifikats darüber? (Aufmacher, Seite 1) … Diskussion um Impfzentren (Seite 1) … Jetzt nicht leichtsinnig werden (Corona-Kommentar, Seite 2) … Die Impfkampagne verlangsamt sich etwas (Aufmacher, Seite 4) … Neues Konzept für Impfzentren in Schleswig-Holstein (Aufmacher, Seite 6) … Ringen um Lehren aus Corona in Schulen (Seite 6) … Trotz Corona: Ein bisschen Public Viewing ist möglich (Seite 11)

– 16. Juni 2021 – Schleswig-Holstein plant neues Schuljahr in Präsenz (Aufmacher, Seite 1) … Maskenpflicht wird gelockert (Seite 1) … Wem der Preis gebührt. Die mRNA-Impfstoffe sind die wichtigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie (Aufmacher, Seite 2 und 3) … 22,3 Millionen mit vollem Impfschutz (Seite 3) … Vakzine schwächen Delta-Variante (Seite 3) … In der Pandemie bekommen Extremisten Auftrieb. Laut Verfassungsschutzbericht haben Rechtsradikale die Proteste gegen Corona-Maßnahmen erfolgreich gekapert (Aufmacher, Seite 4) … Kontaktverfolgung: Luca-App wird kaum gebraucht (Aufmacher, Seite 6) ... Kindeswohl in Gefahr? Diakonie in Schleswig-Holstein befürchtet einen Anstieg der Corona-Fälle (Seite 7) …. So prägte Corona das Auslandssemester (Aufmacher, Seite 20)

– 15. Juni 2021 – Politiker im Norden fordern: Weg mit der Maskenpflicht! (Aufmacher, Seite 1) … Gute Chance auf eine Impfung (Seite 1) … Wenn wir die Maske fallen lassen? (Aufmacher, Seite 2 und 3) … „Wissenschaftlich nicht begründet“. Epidemiologen und Virologen warnen vor allzu eiliger Aufhebung der Vorschriften (Seite 3) … Weniger Grippe, weniger Antibiotika (Seite 3) … London zieht die Corona-Bremse wieder an (Seite 4) … Impfpriorisierung aufgehoben: In 90 Minuten 24 000 registriert (Aufmacher, Seite 5) … Digitaler Impfpass: Fast alle Apotheken machen mit (Aufmacher, Seite 6) … Nach dem Homeoffice droht das Chaos (Aufmacher, Seite 7) … Die ersten standen um 7 Uhr vor der Tür. Zum Impfen für alle (Aufmacher, Seite 12) … Kein langes Warten mehr bei „Impfen ohne Termin“ (Seite 12) … Digitaler Impfpass startet holprig (Aufmacher, Seite 14)

Hotel „Atlantic“ erwacht zu neuem Leben

– 13./14. Juni 2021 – Kreis Plön erreicht die Null. Auch in Neumünster gab es seit sieben Tagen keine Neuinfektionen (Seite 1) … Nach dem Lockdown: Hotel „Atlantic“ erwacht zu neuem Leben (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Impfen: G7-Hilfe für ärmere Länder (Seite 4) … Weniger Geld für Schnelltests: Viele Anbieter sind in Sorge (Aufmacher, Seite 6) … Diese Ausflüge in Hamburg sind jetzt möglich. Seit Freitag gelten Lockerungen (Aufmacher, Seite 16)

– 12. Juni 2021 – Corona-Lockerungen: Jetzt 250 Gäste bei Gartenpartys erlaubt (Aufmacher, Seite 1) … Minister erwarten Andrang. Ab Montag können sich alle Schleswig-Holsteiner für Impfung registrieren (Seite 1) … Mehr Impfstoff für arme Länder (Seite 3) … Berlin hebt Reisewarnungen auf (Seite 4) … Impfzentren: Anmeldung für alle (Seite 5) … Freude über Präsenz an Unis (Aufmacher, Seite 5) … Millionen Masken vom Bund mangelhaft (Seite 6) … Vom knappen Gut zum Ladenhüter. Corona-Selbsttests kosteten 5 Euro und mehr – inzwischen gibt es sie schon für 95 Cent pro Stück (Aufmacher, Seite 8) … Maskenpflicht an der Küste fällt (Aufmacher, Seite 14)

– 11. Juni 2021 – Mobile Impfteams kommen jetzt in die Hotspots (Aufmacher, Seite 1) … Stiko: Nur vorerkrankte Kinder impfen (Aufmacher, Seite 4) … Lübeck lehnt Luftfilter in Klassenräumen ab (Aufmacher, Seite 5) … Dänemark fast ohne Maskenpflicht (Seite 5) … Unis wollen zurück zur Normalität (Aufmacher, Seite 6) … So gibt’s den digitalen Impfpass (Seite 6) … Betrug im Corona-Zentrum? Betreiber weist Vorwürfe zurück (Seite 9) … Singen in Kitas: Virologe warnt vor Infektionsrisiko (Seite 10) … 65 Erkrankte in Lübeck (Seite 10)

– 10. Juni 2021 – Apotheker stellen digitale Impfpässe aus (Aufmacher, Seite 1) … Impfung mit Astrazeneca ohne Anmeldung (Seite 1) … Berlin verlängert Corona-Brücke (Seite 4) … Corona-Impfungen: Lange Wartezeiten bei Kinderärzten (Seite 6) … Betrug im weiteren Testzentrum? (Seite 9) … Corona: 70 Personen aktiv erkrankt (Seite 9) … Die Händler hoffen auf einen Fischmarkt ohne Auflagen (Aufmacher, Seite 10)

Das sind die Corona-Helden der Stadt

– 9. Juni 2021 – Lehrer bescheinigen jetzt Corona-Testergebnisse (Seite 1) … Ostholstein ist „dunkelgrün“. Inzidenz sinkt unter 5 (Seite 1) … Abiturientin zieht Bilanz: „Man muss das Beste draus machen“. Die Corona-Pandemie war hart für Lübecks Abiturienten (Seite 11) … Wegen Corona: 30 000 Kinder ohne Schwimmunterricht (Aufmacher, Seite 12) … Rückkehr ins Schwimmbecken: DKRG darf endlich wieder ausbilden (Seite 12) … Das sind die Corona-Helden der Stadt (Aufmacher, Seite 13) … Hamburg öffnet die Tore für Gäste. Hotels dürfen ab Freitag wieder in allen Zimmern Gäste empfangen (Aufmacher, Seite 16)

– 8. Juni 2021 – 80 000 wollen Impftermin: Land verschickt ab jetzt Einladungen (Seite 1) … Nur noch 68 Infizierte in Lübeck (Seite 1) … Endlich wieder etwas los in den Läden. Nach der langen Zeit des Lockdowns geht es nun wieder aufwärts in den Geschäften (Aufmacher, Seite 6) … Impfen: Vor allem große Firmen machen mit (Aufmacher, Seite 7) … Endlich? Lübeck beendet Maskenpflicht. In der Innenstadt und Travemünde müssen keine Masken mehr getragen werden (Aufmacher, Seite 10)

– 6./7. Juni 2021 – Clubs und Discos hoffen auf Neustart im September (Aufmacher, Seite 1) … Inzidenz sinkt weiter (Seite 1) … Skandal um nutzlose Masken (Seite 4) … Die Gastronomie im Norden brummt. Gäste genießen die wiedergewonnene Freiheit (Aufmacher, Seite 6) … Hochzeiten, Partys, Geburtstage. Das sind die Regeln (Seite 6) ... Im Herbst droht eine heftige Grippewelle (Aufmacher, Seite 7) … Corona-Bilanz: Nur wenige Läden mussten schließen (Aufmacher, Seite 11)

– 5. Juni 2021 – Wieder Urlaub bei den Nachbarn! Lange hielt Mecklenburg-Vorpommern seine Grenzen geschlossen, jetzt sind Touristen wieder willkommen (Aufmacher, Seite 1) … Auf den Promenaden gilt weiter Maskenpflicht (Seite 1) … Betriebsärzte klagen. Nachfrage nach Impfstoff übersteigt Angebot (Seite 1) … Inzidenz 1,3 in Vorpommern (Seite 1) … Angstmache, bis die Kasse klingelt. In der Pandemie sind viele Menschen verunsichert (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Ganzseitiges Inserat der Bundesregierung: Mit allen Kräften impfen (Seite 5) … Schüler im Norden haben kaum Chancen auf eine Impfung (Aufmacher, Seite 8) … Die ersten Urlauber sind da. Reisesperre in Mecklenburg-Vorpommern gestern aufgehoben (Aufmacher, Seite 9) … 6100 Betriebsärzte wollen impfen (Aufmacher, Seite 10) … Impfen in Firmen: Start wird holprig (Seite 11) … Corona-Hilfen: Lübecks Jugend muss sich gedulden (Seite 13) … Urlauber nehmen die Maske locker (Aufmacher, Seite 15) … Corona: VfL-Heimspiel abgesagt (Seite 16)

– 4. Juni 2021 – Erste Schule plant Impfangebot für Kinder (Seite 1) … Impfen: Start ohne Pannen (Seite 1) … Kommt im Herbst die vierte Welle? (Seite 4) … 23 000 Registrierungen in 30 Minuten. Land regelt Vergabe von Impfterminen neu (Aufmacher, Seite 5) … Abi-Ball: Lockerungen kommen zu spät (Aufmacher, Seite 6) … Astrazeneca-Dosen laufen Ende Juni ab (Seite 6) … Lübeck sucht den Impfpass: Die gelben Ausweise werden knapp (Aufmacher, Seite 9) … Keine Tests in Restaurants (Seite 9)

Doch keine Fehltage ins Zeugnis

– 3. Juni 2021 – Arztpraxen machen Urlaub: Dämpfer für die Impfkampagne? (Seite 1) … Lübeck unter 20. Inzidenzwert in der Hansestadt sinkt (Seite 1) … Der lange Weg zur Immunität (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Zuckerbrot und sanfte Peitsche. Die Chinesen wandeln sich von Impfskeptikern zu Impfweltmeistern (Seite 3) … Tor zu den Nachbarn: Das sind die Regeln (Aufmacher, Seite 6) … Grenzkontrollen: Dänemark will alleine entscheiden (Seite 6) … Wegen Corona: Schüler können freiwillig ein Jahr wiederholen (Aufmacher, Seite 7) … Doch keine Fehltage ins Zeugnis (Seite 7) … Staatsanwaltschaft ermittelt: Neuer Testzentrum-Skandal? (Aufmacher, Seite 11) … Inzidenz unter 20

– Maskenpflicht noch bis Sonntag (Seite 11) … Freibäder: Frei für Kinder und Jugendliche (Aufmacher, Seite 13)

– 2. Juni 2021 – Montag fällt die Maskenpflicht (Aufmacher, Seite 1) … Schwedisch, sommerlich, sorgenfrei. Kein harter Lockdown, keine Maskenpflicht und immer offene Schulen (Aufmacher, Seite 2 und 3) … Neue Namen: Delta statt indisch. (Seite 3) … Forscher warnen Johnson, die Corona-Beschränkungen zu früh aufzuheben (Seite 3) … Israel lässt fast alle Regeln fallen (Seite 3) … Gefahrenlage in Deutschland sinkt – Inzidenz steigt leicht (Seite 4) … Neue Regeln für die Impfvergabe morgen (Aufmacher, Seite 8) … Gymnasien: Mehrheit fürs Impfen (Seite 8) ….Streit um Fehltage: Eltern ärgern sich über Ministerium (Seite 8) … Nur wenig Impfstoff für die Betriebsärzte (Seite 12)

– 1. Juni 2021 – Bund und Länder wollen Testzentren schärfer kontrollieren (Seite 4) … Video-Unterricht soll Standard werden (Seite 5) … „Tourismus ist kein Infektionstreiber“ (Seite 5) … Genesene: Wie weisen sie Ihre Infektion nach? (Aufmacher, Seite 6)….. Testzentren werden stärker kontrolliert (Aufmacher, Seite 7) … Maskenpflicht in Lübeck (Seite 11)

Corona als Dauer-Aufreger unschlagbar

So, hier mag, bevor es völlig langweilt, mit dem Dokumentieren Schluss sein. Alle siebzehn Monate davor ging es in den „Lübecker Nachrichten“ nicht anders zu. Tag für Tag, Monat für Monat, fast immer ganz oben auf den Seiten als „Aufmacher“. Aber, wie gesagt, diese Regionalzeitung dient nur als Beispiel, weil ich sie abonniert habe; alle übrigen Blätter strapazieren ihre Leser ebenso. Oder fühle nur ich mich strapaziert? Findet die Mehrheit der anderen Leser diese Berichterstattungs-Überflutung ganz toll? Und die Redaktion natürlich ebenfalls? Bei Journalisten gefragt sind schlagzeilenträchtige Aufregerthemen. Da ist Corona unschlagbar, Corona ist Daueraufregung. Die ängstlichen deutschen Leser wollen (und sollen) doch nichts versäumen. Das haben die politischen Panikmacher und ihre Drahtzieher im globalen Hintergrund vortrefflich hinbekommen. Doch mit welchem horrenden Schaden – politisch, wirtschaftlich und vor allem: für die Freiheit.

Eine Ausnahme aus dem Einheitsbrei des Corona-Mainstream vom 7. August sei noch vermerkt:

Schluss mit der Corona-Angst-Macherei – „Bild“ entlarvt 20 Panik-Sätze

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.