Bundestagswahl 2021 Grün, grüner, am grünsten

02. September 2021

Plakate-Wahlkampf in Ostdeutschland

von Axel R. Göhring

Bildquelle: Axel R. Göhring Kann nicht sein: „Klimaschutz“ ist ein Zuschussgeschäft und somit nicht nachhaltig

Dass die Parteien heuer keine Inhalte im Wahlkampf bringen, kann man nicht sagen. Zumindest die linken Parteien sagen auf ihren Plakaten klar, was sie vorhaben – noch mehr EU-ropa, Kampf gegen rechts, mehr Frauen- und Genderrechte, und das Wichtigste: Klima!

Corona und sozial: eher nicht

Zum Thema Corona-Politik liest und hört man erstaunlich wenig; man will die Leute wohl nicht vergrätzen, da linke Politiker erfahrungsgemäß für „Zero-Covid“ oder zumindest so viel Quarantäne wie möglich sind. Mehr Sozialstaat beziehungsweise mehr „soziale Gerechtigkeit“ fordern die beiden roten Parteien vor der Wahl natürlich immer – das darf man aber als symbolische Phrase verstehen, da Sozialisten heuer nur noch dann sozial sind, wenn es darum geht, das System auf die ganze Welt auszudehnen.

Ansonsten sind die linken Parteien auf ihren Plakaten nur noch in Nuancen unterscheidbar – eigentlich sind sie alle Wassermelonen mit unterschiedlich rotem Fruchtfleisch. Das gilt auch für die beiden jüngeren Bewerber, die Piraten und Volt; Scheinopposition. Wahrscheinlich war bei den Grünen schon alles vergeben; deswegen wechseln die nicht zum Zuge Gekommenen in Ersatz-Formationen mit demselben Programm.

Die Bürgerlichen: sprachlos

Betrachtet man dagegen die Plakate der bürgerlichen Parteien, gähnt einen zumeist absolute Leere an. CDU und Freie Wähler zeigen nur die Gesichter ihrer Kandidaten mit nichtssagenden Parolen wie „Klartext“ darunter. Dabei wäre es Klartext, wenn man den dominierenden Inhalten der R2G-Parteien Paroli bieten würde. Das traut sich eigentlich nur die AfD, indem sie „Deutschland normal“ oder die Abschaffung der GEZ fordert, wobei diese Plakate höchstens in Dörfern oder an Ausfallstraßen länger als einen Tag hängen bleiben.

Die FDP mit ihrem Posterboy Christian Lindner bringt eine Mischung aus CDU- und AfD-Taktik – auf einigen Plakaten sieht man nur Lindner, auf anderen Forderungen wie „erfinden statt verbieten“. Der Satz klingt gut, bedeutet realiter aber, dass für die Energiewende und den Klimaschutz nicht staatlicherseits nur verboten, sondern auch die Wirtschaft gefördert werden soll. Das mildert die ruinöse Klimapolitik Deutschlands aber höchstens etwas ab, da die Reduktion von Pupsgasen in der Atemluft völlig sinnlos ist, gleich auf welchem Wege es erreicht wird.

Grüne Demokratie

Fazit: Die grüne Eintönigkeit der linken Parteien und die Sprachlosigkeit der anderen zeigen uns, dass eine pluralistische Demokratie schon gar nicht mehr existiert. Wer nicht klar grün ist, kann oder will seine Positionen im öffentlichen Raum gar nicht mehr äußern. Der Paria AfD muss seine Plakate bewachen oder fast schon in den Wald hängen, da die handgreiflichen Anhänger der R2G-Konkurrenz sie sonst zerstören. Dasselbe würde wahrscheinlich auch FDP, Union und Freien Wählern passieren, wenn sie ihre kontragrüne Position nicht so verklausuliert formulierten wie die FDP mit dem „Erfinden“-Slogan.