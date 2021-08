Lichtschlags Beste Diageo

28. August 2021

Talisker oder Lagavulin?

von André F. Lichtschlag

Fangen wir an mit der Zugabe: Wer hatte nicht irgendwann „seine Zeit im Irish Pub“ – mit den Pogues oder klassischerer Folk-Musik, womöglich live dargeboten auf kleiner verrauchter Bühne, nicht enden wollendem Dartspiel (Dubble out, verdammt) und einem frisch gezapften Kilkenny oder Guinness in der Hand? In solcher meist studentisch geprägten Umgebung sind die dunklen, süffigen Biere bis heute weltweit durch nichts zu ersetzen – und deshalb auch eine ewig sprudelnde Einnahmequelle für deren Eigentümer seit einer Unternehmensfusion 1997: dem britischen Diageo-Konzern.

Der aber ist in erster Linie gar nicht Bierbrauer, sondern der weltweit größte Spirituosenhersteller. Das Marken-Portfolio klingt wie das Promotionswissen eines jeden Barkeepers zwischen Manhattan und Singapur: Vom modischen Gin (Gordon‘s, Tanqueray und andere) über den ewigen Rum (unter anderem Zacapa, Captain Morgan), Wodka Smirnoff und Tequilla Don Julio bis hin zu Liqueur-Spezialitäten wie Sheridan‘s oder Baileys. Das Prunkstück im Diageo-Katalog aber ist das Whisky-Sortiment mit circa 30 Brennereien vorwiegend aus Schottland, darunter einige der bekanntesten und edelsten wie die Stammhäuser der Insel-Gaumenperlen Talisker und Lagavulin oder Festland-Leckereien-Destillen wie Gragganmore und Dalwhinnie. Als wäre all das und noch viel mehr nicht genug, findet sich auch noch der wohl bekannteste Blended Whisky als gern besungener bester Freund im Programm: Johnnie Walker.

Alkohol – das heißt auf Börsianisch: Diageo. 80 Prozent des Umsatzes erzielt der Konzern mit Spirituosen, 13 Prozent mit Bier und die restlichen sieben Prozente durch den Verkauf von Mixgetränken und Sonstigem. Vertrieben werden die Getränke auf allen Kontinenten mit einem leichten Schwerpunkt in den USA (36 Prozent) und erstaunlichen zwölf Prozent Absatz auch in Afrika.

Fast so breit gestreut wie die Konsumenten sind auch die Aktien, die sich zu 90 Prozent in den Händen der kleinen Genießer, also im Streubesitz befinden.

Ganz so ruhig, wie die edleren Whiskys in den Fässern reifen, verläuft die Aktienkurve bei Diageo nicht, vor allem der kurze Corona-Schock im März 2020 fiel heftig aus, sackte der Kurs doch von 37 auf 27 Euro steil in den Keller. Aber hier wie bei allen anderen Ausschlägen fand Diageo schnell und artig auf den gewünschten Wachstumspfad unserer geliebten Kurve von links unten nach rechts oben zurück – klarer Luro-Verlauf sowohl im Fünf- wie auch im Zehn-Jahresrückblick und in der Langzeitbetrachtung seit der Jahrtausendwende.

Die Dividenden werden im britischen halbjährlichen Rhythmus ausgezahlt und folgen dem geglätteten Kursverlauf, denn Diageo gehört zum erlauchten Kreis der Dividenden-Aristokraten, die ihre Ausschüttungen seit mindestens 25 Jahren jährlich erhöht haben, im Fall von Diageo seit 34 Jahren. Von der Jahrtausendwende bis heute stieg die Dividende von 0,2 Britischen Pfund auf nunmehr 0,7 GBP pro Aktie. Das sind zuletzt immer gut zwei Prozent Rendite jährlich.

Nicht so schmackhaft für Aktionäre ist allerdings die mit 70 Prozent sehr hohe Schuldenquote, die nicht noch weiter ansteigen sollte. Doch die Chancen dafür stehen gut, denn der gern gesehene Burggraben könnte als Weltmarktführer und Markengigant nicht nur bei schottischem Whisky kaum größer, breiter und tiefer sein. Und das Beste kommt erst noch: Krisensicherheit und Zukunftsaussichten. Und damit zu den drei guten Gründen, warum das Unternehmen in zehn Jahren eher noch besser dastehen sollte.

Erstens: Wirklich guter Whisky ist mindestens zehn Jahre in aller Ruhe im Fass herangereift – dieser Teil des Ertrags in zehn und mehr Jahren ist also bereits abgefüllt, die Arbeit erledigt. Die Zeit sorgt hier nun ganz allein für den Geschmack. Und für die Einnahmen der Zukunft. Whisky gilt schließlich auch als Form der Wertanlage.

Insofern ist diese auch – zweitens – inflationssicher. Der Wert des Geldes wird fallen, der des guten Whiskys mit den Jahren eher steigen. Und was Diageo als Ganzes betrifft: Alkohol getrunken wird immer – in unruhigen Krisenzeiten eher mehr als sonst. Ob aus Frust im Lockdown und in der Wirtschaftsflaute oder zur Party in der scheingeldgetriebenen Hochkonjunktur: Schnaps ist stets mit dabei, auch und gerade als Krisengewinnler – zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Barkeeper oder Ihre Leber.

Und drittens: Diageo ist als (irisch-) britischer Konzern im alten Europa und vor allem in den USA bereits gut aufgestellt. Aber bislang nur 19 Prozent des Umsatzes werden im asiatisch-pazifischen Bereich – also in der wohl kommenden Boom-Region der Welt – gemacht; ausbaufähig genau dort, wo die Musik spielt. Und da schadet ganz sicher auch der Brexit nicht, er wird, wie so vielen anderen Insel-Unternehmen, auch Diageo nützen, wenn Großbritannien sich von der kriselnden EU weiter ab- und der Welt zuwendet. Insofern: Cheers! Und Sláinte!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Aug./Sep.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 215.