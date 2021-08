Das intellektuelle Erbe Hayeks (1) Ayn Rand sollte recht behalten

22. August 2021

von Hans-Hermann Hoppe

Bildquelle: Wikimedia Commons Prinzipienfest: Ayn Rand (1905–1982)

Bei dem unmittelbar anschließenden Text handelt sich um meine Übersetzung eines Auszugs aus einem längeren Brief Ayn Rands an Leonard Read aus dem Jahr 1946. Zur historischen Einordnung und in Bezug auf die beteiligten Personen dürfte diese Information hilfreich sein: Ayn Rand (1905–1982) war zu diesem Zeitpunkt, seit der Veröffentlichung ihres Romans „The Fountainhead“ (deutsch: Der Ursprung) im Jahr 1943, eine bereits weithin bekannte Literatin, aber der große Durchbruch zu nationaler und internationaler Berühmtheit, der mit ihrem 1957 veröffentlichten Roman „Atlas Shrugged“ (deutsch: „Der Streik“) erfolgen sollte, stand noch bevor. Leonard Read (1898–1983) gründete mit der bis heute bestehenden und von ihm bis zu seinem Tod geleiteten Foundation for Economic Education (FEE) im Jahr 1946 die erste explizit libertäre Institution in den USA. Friedrich August von Hayek (1899–1992) war zu diesem Zeitpunkt, mit der Veröffentlichung von „Road to Serfdom“ (deutsch: Der Weg zur Knechtschaft) im Jahr 1944 in den USA, gerade ein großer kommerzieller Erfolg gelungen und zu nationaler Berühmtheit aufgestiegen. Hier also der Brief von Rand an Read vom 1. August 1946:

„Lieber Leonard, Danke für Deinen Brief vom 22. Juli. Ich sehe, warum ich politische Diskussionen mit Dir mag. Mir gefällt Deine Art, Kritik zu begegnen und zu beantworten. Du bist dabei stets fair. (…) Nun zur politischen Diskussion Deines Briefs. Ich befinde mich in voller Übereinstimmung mit Dir hinsichtlich Deiner Verärgerung hinsichtlich der Konservativen, die behaupten, sie seien gegen jeden Zwang und alle Zwangsmaßnahmen, außer wenn es sich um ihr jeweils besonderes persönliches Lieblingsprojekt handelt. Das ist ihre übliche Attitüde und das, was unserer Seite den größten Schaden zufügt. Daran lässt sich nichts ändern, außer das Problem an der Wurzel anzugreifen. Die Wurzel ist die Tatsache, dass die Menschen jeden Begriff von Prinzipien verloren haben. Die Heilung muss folglich damit beginnen, die Menschen umzuerziehen, um sie zu einem Verständnis der Bedeutung von Prinzipien und ihrer Anwendung zu bringen. Dies ist ein Beispiel dafür, dass unser Kampf auf philosophischem Terrain ausgefochten werden muss. (…) Mir hat Deine Aussage gefallen, dass Du nicht weißt, was ein Intellektueller ist. Sicher gibt es gegenwärtig nicht viele Exemplare dieser Spezies. Ein Intellektueller ist eine Person, die denkt. Das schließt die meisten Zeitgenossen per definitionem aus. Die schrecklichen Exemplare, die gegenwärtig als professionelle Intellektuelle herumstolzieren, sind ein Haufen nichtswürdiger Angeber oder Heuchler, noch dazu meistens Lefties, die man am besten ignoriert. Sie sind für unsere Seite nutzlos. Was wir brauchen, sind wirkliche Intellektuelle, das heißt: Denker. Aber wir können Denker nicht ‚konvertieren‘ oder ihre ‚Hingabe zurückgewinnen‘. Wir brauchen sie, um uns zu konvertieren – das heißt, um Unternehmern und Konservativen die richtige Philosophie zu lehren und beizubringen. Solche Denker gibt es noch hier und da, und wir benötigen sie dringend. Nein, sie sind keine ‚Feiglinge‘, wie Du in Deinem Brief sagst. Und sie haben nicht aufgegeben. Sie sind abgewürgt und gestoppt worden, und die öffentliche Ausübung ihrer Funktion ist durch das Fehlverhalten unserer Unternehmer verhindert worden. Du weißt, dass ihnen für die letzten 15 Jahre jede legitime Ausdrucksplattform – Zeitungen, Magazine, Verlagshäuser – verschlossen gewesen ist. All diese sogenannten respektablen Publikationen mit ihren konservativen Eignern sind durchgehend mit Lefties bemannt, die eine Barrikade gegen alle genuinen Vertreter unserer Seite errichtet haben. Nur den Hayeks und anderen ähnlichen Kompromisslern ist es gestattet durchzudringen, der Sorte, die der kommunistischen Sache nützlicher ist als der unseren. Darum ist es jetzt schwer, die echten Denker, die wir brauchen, zu finden. Denn man hat ihnen nicht erlaubt, sich einen Namen zu machen, in die Öffentlichkeit zu treten und entdeckt zu werden. Es ist also unser Job, sie zu finden. Und, glaube mir, das sollte die wichtigste Aufgabe Deiner Organisation sein. Es ist nicht fair, sie Feiglinge zu nennen, wenn sie doch einen verzweifelten und einsamen Kampf führen, ohne Aussicht darauf, gedruckt zu werden – so wie es auch mir für viele Jahre ergangen ist. Mir selbst ist der Durchbruch schließlich gelungen, aber ich möchte nicht, dass der Kampf für andere dem Individualismus verschriebene Autoren ebenso beschwerlich ist wie in meinem Fall. Lass uns darum den Weg für sie freimachen. Und wann auch immer Du die Chance hast, die Situation der Intellektuellen mit irgendeinem Deiner Big-Business-Unterstützer zu diskutieren, solltest Du unermüdlich und bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinarbeiten, ihren Einfluss dahingehend zu verwenden, die republikanischen Zeitungen und Magazine von ihrer dreckigen Ansammlung von Lefties zu säubern und stattdessen Schreiber unserer Überzeugung anzustellen. Das sollte Dein Ziel sein. Das ist das Ziel, für das ich an Deiner Seite mit allem, was ich habe, zu kämpfen bereit bin. Your fighting ‚ghost‘ Ayn“

Als Veteran der von Rand als „unsere Sache“ angesprochenen intellektuellen Tradition erlaube ich mir im Folgenden ein paar ausführlichere Betrachtungen zu den von ihr angesprochenen Themenkreisen aus heutiger Sicht – 75 Jahre nach ihrer Stellungnahme. Dabei ist mit „unserer Sache“ zu diesem Zeitpunkt keineswegs der erst später entstehende sektiererische Randianismus beziehungsweise Objektivismus gemeint, sondern schlicht und einfach der kompromisslos-radikale klassische Liberalismus.

Die Kontrolle sämtlicher „respektierlicher“ Medien – Zeitungen, Zeitschriften, Verlage, Rundfunk, Fernsehen – durch Pseudo-Intellektuelle fast durchgehend egalitärer, links-grüner Provenienz, ist seither nicht nur nicht durchbrochen, sondern noch weiter gesteigert worden. Das gesamte politische Spektrum, sowohl in den USA als auch in Deutschland, hat sich stetig immer weiter nach links verschoben. Es gibt heute keine explizit nicht sozialistische politische Partei mehr. Sämtliche Parteien, wie auch immer ihr Name, akzeptieren heute nahezu alle zentralen Forderungen des Kommunistischen Manifests als geradezu selbstverständlich.

Dazu gehört insbesondere auch die quasi-religiöse Anbetung der Demokratie, selbst seitens sogenannter Liberaler. Dabei ist Demokratie, ob direkt oder indirekt, ganz ersichtlich eine Form des Kommunismus. Eine Mehrheit entscheidet darüber, was mir gehört und was nicht und was ich tun darf oder nicht. Das ist Gemeineigentum und Kommunismus. Mit Privateigentum, Eigenverantwortung und persönlicher Freiheit, dem Kern der liberalen Doktrin, wie sie von Ludwig von Mises (1881–1973) dargestellt worden ist, dem „letzten Ritter des Liberalismus“ (Guido Hülsmann), hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun. (Der gegenwärtige Umgang mit dem Coronavirus ist nur der jüngste Beweis dafür, dass die Demokratie nichts anderes ist als eine Variante des Kommunismus.)

Angesichts dieser ungebrochenen und sogar noch weiter verfestigten Vormacht der Linken gelingt es nach wie vor allenfalls ein paar prinzipienlosen, kompromisslerischen „Marktwirtschaftlern“, gelegentlich bis hinauf auf die große Bühne der etablierten Medien vorzudringen und zur Berühmtheit aufzusteigen. Diese Tatsache zeigt aber auch, dass Rands strategischer Ratschlag – bei der von ihr angestrebten ideologischen Umerziehung auf die Unterstützung von Unternehmern und insbesondere Großunternehmern zu setzen – ein Irrtum war und ist. Es war und ist schlicht naiv zu glauben, Unternehmer seien gleichsam natürliche Verbündete einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung. In Sonntagsreden mögen sie den freien Wettbewerb beschwören, im Alltagsleben dagegen und hinsichtlich ihres jeweils eigenen unternehmerischen Tätigkeitsbereichs bevorzugen sie stattdessen regelmäßig eine vor Wettbewerb möglichst weitgehend geschützte Monopolstellung, die sie nur in Kooperation mit der Staatsmacht erlangen können. Und diese unternehmerische Kooperationsbereitschaft wird noch dadurch befördert, dass jeder Unternehmer weiß, und dies umso mehr, je größer und erfolgreicher er ist, dass die Staatsmacht ihn einerseits jederzeit ruinieren kann, ihm aber andererseits auch die Aussicht auf lukrative Subventionen oder Staatsaufträge eröffnet.

Diese Einsicht bezüglich Rands strategischen Fehlurteils wird durch eine Reihe jüngerer Ereignisse und Entwicklungen noch zusätzlich bekräftigt. So ist die Unternehmerschaft bei der Förderung echter, dem Individualismus und einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verpflichteten Intellektuellen nicht nur nicht hilfreich gewesen. Sie ist inzwischen selbst zu großen Teilen von der erwähnten allgemeinen Linksverschiebung des politischen Spektrums, dem links-grünen Zeitgeist, erfasst und geprägt – ihre frühere Gleichgültigkeit ist mittlerweile sogar einer unverhohlenen Feindseligkeit dieser Spezies von Intellektuellen gegenüber gewichen.

Dabei erschienen die Aussichten „unserer Sache“ mit dem Aufkommen des neuartigen Mediums Internet seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts zunächst durchaus vielversprechend und gaben Anlass zu Optimismus. Mit dem Internet eröffnete sich erstmals die Möglichkeit, auch abseits der Hauptstrommedien an die Öffentlichkeit zu treten, die durch diese Medien errichtete Schweigemauer zu durchbrechen und sich unabhängig von ihnen einen eigenen Namen zu machen. Natürlich traten angesichts dessen nun auch Gestalten ans Licht, deren antikapitalistisches Geschreibsel selbst den etablierten links-grünen Meinungsmachern bis dahin als zu abwegig erschienen war – man denke nur an den Genderwahn. Aber das Internet ermöglichte es auch einer Reihe echter, unserer Sache verschriebener Intellektueller, die zuvor einsam und unerkannt geblieben waren und geblieben wären, an die Öffentlichkeit zu treten, ihr Talent unter Beweis zu stellen und sich dabei nicht selten einen großen Namen mit einem teilweise riesigen Publikum zu erarbeiten.

Doch, und damit komme ich zum Thema Unternehmer zurück, diesen beiden gegensätzlichen durch das Internet ermöglichten Untergrundströmungen wurde eine komplett unterschiedliche Behandlung durch das Establishment zuteil. Der links-grüne Untergrund trat immer stärker offen zutage und drang Schritt für Schritt bis in die Hauptstrommedien vor. Den Protagonisten dieser Szene wurde dort mehr und mehr Zugang gewährt und ihre Themen und Slogans zunehmend aufgenommen und zu den eigenen „politisch korrekten“ Anliegen gemacht: die „skandalöse“ Ungleichheit von Männern und Frauen, von Weißen und Schwarzen, von Einkommen, Löhnen und Vermögen. Und dann: „me too“, „say no to racism“, „black lives matter“, „Fridays for Future“, „all refugees welcome“, „no borders“, „kein Mensch ist illegal“, „gemeinsam gegen Hass im Netz“, „vereint gegen rechts“ und so weiter und so fort. Das vorliegende Ergebnis: eine zunehmend fanatisierte links-grüne Einheitsfront, deren Ziel es offenkundig ist, die Bevölkerung zunehmend realitätsblind zu machen beziehungsweise zu verblöden und zu infantilisieren, um auf diese Weise dann umso ungestörter ihren eigenen „gutmenschlichen“ Größenwahn ausleben zu können.

Während es dem links-grünen Sumpf gelang, in die Hauptstrommedien vorzudringen und diese zunehmend zu infiltrieren, wuchs umgekehrt die Abwehrhaltung und Ausgrenzung von Seiten dieser Medien gegenüber der im medialen Untergrund gleichzeitig entstandenen intellektuellen Gegenbewegung: der Fundamentalopposition wider den links-grünen Zeitgeist und die durch ihn definierte „politische Korrektheit“ seitens radikaler, kompromissloser und prinzipiengeleiteter Intellektueller libertärer und alt-konservativer Provenienz. Und diese Abwehrhaltung und Ausgrenzung durch das mediale Establishment wuchs umso mehr, je erfolgreicher und publikumswirksamer diese Oppositionsbewegung wurde. Ja, sie nahm geradezu hysterische Züge an, je mehr es sich abzeichnete, dass diese Opposition nicht nur nicht totzukriegen war, sondern sich stattdessen zu einer unkontrollierbaren „populistischen“ Anti-Establishment-Bewegung gemausert und erweitert hatte. Und es war bezeichnenderweise dann in dieser für das links-grüne politische Establishment zunehmend bedrohlich erscheinenden Lage, dass insbesondere die Großunternehmerschaft sich nun ganz offen als Feind der Freiheit entpuppte und als Verbündeter und konstitutiver Bestandteil der herrschenden Elite offenbarte. Im Schulterschluss mit den Spitzen der Politik und ihren Hofschranzen in den „seriösen“ Medien begannen ausgerechnet die angeblich so progressiven Big-Tech-Firmen – Amazon, Facebook, Apple, Google, Twitter, Whatsapp, Youtube et cetera – damit, alle auch nur halbwegs prominenten Gegner beziehungsweise „Leugner“ des politisch-korrekten links-grünen Glaubenssystems öffentlich zu brandmarken und vom Zugang zu den sogenannten sozialen Medien auszuschließen, um auf diese Weise deren berufliche Existenz zu vernichten. Und um diesen „Säuberungsmaßnahmen“ noch zusätzlichen Nachdruck zu verleihen, scheute man nicht einmal davor zurück, sich mittels direkter oder indirekter Zuwendungen selbst mit der sogenannten Antifa und ihren diversen Ablegern zu verbandeln, die, ähnlich den einstmaligen Schlägertrupps des Rotfrontkämpferbunds oder der SA, derart als „Volksfeinde“ gebrandmarkte Personen darüber hinaus sogar hinsichtlich ihrer physischen Existenz bedrohten und bedrohen.

Fazit: Rands strategische Empfehlung einer Koalition von libertären und alt-konservativen Intellektuellen auf der einen Seite und Großunternehmern auf der anderen muss als realitätsfern verworfen werden. Stattdessen steht „unserer Sache“ nur eine dezidiert populistische, antizentralistische und prosezessionistische Strategie zur Verfügung, die das Großunternehmertum als integralen Bestandteil der links-grün verseuchten Herrscherklasse erkennt, die es insgesamt und unterschiedslos mit allem, was man hat, zu bekämpfen gilt.

An- und abschließend nun eine Reihe detaillierterer Betrachtungen zum Thema Friedrich August von Hayek und zu seinem Typus des Intellektuellen. Auch wenn man Hayek, wie ich selbst, für einen der bedeutendsten Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts hält, dem man zentrale Einsichten auf dem Gebiet der theoretischen Ökonomie und der Ideengeschichte verdankt, so komme ich doch, wie auch mein Lehrer und Mentor Murray Rothbard (1926–1995), zum gleichen Urteil wie Ayn Rand vor mehr als 70 Jahren: dass er „unserer Sache“ insgesamt mehr geschadet als genutzt hat. Gewiss ist Hayek kein Linker im traditionellen Sinn, der je eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel befürwortete. Ganz im Gegenteil, im Verlauf der sogenannten sozialistischen Kalkulationsdebatte in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte er sich den Ruf eines scharfen Gegners des „klassischen“ Sozialismus erworben und war aufgrund dessen zu einem Champion des „Liberalismus“ ausgerufen worden. Aber der Liberalismus Hayeks hatte und hat wenig mit dem zu tun, was Rand als „unsere Sache“ anspricht.

Die Sache Rands war, wie eingangs schon erwähnt, der klassische Liberalismus, wie er vorbildlich von Hayeks Lehrer und Förderer Ludwig von Mises dargestellt und ausgearbeitet worden ist. Mises zufolge bedeutet Liberalismus, in einem Wort zusammengefasst, Privateigentum, und stellt damit das komplette Gegenteil nicht nur des klassischen Sozialismus mit seiner Forderung nach Gemeineigentum, sondern ebenso jeder Form des Interventionismus beziehungsweise des Sozialdemokratismus mit ihren diversen Forderungen nach angeblich erforderlichen „korrigierenden“ staatlichen Eingriffen in Privateigentumsrechte dar. Gemessen an diesen Standards ist Hayek kein Liberaler, sondern ein Interventionist. Gewiss: Als professioneller Ökonom lehnt er manche Interventionen als kontraproduktiv ab. Mindestlöhne führen zu Arbeitslosigkeit, Mietpreisbremsen zu Wohnraumverknappung und Geldmengenvermehrungen zu Umverteilung, aber nicht zu Wohlstandszuwachs. Solche Eingriffe werden von ihm deshalb verworfen. Gleichwohl ist Hayek aber emphatisch in seiner prinzipiellen Ablehnung einer Politik des „laissez faire, laissez passer“, wie sie von klassisch Liberalen vom Schlage Mises‘ befürwortet wird. Er geht in seinem Etatismus sogar so weit, zu behaupten, der Staat solle seine Macht der Steuererhebung dazu benutzen, um seinerseits solche Dienstleistungen zu erbringen, die der Markt nicht oder nicht in ausreichender Menge bereitstelle, was staatlichen Eingriffen in das Marktgeschehen offensichtlich Tür und Tor öffnet, ja geradezu einem Freibrief für staatliche Willkür entspricht.

Während der klassische Liberalismus Mises‘ durch eine klare, stringente, in sich konsistente und systematische Gedankenführung gekennzeichnet ist, die kaum einen Interpretationsspielraum offenlässt, ist der interventionistische Liberalismus Hayeks dagegen ein Gemenge oft unklarer, in sich widersprüchlicher und unsystematischer Gedanken mit einer dementsprechenden Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten. Doch ist es gerade dieser Umstand der inneren Widersprüchlichkeit seiner politischen Philosophie, dem Hayek seinen Durchbruch in die „gute Gesellschaft“ und seinen Ruf als „der größte Freiheitsphilosoph und -ökonom des 20. Jahrhunderts“ (Gerd Habermann) verdankt. Seine verworrene Sorte des Liberalismus bot und bietet dem politischen Establishment der westlichen Welt genau das, was es zur Bestärkung und Vertiefung der eigenen Legitimität brauchte. Einerseits stellte er diesem als bekannter Kritiker des klassischen Sozialismus eine Reihe schlagkräftiger Argumente im sogenannten Wettbewerb der Systeme – des „westlichen Kapitalismus“ gegen den „östlichen Kommunismus“ – zur Verfügung, der bis zum offenbaren Bankrott des Letzteren Anfang der 1990er Jahre andauern sollte. Andererseits jedoch eröffnete er diesem Establishment auch eine Reihe trügerischer Argumente beziehungsweise Ausreden, mit denen es seine eigenen stetig zunehmenden „wohlfahrtsstaatlichen“ Eingriffe in das freie Marktgeschehen vermeintlich rechtfertigen konnte, während er sich gleichzeitig deutlich von dem angeblich „dogmatischen“ Liberalismus eines Ludwig von Mises distanzierte und diesem sogar, ohne auch nur den Schimmer eines Beweises, unterstellte, er habe sich am Ende seines Lebens selbst, unter seinem, Hayeks Einfluss, von seinem früheren „exzessiven Rationalismus“ abgewandt.

Mit dieser prinzipienlosen „zentralistischen“ Positionierung konnte Hayek überall (jedenfalls außerhalb Nordkoreas) gesellschaftsfähig werden. Und, wenig überraschend: Dementsprechend prinzipienlos ist dann auch Hayeks intellektuelle Hinterlassenschaft in Gestalt einer inzwischen unüberschaubar großen Anzahl mit seinem Namen assoziierter Einrichtungen aller Art. Eine Betrachtung der diesbezüglichen Lage in den USA (knapp) und Deutschland (ausführlicher, im zweiten Teil) mag diese Einschätzung illustrieren.

Die „Austrian School“ und dann die „austro-libertarian“ Bewegung im Nachkriegsamerika war zunächst und für ganz geraume Zeit, wie auch Hayek nicht umhin konnte anzuerkennen, eine Mises-Schule und -Bewegung, inspiriert, repräsentiert und angeführt von Mises selbst und dann von seinem amerikanischen Meisterschüler Murray Rothbard. Mit der Gründung des Cato Institutes Mitte der 1970er Jahre, mit Rothbard als intellektuellem Oberhaupt und Charles Koch, dem CEO der Koch Industries und einem der reichsten Männer Amerikas, als Finanzier, sah es für kurze Zeit sogar so aus, als könne der austro-libertäre Bewegung der direkte Durchbruch aus dem intellektuellen Abseits auf die große öffentliche Bühne gelingen. Aber es sollte nicht sein.

Nach nur ein paar Jahren kam es zu einem intellektuellen Zerwürfnis zwischen Koch und Rothbard. Um an politischem Einfluss und „Respektabilität“ zu gewinnen, entschloss sich Koch, das Institut und seine diversen anderen philanthropischen Unternehmungen von der Westküste in den Umkreis von Washington D. C. zu verlegen und anstelle von Mises und Rothbard nunmehr Hayek und dann auch Milton Friedman (1912–2006), die Nobelpreisträger der Jahre 1974 und 1976, zu seinen neuen intellektuellen Aushängeschildern zu erheben. Und Rothbard, der sich dieser Entscheidung vehement widersetzte, wurde im Zuge dieser Wende aus dem Cato Institute gedrängt und auf schändliche Weise um seine Gründeranteile an dieser Einrichtung betrogen.

1982, nur ein Jahr nach Rothbards endgültigem Bruch mit Cato und dem Koch-Apparat, dem sogenannten „Kochtopus“, kam es dann zur Gründung des Ludwig von Mises Institute durch Llewellyn (Lew) H. Rockwell Jr., mit Rothbard als akademischem Direktor und angesiedelt weit ab von Washington D. C. in Auburn, Alabama. Inzwischen, fast 40 Jahre später, unter der andauernden Leitung des unvergleichlichen Lew Rockwell, inspiriert vom Werk Mises‘ und Rothbards, den zwei zentralen Schöpfern der austro-libertären Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, und finanziert von einer Vielzahl kleiner privater Spender anstatt eines oder einiger weniger Großspender, ist das Mises Institute von seinen fast unscheinbar bescheidenen Anfängen zu einer Institution mit weltweiter Ausstrahlung und weltweiten Verbindungen herangewachsen. Nach wie vor (und kaum überraschend) sind Austro-Libertarians weiterhin nur eine kleine Minderheit im ständig anwachsenden Meer staatlich ausgehaltener oder subventionierter Intellektueller beziehungsweise Pseudo-Intellektueller. Und angesichts ihrer von Anbeginn bis auf den heutigen Tag hin durchgehaltenen Kompromisslosigkeit und Prinzipientreue und der demgegenüber bereits erwähnten zunehmenden Linksverschiebung des gesamten politisch-philosophischen Meinungsspektrums ist die intellektuelle Außenseiterposition der in der Mises-Rothbard-Tradition stehenden Austro-Libertarians heute sogar noch stärker prononciert als je zuvor. Und doch: Trotz (oder wegen?) aller gegenteiligen Bemühungen seitens des links-grünen Establishments kann ihre Existenz und ihre grundlegende Kritik an den herrschenden Zuständen heute nicht mehr totgeschwiegen und ignoriert werden und ist die austro-libertäre Bewegung inzwischen zu einem dauerhaften, inoperablen Stachel im Fleisch dieses Establishments herangereift.

Bezeichnenderweise sind das Mises Institute und die mit ihm assoziierten Denker insbesondere auch zum Stachel im Fleisch des Cato Institutes und aller übrigen zum Kochtopus gehörigen Einrichtungen wie zum Beispiel des an der George Mason University angesiedelten Mercatus Centers oder der Students for Liberty avanciert, nachdem diese sich, nach der Verbannung Rothbards, zunehmend einem intellektuellen Kuschelkurs mit dem Ziel einer sukzessiven Annäherung an das politische, mediale und universitäre Establishment zuwandten. Gewiss zeigte man sich in diesen Kreisen weiterhin einer im weitesten Sinne marktwirtschaftlich orientierten Politik verpflichtet. Doch legte man großen Wert auf einen direkten Zugang zu prominenten Politikern und insbesondere hochrangige Vertreter ausgerechnet der US-Zentralbank, der Fed, waren gern und häufig gesehene Gäste und Sprecher bei den diversen Veranstaltungen im Umfeld dieser Einrichtungen. Dementsprechend waren die aus dieser Ecke kommenden und an die Öffentlichkeit und die Politik gerichteten Vorschläge und Forderungen dann auch so gut wie nie radikaler, grundsätzlicher oder prinzipieller Art. Kompromisse waren aus ihrer Sicht nicht etwas, was sich daraus ergab, dass man sich bei der Durchsetzung von Prinzipien angesichts unüberwindbarer Widerstände nur unvollständig durchzusetzen vermochte, sondern Kompromiss und Kompromissbereitschaft wurden gewissermaßen selbst zum Prinzip erhoben. Und auch um die im engeren Sinne wissenschaftlichen Beiträge, die aus diesem Milieu stammten und stammen, steht es nicht viel besser. Der misessche Apriorismus, das heißt die praxeologische Methode axiomatisch deduktiven logischen Argumentierens im Gegenstandsbereichs der Ökonomie, wurde nahezu durchwegs durch einen platten Empirismus à la Friedman ersetzt. Und die von Rothbard wiederbelebte klassische Naturrechtslehre im Bereich der politischen Philosophie wurde fast durchgängig zugunsten beliebiger Varianten eines Utilitarismus beiseitegeschoben.

Einig war und ist man sich im gesamten, zahlenmäßig beträchtlichen Gefolge des Kochtopus und seiner diversen Anhängsel und Nachahmer eigentlich nur in einer Hinsicht: in seiner Opposition oder gar offenen Feindseligkeit gegenüber dem Mises Institute und seinen führenden Repräsentanten. So lehnte man in diesen Zirkeln zum Beispiel jede engere Zusammenarbeit mit Ron Paul ab, obwohl dieser seit Jahrzehnten der unzweifelhaft bekannteste radikal-libertäre Kongressabgeordnete war und im Vorwahlkampf um die amerikanische Präsidentschaft unter dem Slogan „End the Fed“ sogar zu nationaler Berühmtheit aufgestiegen war. Trotz seiner nur mäßigen rhetorischen Begabung war es Paul gelungen, ganze Stadien voll begeisterter Anhänger zu mobilisieren und dabei Millionen von Amerikanern erstmals mit libertären Ideen in Berührung zu bringen. Aber: Ron Paul war aufs Engste mit dem Mises Institute verbunden und mit Lew Rockwell und Murray Rothbard persönlich befreundet – und das war in diesen Kreisen eben „verboten“.

Hinzu kam noch etwas anderes. Die führenden Vertreter des Mises Institute (und auch Ron Paul) waren und sind, wie ihre intellektuellen Vorbilder und Leitfiguren Mises und Rothbard selbst, nicht nur radikale, kompromisslose Anti-Etatisten, sondern gleichzeitig kulturell Konservative, die mit der ganzen neumodischen links-grünen Alternativkultur, mit Egalitarismus und Multikulti, mit „affirmative action“, „political correctness“, „intersectionality“, „wokeness“, „Antifa“, „BLM“ et cetera, nichts, aber auch gar nichts im Sinn haben. Und, interessanterweise: Darin, in dieser negativen Beurteilung derartiger Erscheinungen und Entwicklungen als kultureller Perversionen und ihrer umgekehrten Bejahung traditionell bürgerlicher Werte und Verhaltensweisen unterscheiden sich die Aushängeschilder des Kochtopus, Hayek und Friedman, bei allen ansonsten bestehenden Differenzen allenfalls nur geringfügig von Mises und Rothbard. Dennoch und ungeachtet dessen traten Cato & Company neben der Verkündung ihres kompromisslerischen Marktwirtschaftsgedöns immer stärker auch als Vertreter und Verteidiger gerade dieser alternativen links-grün-multi-kulti-geleiteten Kultur hervor, angefangen mit dem „civil rights movement“ (das mit Eigentumsrechten nichts zu tun hatte) bis hin zu den absurdesten gegenwärtigen Auswüchsen der „political correctness“, alldieweil man prominente Vertreter des verhassten Mises Institutes einschließlich Ron Paul aufgrund ihrer traditionell bürgerlichen Wertmaßstäbe, die sie ja doch mit „ihrem“ Hayek und Friedman gemein haben, ungeniert und unverschämt als unverbesserliche „Rassisten“, „Sexisten“ et cetera diffamierte und diffamiert.

Die hayeksche Hinterlassenschaft in den USA, ob intendiert oder nicht intendiert, ist somit kurz gesagt: prinzipienloses Kompromisslertum, verbunden mit einer üppigen Portion politisch korrekten Opportunismus und bösartiger Verleumdung all derjenigen, die es wagen, einem die eigene Prinzipienlosigkeit und Affinität zu kulturellen Abnormitäten vorzuhalten.

Das Bild der hayekschen Hinterlassenschaft in Deutschland ist vergleichsweise erfreulicher. Aber auch hier sind die Tentakel des Kochtopus, vermittelt durch das in den USA basierte finanzstarke Atlas Network (früher: Atlas Economic Research Foundation), insbesondere in jüngerer Zeit immer deutlicher sichtbar geworden.

Was Mises angeht, so ist er im Nachkriegsdeutschland lange weitgehend unsichtbar. Er ist nicht nur physisch abwesend: Insbesondere auch sein 1940 in der Schweiz veröffentlichtes Hauptwerk „Nationalökonomie“, das dann neun Jahre später, 1949, umgearbeitet und erweitert unter dem Titel „Human Action“ in den USA erschien und da den Grundstein für die Entstehung der dortigen austro-libertären Bewegung legte, konnte seinerzeit im deutschsprachigen Raum nicht mehr vertrieben werden und war von daher praktisch wirkungslos geblieben. Mises‘ Name fand allenfalls im Zusammenhang mit den Wirtschaftsreformen Ludwig Erhards (1897–1977) und der durch die ordoliberale Schule um Walter Eucken (1891–1950), Franz Böhm (1895–1977), Wilhelm Röpke (1899–1966), Alexander Rüstow (1885–1963) und anderen begründeten sogenannten „sozialen Marktwirtschaft“ sowie als Autor der 1922 publizierten und zu jener Zeit höchst einflussreichen „Gemeinwirtschaft“ gelegentliche Erwähnung. Ungeachtet der vielfältigen persönlichen Verbindungen Mises‘ zu den diversen Vertretern des Ordoliberalismus war er als klassischer Liberaler jedoch ein entschiedener Gegner dieser Denkschule. Daran, dass Mises‘ Sonderstellung in diesem breit gestreuten intellektuellen Umfeld dann schließlich doch wieder deutlich erkennbar herausgearbeitet wurde, sowohl hinsichtlich seiner im engeren Sinne wirtschaftspolitischen Stellung als auch insbesondere hinsichtlich seiner methodisch-methodologischen Positionierung, hatte ich selbst einen nicht ganz unwesentlichen Anteil. Und auch nach meiner Umsiedelung in die USA, Mitte der 1980er Jahre, war ich weiterhin stetig und mit wachsendem Erfolg um den Reimport des Werks Mises‘ und seiner Nachfolger in den deutschsprachigen Raum bemüht. Die Krönung dieser Bemühungen erfolgte dann schließlich 2012 mit der Gründung des Mises-Instituts Deutschland durch Thorsten Polleit.

Während Mises seit 1940 mit seiner Emigration in die USA den deutschsprachigen Raum endgültig und dauerhaft verlassen hatte, kehrte Hayek 1962, nach 30-jähriger Tätigkeit zuerst in England und dann in den USA, wieder in deutsche Lande zurück. Zunächst verschlug es ihn bis 1968 nach Freiburg, wo ihm ein Lehrstuhl mit Pensionsberechtigung angeboten wurde, nachdem ihm die University of Chicago, seine letzte Arbeitsstelle in den USA, die Zahlung einer Pension verweigert hatte, da seine dortige Besoldung durch eine von der Universität unabhängige private Stiftung erfolgt war. Dieselbe Stiftung bezahlte übrigens auch das Gehalt Mises‘ an der New York University (NYU). Anschließend, nach Erreichung der Pensionsgrenze, von 1969 bis 1977, wechselte Hayek an die Universität Salzburg, um schließlich wieder nach Freiburg zurückzukehren. Naturgemäß erhöhte Hayeks Präsenz als eines international bekannten Ökonomen in Deutschland die ihm hier zukommende Aufmerksamkeit. Hinzu kam noch seine Position als Gründer der 1947 von ihm ins Leben gerufenen Mont Pèlerin Society, einer bis heute bestehenden Vereinigung anfangs fast ausschließlich amerikanischer und europäischer Sozialwissenschaftler, die man, vielleicht etwas verkürzend, als so etwas wie eine anti-klassisch-sozialistische intellektuelle Internationale bezeichnen könnte. Die jährlichen Treffen der Gesellschaft an wechselnden, in den Anfangsjahren fast immer europäischen Tagungsorten brachten ihm weiter zunehmende Beachtung. Darüber hinaus passten Hayeks interventionistischer Liberalismus und sein Anti-Keynesianismus nahezu perfekt zu dem die deutsche Wirtschaftspolitik bis in die späten 1960er Jahre hinein bestimmenden „sozialen“ Ordoliberalismus, auch wenn Hayeks Zugehörigkeit zu dieser Denktradition insgesamt etwas zweifelhaft erscheint. Jedenfalls brachte er es zu erheblicher Prominenz und wurde vom politisch-medialen Establishment rege umworben, was sich nach dem Nobelpreis von 1974 noch weiter steigerte. Bezeichnend: Zu seinem 80. Geburtstag erhielt er von dem damaligen sozialdemokratischen Kanzler Helmut Schmidt eine „Wir sind heute alle Hayekianer“ lautende Grußbotschaft.

Was nun die Hinterlassenschaft Hayeks in Deutschland angeht, dazu mehr im zweiten Teil dieser Abhandlung im nächsten Heft.

