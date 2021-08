„Bild“-Zeitung in Opposition zur Regierung „Beißhund“ des Boulevards

17. August 2021

Doch welche „Mächte“ wirken hier tatsächlich im Hintergrund?

von Martin Moczarski

Bildquelle: Screenshot Bild.de Aktuelle „Bild“-Schlagzeilen: Äußerst effektive Propaganda

Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, auf „welcher Seite“ die „Bild“-Zeitung steht. Ob sie wohl Teil der „kontrollierten Opposition“ ist?! Möglich, aber, wie ich meine, zunehmend unwahrscheinlich. Geht es um eine höhere Auflage? Ganz bestimmt sogar, aber riskiert man dafür den totalen Bruch mit dem „herrschenden“ Regime? Eher unwahrscheinlich.

Am Beispiel dieser, wie ich finde, sehr gelungenen Bild- und Textkomposition kann man auch als Laie sehr deutlich erkennen, worauf der propagandistische Hammer zielt. Und er dürfte sehr genau treffen. So wie bei effektiver Propaganda üblich, wird hier ausschließlich das limbische System, der Teil des Gehirns, der unter anderem für unsere Emotionen zuständig ist, angegangen, und das gleich dreifach, während der eigentliche Informationsgehalt praktisch vernachlässigbar ist. Der Betrachter, als empathisches Wesen, beginnt unweigerlich das Bild einer Szenerie zu zeichnen, in der seine Landsleute weinen, wimmern, sich verstecken. Staub, Dreck, Schüsse, Explosionen. Man empfindet Mitleid. Gleich drauf erscheinen in dieser Szenerie „unsere Soldaten“, heldenmutig und selbstlos, die sich in höchste Gefahr begeben. Man empfindet Anerkennung, Hochachtung. Und das hat nur der Header ausgelöst.

Der krönende Abschluss bildet dann die Überschrift in Zusammenhang mit dem Porträt. Übersetzt steht da nichts anderes als: Empfindet Abscheu, Ekel und Verachtung. Trennt euch von dieser Frau.

Die einzige Frage, die sich mir gerade stellt: Woher nimmt die „Bild“-Zeitung ihre Sicherheit, so dermaßen offenkundig diese regelrecht „staatszersetzende Agitation“ zu betreiben? Nicht, dass ich das nicht begrüßen würde, aber welche „Mächte“ da gerade im Hintergrund wirken, würde mich schon brennend interessieren ...