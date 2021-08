Unzureichendes Krisenmanagement in Deutschland Führt die Weltrettung der Linken zu lokalen Katastrophen?

06. August 2021

Über die notwendige Vorbereitung für den drohenden Blackout

von Axel R. Göhring

Das umfassende Versagen aller staatlichen und politischen Stellen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angesichts des vorhergesagten Hochwassers offenbart die Ansammlung von Inkompetenz in den Parteien und Behörden, was etwa 180 Menschen das Leben kostete. Vor knapp 20 Jahren, im Sommerhochwasser 2002, starben in ganz Mitteleuropa „nur“ etwa 50 Menschen. Hat die staatliche Inkompetenz also zugenommen – und warum?

Ein Kollege von EIKE (Europäisches Institut für Klima & Energie), der in den 70ern bereits als Professor berufen wurde, meinte einmal zu mir, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in vielen Bereichen auf allen Ebenen eine Entprofessionalisierung stattgefunden habe, da vermehrt inkompetente Kräfte Entscheidungsposten besetzt hätten. Was dieses Phänomen bewirkt hat, ist nicht ganz klar; und es gibt sicherlich, wie immer in der Geschichte, mehrere Gründe.

Ein Grund sind System-Konstruktionsfehler, die sich langfristig auswirken. So muss man an den Universitäten heutzutage um Fördergelder rangeln, um die eigene Stelle und das Forschungsbudget finanzieren zu können. Das klingt zunächst einmal gut, weil Wissenschaftler konkurrieren und sich anstrengen müssen. Die Praxis sieht anders aus, weil der Fördergeld-Wettbewerb eine doppelte Politisierung bewirkt: Erstens sind gute Hochschulpolitiker gegenüber guten Wissenschaftlern damit im Vorteil, weil sie sich besser verkaufen können. Zweitens müssen die Forscher, ob gut oder schlecht, den Trends hinterherlaufen, die in den Ministerien und somit in den Parteien ausgebrütet werden. Wenn es um Krebs- oder Virusforschung geht, macht das nichts, wenn aber die Bildungs- und Forschungsminister die Lieblingsthemen der „Sozialpriester“ (Schelsky) wie Gendertheorie oder Kampf gegen Rassismus zum Leitfaden von Mittelvergabe machen, wird die universitäre Wissenschaft automatisch politisiert und somit irrelevant.

Ergebnis, zum Beispiel: In Ostdeutschland gibt es zwei Professoren aus den Naturwissenschaften, Namen nennen wir hier nicht, von denen der eine selbst bei seinen Doktoranden und Studenten weniger als Wissenschaftler denn als „Schauspieler“ gilt, der durch seine politischen Kontakte aber Hunderttausende von Euros und mehr an Forschungsgeldern hereinholt. Der andere war als Jungwissenschaftler der „Liebling“ einer Koryphäe aus Leipzig, als politisch begabt bekannt, und bekam schon mit Mitte 30 seine erste Professur. Seitdem fällt er eher durch TV-Auftritte auf, in denen er nicht so ganz korrekte Dinge über Massenmigration in der Vorzeit Europas sagt, die Journalisten und Parteipolitikern aber gefallen.

Die Universitäten als Leit-Institution des aufgeklärten Westens sind nicht als Einzige von der Entprofessionalisierung befallen, sondern in Folge auch alles andere, wo es Macht gibt und sich viel Geld verdienen lässt (und man nicht besonders kontrolliert wird). Bundesämter wie das für Katastrophenschutz oder Oberbehörden wie das Robert-Koch-Institut sind ebenso betroffen. Der oberste Katastrophenschützer der Republik, Armin Schuster, saß zehn Jahre lang eine Hinterbank im Bundestag platt und wurde nun für Treue, oder wofür auch immer, mit dem Chefposten belohnt. Als am Rhein Land unter war, war der Mann im Urlaub und kam erst mal nicht zurück (ähnlich Edmund Stoiber 2002), obwohl die Jahreszeit typisch für Hochwasser ist und es Tage vorher eine Ansage gab. Er hätte ja einmal fragen können, ob genügend Flut-Ausweichräume wie nicht gefüllte Talsperren vorhanden seien.

Um nicht Teile der Wahrheit zu verbergen, sei erwähnt, dass Schuster immerhin jahrelang im Polizeidienst und Innenministerium arbeitete und 2015 gegen Merkel und ihre Politik opponierte. Deswegen konnte Seehofer ihn nicht als Nachfolger Hans-Georg Maaßens einsetzen, weil Merkel das verboten hat. Nun gut, auch ein Kritiker der Inkompetenz muss nicht automatisch selbst auf jeder Ebene kompetent sein.

Auch wenn die Inkompetenz in den Entscheidungspositionen nicht unbedingt mit linker Weltanschauung zusammenhängen muss, werden grüne Positionen zumindest a posteriori gern bemüht, um die eigene Faulheit und Unfähigkeit zu verbergen. So faselten angesichts der verhinderbaren Flutkatastrophe im Rheinland nicht nur opportunistische Aktivisten wie Luisa Neubauer von den Folgen des menschengemachten Klimawandels, sondern auch Hauptverantwortliche wie Merkel und Landesfürst Laschet. Die Intention der Schwätzer ist klar: Neubauer et al. nutzen gern jedes Ereignis, das von oben kommt, um sich ins Gespräch zu bringen. Und die Politiker geben den Schwarzen Peter an ein abstraktes Phänomen weiter, selbst sei man natürlich unschuldig. Pikant: Sollte die Klima-Pupsgas-Theorie stimmen, wäre gerade Merkel trotzdem schuld, da sie selbst zum Abholen von Ehrendoktorhüten mal schnell nach Harvard oder Baltimore und gleich wieder zurückfliegt (wie auf dem Höhepunkt der Flut geschehen).

Aber auch a priori werden die Weltrettungs-Märchen gern als Ausrede genutzt, um nicht richtig arbeiten zu müssen und/oder die eigene Unfähigkeit zu tarnen. Nicht zu vergessen: Das Umweltministerium des Landes Rheinland-Pfalz befindet sich seit rund zehn Jahren in grüner Hand. Die Partei des Genderklimamultikulti, die sich so gern als menschenfreundlich und moralisch präsentiert, war nicht in der Lage oder willens, die Menschen vor einem simplen Hochwasser zu schützen. Oder, wie heuer in den Netzwerken gern formuliert: das Weltklima retten wollen, aber schon bei einem überlaufenden Fluss vor der eigenen Haustür nichts auf die Reihe bekommen. Dafür hatte es die rotgrüne Regierung in Mainz vor ein paar Jahren hinbekommen, den Frauenanteil der Parteien auf den Wahlschein drucken zu wollen, was das Landesverfassungsgericht prompt kassierte.

Nebenbei: Kanzlerkandidatin Baerbock tönte ja gerade, sie wolle ein Bundes-Klimaschutzministerium mit Vetorecht gegenüber allen anderen Ressorts einrichten. Angesichts jüngster Erfahrungen gerade mit grünen Politikern kann man sich vorstellen, was die beruf- und ahnungslose Plagiatorin in kürzester Zeit für ein Chaos anrichten würde. Das Zusatzministerium würde zudem Hunderten von Partei- und NGO-Freunden, die nichts können außer PR und Märchen erzählen, weitere Millionen Steuergelder in die Taschen spülen – die Inkompetenz ist äußerst fruchtbar und vermehrt sich wie Blattläuse im Hochsommer.

In einem anderen Artikel hatte ich das Phänomen der versagenden Schreihälse als die „neue Banalität des Bösen“ bezeichnet, da die Zerstörer des Gemeinwesens nicht unbedingt schillernde Bösewichte wie die Bond-Gegner aus den Filmen oder glanzvolle historische Versager-Figuren wie Kaiser Wilhelm II. sind. Im Gegenteil: Gerade die rotgrünen Politiker, die noch Charisma hatten, handelten erstaunlich verantwortungsethisch und vertraten das Land, wenn es sein musste, wie ein Schwarzgelber mit harter Hand. Denken Sie nur an Schröder und Fischer – die reformierten das Sozialsystem und beteiligten sich am Krieg auf dem Balkan (aber nicht an dem in Afghanistan, das wäre irre gewesen).

Der nachfolgenden Generation der R2G-Politiker heute wäre das nicht zuzutrauen. Roland Tichy meinte über Baerbock vor Jahren einmal, sie besäße die Weltrettungs-Attitüde einer naiven Abiturientin. Perfekt formuliert – und Annalena ist als Parteichefin nur der sichtbare Ausdruck des Gemütszustandes der Mitglieder ihres Milieus. Narzisstisch, infantil, von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung; auch jenseits der 40. Als einzige Fähigkeit das sichere Gespür, wie man sich Macht und das Geld der anderen sichert, trotzigen Kleinkindern nicht unähnlich – die Eltern unter den Lesern wissen, was ich meine.

Wie kann man die Weltretter*innen aus ihren Posten verdrängen, um in lebensgefährlichen Situationen wie der Flutkatastrophe wieder kompetente Entscheider ans Ruder zu bekommen? In einer liberalen Zeitschrift liegt die Antwort auf der Hand: Nehmt ihnen den Staat weg! Oder man schafft Konkurrenz. Im Prinzip ist es an der Ahr und den anderen Flüssen ja von allein geschehen: Die Politiker schliefen, waren im Urlaub oder in Baltimore; der WDR machte um 22 Uhr Feierabend – während die Privatsender Alarm funkten, was das Zeug hielt, und die örtlichen Bauern und selbstorganisierten Reservisten-Kameradschaften Hausbewohner retteten, nach Leichen suchten und den Schlamm wegräumten. Das ist das Patentrezept zumindest für örtlich-regionale Probleme: Vergesst die staatlichen Stellen; organisiert euch selbst vor Ort und verlasst euch auf Freiwillige und Gewerbetreibende.

Fast genau das hat mir kürzlich auch der Wiener Vorsorge-Experte Herbert Saurugg im Interview erzählt, als er davor warnte, sich im Falle eines immer wahrscheinlicher werdenden langanhaltenden flächendeckenden Stromausfalls („Blackout“) auf Behörden, das Heer und Feuerwehr/Technisches Hilfswerk zu verlassen. Das Militär hat zwar wasserdichte Unimogs und Gleiskettenpanzer, und das THW kann punktuell mobile Dieselgeneratoren auffahren. Aber für Millionen nicht mit Nahrungsmitteln, Wasser und Strom versorgte Bürger haben diese Institutionen nicht die benötigte Masse an Ressourcen und die Personalstärke. Die Flutkatastrophe zeigte es – obwohl nur ein paar Prozent (Promille?) der deutschen Bevölkerung betroffen waren, kam die Hilfe für mehr als 180 Opfer zu spät.

Warum ein Blackout in Deutschland und den Nachbarländern immer wahrscheinlicher wird, ist dem libertären Leser klar: Schuld daran ist zum Gutteil die Weltrettungs-Energiewende der Physikerin Merkel, die nicht nur gewaltige Kosten für die Bürger zur Folge hat, sondern im Falle eines regionalen Stromausfalls über 24 Stunden nahezu sicher Todesopfer fordern wird. Der steigende Strombedarf durch die alles andere als umweltfreundlichen Akku-Autos, zusammen mit der Massenabschaltung grundlastfähiger Kern- und Kohlekraftwerke, führt heute schon stundenweise zu einer Unterdeckung des deutschen Stromnetzes. Wenn wir nicht im Zentrum des Kontinentes wären, könnten uns die polnischen und französischen Nachbarn bei Bedarf nicht schnell mit ihren „fossil-patriarchalischen“ Kraftwerken versorgen. Und für immer wird das auch nicht klappen – erst im Juni gab es einen Großstörfall in Spanien, der Portugal und Frankreich zum Teil für eine Stunde mit lahmlegte.

Eine Stunde geht noch – aber ein Tag Stromausfall in ganz Deutschland oder nur in einer Metropole wie Berlin hätte Folgen, gegen die die Corona-Quarantäne der Regierung ein Witz ist. Der Nahverkehr fällt fast völlig aus, Wasserwerke und Tankstellen können Wasser und Kraftstoff nicht pumpen, Krankenhäuser halten nur Zentralbereiche mit ihren Generatoren am Laufen, Telefon und Mobilfunk sind tot, und Apotheken, Lebensmittelmärkte und Drogerien haben keine Kassen und kein Licht (schließen also). Und denken Sie nicht, dass der Spuk nach 24 Stunden vorbei wäre – sind die Lieferketten einmal unterbrochen, dauert das Wiederanfahren der Logistik ziemlich lange. Hilfe wäre gerade in Berlin von der vor sich hindilettierenden R2G-Regierung nicht zu erwarten. Nein, Hilfe käme wohl nur von Gewerbetreibenden, Feuerwehrleuten, Soldaten, Nachbarn und Freiwilligen.

