Lass die Welt links-grün liegen Das „Liberty Sunrise“

15. Juli 2021

Eine persönliche Perspektive auf Deutschlands erstes libertäres Jugend-Sommercamp

von Max Remke

Bildquelle: Max Remke Eine wunderbare Gelegenheit auch diesen Sommer: Die Welt mit libertären Augen sehen

„Also eigentlich macht ihr euch da unnötig Arbeit“, lacht mich Martin Moczarski an und streicht sich durch seinen vollen Bart, als ich ihm von unseren Plänen zum „Liberty Sunrise“ erzähle. „Ihr braucht gar keine Redner oder Workshops. Libertäre freuen sich schon, wenn sie mal nicht unter Staatsgläubigen sind.“ Ich muss gestehen, der Mann hat wahrscheinlich recht. Seine Libertären Kulturtage mit der einfachen Werbebotschaft „Hier gibt’s andere Libertäre und Bier“ haben ja auch funktioniert. Warum dann den Aufwand machen, die ganzen Gäste zusammenzusuchen? Vermutlich ein Anfängerfehler. Oder Perfektionismus?

Wie hat es eigentlich begonnen? Der Plan für das größte libertäre Jugendevent der deutschen Geschichte? Ich erinnere mich nicht mehr. Die Erinnerung setzt ein bei der Suche nach einem geeigneten Ort. Fast fünfzig werden angeschrieben. Am Ende steht fest: Braunshausen im Sauerland – eine idyllische, auf dem Hügel gelegene Schützenhalle mit aufragendem Holzkuppelbau. Weiter Ausblick über das Tal, ziemlich viel Sonne und 22 Grad Durchschnittstemperatur im August. Leider etwas lärmempfindliche Nachbarn, dafür ist die nächste Antifa sicher über zehn Kilometer entfernt. Hier ist Deutschland noch in Ordnung, die Menschen brauchen wenig Worte und die Kuhglocken wecken einen am Morgen.

Beim ersten Besichtigungstermin stapfe ich mit Mitorganisator Stefan Griese über den Zeltplatz und bleibe am Scheitelpunkt stehen. Merkwürdig ruhig für einen Städter wie mich. Dafür weht ein frischer Sommerwind aus Nordost. Dann beginnen die Diskussionen. Wo sollen welche Workshops stattfinden? Wo der Treffpunkt zum Frühsport sein? Wohin kommt das Lagerfeuer und reichen drei LED-Spots, um die Hallenwand nach was aussehen zu lassen? Der Tuning-Workshop, ein großes wiederkehrendes Bastelevent für alle Autofreunde soll auf den Vorplatz. Da passt der alte Peugeot 106 gut hin, den wir zum Liberty Car umgestalten wollen.

Ein kleiner Pavillon könnte sich als einer der Workshop-Räume eignen, aber wohin mit den drei anderen? Auf dem Sunrise liegen immer vier Workshops parallel, damit eine Auswahl geboten ist. Stets nach dem System: Praktische Fähigkeiten für den Alltag – Cryptos für Anfänger, so ordne ich mein Leben, digitaler Minimalismus et cetera. Dann: Libertäre Theorie, gerade für Neulinge – Grundlagen der Praxeologie, Liebe bei Ayn Rand, Freie Privatstädte und so weiter. Zu guter Letzt: Die harte Schule des Aktivismus – Journalismus für Anfänger, antikommunistischer Aktivismus, Rechte gegenüber Polizei und Behörden und so weiter. Insgesamt sind es über 30, verteilt auf drei Tage.

Dazwischen die großen Highlights unter dem Gebälk der Haupthalle. Gunnar Kaiser spricht, ebenso schauen Thorsten Polleit und André Lichtschlag vorbei. Auch Botschafter der Free Private City Foundation und ein Vertreter der German Rifle Association haben zugesagt, ebenso wie Tuttle-Zwillinge-Herausgeber Enno Samp. Da nicht alle Redner physisch anwesend sein werden, muss zudem eine große Leinwand gekauft werden, um diese live zu übertragen. Ergo: noch einmal nach kalkulieren.

Man schreibt in solchen Texten gerne: „Hätte ich am Anfang gewusst, was für ein Aufwand X oder Y geworden wäre, ich hätte es gleich gelassen.“ Ein dummer Satz. Und ein unehrlicher, denn er wird meistens von Leuten ausgesprochen, die kurze Zeit später Z beginnen und sich wieder kopfüber in die Arbeit stürzen. Ich will ehrlich sein. Ich stecke noch mitten in der Arbeit und bekenne trotzdem stolz: Das nächste Mal mach ich es genauso. Nur noch größer!

Aber es stimmt schon, der Aufwand ist immens, wenn man Ansprüche hat – und zugleich das Ziel, die Sommercamps von Jusos und Linksjugend preislich zu unterbieten. Selbst wenn man ein ganzes Team hat. G. aus München entwirft beispielsweise die Dekoration für die Bühne. Ein großes Banner, darauf: Mises, Rand und Antikommunist Michael Gartenschläger. Thomas hat schon damit begonnen, den gesamten Speiseplan probezukochen und telefoniert herum, um die Küchengeräte zusammenzucasten. Felix knobelt über Mailweiterleitungen und Finanzpläne. Johann nutzt seinen Wissensvorsprung dank Jugendleiterkarte, um ein Sicherheitskonzept zu schreiben. Johannes vertieft sich zusammen mit seinem Versicherungsberater des Vertrauens, um eine geeignete Veranstalterhaftpflicht zu finden. Dazu telefonieren Stefan und ich zahllose mögliche Partner ab. Die eigentümlich frei sagt zu, Mises Institut, Partei der Vernunft auch, ebenso die junge Truppe von der Satireformation Marktradikal-Libertäre Partei. Andere winken ab: Zu populistisch. Selbst schuld.

Dazu die Plagegeister jedes Veranstalters: der Staat und seine Institutionen. Müssen wir ein Gewerbe anmelden? Anruf beim Gewerbeamt. Fallen wir unter die Kleinunternehmerregelung? Gespräche mit dem Finanzamt. Wie sieht das eigentlich mit den Corona-Maßnahmen aus? Sind wir jetzt ein Kongress oder eine Ferienreise? Ja, dann eine neue Mail: Doch Nein. Eher eine Jugendfreizeit? Sicher, auch wenn nur ein kleiner Teil unter 18 ist? Ich sage nur so viel: Man lernt den Staat nicht lieben, wenn man ein Sommercamp plant. Es ist der Phantasie der Leser überlassen, hier noch einige blumige bis derbe Worte einzuflechten.

Aber damit ist die wichtigste Frage gar nicht gestellt: Hat es sich gelohnt? Oder war es doch nur unnötige Arbeit, wie Martin schon sagte? Finde es doch selbst heraus:

Liberty Sunrise – Das freiheitliche Sommercamp

Unter dem Motto: Lass die Welt linksgrün liegen – Freiheit genießen!

Vom 10. bis 15. August

Jetzt anmelden: libertysunrise.de