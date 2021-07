Fußball-Europameisterschaft 2021 Deutschland, der Sommeralbtraum

01. Juli 2021

Vom Kniefall zum Totalausfall

von Axel R. Göhring und Martin Moczarski

Aus der Geschichte des Fußballs im 20. Jahrhundert wissen wir, dass der Zusammenhalt der Nationalmannschaft entscheidend ist für den Erfolg. Die politisch heftig instrumentalisierte „ens-schaft“ des abtretenden Joachim Löw konnte also nur verlieren.

Als 1938 auf politischen Befehl die Nationalmannschaften von Deutschland und dem gerade angeschlossenen Österreich zwangsvereinigt wurden, hatten Kundige wie Sepp Herberger klar gesagt, dass ein nicht eingespieltes Team keine Siegchancen habe. Dass hier auch eine emotional-geistige Übereinstimmung eine große Rolle spielt, hat der Trainer unter den Teppich fallen lassen; aber es ist davon auszugehen, dass die schon durchnazifierten „Altreichler“ und die gerade noch unabhängigen Österreicher sich zumindest teils nicht grün waren. Ergebnis: 4:2 nach Wiederholung gegen die kleine Schweiz.

Die Geschichte reimt sich

Nun wiederholt sich die Geschichte nicht, aber sie reimt sich, wie Mark Twain so schön philosophierte. Der konkrete Inhalt einer Ideologie ist eigentlich gleichgültig; daher nur der „Reim“. Und die Wirkung, die ist auch immer dieselbe. Passend dazu flog die „Mannschaft“ – „national“ passte Merkel und dem DFB seit 2014 nicht mehr – 2018 in der Vorrunde und nun im Achtelfinale hinaus. Spaßvögel wie Youtuber Tim Kellner machten sich schon über die genderneutrale „ens-schaft“* lustig. Und das, obwohl der Langzeit-Bundestrainer Löw 2014 mit seinem Lieblingsspieler Mesut Özil die Weltmeisterschaft gewann und im Halbfinale einen historisch einmaligen 7:1-Sieg gegen die starken Brasilianer erreichte.

2018 aber traten die deutschen (?) Fußballer mit einer grau-grau-grauen Trikotfahne an, und die türkischen Athleten Özil und Gündoğan posierten mit „ihrem Präsidenten“, dem Diktator Recep Erdoğan. Die beiden Osmanen wurden zwar zum Bundespräsidenten eingeladen (vorgeladen?), rückten beim Appeasement-Termin mit Steinmeier aber nicht von ihrer faschistoiden Haltung ab. Prompt machten offiziell unbestätigte Gerüchte die Runde, die „Kanaken“ und die „Kartoffeln“ in der DFB-Elf würden so gar nicht harmonieren. Kein Wunder, denn ob Deutsch oder nicht, Fußballer sind meist Aufsteiger aus der Arbeiterklasse, und die sind bodenständig und konservativ.

Die Haltung von Leon Goretzka

Der unmögliche Özil wurde zwischenzeitlich entsorgt, aber der türkische Nationalistenkollege Gündoğan wurde bei der EM 2020/21 weiterbeschäftigt. Jogi Löw hatte wohl nichts aus der Geschichte gelernt und behielt ihn im Kader. Aber auch Spieler mit deutscher Herkunft wie Manuel Neuer und Leon Goretzka trugen zum Unfrieden in der Mannschaft und damit der frühen Niederlage bei. Beide Spieler machten in Sachen Gender und Antirassismus deutlich mehr als Dienst nach Vorschrift und stießen damit wohl vor allem die islamisch-migrantischen Kollegen vor den Kopf; auch wenn die nichts sagen. Goretzka erregte zum Beispiel im „ICE-Magazin“ der Deutschen Bahn Aufsehen, als er auf Fotos mit Antifa-Fahne posierte („Kein Fußball den Faschisten“). Unvergesslich auch sein höchst unprofessioneller Satz „Fußball war nie das Wichtigste“, orthopädische Konzepte wie „Haltung“ seien wichtiger. Dass jemand mit einer solchen Berufsauffassung überhaupt von der Ersatzbank herunterkommt, wäre unter einem anderen Cheftrainer als dem linientreuen Löw kaum vorstellbar. Und dass der aus einer Ruhrgebiets-Arbeiterfamilie mit polnisch-katholischem Hintergrund stammende Goretzka diese eher linksakademische Gesinnung emotional verinnerlicht hat, ist auch nicht glaubwürdig. Gut, Showstars jeglicher Richtung sind bekannt dafür, zum „Virtue signalling“ zu neigen, zur penetranten Darstellung gerade angesagter Tugendhaftigkeit. Der Mann ist seit 2010 Mitglied in den verschiedenen Altersklassen-Teams des DFB und will nach eigener Ansicht hoch hinaus, „Chef werden“. Erhofft er sich mit dem politischen Tamtam bessere Chancen? Nun, das ist ja immer so. Was seine Teamkollegen mit ähnlichen Ambitionen, deutschstämmig oder nicht, davon halten, dürfte klar sein.

Doppelpass – Gender und Katar

Kamerad Manuel Neuer hat im Fußball schon alles erreicht, was ein Spieler erreichen kann. Und sogar noch mehr, weil Torwarte höchst selten Kapitän werden. Sind seine Hinknierei für BLM und sein Toleranz-Getue für die LSBTTIQ+-Gemeinde da nicht überflüssig? Als Chefspieler stand er sicherlich unter besonderer Beobachtung der DFB-Manager und vor allem der Journalisten. Auch sein Moralpredigertum zielt sicher nur auf den eigenen Vorteil ab, da er selbst als einer der wichtigsten Bayern-München-Spieler Werbung für den überhaupt nicht homotoleranten islamischen Staat Katar macht, dessen Nationalfluglinie „Qatar Airways“ den Verein sponsert. Würde Neuer es ernst meinen mit dem Kampf für Minderheiten (statt gegen Victor Orbán), würde er die homophobe Haltung des Regimes öffentlich kritisieren. Stattdessen fliegt er mit dem Verein nach Doha ins Trainingslager – das ist die Hauptstadt von Katar. Ob Manuel Neuer vor örtlichen Fotografen beim Training die Regenbogenarmbinde tragen wird? Oder bei der Weltmeisterschaft 2022? Die ist in – Katar.

Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied; und wenn eine Kette, die nach außen hin in Regenbogenfarben glänzt, gleich etliche unter der Oberfläche stark verrostete Glieder hat, reißt sie mitunter an mehreren Stellen gleichzeitig. Das war bei vergangenen Traum-Fußballmeisterschaften noch völlig anders – das deutsche Sommermärchen 2006 war nicht nur von einer letztmalig gleichzeitig patriotischen und weltoffenen Haltung geprägt, sondern auch von einer unpolitischen Mannschaft, deren Mitglieder sich nicht mit unglaubwürdigen zivilreligiösen Ansichten versuchten, in für die eigene Karriere günstige Positionen zu drängeln. Es ging nur um Fußball, Spaß und Teamgeist – das Patentrezept für eine großartige Mannschaft. 2014 sah es trotz Jogi Löw und seinem Liebling, dem Nationalisten Özil, sogar noch besser aus, da die Elf in Rio de Janeiro nicht dem Druck ausgesetzt war, im Heimatland möglichst gut abzuschneiden (die Brasilianer hingegen schon). Der Sport und die DFB-Auswahl wurden nicht politisch instrumentalisiert, was die Stimmung im Team entspannte und für einen Gemeinschaftssinn sorgte. Dass 2014 bereits ein Großteil der Spieler einen Migrationsvordergrund hatte, war in den Vereinen gelebte Realität und wurde noch nicht als politisches Kampfmittel genutzt.

Die oberen zehn Millionen

Ab 2015 dann wurden von DFB und Merkel die Grundlagen des Erfolgs abgeräumt; die „Buntheit“ des Teams im grauen Trikot wurde vor dem Hintergrund der für die Eliten äußerst profitablen Sozialeinwanderung als PR-Maßnahme missbraucht, wobei dummerweise gerade das erwähnte Verhalten von Özil und Gündoğan die Verlogenheit des Konzeptes deutlich machte. Folgerichtig wurde die Löw-Elf ausgerechnet von den EU-abtrünnigen Briten nun besiegt. Der Fußballsport ist daher ein Symbol für die gesamte Situation Deutschlands, dessen Institutionen fast alle unter die Kontrolle von Lobbygruppen geraten sind, die ihre (finanziellen) Interessen indirekt hinter dem angeblichen Eintreten für Minderheiten und gegen Feindbilder verstecken. Das sind vielleicht zehn Millionen, die da von den anderen 74 profitieren – noch, denn wenn das Steuergeld immer weniger wird, werden auch die Profiteurgruppen kleiner. Die WM in Katar nächstes Jahr wird zeigen, ob sich im Aushängeschild Fußballzirkus bereits etwas tut in Richtung Reorganisation. Die Wetten laufen schon, ob Neuer oder sein Nachfolger während der Spiele die Regenbogenbinde tragen wird. Meine Prognose: Nein, denn die UEFA hat schon dieses Jahr die bunte Anstrahlung der Münchener Arena untersagt. Die katarische Regierung ist ein wichtiger Sponsor des Fußball-Showgeschäftes und wird im eigenen Land keine Gendersymbole dulden. Dafür haben sie das beste Argument: Geld, sehr viel Geld.

* ens, das neue geschlechtsneutrale Pronomen in den Tagesthemen: https://www.bild.de/politik/inland/politik/gender-gaga-bei-den-tagesthemen-leute-sollen-jetzt-mit-ens-gendern-76705006.bild.html

Leon Goretzka, Antifaschist*in: https://dbmobil.de/leute/interviews/fussball-war-nie-das-Wichtigste