Schauspielerprotest gegen Corona-Maßnahmen „Jan Josef Liefers hat Eier aus Stahl“

27. April 2021

Dietrich Brüggemann auch – 20 #Allesdichtmacher aber nicht

von Axel R. Göhring und Martin Moczarski

Nachdem im Rahmen von #allesdichtmachen um Jan Josef Liefers und Ulrich Tukur über 50 Schauspieler und Regisseure die Corona-Politik der Regierung ironisch attackierten, setzte sogleich eine mediale Hatz auf die Teilnehmer ein, der bereits Sonntag um die 20 Kulturschaffende zum „Opfer“ gefallen waren. Die mittlerweile wieder aufrufbare Seite allesdichtmachen.de listet noch 32 Filme – es fehlen jetzt unter anderem die von Richy Müller, Martin Brambach, Heike Makatsch und Meret Becker.

Grund dafür sind sogar Morddrohungen – Ben Becker meinte zu Bild: „Meine Schwester ist am Boden zerstört. Sie sitzt weinend zu Hause.“ Viel wichtiger als Hass-Mails von Linksextremen aber sind die intoleranten Botschaften von Rundfunkräten und RND-Journalisten, die, obwohl kaum bekannt, wichtige Räder im Meinungsgeschäft sind. So sagte der SPD-Rundfunkrat Garrelt Duin, er wolle Jan Josef Liefers und Ulrich Tukur künftig nicht mehr als „Tatort“-Kommissare sehen. Der Sprecher vom RND-Gesellschaftsteam, Imre Grimm, meinte: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man als privilegierter Star den Applaus von Schwurblern und Spinnern in Kauf nimmt: Entweder man ist gelangweilt, naiv und schlecht informiert. Oder man denkt genauso wie sie.“

Da hat Grimm sogar recht – wenn man seinen Satz auf die Unterstützung von elitären Themen wie Gender und Klima durch Kulturschaffende anwendet. In dem Zusammenhang ist pikant, dass Jan Josef Liefers noch eine Woche vor Veröffentlichung seines „rechten“ #allesdichtmachen-Videos in der Jury des „Farben bekennen“-Awards saß; einer PR-Aktion für Multikulti, die verdiente Jugendliche mit Migrationsvordergrund auszeichnet.

Aber, und das erstaunt in der ganzen #allesdichtmachen-Affäre am meisten, ausgerechnet der stromlinienförmige Jan Josef Liefers bleibt im Gegensatz zu Becker und Makatsch stehen und schießt sogar zurück. In einem Interview im WDR-Regionalprogramm stellt er sich den Fragen des Moderators Martin von Mauschwitz (der heißt wirklich so) und beweist „Eier aus Stahl“, wie der Corona-kritische Youtuber Oli so umgangssprachlich wie treffend formuliert. Der WDR-Journalist verhört den Schauspieler regelrecht und fällt ihm laufend ins Wort. Man fühlt sich unangenehm an Caren Miosga erinnert, wie sie 2017 fast mit Schaum vorm Mund Christian Lindner zur Rede stellte, weil er sich erdreistete, nicht mit den Grünen zu koalieren. Oder an die Stasi-Verhörszene im „Leben der anderen“ mit dem unvergessenen Ulrich Mühe, der bestimmt auch zu den „Dichtmachern“ gehören würde.

Passend dazu meint Liefers auf die Frage, ob er tatsächlich so naiv sei, zu glauben, dass er keinen Applaus von der falschen Seite, den „rechtsextremen Querdenkern“ bekommen würde: „Wissen Sie, wann jemand zu mir gesagt hat: ‚Sind Sie so naiv?‘ Das war im Zentralkomitee in der DDR an der Schauspielschule. Ich kenne solche Fragen.“

Besser hätte es Liefers nicht formulieren können; denn der inquisitorische Geist des SED-Staates dringt in der #allesdichtmachen-Affäre aus jeder Ritze des öffentlich-rechtlichen Apparates.

Dass man es nicht so machen muss wie der Rotfunk aus Köln, zeigt Judith Rakers bei Radio Bremen. Bei „3 nach 9“ wird Liefers vom Publikum beklatscht (!), und Rakers und die anderen Gäste lassen erkennen, dass sie dem Schauspieler wenigstens ambivalent gegenüberstehen, wenn nicht gar verständnisvoll. Dazu trägt bei, dass eine mit Liefers befreundete Ärztin anwesend ist, die OB Palmer in Tübingen bei seinem durch Merkels Notbremse stillgelegten Modellprojekt half. Dabei argumentieren sie und Rakers deutlich schaumgebremst, um sich nicht angreifbar zu machen. Man merkt also, dass die Aktion „#allesdichtmachen“ auch in ARD und ZDF auf breite Zustimmung stößt; allerdings haben selbst die berühmten Nachrichtensprecher Angst, dass sie selbst zum Ziel der Angriffe werden.

Noch härtere „Cojones“ als Liefers beweist der TV-Regisseur Dietrich Brüggemann, der via Twitter klare Kante zeigt. Zitate aus seinen Tweeds: „Thread zu #allesdichtmachen: Es hat eingeschlagen. An alle, die jetzt von ‚Verhöhnung‘ schwurbeln: Ich schwurble jetzt auch mal. Ihr verhöhnt die Opfer. Ihr trampelt auf denen herum, die jetzt selbstmordgefährdet sind. Ihr spuckt auf all die, die ihre Existenz verloren haben. Ihr macht euch lustig über das Leid derer, die in ärmeren Schichten und ärmeren Ländern über die Klinge springen, die ihr ihnen hinhaltet. Ihr seid zynisch und menschenverachtend. Es macht Spaß, so herumzupöbeln, stimmt’s? Wollen wir trotzdem mal damit aufhören? Ja? Gut. Oder nein, wir können auch noch ein bisschen weitermachen. Euch ist ja immer ‚übel‘ und ihr ‚kotzt‘ auch gern. Wisst ihr was? Mir ist auch übel. Und zwar wegen euch. Ihr seid ein Teil des Schlimmsten, was die Menschheit hervorgebracht hat: Ihr seid ein Lynchmob. Ganz einfach. (…) Wenn Kritik an Corona-Politik ‚rechts‘ ist, dann ist meine linke Hand auch rechts. Ja klar habe ich Respekt vor allen Ärzten und Pflegern. Ich habe auch Respekt vor all denen im Lande, die im Eimer sind und nicht mehr weiterwissen. (…) An einer Medienelite, die den immer härteren Lockdown fordert und jeden Kritiker mit Verweis auf volle Intensivstationen zum Abschuss freigibt, gibt es jede Menge zu kritisieren. Und dieser Shitstorm kommentiert sich ohnehin selbst. (…) Hat euch Tod und Sterben jemals interessiert? War es euch bisher egal, dass um euch herum jeden Tag Menschen aus vermeidbaren Gründen gestorben sind? Aber auf einmal gibt es für euch nur noch dieses Thema? (…) Irgendwie ein bisschen faschistoid, dieser Mob. (…)“

Neben den Verurteilungen von Liefers & Co durch Journalisten und viele Schauspiel-Kollegen wie den „Tatort“-Kommissaren Christian Ulmen und Nora Tschirner gab es auch Verständnis aus den oberen Etagen der Politik: Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet unterstützte die Dissidenten halb; und auch Virologe Hendrik Streeck äußerte Zustimmung.

Man fragt sich daher, was man hier gerade erlebt: eine neu aufgelegte Biermann-Affäre, die zwar ein PR-Desaster fürs DDR-System war, aber letztlich nichts bewegte, oder den langsamen (?) Beginn eines zweiten 1989, das erstaunlicherweise ausgerechnet Jan Josef Liefers mitgestaltet. Es sei noch einmal daran erinnert: Der Schauspieler stand am 2. Oktober 1989 mit Ulrich Mühe und vielen anderen Dissidenten auf dem Berliner Alexanderplatz und forderte grundsätzliche Reformen, wenn nicht eine Revolution. Zitat: „Mein Name ist Liefers. Ich bin Schauspieler. Ich möchte drei Überlegungen mitteilen. (…) Die vorhandenen Strukturen, die immer wieder übernommenen prinzipiellen Strukturen lassen Erneuerungen nicht zu. Deshalb müssen sie zerstört werden. Neue Strukturen müssen wir entwickeln für einen demokratischen Sozialismus. Und das heißt für mich unter anderem Aufteilung der Macht zwischen der Mehrheit und den Minderheiten.“

Fünf Wochen später fiel die Berliner Mauer, und der SED-Staat löste sich schneller auf, als es die Menschen damals erfassen konnten. Die Zeit vom 9. November bis zum 3. Oktober 1990 war in der Wahrnehmung eine Phase von enorm großer Ereignisdichte – ein Gefühl, das man gerade auch wieder hat. In der ef-Redaktion wird sich freitags schon mit dem Gruß „Bis Montag in einer anderen Welt“ verabschiedet.

Wir beobachten mit dem zweiten Merkelschen Infektions-„Ermächtigungs“-Gesetz die Erlangung der absoluten Machtfülle des Staates und seiner Politiker, aber gleichzeitig auch dessen erhebliche Erosion. Zum Abbau tragen ausgerechnet besonders eifrige Totalitaristen mit Stasi-Attitüde bei, die sich ein Stück vom Machtkuchen sichern oder wenigstens ihre fünf Minuten Berühmtheit sichern wollen. So verlangt ein Befürworter des superharten Lockdowns, ein Physiker namens Cornelius Roemer, „detaillierte Listen“ über die #allesdichtmachen-Teilnehmer anzulegen, um eine von ihm vermutete Verschwörung von reichen Leuten aufzudecken, die Brüggemann, Becker, Makatsch und Tukur angeblich den Inhalt ihrer Videos vorgaben.

Was wird nun mit Tukur, Brüggemann und Liefers passieren? Schwer zu sagen, da sehr viele Köche am Brei rühren und nach den Erkenntnissen der Chaostheorie selbst minimale Änderungen der Anfangsbedingungen enorme Auswirkungen haben können. Wir vermuten, dass der mutige Brüggemann wie die „kleineren“ Schauspieler kurz- bis mittelfristig keine Aufträge aus dem ARD-ZDF-Universum mehr bekommen wird wie der als „rechtsextrem“ diffamierte Regisseur-Kollege und ehemalige WDR-Mann Imad Karim. Das geht, da Brüggemann als TV-Regisseur und zum Beispiel Nebendarstellerin Nina Gummich den meisten TV-Guckern und Kinogängern kein Begriff sind. Die beiden extrem populären Schauspieler Tukur und Liefers aber wird man so einfach nicht aus dem „Tatort“ werfen können – das dürfte zu Proteststürmen der verbliebenen Zuschauer führen. Die beiden Mimen sind einfach viel zu gut – und zu preisgekrönt. Es heißt also abwarten – wir leben in „spannenden Zeiten“, wie ein chinesischer Fluch lautet. Vielleicht starten wir aber gerade auch in eine goldene Ära der demokratischen Wiederherstellung, wie spätere Historiker es formulieren könnten.

